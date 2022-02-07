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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розглядає три сценарії, як Україна житиме з COVID-19, - Кузін

МОЗ розглядає три сценарії, як Україна житиме з COVID-19, - Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, як Україна житиме з коронавірусом. За його словами, у Міністерства охорони здоров'я є три сценарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"По-перше, в США продовжують розробляти універсальну вакцину, яка охоплюватиме всі можливі штами. Вони проаналізували ті варіанти коронавірусу, що вже були, і знайшли фрагменти, які є незмінними й можуть викликати імунну відповідь, якщо стануть елементом вакцини. Тому весь світ може перейти до використання такої вакцини з доволі тривалим періодом ефективності. Потенційно це може бути вакцинація один раз на два роки з широким спектром імунної відповіді", - розповів він.

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"Другий напрямок, про який можна сказати, — це використання варіанту специфічних бустерів. Інакше кажучи, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же "омікрон", то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно також непогане. Але проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати", - додав Кузін.

"Третій сценарій — вакцина проти ковіду буде умовним компонентом протигрипозної вакцини, яку ми радимо використовувати перед початком епідемічного підйому. Зараз у нас є трикомпонентні та чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Як варіант туди додаватиметься ще й коронавірусний компонент. Але зараз важко спрогнозувати, яка конкретна тактика буде обрана, все залежатиме від результатів наукових досліджень", - зазначили в МОЗ.

Відповідаючи на питання, чи будуть вакцину від коронавірусу і надалі надавати за кошт держави, Кузін заявив: "У нас є підтверджене фінансування на 2022–2023 роки, тобто найближчим часом держава точно забезпечуватиме громадян вакциною. ... Думаю, що рано чи пізно мова дійсно піде про комерційний продукт, однак спрогнозувати часові рамки цього вкрай важко".

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5405) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
троллина ковидная, нет бесплатных "вакцин".. на шмурдяк ежедневно из бюджета выделяют миллионы народных денег, которые потом разворовываются..
в этом и смысл "вакцинации" - продолжать воровать из бюджета, прикрываясь лжепандемией..
шлюшко, крадуцкий, кузин и прочая перхоть будет арестована и судима! .
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07.02.2022 17:35 Відповісти
+6
Для украинцев есть только один вариант развития событий, который гарантирует их выживание, это свернуть в бараний рог всех этих тварей из МОЗ, которые получили от МБРР ссуду и взяли под нее обязательства обдолбать 17 миллионов украинских граждан экспериментальной жижей.
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07.02.2022 18:41 Відповісти
+5
вариант правильный - послать нахрен кузиных, крадуцких, шляшко и тп..
пусть на нарах беснуются..
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07.02.2022 17:38 Відповісти
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- А от коли в нас закінчилися патрони, ми викрали з фашистського штабу план евакуації під час пожежі, а потім підпалили будівлю... - І що? - І жоден німець не зумів вибратися!
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07.02.2022 16:30 Відповісти
Думаю, що рано чи пізно мова дійсно піде про комерційний продукт Джерело:

Вот к этому все и подводили два года...в этом весь смысл...и цель...
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07.02.2022 16:31 Відповісти
нет, смысл - это выводить миллионы бюджетных денег, денег налогоплательщиков, под прикрытием лжепандемии, а потом их разворовывать..
не зря же кодла шлюшко засекретили "расходы" на покупку, транспортировку, хранение "вакцин"и тд..
из бюджета выделяются миллионы.. и все расходы - через однодневные фирмы прокладки..
упыри будут до последнего держаться за такую кормушку, нагнетать обстановку, накручивать цифры, валить медицину.. им нужна "вакцинация"населения, как предлог для распила бюджета.. а это миллионы денег, которые невозможно отследить..
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07.02.2022 17:54 Відповісти
Короче,замес мух с котлетами... И будет всем счастье.
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07.02.2022 16:34 Відповісти
А шо там рассматривать те сценарии... 1:1000, в пользу ваксеров.
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07.02.2022 16:36 Відповісти
Бред...
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07.02.2022 16:43 Відповісти
Ну. прикиньте, невакцинированных ковид забирает от 2-х до 3-х%. Вакцинированных - 0.001%.
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07.02.2022 16:48 Відповісти
У меня есть четвёртый вариант: забить хрен на все ваши три.
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07.02.2022 16:42 Відповісти
Вот третий вариант и выберут. Наклепали столько вакцин от гриппа, потратили кучу бабла, а они, гады, не хотят вакцинироваться. Непорядок. Теперь мы им втюхаем их под видом борьбы с ковидом...
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07.02.2022 16:47 Відповісти
Маячня.В світі вже знімають обмеження.
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07.02.2022 16:49 Відповісти
Потому что провакцинировались. Вакцины помогают, не смотря что самые упоротые продолжают в них не верить.
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07.02.2022 21:02 Відповісти
Америкосы, чи евреи - знают счет деньгам. Вот шо понту им наклепать уйму вакцин, шобы потом бесплатно колоть.
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07.02.2022 16:51 Відповісти
А где сняли ограничения - там резкий ковид всплеск.
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07.02.2022 16:52 Відповісти
троллина ковидная, нет бесплатных "вакцин".. на шмурдяк ежедневно из бюджета выделяют миллионы народных денег, которые потом разворовываются..
в этом и смысл "вакцинации" - продолжать воровать из бюджета, прикрываясь лжепандемией..
шлюшко, крадуцкий, кузин и прочая перхоть будет арестована и судима! .
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07.02.2022 17:35 Відповісти
Без МОЗговнюків життя краще!!
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07.02.2022 16:58 Відповісти
3 сценария: колоться, колоться и колоться
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07.02.2022 17:38 Відповісти
вариант правильный - послать нахрен кузиных, крадуцких, шляшко и тп..
пусть на нарах беснуются..
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07.02.2022 17:38 Відповісти
Пора тебя,ляшка и шупрун на сухой корм
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07.02.2022 17:53 Відповісти
Я где слово "здоровье" в этом всём? Может нас стоит как-то оздоравливать. Например, качественной едой, отсутствием стрессов. Стратегий много, а здоровья мало.
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07.02.2022 18:25 Відповісти
Для украинцев есть только один вариант развития событий, который гарантирует их выживание, это свернуть в бараний рог всех этих тварей из МОЗ, которые получили от МБРР ссуду и взяли под нее обязательства обдолбать 17 миллионов украинских граждан экспериментальной жижей.
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07.02.2022 18:41 Відповісти
Колоться, колоться и колоться - это один сценарий!
Какие еще два?
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07.02.2022 21:17 Відповісти
 
 