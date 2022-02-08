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Новини Оборона
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ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод" випробовує найновітнішу модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДК "Укроборонпром".

ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром 01

Ця бойова машина є основним танком Збройних сил України та призначена для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.

ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром 02

Фахівці підприємства під час проведення капітального ремонту та модернізації на замовлення Міністерства оборони України оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, удосконалена паливна система бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

Також дивіться: В Харкові модернізовано командирський танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВIДЕО

ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром 03
ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром 04

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — наголосив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

ХБТЗ випробовує найновітнішу модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року, - Укроборонпром 05

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Автор: 

оборона (4856) танк (2094) Харків (5740) Укроборонпром (1741)


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Топ коментарі
+18
Танки это хорошо ,но основной упор Украине надо делать на ПВО и Ракетные войска ,ничего для этого жалеть нельзя .
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08.02.2022 17:50 Відповісти
+15
Та да для нього місце для паркування завжди знайдеться 😏
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08.02.2022 17:41 Відповісти
+14
дайте два! во дворе припаркую, мало ли
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08.02.2022 17:38 Відповісти
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ты свиноцабака для чего интересуешься...?
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08.02.2022 20:34 Відповісти
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08.02.2022 19:30 Відповісти
В мене питання до фахівців- якщо першим фугасним снарядом вгатити по башті щоб знищити захист, а вслід бронебійним чи кумулятивним буде ефект?
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08.02.2022 19:34 Відповісти
Да. Так и делали наши в 14-м году. Из ЗУ-23 сбивали коробочки, и потом куммулятивом из Рапиры, или СПГ.
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08.02.2022 20:09 Відповісти
...а вообще для снятия ДЗ существуют гранаты с тандемными боевыми частями. Предзаряд сбивает ДЗ, а основной - юьёт без сопротивления по броне. Даже для РПГ - 7 такие разработаны.

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08.02.2022 20:13 Відповісти
Вообще то, человек спрашивал о кустарном способе преодолеть ДЗ.
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08.02.2022 23:29 Відповісти
про Спайк и ФГМ-148 еще можно вспомнить. Они тоже дуплетные
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08.02.2022 23:31 Відповісти
як огірок-зелений і в пупирчиках
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08.02.2022 19:37 Відповісти
побільше би нам таких чудових "огірків" ...
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08.02.2022 20:32 Відповісти
А давайте замість танків-снарядів-броніків купимо французькі паровози та *******)
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08.02.2022 19:56 Відповісти
Опять ПОКАЗУХА !! тАК ОНИ ВРОДЕ работают всего лиш один день в неделю...?
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08.02.2022 21:14 Відповісти
прекрасно, а тепер пальне і набої для танка хто там чехія чи болгарія буде новою поштою пересилати
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08.02.2022 22:01 Відповісти
серйозно? модель 64-го року і далі тюнінгують!? чому, тоді на тачанки не повстановлювати по два старезних кулемети?
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08.02.2022 22:20 Відповісти
85 года
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08.02.2022 23:31 Відповісти
Кстати Абрамс m1a2 80-го года. Но при этом основной ОБТ в США.
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08.02.2022 23:33 Відповісти
где ДЗ и КАЗ??
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08.02.2022 23:14 Відповісти
противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Там и этого нет.Но ты не сцы всё будет.
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10.02.2022 15:18 Відповісти
Мабуть щось хотіли показати ... спеціалістам ... Іншого пояснення нема.
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10.02.2022 15:07 Відповісти
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