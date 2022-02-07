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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рассматривает три сценария, как Украина будет жить с COVID-19, - Кузин

Минздрав рассматривает три сценария, как Украина будет жить с COVID-19, - Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как Украина будет жить с коронавирусом. По его словам, у Министерства здравоохранения есть три сценария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на слова главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Во-первых, в США продолжают разрабатывать универсальную вакцину, которая будет охватывать все возможные штаммы. Они проанализировали уже имевшиеся варианты коронавируса и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызвать иммунный ответ, если станут элементом вакцины. Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно продолжительным периодом эффективности. Потенциально это может быть вакцинация один раз в два года с широким спектром иммунного ответа", – рассказал он.

"Второе направление, о котором можно сказать, - это использование варианта специфических бустеров. Иными словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же "омикрон", то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое". Но проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты", - добавил Кузин.

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"Третий сценарий - вакцина против ковида будет условным компонентом противогриппозной вакцины, которую мы советуем использовать перед началом эпидемического подъема. Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент. Но сейчас сложно прогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все будет зависеть от результатов научных исследований", - отметили в Минздраве.

Отвечая на вопрос, будут ли вакцину от коронавируса и дальше предоставлять за счет государства, Кузин заявил: "У нас есть подтвержденное финансирование на 2022–2023 годы, то есть в ближайшее время государство будет точно обеспечивать граждан вакциной. ... Думаю, что рано или поздно действительно начнут говорить о коммерческом продукте, однако прогнозировать временные рамки этого крайне затруднительно".

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Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4905) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
троллина ковидная, нет бесплатных "вакцин".. на шмурдяк ежедневно из бюджета выделяют миллионы народных денег, которые потом разворовываются..
в этом и смысл "вакцинации" - продолжать воровать из бюджета, прикрываясь лжепандемией..
шлюшко, крадуцкий, кузин и прочая перхоть будет арестована и судима! .
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07.02.2022 17:35 Ответить
+6
Для украинцев есть только один вариант развития событий, который гарантирует их выживание, это свернуть в бараний рог всех этих тварей из МОЗ, которые получили от МБРР ссуду и взяли под нее обязательства обдолбать 17 миллионов украинских граждан экспериментальной жижей.
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07.02.2022 18:41 Ответить
+5
вариант правильный - послать нахрен кузиных, крадуцких, шляшко и тп..
пусть на нарах беснуются..
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07.02.2022 17:38 Ответить
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- А от коли в нас закінчилися патрони, ми викрали з фашистського штабу план евакуації під час пожежі, а потім підпалили будівлю... - І що? - І жоден німець не зумів вибратися!
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07.02.2022 16:30 Ответить
Думаю, що рано чи пізно мова дійсно піде про комерційний продукт Джерело:

Вот к этому все и подводили два года...в этом весь смысл...и цель...
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07.02.2022 16:31 Ответить
нет, смысл - это выводить миллионы бюджетных денег, денег налогоплательщиков, под прикрытием лжепандемии, а потом их разворовывать..
не зря же кодла шлюшко засекретили "расходы" на покупку, транспортировку, хранение "вакцин"и тд..
из бюджета выделяются миллионы.. и все расходы - через однодневные фирмы прокладки..
упыри будут до последнего держаться за такую кормушку, нагнетать обстановку, накручивать цифры, валить медицину.. им нужна "вакцинация"населения, как предлог для распила бюджета.. а это миллионы денег, которые невозможно отследить..
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07.02.2022 17:54 Ответить
Короче,замес мух с котлетами... И будет всем счастье.
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07.02.2022 16:34 Ответить
А шо там рассматривать те сценарии... 1:1000, в пользу ваксеров.
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07.02.2022 16:36 Ответить
Бред...
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07.02.2022 16:43 Ответить
Ну. прикиньте, невакцинированных ковид забирает от 2-х до 3-х%. Вакцинированных - 0.001%.
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07.02.2022 16:48 Ответить
У меня есть четвёртый вариант: забить хрен на все ваши три.
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07.02.2022 16:42 Ответить
Вот третий вариант и выберут. Наклепали столько вакцин от гриппа, потратили кучу бабла, а они, гады, не хотят вакцинироваться. Непорядок. Теперь мы им втюхаем их под видом борьбы с ковидом...
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07.02.2022 16:47 Ответить
Маячня.В світі вже знімають обмеження.
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07.02.2022 16:49 Ответить
Потому что провакцинировались. Вакцины помогают, не смотря что самые упоротые продолжают в них не верить.
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07.02.2022 21:02 Ответить
Америкосы, чи евреи - знают счет деньгам. Вот шо понту им наклепать уйму вакцин, шобы потом бесплатно колоть.
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07.02.2022 16:51 Ответить
А где сняли ограничения - там резкий ковид всплеск.
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07.02.2022 16:52 Ответить
троллина ковидная, нет бесплатных "вакцин".. на шмурдяк ежедневно из бюджета выделяют миллионы народных денег, которые потом разворовываются..
в этом и смысл "вакцинации" - продолжать воровать из бюджета, прикрываясь лжепандемией..
шлюшко, крадуцкий, кузин и прочая перхоть будет арестована и судима! .
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07.02.2022 17:35 Ответить
Без МОЗговнюків життя краще!!
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07.02.2022 16:58 Ответить
3 сценария: колоться, колоться и колоться
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07.02.2022 17:38 Ответить
вариант правильный - послать нахрен кузиных, крадуцких, шляшко и тп..
пусть на нарах беснуются..
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07.02.2022 17:38 Ответить
Пора тебя,ляшка и шупрун на сухой корм
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07.02.2022 17:53 Ответить
Я где слово "здоровье" в этом всём? Может нас стоит как-то оздоравливать. Например, качественной едой, отсутствием стрессов. Стратегий много, а здоровья мало.
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07.02.2022 18:25 Ответить
Для украинцев есть только один вариант развития событий, который гарантирует их выживание, это свернуть в бараний рог всех этих тварей из МОЗ, которые получили от МБРР ссуду и взяли под нее обязательства обдолбать 17 миллионов украинских граждан экспериментальной жижей.
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07.02.2022 18:41 Ответить
Колоться, колоться и колоться - это один сценарий!
Какие еще два?
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07.02.2022 21:17 Ответить
 
 