Украина приобретет 130 французских электротягов Alstom для нужд Укрзализныци
Украина и Франция финализировали договоренности о закупке 130 электротягов Alstom для Укрзализныци. Соответствующий протокол был подписан в Киеве 8 февраля главой правления АО "Укрзализныця" Александром Камышиным и генеральным директором компании Alstom Анри Попар-Лафаржем в присутствии глав государств Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Это не просто договоренность на поставку локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, предусматривающего целевое льготное кредитование. Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых локомотивов, что является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
По условиям, казначейство Франции и банковский консорциум предоставят финансовый заем в размере 85% от стоимости контракта на срок 14 лет.
"В случае успешной реализации намерений, украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электротягов, из них 50 электротягов, работающих на переменном токе и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе)", - информирует министерство.
Переговоры по данному соглашению начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения.
Как отмечал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, обновление грузового и пассажирского подвижного состава Укрзализныци является задачей программы.
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В Казахстане производит такие тепловозы филиал Дженирал Электрик совмесно с росийской компанией ( 50/50).
ваши дети с каждым годом всё больше китайские.
А жёны дают за стакан водки.
Думай лучше о себе - когда вас начнут дрючить со всех сторон -
от китайцев до дагестанцев.
одной рукой дают - другой забирают .
Так же и немцы - подарили Украине эстонский госпиталь😀😀
-Кто спас моего Сёму?
-Я
-Где его панамка?
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Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики. Источник: