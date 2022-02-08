Немає підстав вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що зближення Росії та Китаю може бути загрозою для України, оскільки КНР має свої інтереси в Києві.
Про це він сказав в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Коментуючи спільну декларацію КНР і РФ, в якій Москва підтримала претензії Китаю на Тайвань, а Пекін підтримав президента РФ Володимира Путіна в його вимогах про розширення НАТО на схід, Кулеба сказав, що частина документа про Альянс була найімовірніше ініційована саме РФ, і це було зроблено просто задля підвищення градусу тиску.
Журналіст запитав у міністра, чи означає створення такого геополітичного союзу, що загроза наступу на Україну збільшилася. Кулеба відповів, що зближення Китаю з РФ не є новиною, і це сталося задовго до підписання декларації. Він закликав не забувати, що Китай має свої торгові інтереси в Україні.
"Ми не бачимо зараз підстав вважати, що Китай якимось чином сприятиме російській агресії проти України", – сказав глава МЗС.
Він вважає, що підписання документу було дипломатичним жестом, який Росія розіграла у своїх інтересах. Україна ж має свій рівень діалогу з Китаєм, зазначив міністр.
"Чудово усвідомлюємо всі ризики, але водночас розуміємо і велику гру, яку веде РФ", – додав він.
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саме як джерело людського ресурсу, саме звідси ці розмови про єдиний народ, малоросійське штучне нарєчіє та ін. Китайці вміють чекати, вони планують на століття вперед.
Скатайтесь в Северную Корею и спросите там любого "любит ли он своего Хунь Вынь Пыня" и каждый со слезами на глазах признается что жить без него не может .
Надо смотреть более прагматично на происжодящее. ***** пытается повторить то что делают китайцы по отношению к Тайваню, но более топорно, как всегда через ЖЁПУ. Конечно китаю выгодно что Курятник разосрался с Западом, НАТО, США, Украиной, Прибалтикой, Средней Азией. Конечно Китай будет поддерживать "Ультиматум Курятника" к НАТО - просто потому что это ему выгодно, чем больше внимания уделяется НАТО те лучше Китаю, это развязывает ему один узелок на веревке которой связаны его руки. Китай будет добиваться своего другими методами. Время - лучший друг Китая во все времена.
Ну да ладно с Тайванем, мене он тоже как-то побоку. Но вот что будет делать мир когда с Тайваня перестанет поступать оперативная память, чипы и накопители (HDD и SSD)?? И мы тут вообще обсуждаем ситуацию вокруг Нас. Но современный мир стал очень мал, что бы не видеть того кто и чем занимается. То что, ***** сняло с дальнего востока войска, перебрасывает КурГвардию с Севера - еще говорит о том, что ну нет у него достаточного перевеса перед Украиной и есть понятие того, что ему здесь будут не рады.
Чем обернется эта переброска войск - время покажет.
Зачем тебе тайванские чипы - на "подвале" у кацапов мобильники не положены
Точно также это предполагает что агрессия против Украины - будет осуществленна по всем возможным направлениям.
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Посольство США розглядає можливість переїзду до західної України!
А от Україна Китаю потрібна - бо постачає зерно (їсти хочеться завжди).
Вот да!
Воистину так и есть.
А ты, Кулеба, что ты сделал для коммунистического Китая?
Продал (точнее, отдал в аренду на 99 лет) порт Николаев?
Или Одесский порт?
Китайские агенты в Австралии, по совместительсвтву являющиеся премьерами австралийских штатаов, Китаю продали (точнее, отдали в аренду на 99 лет) и порт Дарвин, и порт Мельбурн.
"Стыдись", Кулеба.
P.S. Российские олигархи могли пообещать китайским товарищам поделиться с ними украинскими черноземами...
Так что тут всё серьёзно.
РФ поставляет 2 млн. тон (при чем при закрытом Китаем рынке, можно поставлять только из регионов - Сибирь, Дальний Восток).
Украина поставляет 7млн. тонн.
как то 80% не складываются.
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А теперь новина от 07.02.22 (не зря же лидеры КНР и РФ встречались)
Китай дал добро на экспорт пшеницы и ячменя из всех регионов РФ, таким образом, КНР открыла рынок для экспорта зерна из русских глубоководных портов
Качество зерна надо учитывать тоже.
Такие поставщики, как кремль, способны облучать зерно,
обрабатывать по-другому - Европа уже в курсе.
Посмотрим на достижения России.
Вопрос в другом, выгодно ли продавать зерно Китаю или нет!
у меня нет слов..
А останні закидони про те що Ши вважає обгрунтованими "стурбованності" рашки про те, що Україна та інші країни, яким москоти погрожують, чи (/а також) вже в яких теж вже загарпали частини територій, можуть вступити, чи вже приєдналися до НАТО?