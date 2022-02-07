Неизвестные избили помощника генпрокурора Адеишвили, - источник

Четверо неизвестных избили на Печерске помощника генерального прокурора. 49-летний мужчина в больнице.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о избитом мужчине полицейские получили от медиков.

"Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали", - рассказали в полиции.

Сейчас следователи устанавливают личности нападающих.

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Источник Цензор.НЕТ сообщает, что пострадавший – Зураб Адеишвили.

Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии (в 2003-2004 и в 2008-2012 гг.), также он некоторое время занимал должности министра государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004- январь 2008). Его называют одним из ближайших соратников Михеила Саакашвили – после ухода последнего в отставку с поста президента Грузии, Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.

Сейчас он живет в Украине, был советником в Кабинете Министров, а затем стал советником в Офисе генерального прокурора. На требование Грузии о выдаче Украина ответила отказом.