Невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі, - джерело
Четверо невідомих побили на Печерську помічника генерального прокурора. 49-річний чоловік у лікарні.
Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про побитого чоловіка поліцейські одержали від медиків.
"Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", - розповіли в поліції.
Зараз слідчі встановлюють особи нападників.
Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що постраждалий - Зураб Адеїшвілі.
Зураб Адеішвілі двічі був міністром юстиції Грузії (у 2003-2004 та у 2008-2012 рр), також він деякий час обіймав посади міністра державної безпеки (лютий-грудень 2004) та генерального прокурора Грузії (червень 2004 - січень 2008 рр). Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях.
Зараз він мешкає в Україні, був радником у Кабінеті міністрів, а потім став радником в Офісі генерального прокурора. На вимогу Грузії щодо видачі Україна відповіла відмовою.
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сколько веревочке не виться, а награда всегда найдет своего "героя"
Вы такой вариант не расматривали?
От і я тобі відповідаю - "бардак" в країні якраз і розвернувся у 90-ті - коли "операми" були сопливі лейтенанти твого віку які замість боротьби з ОПГ продалися їм "с потрохами" і жирували на бандитські гроші зливаючи їм інформацію та їх кришуючи! А зараз молоді хлопці розгрібають ваш бардак (Але щось мені не віриться - щоб "опер" і не знав "фєні"? Не знав хто такі "лаврушники" поки я не пояснив? Щось не віриться - це все одно якби хірург не знав "латинь"! Так що брешеш ти і не спльовуєш!
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В наше время ничему не удивлюсь...
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Гуманные гопники попались- даже не пытали, а просто начистили рыло.
Какая разница? одна даёт, другая дразнится
"Государство -это шайка разбойников на работе".
Это было 150 лет назад.
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