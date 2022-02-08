Найманець РФ, що перебував у "Казачьей национальной гвардии", затриманий на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники контррозвідки СБУ затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии". Встановлено, що його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

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Згодом зовмисник покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим продукти харчування. Потім тривалий час переховувався на окупованій території регіону.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.