Неизвестные избили помощника генпрокурора Адеишвили, - источник
Четверо неизвестных избили на Печерске помощника генерального прокурора. 49-летний мужчина в больнице.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о избитом мужчине полицейские получили от медиков.
"Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали", - рассказали в полиции.
Сейчас следователи устанавливают личности нападающих.
Источник Цензор.НЕТ сообщает, что пострадавший – Зураб Адеишвили.
Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии (в 2003-2004 и в 2008-2012 гг.), также он некоторое время занимал должности министра государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004- январь 2008). Его называют одним из ближайших соратников Михеила Саакашвили – после ухода последнего в отставку с поста президента Грузии, Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.
Сейчас он живет в Украине, был советником в Кабинете Министров, а затем стал советником в Офисе генерального прокурора. На требование Грузии о выдаче Украина ответила отказом.
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сколько веревочке не виться, а награда всегда найдет своего "героя"
Вы такой вариант не расматривали?
От і я тобі відповідаю - "бардак" в країні якраз і розвернувся у 90-ті - коли "операми" були сопливі лейтенанти твого віку які замість боротьби з ОПГ продалися їм "с потрохами" і жирували на бандитські гроші зливаючи їм інформацію та їх кришуючи! А зараз молоді хлопці розгрібають ваш бардак (Але щось мені не віриться - щоб "опер" і не знав "фєні"? Не знав хто такі "лаврушники" поки я не пояснив? Щось не віриться - це все одно якби хірург не знав "латинь"! Так що брешеш ти і не спльовуєш!
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В наше время ничему не удивлюсь...
даже если и проводилась настоящая борьба с коррупцией, то это тоже очень могло быть...
Могли и земляки отмудохать...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Гуманные гопники попались- даже не пытали, а просто начистили рыло.
Какая разница? одна даёт, другая дразнится
"Государство -это шайка разбойников на работе".
Это было 150 лет назад.
Вішають народу лапшу...