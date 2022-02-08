Немає підстав вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що зближення Росії та Китаю може бути загрозою для України, оскільки КНР має свої інтереси в Києві.

Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи спільну декларацію КНР і РФ, в якій Москва підтримала претензії Китаю на Тайвань, а Пекін підтримав президента РФ Володимира Путіна в його вимогах про розширення НАТО на схід, Кулеба сказав, що частина документа про Альянс була найімовірніше ініційована саме РФ, і це було зроблено просто задля підвищення градусу тиску.

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Журналіст запитав у міністра, чи означає створення такого геополітичного союзу, що загроза наступу на Україну збільшилася. Кулеба відповів, що зближення Китаю з РФ не є новиною, і це сталося задовго до підписання декларації. Він закликав не забувати, що Китай має свої торгові інтереси в Україні.

"Ми не бачимо зараз підстав вважати, що Китай якимось чином сприятиме російській агресії проти України", – сказав глава МЗС.

Він вважає, що підписання документу було дипломатичним жестом, який Росія розіграла у своїх інтересах. Україна ж має свій рівень діалогу з Китаєм, зазначив міністр.

"Чудово усвідомлюємо всі ризики, але водночас розуміємо і велику гру, яку веде РФ", – додав він.