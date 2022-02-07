МОЗ розглядає три сценарії, як Україна житиме з COVID-19, - Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, як Україна житиме з коронавірусом. За його словами, у Міністерства охорони здоров'я є три сценарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"По-перше, в США продовжують розробляти універсальну вакцину, яка охоплюватиме всі можливі штами. Вони проаналізували ті варіанти коронавірусу, що вже були, і знайшли фрагменти, які є незмінними й можуть викликати імунну відповідь, якщо стануть елементом вакцини. Тому весь світ може перейти до використання такої вакцини з доволі тривалим періодом ефективності. Потенційно це може бути вакцинація один раз на два роки з широким спектром імунної відповіді", - розповів він.

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"Другий напрямок, про який можна сказати, — це використання варіанту специфічних бустерів. Інакше кажучи, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же "омікрон", то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно також непогане. Але проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати", - додав Кузін.

"Третій сценарій — вакцина проти ковіду буде умовним компонентом протигрипозної вакцини, яку ми радимо використовувати перед початком епідемічного підйому. Зараз у нас є трикомпонентні та чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Як варіант туди додаватиметься ще й коронавірусний компонент. Але зараз важко спрогнозувати, яка конкретна тактика буде обрана, все залежатиме від результатів наукових досліджень", - зазначили в МОЗ.

Відповідаючи на питання, чи будуть вакцину від коронавірусу і надалі надавати за кошт держави, Кузін заявив: "У нас є підтверджене фінансування на 2022–2023 роки, тобто найближчим часом держава точно забезпечуватиме громадян вакциною. ... Думаю, що рано чи пізно мова дійсно піде про комерційний продукт, однак спрогнозувати часові рамки цього вкрай важко".