УЄФА призначила дисциплінарне розслідування через пісню "Путін-х@йло" під час чемпіонату Європи з футзалу

УЄФА призначила інспектора з етики та дисципліни для розслідування дій українських фанатів на чемпіонату Європи з футзалу за скаргою Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними Росії та України вболівальники виконували відому пісню про Путіна.

У РФС заявили, що поведінка українських вболівальників була "дискримінаційною", а висловлювання "мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, зокрема, містили заклики до вбивства російських громадян".

Також читайте: Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"