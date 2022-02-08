Арештовано 14 літаків "Газпром Авиа", які літали до окупованого Криму, - СБУ

Накладено арешт на 14 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику "Газпром Авиа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зазначаені літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч.ч. 2 і 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

- ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

- ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова з порушенням норм українського законодавства.

Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

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