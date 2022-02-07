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Невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі, - джерело

Невідомі побили помічника генпрокурора Адеїшвілі, - джерело

Четверо невідомих побили на Печерську помічника генерального прокурора. 49-річний чоловік у лікарні.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про побитого чоловіка поліцейські одержали від медиків.

"Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", - розповіли в поліції.

Зараз слідчі встановлюють особи нападників.

Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що постраждалий - Зураб Адеїшвілі.

Також читайте: Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція. ФОТО

Зураб Адеішвілі двічі був міністром юстиції Грузії (у 2003-2004 та у 2008-2012 рр), також він деякий час обіймав посади міністра державної безпеки (лютий-грудень 2004) та генерального прокурора Грузії (червень 2004 - січень 2008 рр). Його називають одним із найближчих соратників Міхеїла Саакашвілі - після виходу останнього у відставку з посади президента Грузії, Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях.

Зараз він мешкає в Україні, був радником у Кабінеті міністрів, а потім став радником в Офісі генерального прокурора. На вимогу Грузії щодо видачі Україна відповіла відмовою.

Автор: 

побиття (967) напад (1145) Нацполіція (15318) Офіс Генпрокурора (3303)


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Топ коментарі
+21
наверно обознались , приняли за коррупционера
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07.02.2022 18:21 Відповісти
+19
Ну и х... С ним
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07.02.2022 18:21 Відповісти
+19
Правильні "-швілі" - на Донбасі в окопах! А "лаврушники" - на ринках всієї України І навіть провладні структури в Україні вони перетворили в "ринок"!!!
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07.02.2022 18:24 Відповісти
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предателей нигде не любят
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07.02.2022 18:20 Відповісти
Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.

сколько веревочке не виться, а награда всегда найдет своего "героя"
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07.02.2022 18:37 Відповісти
Нигде не любят людей, не знающих правильный ответ на вопрос "ты с какова раёна?"

Вы такой вариант не расматривали?
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07.02.2022 19:33 Відповісти
Видать начал диалог как гоги, тебя припудрило, ты что тупой, узнал меня или нет? очень х.ево что начальство не узнаешь.
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07.02.2022 20:14 Відповісти
Ну такой вариант тоже совсем не исключён. Некоторые люди в погонах думают, что у них железобетонные органы
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07.02.2022 23:09 Відповісти
Ну и х... С ним
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07.02.2022 18:21 Відповісти
Таки з ним. А могли і відрізати. 🤔
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07.02.2022 19:10 Відповісти
наверно обознались , приняли за коррупционера
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07.02.2022 18:21 Відповісти
Скорей: «на улице подошли четыре неизвестных ГРУЗИНА»
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07.02.2022 19:11 Відповісти
не шкода
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07.02.2022 18:23 Відповісти
Правильні "-швілі" - на Донбасі в окопах! А "лаврушники" - на ринках всієї України І навіть провладні структури в Україні вони перетворили в "ринок"!!!
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07.02.2022 18:24 Відповісти
А хто там ще в окопах?
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07.02.2022 18:54 Відповісти
Поїдь і перевір!
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07.02.2022 18:57 Відповісти
Так ти сказав А кажи Б. А щодо поїдь, мобілізуйте, поїду.
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07.02.2022 19:01 Відповісти
Я сказав те що хотів сказать! Я щодо "мобілізуйте" - так всі нормальні українці самі туди дорогу знаходять Тим більше що ще при Пороху мобілізація була скасована Тобі що куратори не сказали? Ледацюги! За що їм Пригожин платить гроші?
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07.02.2022 19:07 Відповісти
Прапор тобі у руки. Я незовсім цивільна людина і не рядовий. Якщо я потрібен всі дані у воєнкоматі. Колись мене викликали до голови ВЛК і сказали, що Держава більше не має права тримати мене на службі у мирний час і обмежено може розраховувати на мене у військовий час. Ви своє відслужили, здавайте збою, посвідчення і шукайте себе на пенсії. Змогли у 40 років відправити на дембель, зможите і знайти якщо потрібен. Я, доречі, там де і був коли став непотрібен.
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07.02.2022 19:29 Відповісти
"Не зовсім цивільний" і "не рядовий" - то хто ж ти такий якщо не військовий не "мєнт" і не СБУшник? А я знаю! Ти - звичайний пригожинський брехун" якого найняли за останньою "мобілізацією" (коли кацапи зрозуміли що "хахлам" треба "по ушам ездить" "хахляцким языком") Бо ти навіть не знаєш хто такі "лаврушники" Це злодії з кавказьських ОПГ які прославилися тим що займалися рекетом своїх земляків і не відсидівши ні дня в тюрмы стали "ворами в законе" Тобто купили собі статус за гроші!
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07.02.2022 19:38 Відповісти
Ти ще тупіший, чим я вважав. При нас твої лаврушники сиділи в Грузії. Ми бачили, ще справжніх ворів і інших керівників ОПГ бо в 90-ті були операми, коли ви під стіл в свої штани ходили. Це при вас тут і лаврушники і кацапи в Криму, і на Донбасі. Нас на службі вони боялись, а вас виходить ні.
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07.02.2022 19:47 Відповісти
От ти і "проколовся"! Колись у нас одного "двохгодічніка" начальник політвідділу пробував "учить жизни" - "Да я в ваши годы!" А він у відповідь: "Товарищ полковник! А вы замполитом когда стали? Лейтенантом?" "ДА!" Так вот - с тех пор бардак в армии и начался!"
От і я тобі відповідаю - "бардак" в країні якраз і розвернувся у 90-ті - коли "операми" були сопливі лейтенанти твого віку які замість боротьби з ОПГ продалися їм "с потрохами" і жирували на бандитські гроші зливаючи їм інформацію та їх кришуючи! А зараз молоді хлопці розгрібають ваш бардак (Але щось мені не віриться - щоб "опер" і не знав "фєні"? Не знав хто такі "лаврушники" поки я не пояснив? Щось не віриться - це все одно якби хірург не знав "латинь"! Так що брешеш ти і не спльовуєш!
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07.02.2022 20:02 Відповісти
Розгрібай. Буду сподіваться, що в тебе все вийде і мені не знадобиться знов надівати погони і брати до рук зброю. Нехай щастить.
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07.02.2022 20:08 Відповісти
А ти тою зброєю користуваться вмієш? Бо "опери" тільки магазини ПМів псувать уміли коли пляшки з пивом відкривали
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07.02.2022 20:16 Відповісти
Ти ще щось намагаєшся мурчати. Ти ж не блатний, і навідь не баклан, ти фраєр. Бо навідь поганяло собі вибрав мусорське, із заявкою на патриотизм, що тій субкультурі не притаманно. А пляшка пива відкривається не магазином, а самим ПМ, який потрібно встановити на затворну затримку. Тільки магазин витягни а то ще застрелишся, як лох.
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08.02.2022 11:14 Відповісти
А как тебя мобилизовать если ты от повесток петляешь?
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07.02.2022 19:07 Відповісти
Я, від повісток? А може ти просто, чмо.
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07.02.2022 19:15 Відповісти
мне грузин сказал, что окончание швили носят грузинские евреи)))
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07.02.2022 21:30 Відповісти
А мені деякі українці казали що закінчення дієслів на "м"який знак" ("бить" "курить" "копать") це російський діалект (а на цьому діалекті все Подніпров"я говорить - від Чернігова до Кременчука) Грузини теж різні бувають Євреям нав"язували прізвища у 19-му столітті (їм віра не дозволяла вести облік скотини і членів сім"ї - а надання прізвищ робилося якраз для перепису населення та його обліку) Прізвища давалися за зразком місцевих Тому "Цукермани" з"явились у Австрії та Німеччині у Польщі та Білорусі - "Янкелевичі" а в Україні "Куци" та "Літоші" Те ж саме було і на Кавказі!
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07.02.2022 21:53 Відповісти
Сталин получается - еврей? "вот это поворот!" (С)
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07.02.2022 23:16 Відповісти
фамилия отца а он не от отца, мать прислуживала у какого то бизнека, а он потом помогал, вообщето советую почитать Враг рода человеческого Климова можно в интернете качнуть беспл там читается на одном дыхании и про него тоже
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08.02.2022 00:53 Відповісти
Сталін - "псевдонім" А "Джугашвілі" - цілком нормальне прізвище для бідного грузинського ремісника яким був його батько
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08.02.2022 07:01 Відповісти
Побили? Значит есть за, что? Ну, а ежели он из щурятника Михуила Сракубыемузашили значит на 300% по заслугам.
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07.02.2022 18:32 Відповісти
Пусть будет благодарен, что очко не порвали. Это ж грузины))
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07.02.2022 19:17 Відповісти
ну він теж грузин, значить звично, тому нема за що дякувати, от тільки мало
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07.02.2022 22:51 Відповісти
Адеішвілі був звинувачений в організації тортур у грузинських в'язницях Джерело:
=====
В наше время ничему не удивлюсь...
даже если и проводилась настоящая борьба с коррупцией, то это тоже очень могло быть...

Могли и земляки отмудохать...
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07.02.2022 18:33 Відповісти
Пришла пора за веники и швабры расплачиваться в известных проходах заключенных
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07.02.2022 19:46 Відповісти
Видать те 3 ляма долларов взятки , которые давал судьям, не вернул.. жаль что не прибили, одним бы говном меньше было!
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07.02.2022 18:37 Відповісти
лучше бы это был не он, а его начальник
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07.02.2022 19:45 Відповісти
а еще лучше оба и их вся прислуга))
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07.02.2022 21:36 Відповісти
Та скільки ще у нас може бути тих "швілі" (не вважайте мене расистом)! Таке враження що "амброзія".
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07.02.2022 18:39 Відповісти
В Грузии в свое время евреев именовали по отцу с добавлением «швили»
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07.02.2022 18:44 Відповісти
Не мели дурниць! "-швілі" "-дзе" - те саме що у нас "Петренко" та "Івасюк" Такі прізвища отримували "посполиті" при складенні реєстрів вільних селян для сплати податків Тому євреї які в грузинському суспільстві привілейованого знатного походження не мали в кінці 19 століття (коли їх змушували приймать прізвища - для всеросійського перепису населення) отримували прізвища звичайних селян чи ремісників!
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07.02.2022 19:03 Відповісти
та нормально, грузины прикольные, жаль только предводитель грузин притрушенный... как он там, в грузинской тюрьме без кокса? мне его аж жалко, сиди себе в Киеве, кохайся с Ясько, поехал Родину спасать... тупой как Зеленский один в один
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07.02.2022 22:52 Відповісти
Та який він "предводитель"? Так - "временщик"Випадкова людина що випадково потрапила у владу Як і наш "блазень"!
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07.02.2022 23:00 Відповісти
швили-вили
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07.02.2022 19:17 Відповісти
..легко от(б)делался
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07.02.2022 18:49 Відповісти
Что он вообще делает на такой высокой должности???

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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07.02.2022 18:57 Відповісти
Продаёт "правосудие", а заодно и страну
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07.02.2022 19:19 Відповісти
"Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах."
Гуманные гопники попались- даже не пытали, а просто начистили рыло.
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07.02.2022 19:16 Відповісти
Якщо в державі не працюе закон в правосудових органах то буде працювати самосуд.
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07.02.2022 19:18 Відповісти
У него шо,не было наградного писталета?
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07.02.2022 19:30 Відповісти
Был, но боялся достать
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07.02.2022 19:47 Відповісти
Сильно выпирающая мушка была?
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07.02.2022 20:13 Відповісти
да, именно мушка) не целик
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07.02.2022 22:44 Відповісти
Блин, чуваки. Вас почитать, то получается, что шоб отгрести в Киеве кизды, надо обязательно быть замгенпрокурора или как минимум депутатом районной рады. Я знал много случаев, когда люди получили кизди совершенно просто так (ну или на крайняк за неправильный ответ про "закурить" и "с какова раёна").
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07.02.2022 19:32 Відповісти
шефир тоже неправильно ответил про закурить. а вот, покушения на представителей власти например премьера Лазаренко, раньше были. и буквально через 10 месяцев, все украинцы знали что он украл 140 миллиардов долларов. Теперь торбят зеленку, видно украли еще больше
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07.02.2022 19:48 Відповісти
а три нулика туди чи сюди- какая разница?
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07.02.2022 21:44 Відповісти
140 лямов тогда - это гараж в Киеве за 300$ и квартира 3000$ на те времена, сколько же они стоят сейчас? так я вам скажу - гараж тысяч 6000, и квартира не меньше 35000. Так что я не сильно и ошибся.

Какая разница? одна даёт, другая дразнится
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07.02.2022 22:48 Відповісти
попа ме?
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07.02.2022 22:58 Відповісти
к сожалению, не знаю румынский язык, хоть не уверен, что это на нём; не совсем могу понять, о чём вы говорите, но в любом случае поддерживаю вас в вашей критике нынешнего зеленого порядка
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07.02.2022 23:06 Відповісти
все ви зрозуміли... Як першого разу з нуликами так і другого- частина ж нік-нейм аль кАкая разницу?
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07.02.2022 23:21 Відповісти
Слушайте я знаю миллион таких истормй, но возле генрокуратуры на Печерске гопники даже ночью вряд ли ходят, это спецефическмй район. То у вас а Павлоградах чи де там гопота процветает, но это центр столицы
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07.02.2022 20:08 Відповісти
Соседу по универской общаге в своё время дали трындюлей в пятидесяти метрах от ЦВК. Чувака не так давно с одного удара убил типок на прогулке - тоже где-то в районе печерский липок. Кроме того, в статье конкретное место побива не указано. Печерск большой. И там дремучих мест тоже хватает.
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07.02.2022 23:13 Відповісти
да ладно вам, четыре грузина дали бамбулей пятому, они что не знали, что он советник Генпрокурора? это политика 100%, а не ограбление или что-то такое, но мы просто новость эту скоро забудем, а зеленые СМИ её будут игнорировать, так что и говорить не о чём. А был бы не сцыкло этот грузин, пристрелил бы нападавших, как Сергей Пашинский
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07.02.2022 23:39 Відповісти
Карелин(анархист) писал:
"Государство -это шайка разбойников на работе".
Это было 150 лет назад.
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07.02.2022 20:07 Відповісти
И наша задача не дать этой шайке беспредельничать. Это возможно даже при той коррупции которая процветает и будет процветать в Украине.
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07.02.2022 20:10 Відповісти
Такі люди та ще і пішки і без охорони?Та тут 10-тий помічник міського депутата без кортеджу та і десятка охоронців і в туалет не ходить.
Вішають народу лапшу...
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07.02.2022 20:11 Відповісти
кацапня радуется.
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07.02.2022 23:35 Відповісти
По предварительным данным, нападавшие подошли к Адеишвили и спросили его имя и фамилию. Удостоверившись, что перед ними - советник Ирины Венедиктовой, злоумышленники набросились на него с кулаками и словами "Получай за наш народ!". Об этом https://soc.obozrevatel.com/v-kieve-izbili-sovetnika-genprokurora-pervyie-detali.htm сообщает "Obozrevatel".
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08.02.2022 01:54 Відповісти
 
 