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Новини Силовики
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Найманець РФ, що перебував у "Казачьей национальной гвардии", затриманий на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники контррозвідки СБУ затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Найманець РФ, що перебував у Казачьей национальной гвардии, затриманий на Луганщині, - СБУ 01

"Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии". Встановлено, що його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

Найманець РФ, що перебував у Казачьей национальной гвардии, затриманий на Луганщині, - СБУ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано найманця РФ, який втік із ОРДЛО через знущання російських кураторів, - СБУ. ВIДЕО

Згодом зовмисник покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на окупованій території регіону.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) силовики (2515) найманці рф (2067) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+16
Ось оце справжній кізяк...
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08.02.2022 20:10 Відповісти
+7
Всевеликого войска, блеать
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08.02.2022 20:18 Відповісти
+4
Допитати . Розстріляти . З фашистами - лише так .
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08.02.2022 20:56 Відповісти
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Ось оце справжній кізяк...
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08.02.2022 20:10 Відповісти
...війська кізячіх кізяків...
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08.02.2022 20:23 Відповісти
Таксиста пожирнее на него поменяйте.
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08.02.2022 20:11 Відповісти
А алєнь гарний на свідоцтві. А фото другого алєня замазали.
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08.02.2022 20:12 Відповісти
Може ось так потрошку і наскубемо на обмінний фонд для наших бранців на тій стороні.. коли вже гундосий смурф ні на що не здатен.
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08.02.2022 20:16 Відповісти
Всевеликого войска, блеать
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08.02.2022 20:18 Відповісти
Як завжди був на кухні або на блокпосту. Проте, курва, кинувся за хохлядской пєнсієй, видно в кацапів не заробив!
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08.02.2022 20:34 Відповісти
Выпороть кизяка на площади с трансляцией по Интеру, самое то: и шоу и другим сепарам наука.
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08.02.2022 20:51 Відповісти
Допитати . Розстріляти . З фашистами - лише так .
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08.02.2022 20:56 Відповісти
По споконвічній традиції кацапських кізяків - на бутилку цього падла !!!
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08.02.2022 22:59 Відповісти
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08.02.2022 23:49 Відповісти
На зону до гуцулів заслужив.
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08.02.2022 23:50 Відповісти
Отрезать ножки, ручки и остальные торчащие лишние запчасти и отпустить, мы же не изверги))
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09.02.2022 00:18 Відповісти
Віпустять під особисте зобов`язання і паспорт дадуть і пенсію...Слуги ригАналів при владі.((((
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09.02.2022 00:19 Відповісти
мудак в вонючей курточке и рубашке)
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09.02.2022 00:37 Відповісти
Замісь того щоб залишати пенсій та соцвиплат тих у кого мокшанські паспорти ми видаємо їм українські,закордоні окрім того що надаємо їм єлектроенергію та газ за які вони платять копійки та і ті неповертаються в Україну.А всі витрати лягають на плечі тих чиїх дітей та батьків вони вбивають.
Тіх хто у нашій владі хоче протягнути закон про подвійне громадянство потрібно відразу сажати як посібників мокшан.
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09.02.2022 07:50 Відповісти
з працівниками СБУ зрозуміло, а от навіщо оцей майнкрафт із затриманим? най е-бало своє явить, можливо хтось впізнає...
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09.02.2022 08:54 Відповісти
 
 