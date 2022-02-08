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Україна придбає 130 французьких електротягів Alstom для потреб Укрзалізниці

Україна придбає 130 французьких електротягів Alstom для потреб Укрзалізниці

Україна і Франція фіналізували домовленості щодо закупівлі 130 електротягів Alstom для Укрзалізниці. Відповідний протокол був підписаний у Києві 8 лютого головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Камишіним та генеральним директором компанії Alstom Анрі Попар-Лафаржем в присутності голів держав Володимира Зеленського і Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не просто домовленість на постачання локомотивів — це інтеграція України у економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що проєкт є частиною пакету макрофінансової підтримки Французької Республіки для України, яка передбачає цільове пільгове кредитування. Завдяки цьому Україна найближчим часом зможе оновити парк вантажних локомотивів, що є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".

За умовами, казначейство Франції та банківський консорціум нададуть фінансову позику у розмірі 85% від вартістю контракту на термін 14 років.

"У разі успішної реалізації намірів, українські залізничники зможуть отримати 130 нових електротягів, з них 50 електротягів, які працюють на змінному струмі і 80 двосистемних (які можуть працювати і на змінному, і на постійному струмі)", - інформує міністерство.

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Перемовини щодо цієї угоди почалися ще в 2018 році, тривали три роки і завершились минулого року підписанням відповідної міжурядової угоди.

Як зазначав раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, оновлення вантажного і пасажирського рухомого складу Укрзалізниці є завданням програми.

Автор: 

Укрзалізниця (6927) Франція (3120) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+26
Нашому придурку кожен при зустрічі успішно ****** не просто кредит, а ще й на умовах закупівлі їхньої ж продукції. Набирає кредитів на десятки років вперед довбаний "сратег"(
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08.02.2022 18:24 Відповісти
+25
Зашибись, приехал поговорить про войну, напарил поездов, чё там щас надо ещё ? асфальтоукладчиков, краску линии разметки рисовать?
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08.02.2022 18:20 Відповісти
+24
Назовете модели и их стоимость и стоимость аналогов на рынке? И для сравнения сколько средств было выделено на ракетную программу, на закупку касок и броников для бойцов, или на закупку боеприпасов?

Пока что я вижу как Зеля банкует за счет наших детей и внуков, плодя без остановки долги.
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08.02.2022 18:35 Відповісти
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Бо із Казахстану . Чи хтось думав, що прямо із Версалю
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08.02.2022 20:48 Відповісти
Вот когда Петя закупил тепловазы з США -ТЭ33АС(30шт.) ,были подозрения шо они из Казахстана.
В Казахстане производит такие тепловозы филиал Дженирал Электрик совмесно с росийской компанией ( 50/50).
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08.02.2022 21:11 Відповісти
Вот для чего лягушатник приезжал.
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08.02.2022 21:07 Відповісти
Панове, заспокойтеся, це як ті ірокези… Або мільярд дерев…
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08.02.2022 21:10 Відповісти
Чтоб дети ваши тоже были покупные, а жены только за лаве давали, ублюдки продажные. Свое производство угандошили, теперь х...й в сраку получите, имеют вас во все дыры. А вы думаете так и надо, и только жопу вазилином подмазываете...
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08.02.2022 21:23 Відповісти
Кацап смердючий,брысь за поребрик..Я твой рот труба шатал..
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08.02.2022 21:35 Відповісти
Кирилл Шостак,
ваши дети с каждым годом всё больше китайские.
А жёны дают за стакан водки.
Думай лучше о себе - когда вас начнут дрючить со всех сторон -
от китайцев до дагестанцев.
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08.02.2022 22:37 Відповісти
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08.02.2022 21:32 Відповісти
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08.02.2022 21:36 Відповісти
Доставку на фронт войск и боеприпасов ускорится.Возможно передвижения войск ПВО на платформах.Єто неплохо..
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08.02.2022 22:00 Відповісти
Так вот куда поклеит подарок Франции 1 , 200 мильярд евро

одной рукой дают - другой забирают .
Так же и немцы - подарили Украине эстонский госпиталь😀😀
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09.02.2022 00:06 Відповісти
На море.
-Кто спас моего Сёму?

-Где его панамка?
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09.02.2022 08:29 Відповісти
Цікаво. Локомотиви продає нам Франція, але інтегруємося в Европу ми.
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09.02.2022 00:46 Відповісти
продає

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Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики. Источник:
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09.02.2022 08:40 Відповісти
Это не помощь, а ленд-лиз. Все будем возвращать, со временем
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09.02.2022 10:27 Відповісти
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