Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"
Українські вболівальники скандували образливі кричалки на адресу суперників під час півфінального матчу футзального Євро-2022 4 лютого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зажадавши відкрити дисциплінарне розслідування за підсумками півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними РФ та України.
Зазначається, що організатори кілька разів зверталися до вболівальників із проханням утриматися від проявів неспортивної поведінки.
"Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", - йдеться у повідомленні.
"Згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їх імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям. У зв'язку з цим РФС звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з метою розгляду та прийняття рішення за підсумками описаних інцидентів", - додано у заяві.
Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.
У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.
а распятых мальчиков там не было?
во идиоты
Не 3:2, а 2:3
зы путин - *****!
Найвірогідніше : як дозвіл на саму гру так іїї результат були узгоджені із керівництвом ЗЕ--підлоти... ЦЕ ж така нагода ЗЕ- миротворцям лизнуть... і зайвий раз довести ліліпузіку свою вірнопідданість !!!
ЯК можна було .взагалі. погоджуватися на цю гру ?/ де елементарна самоповага ?!?!?! / І як це спортивно--братерське дійство /перекатування м*ячика із ворогами.../ мали сприймати воїни АТО -??? Коли будь чий із братів футзалівців -- московитів- в той час підступно-- підло розряджав свій АКМ- у бік наших хлопців ??? Хто і що за цим ганебним " договорняком "--стоїть ???
Можна зрозуміти ПРИМУС на матч смерті у 1942 році у Києві між " Динамо "/" Старт "/і гітлерівським " Флакельф " / Рахунок 5: 3 на нашу користь.../ Та НЕ можна осягнути зрадницьку підлоту ЗЕ--колоборантів !?!?!?