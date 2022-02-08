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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Немає підстав вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України, - Кулеба

Немає підстав вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що зближення Росії та Китаю може бути загрозою для України, оскільки КНР має свої інтереси в Києві.

 Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи спільну декларацію КНР і РФ, в якій Москва підтримала претензії Китаю на Тайвань, а Пекін підтримав президента РФ Володимира Путіна в його вимогах про розширення НАТО на схід, Кулеба сказав, що частина документа про Альянс була найімовірніше ініційована саме РФ, і це було зроблено просто задля підвищення градусу тиску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай підтримує вимоги РФ щодо "нерозширення" НАТО, - заява

Журналіст запитав у міністра, чи означає створення такого геополітичного союзу, що загроза наступу на Україну збільшилася. Кулеба відповів, що зближення Китаю з РФ не є новиною, і це сталося задовго до підписання декларації. Він закликав не забувати, що Китай має свої торгові інтереси в Україні.

"Ми не бачимо зараз підстав вважати, що Китай якимось чином сприятиме російській агресії проти України", – сказав глава МЗС.

Він вважає, що підписання документу було дипломатичним жестом, який Росія розіграла у своїх інтересах. Україна ж має свій рівень діалогу з Китаєм, зазначив міністр.

"Чудово усвідомлюємо всі ризики, але водночас розуміємо і велику гру, яку веде РФ", – додав він.

Автор: 

Китай (4737) росія (66431) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Они там явно невменяемые! Китай только спит и видит, чтобы ослабить кацапию войной с Украиной и взять то, что положено Китаю без малейших усилий!
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08.02.2022 11:36 Відповісти
+5
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08.02.2022 11:37 Відповісти
+5
китай будет наблюдать и учиться на ошибках дураков
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08.02.2022 11:38 Відповісти
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Они там явно невменяемые! Китай только спит и видит, чтобы ослабить кацапию войной с Украиной и взять то, что положено Китаю без малейших усилий!
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08.02.2022 11:36 Відповісти
Кацапія - це сировинний придаток Китаю. Вона і без війни в перспективі найближчих десятиліть буде нездатна контролювати величезні території Далекого Сходу та Сибіру. Україна потрібна росії
саме як джерело людського ресурсу, саме звідси ці розмови про єдиний народ, малоросійське штучне нарєчіє та ін. Китайці вміють чекати, вони планують на століття вперед.
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08.02.2022 11:42 Відповісти
А вот казахская тряпка, лучше бі промолчала. Китай Активно берет свое из казахстана. Логическая цепочка проста Токаев- бівший посол в Китае, Китай приказал Курятнику вівести войска к чертовой матери на второй день после их прибітия в казахстан - Курятник почтенно склонился и вівел, саммит 5-и стран Средней Азии (Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, КИТАЙ) места Курятнику не нашлось. Так что ждет вас судьба Уйгуров. Удачи, неудачники!
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08.02.2022 13:11 Відповісти
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08.02.2022 11:37 Відповісти
Філософія китайців-сидіти на березі річки та очікувати коли пропливе трупяк ворога...
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08.02.2022 11:37 Відповісти
Китайцы выжидают)) и нож в спину россии)) а если россия нагнется так еще коечто вонзят эти китайцы
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08.02.2022 11:38 Відповісти
китай будет наблюдать и учиться на ошибках дураков
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08.02.2022 11:38 Відповісти
Ніхто не знає.що стукне в макітру черговому китайському Мао.Основні загрози Світовій Цівілізації це на 100% прогнозована у своєму варварстві Московія і непрогнозований Китай.
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08.02.2022 11:45 Відповісти
Зря вы. Китай как раз (в отличие от кацапских гопников) имеет планы на сотни лет вперёд. А если планы есть, то их можно: 1) спрогнозировать, 2) разведать.
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08.02.2022 11:55 Відповісти
В Китае нет легитимной власти-там комуняцкая диктатура.Уже отменили ограничение на 2 срока пребывания у власти китайским фюрерам.
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08.02.2022 12:45 Відповісти
Что вы понимаете под словом "легитимная власть"? В Китае на протяжении тысяч лет (с перерыами, но то мелочи) правили императоры. И вот теперь там опять император, только называющийся по другому. Кто определяет легитимность? Законы? Думаю они все законы подправили в соответствие. Народ? Народ не против. Мировая общественность? Весь мир признаёт Си.
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08.02.2022 12:50 Відповісти
Диктаторы не спрашивают народ-они народ давят танками,как это было на площади Тянь Ань Мынь в 1989 году.
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08.02.2022 17:22 Відповісти
это не мешает народу быть не против
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08.02.2022 17:50 Відповісти
Бред.
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09.02.2022 10:46 Відповісти
Отнюдь. Реалии жизни.
Скатайтесь в Северную Корею и спросите там любого "любит ли он своего Хунь Вынь Пыня" и каждый со слезами на глазах признается что жить без него не может .
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09.02.2022 11:29 Відповісти
Коли х-ло спіткнеться об Україну, впаде навколішки ставши раком, Мао Дзедун, в ту ж мить засадить в нього зі східньої, тоб-то - задньої частини, аж до самих гла... Волги.
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08.02.2022 11:47 Відповісти
Откуда это известно? Есть совсем другое мнение. Путлер смело снял с ДВи Сибири свои войска и перебросил их к границам Украины. И главное. Сейчас Китай посмотрит как мир отреагирует на агрессию против Украины и решится на аннексию Тайваня.
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08.02.2022 11:48 Відповісти
Китай в ответ не признал претензий Курятника ни на Крым ни на всю Украину.
Надо смотреть более прагматично на происжодящее. ***** пытается повторить то что делают китайцы по отношению к Тайваню, но более топорно, как всегда через ЖЁПУ. Конечно китаю выгодно что Курятник разосрался с Западом, НАТО, США, Украиной, Прибалтикой, Средней Азией. Конечно Китай будет поддерживать "Ультиматум Курятника" к НАТО - просто потому что это ему выгодно, чем больше внимания уделяется НАТО те лучше Китаю, это развязывает ему один узелок на веревке которой связаны его руки. Китай будет добиваться своего другими методами. Время - лучший друг Китая во все времена.
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08.02.2022 13:19 Відповісти
Уважаемый "прагматик". Китай с Тайванем не сделал ничего. В отличии от Параши с Крымом. Так что все остальное такие же рассуждения как и мои. Только в отличии от вас, меня большее беспокоит судьба Украины. а не Китая
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08.02.2022 15:15 Відповісти
Ну да, так уж и ничего!? А практические еженедельные полеты многочисленной стаи китайских ВВС, с заходом в воздушное пространство Тайваня - это так "они заблудились!"
Ну да ладно с Тайванем, мене он тоже как-то побоку. Но вот что будет делать мир когда с Тайваня перестанет поступать оперативная память, чипы и накопители (HDD и SSD)?? И мы тут вообще обсуждаем ситуацию вокруг Нас. Но современный мир стал очень мал, что бы не видеть того кто и чем занимается. То что, ***** сняло с дальнего востока войска, перебрасывает КурГвардию с Севера - еще говорит о том, что ну нет у него достаточного перевеса перед Украиной и есть понятие того, что ему здесь будут не рады.

Чем обернется эта переброска войск - время покажет.
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08.02.2022 15:43 Відповісти
Не считая 2-х танковых дивизий, 2-3 армейских корпусов и сил ЧФ. Плюс силы рашистов в Беларуси. Где моб. мероприятия зе-команды?
Зачем тебе тайванские чипы - на "подвале" у кацапов мобильники не положены
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08.02.2022 16:13 Відповісти
Между Китаем и Тайванем стоит американская ударная авианосная группа.
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09.02.2022 11:30 Відповісти
А США готовы воевать с Китаем? Это третья мировая. Настоявшая, а не гибридная и вялотекущая как сейчас на востоке Европы
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09.02.2022 16:44 Відповісти
США - да. Китай воевать с США пока не готов. Силы очень неравные.
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09.02.2022 16:48 Відповісти
Очень сомнительно. Еще неизвестно как американское общество отреагирует на большую войну за Тайвань. Чем отличается гражданское общество в США и в КНР, объяснять не надо?
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09.02.2022 16:51 Відповісти
Думаю там реакция будет в зависимости от того как дела пойдут. Если в первые пять минут войны америкосы потопят все китайские корабли и разбомбят все военные заводы, то гражданское общество будет требовать ещё больше крови китайцев. Вы же не забывайте, что со времён войны во Вьетнаме американская армия сильно поменялась. Воюют профессионалы-контрактники. Обязательного призыва нет. И если пропаганда раструбит о том, как "наши парни наваляли узкоглазым почти без потерь", то всем будет пофиг.
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09.02.2022 17:00 Відповісти
Вьетнамская война была крайне непопулярна в США. Из-за непонятных для американцев целей вмешательства США в Индокитай, больших людских и экономических потерь. Совсем другая реакция если кто-то напал на США. Мочить будут до упора. Но есть одно "но". Коль уж рубиться с китаезами, сначала надо лишить их влияния в Африке и замочить *****, этого китайского шпиона на руцьком троне
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09.02.2022 18:02 Відповісти
З.Ы. Это по моему мнению. И я - не истина в последней инстанции .
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09.02.2022 16:49 Відповісти
Китай только и ждет войны в Украине,когда еще у них будет такой шанс оттяпать у мокщан большущий кус територии вместо того кусочка что им надала мокшандия.
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08.02.2022 11:48 Відповісти
Що їм заважає зробити це прямо зараз , коли весь далекосхідний округ переїхав під Україну? Для чого їм завойовувати росію, коли вони за безцінь отримують звідти сировину - ліс, газ, руду. Вони ще почекають років так з п'ятдесят, коли Далекий Схід ще більше знелюдиться і просто піднімуть прапор і прогололосять ці території своїми.
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08.02.2022 12:09 Відповісти
Китаю заважає міжнародне право а при вторгненні мокшандії в Україну московити відразу опиняться позазаконом міжнародних прав.Те що мокшандія надала Китаю зараз це тільки капля в морі і не дає їм повного контролю над мокшанськими над ресурсами.А при захваті всієї території до Украла зробить Китай наймогутнишою країною світу,не одної із могутніших а наймогутнишою.Так що ніяке загравання ***** із Китаєм не відвадить піднебесну від такого шанса.
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Не думаю, що по Урал, але свої території, які вони втратили згідно договору 1861 року, Китай точно поверне. А за контроль над рештою території буде заруба, бо інші сильні світу цього не захочуть такого посилення китайців. Будуть якісь маріонеточні держави типу Сахи, умовної Сибірії, тощо, якими керуватимуть зовні. Це є невідворотнім, Росія вже програла, у них немає людей, щоб контролювати у перспективі найближчих століть ці території,що вони хапнули колись.
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08.02.2022 13:14 Відповісти
Там есть еще Япония, которая с удовольствием присоеденится к деребану территорий.
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08.02.2022 13:31 Відповісти
Само собою. І Америка теж, там поряд через Берінгову протоку.
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08.02.2022 13:36 Відповісти
***** расчитывает, что война будет только на территории Европейской части Курятника. Кто его в этом убедил, большой молодец. Война против Украины тоже не предполагает проведение военных действий на территории Курятника. Но ВОЙНЕ по барабану, у неё своя логика и свои законы, которые не вписываются в сценарий агрессора.
Точно также это предполагает что агрессия против Украины - будет осуществленна по всем возможным направлениям.
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08.02.2022 13:57 Відповісти
Я тоже не верю. Китай самый «хитрый еврей» среди других стран Юго-Восточной Азии. Никого и никогда КНР поддерживать не будет, а вот воспользоваться ситуацией всегда может и Путин об этом хорошо знает. Это у китайцев называется «сидя в безопасности на высокой горе наблюдать за боем тигров». Во внешней политике у китайцев до сих пор работает постулат древнекитайского философа Конфуция который так любил повторять британский премьер Черчиль - «нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, есть постоянные интересы китайской империи». Думаю что именно этим всё сказано. Дружи путя,дружи, китайцы тебе быстрее чем США лапти сплетут!!!!
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08.02.2022 11:51 Відповісти
хто такий кулеба і що він взагалі вирішує...
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08.02.2022 11:55 Відповісти
https://lviv1256.com/news/posolstvo-ssha-rozghliadaie-mozhlyvist-pereizdu-do-zakhidnoi-ukrainy-buzzfeed/

-------------
Посольство США розглядає можливість переїзду до західної України!
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08.02.2022 12:01 Відповісти
Китаю не потрібні россіянскі необлаштовані землі. Ціого у них самих є вдосталь, а нафту, газ, ліс та воду з Байкалу вони вже і так беруть задарма.
А от Україна Китаю потрібна - бо постачає зерно (їсти хочеться завжди).
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08.02.2022 12:02 Відповісти
"А от Україна Китаю потрібна - бо постачає зерно (їсти хочеться завжди)"

Вот да!
Воистину так и есть.
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08.02.2022 12:04 Відповісти
Китайцы Царю российскому очень благодарные: Царь российский китайский юань стабилизировал, вложив 1/3 резерва Центробанка в юани.
А ты, Кулеба, что ты сделал для коммунистического Китая?
Продал (точнее, отдал в аренду на 99 лет) порт Николаев?
Или Одесский порт?
Китайские агенты в Австралии, по совместительсвтву являющиеся премьерами австралийских штатаов, Китаю продали (точнее, отдали в аренду на 99 лет) и порт Дарвин, и порт Мельбурн.
"Стыдись", Кулеба.

P.S. Российские олигархи могли пообещать китайским товарищам поделиться с ними украинскими черноземами...
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08.02.2022 12:03 Відповісти
Кулебі - моя реальна повага. Він озвучив НАШІ "червоні лінії", а Макрон зі своїми миротворськими хотєлками хай котиться ковбаскою.
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08.02.2022 12:05 Відповісти
Про Білорусь ви те саме казали. Невже досвід нічому не навчив?
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08.02.2022 12:05 Відповісти
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08.02.2022 12:36 Відповісти
Китай получает 80% зерна из Украины, и уже не один год.
Так что тут всё серьёзно.
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08.02.2022 13:06 Відповісти
на 2021г.
РФ поставляет 2 млн. тон (при чем при закрытом Китаем рынке, можно поставлять только из регионов - Сибирь, Дальний Восток).
Украина поставляет 7млн. тонн.

как то 80% не складываются.
---------------

А теперь новина от 07.02.22 (не зря же лидеры КНР и РФ встречались)

Китай дал добро на экспорт пшеницы и ячменя из всех регионов РФ, таким образом, КНР открыла рынок для экспорта зерна из русских глубоководных портов
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08.02.2022 14:27 Відповісти
Российское зерно выходит дешевле? Ну, на здоровье.
Качество зерна надо учитывать тоже.
Такие поставщики, как кремль, способны облучать зерно,
обрабатывать по-другому - Европа уже в курсе.
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Украина успешно экспортирует зерно в Китай с 2013 года - и это было 80% закупаемого Китаем зерна.
Посмотрим на достижения России.
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08.02.2022 15:53 Відповісти
РФ не продаст дешево Китаю, ибо у неё и так есть постоянные потребители.
Вопрос в другом, выгодно ли продавать зерно Китаю или нет!
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08.02.2022 16:01 Відповісти
это как весь мир говорит, хулио готов нападать а наши клоуны "НЕМАЕ ПИДСТАВ ТАК ВВАЖАТЫ", сам глава КНР говорит прямо о полной поддержке РФ итд итп а наши - "НЕМАЕ ПИДСТАВ...."
у меня нет слов..
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08.02.2022 13:33 Відповісти
Тобто "немає підстав"?
А останні закидони про те що Ши вважає обгрунтованими "стурбованності" рашки про те, що Україна та інші країни, яким москоти погрожують, чи (/а також) вже в яких теж вже загарпали частини територій, можуть вступити, чи вже приєдналися до НАТО?
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08.02.2022 14:29 Відповісти
 
 