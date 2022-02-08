Украина приобретет 130 французских электротягов Alstom для нужд Укрзализныци

Украина и Франция финализировали договоренности о закупке 130 электротягов Alstom для Укрзализныци. Соответствующий протокол был подписан в Киеве 8 февраля главой правления АО "Укрзализныця" Александром Камышиным и генеральным директором компании Alstom Анри Попар-Лафаржем в присутствии глав государств Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Это не просто договоренность на поставку локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, предусматривающего целевое льготное кредитование. Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых локомотивов, что является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По условиям, казначейство Франции и банковский консорциум предоставят финансовый заем в размере 85% от стоимости контракта на срок 14 лет.

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"В случае успешной реализации намерений, украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электротягов, из них 50 электротягов, работающих на переменном токе и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе)", - информирует министерство.

Переговоры по данному соглашению начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения.

Как отмечал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, обновление грузового и пассажирского подвижного состава Укрзализныци является задачей программы.