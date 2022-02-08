Ультиматуми Росії - не спосіб ведення переговорів, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Країни Славковського формату – Австрія, Чехія і Словаччина – твердо стоять на боці України, і візит голів МЗС цих держав в Україну має чітко це засвідчити.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський на спільному брифінгу з Дмитром Кулебою, Александром Шалленбергом і Іваном Корчоком у вівторок у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми тут перебуваємо з єдиним чітким меседжем: ми - на боці України у нинішній ситуації, ми підтримуємо її територіальну цілісність і суверенітет. Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність, співучасть та підтримку. Ми тут аби дати чіткий знак, що вибір, куди має прямувати Україна, залишається за українцями… Безпека України – це безпека всієї Європи", - заявив чеський міністр.

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Він зазначив, що українці, обравши шлях зближення з Заходом, повинні мати можливість реалізувати свою мрію. За його словами, Росія наразі намагається розіграти карту, коли майбутнє України стоїть на кону. "Але ми не хочемо робити поступок. Ці вимоги Росії абсолютно не є способом ведення переговорів", - констатував дипломат.

Ліпавський також додав, що територіальна цілісність держав є невід’ємною частиною європейської безпекової архітектури. Глава МЗЧ Чехії сказав, що "анексія Криму була незаконним актом, Крим – це Україна, і про це потрібно повторювати знову й знову".

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Очільник чеського МЗС назвав свою країну сильним партнером України, згадавши гуманітарну допомогу, підтримку трансформації економіки, а також надання нещодавно військової амуніції та боєприпасів.