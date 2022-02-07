Невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі, - джерело

Четверо невідомих побили на Печерську помічника генерального прокурора. 49-річний чоловік у лікарні.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про побитого чоловіка поліцейські одержали від медиків.

"Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", - розповіли в поліції.

Зараз слідчі встановлюють особи нападників.

Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що постраждалий - Зураб Адеїшвілі.

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Зураб Адеішвілі двічі був міністром юстиції Грузії (у 2003-2004 та у 2008-2012 рр), також він деякий час обіймав посади міністра державної безпеки (лютий-грудень 2004) та генерального прокурора Грузії (червень 2004 - січень 2008 рр). Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях.

Зараз він мешкає в Україні, був радником у Кабінеті міністрів, а потім став радником в Офісі генерального прокурора. На вимогу Грузії щодо видачі Україна відповіла відмовою.