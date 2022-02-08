Арештовано 14 літаків "Газпром Авиа", які літали до окупованого Криму, - СБУ
Накладено арешт на 14 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику "Газпром Авиа".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що зазначаені літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.
Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч.ч. 2 і 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).
Встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова з порушенням норм українського законодавства.
Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.
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шо за кацапская манера трындеть обо все,в чем полный профан?
вот и говори, какие борта и где.
или ты думаешь они все на внутренних рейсах РФ работают ?
не дофига ли у них лайнеров, веть там не АНы летают, минимум Б-737
вы же утверждаете, что их задерживают
есть такие?если нет-прошу заняться поиском,а не словоблудить
ТУ-104 в Москву не пришел ))
Я даже не знал , шо Ту-134 выпускался на Харьковском авиационном заводе з 1966г. по 1984г.
Треба повністю закривати кордони з фашиською Кацапією і це допоможе усьому Миру на війні проти кацапів в Україні.
Остальные откупились?