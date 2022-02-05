Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"

Українські вболівальники скандували образливі кричалки на адресу суперників під час півфінального матчу футзального Євро-2022 4 лютого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зажадавши відкрити дисциплінарне розслідування за підсумками півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними РФ та України.

Зазначається, що організатори кілька разів зверталися до вболівальників із проханням утриматися від проявів неспортивної поведінки.

"Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", - йдеться у повідомленні.

"Згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їх імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям. У зв'язку з цим РФС звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з метою розгляду та прийняття рішення за підсумками описаних інцидентів", - додано у заяві.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.

У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.

