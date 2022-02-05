УКР
Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"

Росія скаржиться на Україну в УЄФА за "Путін - х#йло!"

Українські вболівальники скандували образливі кричалки на адресу суперників під час півфінального матчу футзального Євро-2022 4 лютого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, Російський футбольний союз (РФС) направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зажадавши відкрити дисциплінарне розслідування за підсумками півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між збірними РФ та України.

Зазначається, що організатори кілька разів зверталися до вболівальників із проханням утриматися від проявів неспортивної поведінки.

"Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу. Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський телеканал включив інтершум після кричалки "Путін – х@йло!" під час матчу Росія - Україна

"Згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їх імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям. У зв'язку з цим РФС звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з метою розгляду та прийняття рішення за підсумками описаних інцидентів", - додано у заяві.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ.

У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гравці збірної України заспівали "Червону руту" після виходу в півфінал Євро-2022. ВIДЕО

05.02.2022 23:35
05.02.2022 23:35 Відповісти
05.02.2022 23:32
05.02.2022 23:32 Відповісти
Хай повторять суду, що там наші кричали.
05.02.2022 23:33
05.02.2022 23:33 Відповісти
06.02.2022 04:20
06.02.2022 04:20 Відповісти
Москалям ніколи не подобалася правда
06.02.2022 05:18
06.02.2022 05:18 Відповісти
Так УЄФА не винна, що путін- *****
06.02.2022 06:30
06.02.2022 06:30 Відповісти
А форму можно купить в любом супермаркете
06.02.2022 07:45
06.02.2022 07:45 Відповісти
цензор, вы оскотинились?какого буя на фото гол узбека ниязова в наши ворота?уберите.
06.02.2022 06:40
06.02.2022 06:40 Відповісти
Ця кричалка в будь-якому воєнторзі продається. Будь-хто міг її кричати. і взагалі, по словам Сольвйова і Скабеєвої Вову Ху...Пуйла в Україні ******* і чекають. НАСТАМНЄТ! ТОНЕМИ!
06.02.2022 06:59
06.02.2022 06:59 Відповісти
Не благодарите вата....
06.02.2022 07:13
06.02.2022 07:13 Відповісти
А хіба ж то наша провина, що в них Путін - Х#йло?
06.02.2022 07:33
06.02.2022 07:33 Відповісти
Ну що сказати? 😊 Замість того, щоб прибрати причину кричалк і позбутися їх у майбутньому гарантовано і природним спосбом кацапи у стилі одного зі своїх кумирів - Павлика Морозова побігли стукати у компетентні органи! 😁 Яким чином ця кричалк закликає до знищення кацапів і де тут образа іноязиких, чи інородців - це ще питання. На мій суб'єктивний погляд це може трактуватися, як образа одного неадекватного чорта. Хоча... 🤔 А яка образа? Це просто характкюеристка, або одна з характерних якостей. І щоб не ображатися, потрібно просто змінитись тому поцу. Та й політики тут насправді нема. Це все одно, щ кричати - "Шольц - німець". 😁
06.02.2022 07:35
06.02.2022 07:35 Відповісти
Не пойму на что свинособаки обиделись? ***** международно признанное имя собственное ***** Ну *****, ну что здесь такого))) в веках, во всех галактиках будут даже инопланетяне знать, шо оно мелкое, сопливое *****!!!!
06.02.2022 07:48
06.02.2022 07:48 Відповісти
Так і я про це!. Запит у гуглі однозначно вказує, що ***** - це в честь путіна в.в. Навіть кацапська Вікіпедія. 😁
06.02.2022 08:05
06.02.2022 08:05 Відповісти
Ну,надо быть полит корректным-ВВХ,например.
06.02.2022 08:28
06.02.2022 08:28 Відповісти
На що заслужили...не українці зайшли в Воронеж
06.02.2022 08:39
06.02.2022 08:39 Відповісти
А для кацапа, який з тої ж берещ не зліз донині теж потрібно пояснити, що після загрозливих дій по перекидання військ до українських кордонів і заеюкликів жириновських, соловйовиз і інших знищити Україну ці заклики не є чимось незрозумілим, ч злочинним. Якщо хтось готується тебе знищити, то наївно очікувати, що ти йому будеш здравиці співати. І ще одне. Кацап, у тебе прапорець не скрєпний. Срмишся кацапського - встановив китайський, як прапор свого суверена.
06.02.2022 08:49
06.02.2022 08:49 Відповісти
Так вам, свинорусам, нужно не в УЕФА жаловаться, а в организации по защите животных.
06.02.2022 11:08
06.02.2022 11:08 Відповісти
Ну там ще могли кричати СМЕРТЬ ВОРОГАМ, а вони ж знають хто вони є для українців
06.02.2022 13:21
06.02.2022 13:21 Відповісти
Хай ще " ноти" в УЄФА направлять..для порівняння
06.02.2022 07:55
06.02.2022 07:55 Відповісти
, Это двойная фамилия - Потемкин - Таврический , Путин- Ху@ло , честно заработал , чего обижаться.
06.02.2022 07:56
06.02.2022 07:56 Відповісти
А чого московити так зашобутились,адже у кожних фанів любої країни своя кричалка.А це наша українська.
06.02.2022 07:58
06.02.2022 07:58 Відповісти
06.02.2022 08:01
06.02.2022 08:01 Відповісти
Как можно на белое сказать черное или наоборот? Если оно Х"ЙЛО, то оно везде Х"ЛО!
06.02.2022 08:16
06.02.2022 08:16 Відповісти
І чого біситися? За 7 з лишнім років пора вже звикнути до такого пожиттєвого "почесного" звання.
06.02.2022 08:30
06.02.2022 08:30 Відповісти
ненависть по национальному признаку)) какие то призывы к убийству))
а распятых мальчиков там не было?
во идиоты
06.02.2022 08:33
06.02.2022 08:33 Відповісти
За що- та то вже міжнародна кричалка. Нехай на цілий світ подадуть...
06.02.2022 08:36
06.02.2022 08:36 Відповісти
каковы ваши доказательства, что путин не ***** ?
06.02.2022 08:37
06.02.2022 08:37 Відповісти
А нету, значить лишається в силі кричалка...з чим і вітаємо спільноту. І не тільки спортивну...
06.02.2022 08:43
06.02.2022 08:43 Відповісти
"Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ."

Не 3:2, а 2:3

06.02.2022 08:38
06.02.2022 08:38 Відповісти
Що не зебуїн то з лахтинською пропискою. ПНХ пігдог
06.02.2022 13:23
06.02.2022 13:23 Відповісти
Ябеды! Вот мы ни разу не запрещали их фанатам петь песню "путин не *****!".
06.02.2022 09:06
06.02.2022 09:06 Відповісти
06.02.2022 09:08
06.02.2022 09:08 Відповісти
Хороший адвокат пояснить UEFA що так українці вітаються з президентом РФ. PUTIN HALLO.А звучить так бо це не наша рідна мова.Відностесь з розумінням. Ми ж нормально сприймаєм акання москалів які ненаголошені звуки о вимовляють як а бо так красивіше звучить. ПУТІН ***** ТЕЖ ЗВУЧИТЬ УКРАЇНСЬКОМУ ВУХУ КРАСИВІШЕ.ЦЕ Ж НЕ ПОВІД ОБРАЖАТИСЬ.
06.02.2022 09:16
06.02.2022 09:16 Відповісти
Не слышал я призывов убивать росиян.Естественно,что военнослужащие РФ подлежат уничтожению на территории Украины(в Крыму и на Донбассе) как окупационная армия.
06.02.2022 09:28
06.02.2022 09:28 Відповісти
хочу заметить, что ни МИД московии, ни администрация президента московии ни разу не опровергала тот факт что он хубло)
06.02.2022 09:34
06.02.2022 09:34 Відповісти
Цікаво...А скільки разів у суді вони будуть повторювати "Путін Ху...ло!" ? Ото б поржали люди...А у расії пряму трансляцію на центральних каналах показати. Ваш КВН відпочиває
06.02.2022 09:58
06.02.2022 09:58 Відповісти
Та не, это не украинцы! Это трактроисты и шахтеры Донбаса, или русские ихтамнеты. А форму и флаги можно купить в любом спортмагазе!
06.02.2022 10:04
06.02.2022 10:04 Відповісти
А как тогда эта кричалка звучит мовою?
06.02.2022 11:35
06.02.2022 11:35 Відповісти
Жалобу удовлетворить! И назначить переигровку Дбл бл.
06.02.2022 10:13
06.02.2022 10:13 Відповісти
Истина (он х...ло) с криминалистом никогда дружить не будет.
06.02.2022 10:14
06.02.2022 10:14 Відповісти
класс.
зы путин - *****!
06.02.2022 10:53
06.02.2022 10:53 Відповісти
В доказательствах только видео . Там одна фраза ≪ путин ***** ла ла ла ≫ Для комиссии тут все слова как бы понятны кроме второго . Как кацапы будут вкладывать в смысл слова ≪*****≫ , для той же комиссии , политику , ненависть и убийство ???
06.02.2022 10:55
06.02.2022 10:55 Відповісти
06.02.2022 12:04
06.02.2022 12:04 Відповісти
Що таке "*****"? Хай пояснять.
06.02.2022 12:58
06.02.2022 12:58 Відповісти
Якби було не так, то українських фанів би просто не зрозуміли м"яко кажучи, а то і зачморили б по приїзду в Україну. А кому воно нада?)
06.02.2022 13:13
06.02.2022 13:13 Відповісти
Кричалка стосувалась не футболістів РФ,а їх президента,можу повторити- путін х@йло.
06.02.2022 14:25
06.02.2022 14:25 Відповісти
Так и расея ж ху*ло!
06.02.2022 14:42
06.02.2022 14:42 Відповісти
--- Мир. мьі приближали. как могли...
Найвірогідніше : як дозвіл на саму гру так іїї результат були узгоджені із керівництвом ЗЕ--підлоти... ЦЕ ж така нагода ЗЕ- миротворцям лизнуть... і зайвий раз довести ліліпузіку свою вірнопідданість !!!
ЯК можна було .взагалі. погоджуватися на цю гру ?/ де елементарна самоповага ?!?!?! / І як це спортивно--братерське дійство /перекатування м*ячика із ворогами.../ мали сприймати воїни АТО -??? Коли будь чий із братів футзалівців -- московитів- в той час підступно-- підло розряджав свій АКМ- у бік наших хлопців ??? Хто і що за цим ганебним " договорняком "--стоїть ???
Можна зрозуміти ПРИМУС на матч смерті у 1942 році у Києві між " Динамо "/" Старт "/і гітлерівським " Флакельф " / Рахунок 5: 3 на нашу користь.../ Та НЕ можна осягнути зрадницьку підлоту ЗЕ--колоборантів !?!?!?
06.02.2022 15:36
06.02.2022 15:36 Відповісти
24.03.2022 21:02
24.03.2022 21:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 