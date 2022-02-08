Україна придбає 130 французьких електротягів Alstom для потреб Укрзалізниці

Україна і Франція фіналізували домовленості щодо закупівлі 130 електротягів Alstom для Укрзалізниці. Відповідний протокол був підписаний у Києві 8 лютого головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Камишіним та генеральним директором компанії Alstom Анрі Попар-Лафаржем в присутності голів держав Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не просто домовленість на постачання локомотивів — це інтеграція України у економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що проєкт є частиною пакету макрофінансової підтримки Французької Республіки для України, яка передбачає цільове пільгове кредитування. Завдяки цьому Україна найближчим часом зможе оновити парк вантажних локомотивів, що є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".

За умовами, казначейство Франції та банківський консорціум нададуть фінансову позику у розмірі 85% від вартістю контракту на термін 14 років.

"У разі успішної реалізації намірів, українські залізничники зможуть отримати 130 нових електротягів, з них 50 електротягів, які працюють на змінному струмі і 80 двосистемних (які можуть працювати і на змінному, і на постійному струмі)", - інформує міністерство.

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Перемовини щодо цієї угоди почалися ще в 2018 році, тривали три роки і завершились минулого року підписанням відповідної міжурядової угоди.

Як зазначав раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, оновлення вантажного і пасажирського рухомого складу Укрзалізниці є завданням програми.