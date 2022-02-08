Рівень санкцій проти Росії має бути максимальним, - Стефанчук

Рівень санкцій проти Росії має бути максимальним для того, щоби стримувати її від необдуманих кроків щодо України.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з міністрами закордонних справ: Чеської Республіки - Яном Ліпавськи, Республіки Австрія - Александром Шалленбергом та Словацької Республіки - Іваном Корчоком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Голова Верховної Ради звернув увагу міністрів на те, що Росія намагається дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Він висловив сподівання на подальшу незмінну дипломатичну підтримку України Чехією, Словаччиною і Австрією та посилення політико-дипломатичного тиску на РФ.

"Рівень санкцій має бути максимальним для того, щоби стримувати РФ від її необдуманих кроків", - зазначив Стефанчук.

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Учасники зустрічі також обговорили парламентський вимір Кримської платформи. Спікер Верховної Ради України розповів про намір забезпечити кращу поінформованість парламентаріїв іноземних держав щодо реальної ситуації в Криму. За його словами, стратегічна ціль України – створення Міжнародної парламентської асамблеї Кримської платформи.

Стефанчук наголосив на потребі активізувати співпрацю на рівні "груп дружби" законодавчих органів Чехії, Словаччини і Австрії, що є ефективним механізмом розвитку співробітництва між парламентами.

Ще один парламентський проєкт, на який звернув увагу Голова Верховної Ради, - це визнання парламентами світу Голодомору в Україні фактом геноциду українського народу.

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"Також би ми дуже схвально віднеслися до позиції парламентів Чехії, Словаччини і Австрії щодо незаконної депортації кримських татар", - додав політик.

Стефанчук зауважив, що парламент зробив дуже багато для виконання Копенгагенських критеріїв. Він зазначив, що для України була б надзвичайно цінною оцінка цієї роботи з боку парламентів і урядів інших країн, а також підписання відповідних спільних декларацій про європейську перспективу України.

"Дуже важливий для України напрям, закріплений у Конституції, - це шлях до ЄСі НАТО. Хочу висловити сподівання на підтримку Чехією, Словаччиною і Австрією руху України в цьому напрямі. Головна мета України - бути членом НАТО, а не поза межами Альянсу. Сподіваємося на запрошення України на наступний Саміт НАТО в Мадриді та на проведення повноцінного засідання Комісії Україна-НАТО високого рівня. Очікую, що нова Стратегічна концепція НАТО, яку буде схвалено у Мадриді, підтвердить прихильність союзників політиці "відкритих дверей" НАТО", - наголосив він.