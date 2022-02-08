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Арештовано 14 літаків "Газпром Авиа", які літали до окупованого Криму, - СБУ

Арештовано 14 літаків

Накладено арешт на 14 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику "Газпром Авиа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зазначаені літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч.ч. 2 і 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова з порушенням норм українського законодавства.

Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

Також читайте: 13 літаків російської авіакомпанії заарештували за незаконні польоти в окупований Крим

Автор: 

авіація (4196) арешт (2540) Крим (14200) росія (66431) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+19
они об этом догадываются или все через фейсбук?
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08.02.2022 14:21 Відповісти
+18
Арестовали через "Дия-арешт" ?
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08.02.2022 14:24 Відповісти
+5
Будем надеяться, что это первые ласточки (если конечно, это не фуфло). У союзников есть повод показать насколько всё серьёзно именно арестом имущества эрэфии в рамках уже введённых санкций. Держим кулачки!)
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08.02.2022 14:27 Відповісти
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они об этом догадываются или все через фейсбук?
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08.02.2022 14:21 Відповісти
Фейсбук тоже не в курсе. И пресслужба СБУ, если на нее надавят - откажется)
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08.02.2022 14:29 Відповісти
Якщо не догадуються, то тим краще. Як тільки сядуть в якомусь міжнародному аеропорту зразу будуть арештовані, якщо такий аеропорт дасть їм дозвіл на посадку.
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08.02.2022 14:41 Відповісти
А по Вашему они в другие страны не летают?
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08.02.2022 15:23 Відповісти
Може й літали до того часу поки не наклали арешт. Цей спосіб вже перевірений у 2017 - 2018 роках на арешті у закордонних портах рашистських торгових кораблів, які плавали в окупований Крим.
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08.02.2022 15:28 Відповісти
Могут и не догадыватся, их проблемы, но если хоть один из этих самолётов будет замечен в не пределов России , в любом аэропорту мира, он уже от туда не вернётся. За запросом Украины он будет арестован автоматом.
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08.02.2022 14:45 Відповісти
С чего это Вы взяли?
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Смешно, арестовали уже сотни самолетов за несколько лет, но они летают куда хотят.
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08.02.2022 15:26 Відповісти
ну давай ссылку по бортовым номерам самолетов,на которые наложен арест и по аэропортам,где они приземлялись.
шо за кацапская манера трындеть обо все,в чем полный профан?
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08.02.2022 16:15 Відповісти
ты же уверяешь, что их где то арестовали.
вот и говори, какие борта и где.

или ты думаешь они все на внутренних рейсах РФ работают ?
не дофига ли у них лайнеров, веть там не АНы летают, минимум Б-737
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08.02.2022 22:18 Відповісти
ссылки есть?или тоже по специальности ля-ля?
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08.02.2022 22:28 Відповісти
я и спрашиваю, был ли хоть один самолет, где то арестован ?
вы же утверждаете, что их задерживают
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08.02.2022 22:29 Відповісти
я ничего не утверждаю...я только попросил ссилки по бортовым номерам и аэродромам посадки тех самолетов,которые под арестом шарахаются по миру.
есть такие?если нет-прошу заняться поиском,а не словоблудить
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08.02.2022 22:41 Відповісти
а что вам не нравиться? Может то, что подобное не делал вождь поро хоботов?
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08.02.2022 15:27 Відповісти
только на дерижаблях!
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08.02.2022 14:22 Відповісти
Арестовали через "Дия-арешт" ?
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08.02.2022 14:24 Відповісти
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08.02.2022 14:31 Відповісти
вот именно, самолёты физически на территории Украины?
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08.02.2022 15:40 Відповісти
Так. Але треба мати яйли. Тобто яйця. Щоб якщо не посадити, то хоч вцілити по літаку яйцем.
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08.02.2022 15:42 Відповісти
Через є-бабуся
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08.02.2022 19:50 Відповісти
А о чем раньше думали ?
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08.02.2022 14:24 Відповісти
а раньше байден не приказывал .все должно идти согласно плану
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08.02.2022 16:17 Відповісти
Будем надеяться, что это первые ласточки (если конечно, это не фуфло). У союзников есть повод показать насколько всё серьёзно именно арестом имущества эрэфии в рамках уже введённых санкций. Держим кулачки!)
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08.02.2022 14:27 Відповісти
На фото ту134. Этот хлам не стоит затрат на его утилизацию
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08.02.2022 14:27 Відповісти
Похож на ТУ-154.
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08.02.2022 15:14 Відповісти
Хорошо что не на ТУ-144.
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08.02.2022 15:16 Відповісти
Маленький мальчик зенитку нашел

ТУ-104 в Москву не пришел ))
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08.02.2022 15:23 Відповісти
Да, на фото Ту-154 - у него три двигателя в отличие от Ту 134 с двумя двигателями.
Я даже не знал , шо Ту-134 выпускался на Харьковском авиационном заводе з 1966г. по 1984г.
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08.02.2022 15:58 Відповісти
Нормальна юридична практика в Україні-арешт на папері.А ще є заочне і дистанційне засудження.Треба ще ввести заочну смертну кару (всі види).
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08.02.2022 14:28 Відповісти
Раніше давали просто агресору по зубам...і так далі і тому подібне
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08.02.2022 14:36 Відповісти
А можно и псевдо-гибридно....
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08.02.2022 15:37 Відповісти
Надумавсь манах, як гівно в штанах.
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08.02.2022 14:32 Відповісти
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08.02.2022 14:34 Відповісти
Кацапи перекрасять ці літаки "Газпром Авиа" на літаки "Аэрофлот" та будуть літати де захочуть. Це все фуйня а не арешт.
Треба повністю закривати кордони з фашиською Кацапією і це допоможе усьому Миру на війні проти кацапів в Україні.
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08.02.2022 14:43 Відповісти
Скільки дуже обмеженних розумом осіб критикують дії влади а самі навіть недопалка до урни віднести не в змозі...
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08.02.2022 15:15 Відповісти
о-йой. недобите владою чудо вилізло. чи кошти від населення отримуєшь через Трухіна?
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08.02.2022 15:30 Відповісти
ось ще один...
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09.02.2022 08:18 Відповісти
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08.02.2022 15:18 Відповісти
А могут и не разработать)
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08.02.2022 18:58 Відповісти
Они уже несколько лет арестовывают и я более чем уверен что арестованные самолеты спокойно летают по всему миру.
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08.02.2022 15:24 Відповісти
та твоя уверенность-то твое личное горе .ты аргУментом аргументируй и ссылками подтверждай.причем на источники вызывающие доверия
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08.02.2022 16:20 Відповісти
остальные самолёты Грязьпром-Авиа неуиноваты.
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08.02.2022 15:28 Відповісти
это не надолго...где то и они засветятся
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08.02.2022 16:22 Відповісти
Шмаркля ждёт когда поднимется его рейтинг. А Сбу занимается псевдо-гибридной деятельностью.
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08.02.2022 15:34 Відповісти
идиотизм. я себе даже не представляю,чтобы немцы или жабоеды арестовали хоть что нибудь рашисткое. та они найдут миллион отговорок,только не дразнить парашного медведя. гейропа-это обосцаные засранцы,на них нехер расчитывать,разве что на польшу и прибалтов,ну может еще англию, и то под вопросом.
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08.02.2022 15:36 Відповісти
Арестович открыл собственный бизнес.
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08.02.2022 15:39 Відповісти
арешт) ось коли з молотка продадуть,тоді я повірю
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08.02.2022 15:40 Відповісти
Тю, давайте так авианосец Кузю арестуем....
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08.02.2022 16:49 Відповісти
14 самолетов 37-ми авиакомпаний!
Остальные откупились?
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08.02.2022 17:07 Відповісти
 
 