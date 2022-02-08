УЄФА призначила дисциплінарне розслідування через пісню "Путін-х@йло" під час чемпіонату Європи з футзалу
УЄФА призначила інспектора з етики та дисципліни для розслідування дій українських фанатів на чемпіонату Європи з футзалу за скаргою Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними Росії та України вболівальники виконували відому пісню про Путіна.
У РФС заявили, що поведінка українських вболівальників була "дискримінаційною", а висловлювання "мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою та, зокрема, містили заклики до вбивства російських громадян".
Топ коментарі
+72 Muni
показати весь коментар08.02.2022 21:21 Відповісти Посилання
+45 Шрек Баблокат
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+34 Шрек Баблокат
показати весь коментар08.02.2022 21:22 Відповісти Посилання
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в расследовании кровавых преступлений украинской хунты на футболе вся надежда Мордора на разжиревший Запад, сладко дремающий за широкой украинской спиной..
Жовто-блакитні
Наші прапори
Ми не переможні
Шаблі до гори
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі
Батько Бандера
Знов до нас прийде
І за Україну
Всіх нас поведе
Буде Україна вільна
Буде ненька самостійна
Москалів на ножі
На ножі
сейчас спорт - это политика и бизнес, причем много-много-миллионный.. поэтому, никуда без политики..
PS: А может ***** это нравится, как колыбельная, даже инстинкт выработался, видит Украинца закрывает глаза и ждёт колыбельную "пу#ин - *****"...
Ну как песенка ? Как мелодия ? Как слова ?
УЕФА это не нравится!
Просто застрелись.
Мабуть росіянин...
расследование ? Можно повторить Путин *****.....
это они о чем вообще?? кричалка была обзывательная.
И еще над доказать, к кому она относилась, и что кто-то не х*ло.
О чем они лопочут?
Те, що жириновське, ще й дипломатичний паспорт має.
Про кадирку і говорити не хочеться - гидко. А воно теж - офіційна посадова особа (тьху на нього).
Вони всі з'їдуть на те, що це - їхня особиста думка.
От і українськи фани теж висловили свою думку: запоребриків дуже зачепило - "бий москаля, складайте трупи".
Знают все одно
Что народ - говняный
Президент - ***** ...