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Рівень санкцій проти Росії має бути максимальним, - Стефанчук

Рівень санкцій проти Росії має бути максимальним, - Стефанчук

Рівень санкцій проти Росії має бути максимальним для того, щоби стримувати її від необдуманих кроків щодо України.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ: Чеської Республіки - Яном Ліпавськи, Республіки Австрія - Александром Шалленбергом та Словацької Республіки - Іваном Корчоком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Голова Верховної Ради звернув увагу міністрів на те, що Росія намагається дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Він висловив сподівання на подальшу незмінну дипломатичну підтримку України Чехією, Словаччиною і Австрією та посилення політико-дипломатичного тиску на РФ.

"Рівень санкцій має бути максимальним для того, щоби стримувати РФ від її необдуманих кроків", - зазначив Стефанчук.

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Учасники зустрічі також обговорили парламентський вимір Кримської платформи. Спікер Верховної Ради України розповів про намір забезпечити кращу поінформованість парламентаріїв іноземних держав щодо реальної ситуації в Криму. За його словами, стратегічна ціль України – створення Міжнародної парламентської асамблеї Кримської платформи.

Стефанчук наголосив на потребі активізувати співпрацю на рівні "груп дружби" законодавчих органів Чехії, Словаччини і Австрії, що є ефективним механізмом розвитку співробітництва між парламентами.

Ще один парламентський проєкт, на який звернув увагу Голова Верховної Ради, - це визнання парламентами світу Голодомору в Україні фактом геноциду українського народу.

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"Також би ми дуже схвально віднеслися до позиції парламентів Чехії, Словаччини і Австрії щодо незаконної депортації кримських татар", - додав політик.

Стефанчук зауважив, що парламент зробив дуже багато для виконання Копенгагенських критеріїв. Він зазначив, що для України була б надзвичайно цінною оцінка цієї роботи з боку парламентів і урядів інших країн, а також підписання відповідних спільних декларацій про європейську перспективу України.

"Дуже важливий для України напрям, закріплений у Конституції, - це шлях до ЄСі НАТО. Хочу висловити сподівання на підтримку Чехією, Словаччиною і Австрією руху України в цьому напрямі. Головна мета України - бути членом НАТО, а не поза межами Альянсу. Сподіваємося на запрошення України на наступний Саміт НАТО в Мадриді та на проведення повноцінного засідання Комісії Україна-НАТО високого рівня. Очікую, що нова Стратегічна концепція НАТО, яку буде схвалено у Мадриді, підтвердить прихильність союзників політиці "відкритих дверей" НАТО", - наголосив він.

ВР (15073) росія (66417) санкції (12249) Стефанчук Руслан (763)


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Топ коментарі
+2
И какие санкции ввела Украина?
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08.02.2022 18:10 Відповісти
+2
Скажи, ЗЕлёная свинья, а как сочетается твоё хрюканье по поводу санкций и продажа Зеленским своего контента в Россию? Или - вы не панимаете эта другое?
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08.02.2022 18:14 Відповісти
+1
А «Свати» мож
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08.02.2022 18:12 Відповісти
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И какие санкции ввела Украина?
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08.02.2022 18:10 Відповісти
подейкують, що розглядається питання заборони трансляції "сватів" у росії.
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08.02.2022 18:15 Відповісти
А «Свати» мож
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08.02.2022 18:12 Відповісти
Не купувати електроенергію, вугілля, Твели, добрива?
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08.02.2022 18:13 Відповісти
Скажи, ЗЕлёная свинья, а как сочетается твоё хрюканье по поводу санкций и продажа Зеленским своего контента в Россию? Или - вы не панимаете эта другое?
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08.02.2022 18:14 Відповісти
контент блаЗЄнського може лише морально розкладати росію і русскіх
Як це робилося з українцями...
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08.02.2022 18:17 Відповісти
Московиты и понятие "мораль" две не совместимые вещи.
Скажите, КАК можно морально разложить тех у кого ВООБЩЕ НЕТ НИ КАКОЙ МОРАЛИ?
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08.02.2022 18:52 Відповісти
я ж написав може.
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08.02.2022 19:48 Відповісти
Друг мой, там разлагать не чего. У той оскотиневшей и необразованной, тупой биомассы, что населяет территории к северу от Украины и которая сама себя с чего то называет "людьми", разлогадь при всём желании не чего. Там нет ни совести, ни чести, ни интеллекта, ни тем более морали. НЕТ НИЧЕГО. Есть выпученные на чужое бельмы, желудок переваривающий ворованное и ротовое отверстие предназначенное для оплёвывания соседей дерьмом.
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08.02.2022 20:04 Відповісти
ПП2. Тобто сам газопровід нє!
Ставиться питання про блокування роботи ПП2, але для роботи діючого газогону!
Санкції ***** не зупинять. Буде вторгнення!!!!!
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08.02.2022 18:37 Відповісти
То його проблеми і його доля,нехай дума Є,якщо є чим.
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08.02.2022 19:41 Відповісти
Я б і пішов та за такими як ти ні де не встигнеш. З такими к ти лайно добре їсти,ні кому не лишаєте.
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08.02.2022 21:17 Відповісти
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08.02.2022 21:33 Відповісти
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08.02.2022 21:44 Відповісти
Моль у бункері сидить, від брехні вже аж смердить.
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08.02.2022 18:49 Відповісти
санкции надо уводить очень сильные уже сейчас а не имитацию делать
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08.02.2022 20:48 Відповісти
Стефанчук вже наче Карабас - Барабас )
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08.02.2022 21:53 Відповісти
 
 