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Украина приобретет 130 французских электротягов Alstom для нужд Укрзализныци

Украина приобретет 130 французских электротягов Alstom для нужд Укрзализныци

Украина и Франция финализировали договоренности о закупке 130 электротягов Alstom для Укрзализныци. Соответствующий протокол был подписан в Киеве 8 февраля главой правления АО "Укрзализныця" Александром Камышиным и генеральным директором компании Alstom Анри Попар-Лафаржем в присутствии глав государств Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Это не просто договоренность на поставку локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Проект является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, предусматривающего целевое льготное кредитование. Благодаря этому Украина в ближайшее время сможет обновить парк грузовых локомотивов, что является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По условиям, казначейство Франции и банковский консорциум предоставят финансовый заем в размере 85% от стоимости контракта на срок 14 лет.

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"В случае успешной реализации намерений, украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электротягов, из них 50 электротягов, работающих на переменном токе и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и на постоянном токе)", - информирует министерство.

Переговоры по данному соглашению начались еще в 2018 году, продолжались три года и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения.

Как отмечал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, обновление грузового и пассажирского подвижного состава Укрзализныци является задачей программы.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Франция (3555) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+26
Нашому придурку кожен при зустрічі успішно ****** не просто кредит, а ще й на умовах закупівлі їхньої ж продукції. Набирає кредитів на десятки років вперед довбаний "сратег"(
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08.02.2022 18:24 Ответить
+25
Зашибись, приехал поговорить про войну, напарил поездов, чё там щас надо ещё ? асфальтоукладчиков, краску линии разметки рисовать?
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08.02.2022 18:20 Ответить
+24
Назовете модели и их стоимость и стоимость аналогов на рынке? И для сравнения сколько средств было выделено на ракетную программу, на закупку касок и броников для бойцов, или на закупку боеприпасов?

Пока что я вижу как Зеля банкует за счет наших детей и внуков, плодя без остановки долги.
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08.02.2022 18:35 Ответить
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Бо із Казахстану . Чи хтось думав, що прямо із Версалю
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08.02.2022 20:48 Ответить
Вот когда Петя закупил тепловазы з США -ТЭ33АС(30шт.) ,были подозрения шо они из Казахстана.
В Казахстане производит такие тепловозы филиал Дженирал Электрик совмесно с росийской компанией ( 50/50).
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08.02.2022 21:11 Ответить
Вот для чего лягушатник приезжал.
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08.02.2022 21:07 Ответить
Панове, заспокойтеся, це як ті ірокези… Або мільярд дерев…
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08.02.2022 21:10 Ответить
Чтоб дети ваши тоже были покупные, а жены только за лаве давали, ублюдки продажные. Свое производство угандошили, теперь х...й в сраку получите, имеют вас во все дыры. А вы думаете так и надо, и только жопу вазилином подмазываете...
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08.02.2022 21:23 Ответить
Кацап смердючий,брысь за поребрик..Я твой рот труба шатал..
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08.02.2022 21:35 Ответить
Кирилл Шостак,
ваши дети с каждым годом всё больше китайские.
А жёны дают за стакан водки.
Думай лучше о себе - когда вас начнут дрючить со всех сторон -
от китайцев до дагестанцев.
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08.02.2022 22:37 Ответить
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08.02.2022 21:32 Ответить
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08.02.2022 21:36 Ответить
Доставку на фронт войск и боеприпасов ускорится.Возможно передвижения войск ПВО на платформах.Єто неплохо..
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08.02.2022 22:00 Ответить
Так вот куда поклеит подарок Франции 1 , 200 мильярд евро

одной рукой дают - другой забирают .
Так же и немцы - подарили Украине эстонский госпиталь😀😀
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09.02.2022 00:06 Ответить
На море.
-Кто спас моего Сёму?

-Где его панамка?
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09.02.2022 08:29 Ответить
Цікаво. Локомотиви продає нам Франція, але інтегруємося в Европу ми.
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09.02.2022 00:46 Ответить
продає

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Франция выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации украинской экономики. Источник:
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09.02.2022 08:40 Ответить
Это не помощь, а ленд-лиз. Все будем возвращать, со временем
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09.02.2022 10:27 Ответить
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