Минздрав рассматривает три сценария, как Украина будет жить с COVID-19, - Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как Украина будет жить с коронавирусом. По его словам, у Министерства здравоохранения есть три сценария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Во-первых, в США продолжают разрабатывать универсальную вакцину, которая будет охватывать все возможные штаммы. Они проанализировали уже имевшиеся варианты коронавируса и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызвать иммунный ответ, если станут элементом вакцины. Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно продолжительным периодом эффективности. Потенциально это может быть вакцинация один раз в два года с широким спектром иммунного ответа", – рассказал он.

"Второе направление, о котором можно сказать, - это использование варианта специфических бустеров. Иными словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же "омикрон", то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое". Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты", - добавил Кузин.

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"Третий сценарий - вакцина против ковида будет условным компонентом противогриппозной вакцины, которую мы советуем использовать перед началом эпидемического подъема. Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент. Но сейчас сложно прогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все будет зависеть от результатов научных исследований", - отметили в Минздраве.

Отвечая на вопрос, будут ли вакцину от коронавируса и дальше предоставлять за счет государства, Кузин заявил: "У нас есть подтвержденное финансирование на 2022–2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. ... Думаю, что рано или поздно действительно начнут говорить о коммерческом продукте, однако прогнозировать временные рамки этого крайне затруднительно".

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