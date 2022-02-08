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УЄФА призначила дисциплінарне розслідування через пісню "Путін-х@йло" під час чемпіонату Європи з футзалу

УЄФА призначила дисциплінарне розслідування через пісню

УЄФА призначила інспектора з етики та дисципліни для розслідування дій українських фанатів на чемпіонату Європи з футзалу за скаргою Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними Росії та України вболівальники виконували відому пісню про Путіна.

У РФС заявили, що поведінка українських вболівальників була "дискримінаційною", а висловлювання "мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, зокрема, містили заклики до вбивства російських громадян".

Також читайте: Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"

Автор: 

путін володимир (24222) УЄФА (151) фанати (133)


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Топ коментарі
+72
Ахаха, уявляю звернення до кремля: "Прошу надати аргументи на користь того, що путін не *****."
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08.02.2022 21:21 Відповісти
+45
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08.02.2022 21:23 Відповісти
+34
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08.02.2022 21:22 Відповісти
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УЄФА теж знають що путін х¥йло . Весь світ це знає . Навіть діти .
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08.02.2022 21:54 Відповісти
Я русский выучу только за то что бы произнести туПин куйло‼️
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08.02.2022 21:58 Відповісти
Англичане, мабуть, произносят заальвеолярно, типо, ГУЙЛО.
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08.02.2022 22:02 Відповісти
ты думаешь по-русски только потому, что твои родители говорили на нем, когда ты был маленький)
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08.02.2022 22:03 Відповісти
Шо бы кто не затевал...затевал чтобы кто ни... Главное муйлу услышало, мол, кто оно есть на самом деле своими ушами. Ну уж эти кацапы приколисты, кабаева поперли слушать кричалки за тридевять земель... Шо там слышно от муйлуши ,,. мож кацапы надеялись и на ковид, бо задолбал уже их пыня в дупель.
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08.02.2022 21:59 Відповісти
тєрпіли подали позов
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08.02.2022 21:59 Відповісти
УЕФА -*****
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09.02.2022 01:00 Відповісти
Свинособака , ты в армию пойдешь ,укропов убивать ? Или сцышся и мамка не пускает ?
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08.02.2022 22:18 Відповісти
Где то в УЕФА..... А шо путин не *****?
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08.02.2022 22:07 Відповісти
Можете нам помститися і на нашого покричати те ж саме)))
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08.02.2022 22:10 Відповісти
наш тянет только на "********"
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08.02.2022 22:41 Відповісти
у страны-террориста-убийцы оказывается чрезвычайно тонкая, ранимая душОнка и полное отсутствие логики, совести и чести, ну, последнее - это само собой..
в расследовании кровавых преступлений украинской хунты на футболе вся надежда Мордора на разжиревший Запад, сладко дремающий за широкой украинской спиной..
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08.02.2022 22:11 Відповісти
призывы к убийству российских граждан - a chto oni govorili, "moskoljaku na giljaku" ili chto to po strashneje, naprimer, "smertj vragam". Po mojemu za obi eti neljzia osuzhdatj ili dazhe uprikatj.
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08.02.2022 22:12 Відповісти
Текст песни Ukrainian Ultras - Жовто-блакитні наші прапори

Жовто-блакитні
Наші прапори
Ми не переможні
Шаблі до гори
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі

Батько Бандера
Знов до нас прийде
І за Україну
Всіх нас поведе
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі
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08.02.2022 22:16 Відповісти
Kstati, eto znachit chto rashka dolzhna dokozatj chto moskali eto grazhdani rasseji, a chto na eto skazhet Moskalj.
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08.02.2022 22:25 Відповісти
тобто уефа буде досліджувати чи путін ***** ?
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08.02.2022 22:13 Відповісти
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08.02.2022 22:13 Відповісти
Це важко буде довести, можливо лише, якщо воно "бабуша".
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09.02.2022 00:47 Відповісти
Спорт вне политики! Жалко что не все упоротые дебилы это понимают.
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08.02.2022 22:15 Відповісти
Большой спорт- это ВСЕГДА политика..жаль, что упоротые дебилы этого не понимают.
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08.02.2022 22:19 Відповісти
Тільки зайвехромосомні свинопси, це розуміють!
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08.02.2022 22:39 Відповісти
скажи ещё, что Олимпиада - вне политики..
сейчас спорт - это политика и бизнес, причем много-много-миллионный.. поэтому, никуда без политики..
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08.02.2022 23:52 Відповісти
Треба було говорить про це Гітлеру на Мюнхенській олімпіаді Або Брєжнєву - на Московській!
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09.02.2022 04:51 Відповісти
А як будуть проводити експертизу і слідчий експеримент? Можня відео зняти і викласти в нет. А то дуже переживаю.
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08.02.2022 22:16 Відповісти
ху#лу в бункері зоопарк тримають, звідкі такі анальні мрії?
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08.02.2022 22:18 Відповісти
Да уж, надо расследовать, кричать, тем более петь с матом "пу#ин", не желательно, это могут услышать дети!
PS: А может ***** это нравится, как колыбельная, даже инстинкт выработался, видит Украинца закрывает глаза и ждёт колыбельную "пу#ин - *****"...
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08.02.2022 22:24 Відповісти
Путлер *****, уефа проститутки.
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08.02.2022 22:28 Відповісти
Путин *********** в проплаченную УЕФА - значит, он не спал, и всё прекрасно слышал.
Ну как песенка ? Как мелодия ? Как слова ?
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08.02.2022 22:28 Відповісти
Не обзывайте ***** - "пу#иным"!!!
УЕФА это не нравится!
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08.02.2022 22:32 Відповісти
Не вкурюєш. Про "пісню" ніхто не говорить, мова про заклики до вбивств, за національною ознакою, тобто расизм.
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08.02.2022 23:25 Відповісти
Заклик до вбивства агресора - це не расизм.
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08.02.2022 23:31 Відповісти
Сашко Білий був агресором у Чечні ?
Просто застрелись.
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09.02.2022 00:03 Відповісти
А ким був?
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09.02.2022 00:35 Відповісти
Соратником Дудаєва.
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09.02.2022 01:07 Відповісти
Так військовослужбовцем якої саме країни був Сашко Білий коли воював у Чечні? Він хотів приєднать Чечню до України виконуючи плани української влади? Пень дурний - ти хоч відкрий тлумачний словник та прочитай визначення слова "агресор"!
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09.02.2022 04:54 Відповісти
Чуєш "кацапське рило"! Гіркін і Моторола - громадяни Росії Чм Гіркін у лютому займався в Криму? Правильно - допомагав російським військам захоплювать Крим і приєднувать Крим до Росії Це і є АГРЕСІЯ! Про що тлумачили депутати ГосДуми в 2014-му? Не тільки про створення "НовоРОссії" але й про повернення Сходу і Півдня України до Росії Моторола тим самим займався на Донбасі Це і є АГРЕСІЯ! Ну а Гіві - так зрадники були не тільки серед українців - подивимося скільки їх буде коли Китай почне анексію Сибіру Недовго вже залишилося! І всі ті ваші "рассєянє" вузькоокі будуть виловлювать "європеоїдів" по тайзі Та й "русскославян" до китайців піде служить немало! Друга світова якраз це й показала - більше всього зрадників служило саме в "русских" з"єднаннях Чи ти хочеш сказать що Локотська республіка" і "бригада Камінського" - це "українці"?
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09.02.2022 06:22 Відповісти
Тим, а що ви там палите? Напевно сушені мухомори! Де там заклик до вбивства??? Де там політика???
Мабуть росіянин...
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09.02.2022 00:05 Відповісти
Та він батрак пригожинський! Кацапи з-за своєї "вяликарусскай спеси" пізно спохватилися що "хахлов ахмурять нада на хахляцком языке" Тільки десь років два-три тому понабирали "писарчуків" хто користуваться Гугл-перекладачем уміє чи трохи знає українську мову
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09.02.2022 06:31 Відповісти
кацапа і де там заклик до вбивства?
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09.02.2022 07:06 Відповісти
Краткость- сестра таланта)))
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08.02.2022 22:35 Відповісти
Зараз зберуть спеціалістів філологів,почнуть дискусувати чи дійсно слово"%уйло" має щось спільного з прутнем))
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08.02.2022 22:32 Відповісти
А зачем тратить время на
расследование ? Можно повторить Путин *****.....
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08.02.2022 22:36 Відповісти
І шо? Розлідування має довести що путін не *****? Я не вкурюю не фіга?
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08.02.2022 22:44 Відповісти
В обязательном порядке. С вызором в суд этого терпилы. И пусть докажет в суде, что он не *****, а фюрер лаптекопытной дикой орды расеи
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09.02.2022 08:20 Відповісти
Нічого дивного. Фіфу та Уєфу ***** вже давно купило. Блатер та Платіні у курсє дєла.
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08.02.2022 22:54 Відповісти
"розпалювали ненависть за національною ознакою та, зокрема, містили заклики до вбивства російських громадян".

это они о чем вообще?? кричалка была обзывательная.
И еще над доказать, к кому она относилась, и что кто-то не х*ло.
О чем они лопочут?
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08.02.2022 22:59 Відповісти
Є ідея. ***** зараз холостий. Давайте запропонуємо йому одну ватницю, якої не шкода. І можна з їх прізвищ зробити нову кричалку. Пропоную "Путін - Куек" (прізвище Ані Лорак). Ніякої політики і це в будь-якому суді легко довести та ще і розмірам ***** гарновідповідає.
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08.02.2022 23:00 Відповісти
Кричалка не нравится? А вот тут уж хрен вам, нравится не травится терпи моя красавица.(с)
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08.02.2022 23:01 Відповісти
Щоб в кричалці не було, що ж, терпи її *****.
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08.02.2022 23:09 Відповісти
Кацапы абидились за свою нано-моль . Предлагаю транслировать процесс разбирательства,, инцидента в интернет--гарантирую многомилионные просмотры
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08.02.2022 23:17 Відповісти
Там нема жодних проблем та підстав... Це ж український фольклор.
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08.02.2022 23:18 Відповісти
А чому ніхто не розслідує заклики москалів: отих жириновських, красовських і т.д., які закликають бомбити Україну / Київ, знищувати українців ?

Те, що жириновське, ще й дипломатичний паспорт має.
Про кадирку і говорити не хочеться - гидко. А воно теж - офіційна посадова особа (тьху на нього).

Вони всі з'їдуть на те, що це - їхня особиста думка.

От і українськи фани теж висловили свою думку: запоребриків дуже зачепило - "бий москаля, складайте трупи".
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08.02.2022 23:20 Відповісти
Це ти до УЕФА з претензіями стосовно Жирика, красовських і т.д??
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09.02.2022 00:10 Відповісти
Обязательно нужно устроить всемирное разбирательство с максимально точным переводом на все языки мира.
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09.02.2022 00:11 Відповісти

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09.02.2022 00:55 Відповісти
А дисциплінарне розслідування по факту російської агресії під керівництвом ***** хто розпочне
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09.02.2022 02:06 Відповісти
Конечно УЕФА как только освободится, так сразу и начнёт. В порядке очереди, следующее расследование у них как раз по факту российской агрессии запланировано. Этот вопрос у них второй по списку расследований.
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09.02.2022 05:12 Відповісти
Я уже старый совсем. Но помню с детства такую картину, как мы с классом ходили в зоопарк, а там обезьяна из-за решетки по нам какашками бросалась. Весь класс был в восторге. Все смеялись, кроме меня. Я до сих пор так и не понял отчего эта эйфория. Может у меня, что то с головой?
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09.02.2022 04:23 Відповісти
Ти ,диви ....ще й ображається на кричалку....а нападати на країни,вбивати людей,травити дітей військовим газом,знущатись з полонених,грабувати і катувати своє народонаселення....то так мило і так достойно злодіям,шкідникам людства!Бо не "володар"світу а злодій і вбивця.Катюзі по заслузі.
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09.02.2022 05:15 Відповісти
То есть Вы хотите сказать, что это обиженные ******, собираются в такие клубы? Типа как анонимные алкоголики для моральной поддержки друг друга? Но что то как то не сходится. Если они анонимные, то чего же они тогда кричат публично под телекамерами, что путин *****?
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09.02.2022 05:32 Відповісти
А еще пусть УЭФА подаст в суд с вызовом потерпевшего, фюрера репоедов ***** и пусть он докажет, что он просто членоголовый фюрер репоедов, а не какое-то *****.
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09.02.2022 08:15 Відповісти
Треба щоб )(уйло звернувся з заявою в ЄСПЛ і якщо суд винесе рішення, що він не )(уйло то тоді нехай УЕФА розгляне скаргу.
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09.02.2022 08:20 Відповісти
а таки *****
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09.02.2022 09:17 Відповісти
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09.02.2022 09:22 Відповісти
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09.02.2022 09:22 Відповісти
Про роSSию ныне
Знают все одно
Что народ - говняный
Президент - ***** ...
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17.02.2022 13:32 Відповісти
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