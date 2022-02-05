РУС
Россия жалуется на Украину в УЕФА за "Путин – х#йло!"

Россия жалуется на Украину в УЕФА за "Путин – х#йло!"

Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время полуфинального футзального матча Евро-2022 4 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными РФ и Украиной.

Сообщается, организаторы несколько раз обращались к болельщикам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

Читайте также: УЕФА отменила квоты на выездных фанатов - матч сборной по футболу в Казахстане пройдет без украинских болельщиков

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В этой связи РФС обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавили в заявлении.

Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ.

В воскресенье украинская команда в 15.30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.

Читайте также: Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022. ВИДЕО

Топ комментарии
+104
05.02.2022 23:35 Ответить
+70
05.02.2022 23:32 Ответить
+69
Хай повторять суду, що там наші кричали.
05.02.2022 23:33 Ответить
06.02.2022 04:20 Ответить
Москалям ніколи не подобалася правда
06.02.2022 05:18 Ответить
Так УЄФА не винна, що путін- *****
06.02.2022 06:30 Ответить
А форму можно купить в любом супермаркете
06.02.2022 07:45 Ответить
цензор, вы оскотинились?какого буя на фото гол узбека ниязова в наши ворота?уберите.
06.02.2022 06:40 Ответить
Ця кричалка в будь-якому воєнторзі продається. Будь-хто міг її кричати. і взагалі, по словам Сольвйова і Скабеєвої Вову Ху...Пуйла в Україні ******* і чекають. НАСТАМНЄТ! ТОНЕМИ!
06.02.2022 06:59 Ответить
Не благодарите вата....
06.02.2022 07:13 Ответить
А хіба ж то наша провина, що в них Путін - Х#йло?
06.02.2022 07:33 Ответить
Ну що сказати? 😊 Замість того, щоб прибрати причину кричалк і позбутися їх у майбутньому гарантовано і природним спосбом кацапи у стилі одного зі своїх кумирів - Павлика Морозова побігли стукати у компетентні органи! 😁 Яким чином ця кричалк закликає до знищення кацапів і де тут образа іноязиких, чи інородців - це ще питання. На мій суб'єктивний погляд це може трактуватися, як образа одного неадекватного чорта. Хоча... 🤔 А яка образа? Це просто характкюеристка, або одна з характерних якостей. І щоб не ображатися, потрібно просто змінитись тому поцу. Та й політики тут насправді нема. Це все одно, щ кричати - "Шольц - німець". 😁
06.02.2022 07:35 Ответить
Не пойму на что свинособаки обиделись? ***** международно признанное имя собственное ***** Ну *****, ну что здесь такого))) в веках, во всех галактиках будут даже инопланетяне знать, шо оно мелкое, сопливое *****!!!!
06.02.2022 07:48 Ответить
Так і я про це!. Запит у гуглі однозначно вказує, що ***** - це в честь путіна в.в. Навіть кацапська Вікіпедія. 😁
06.02.2022 08:05 Ответить
Ну,надо быть полит корректным-ВВХ,например.
06.02.2022 08:28 Ответить
На що заслужили...не українці зайшли в Воронеж
06.02.2022 08:39 Ответить
А для кацапа, який з тої ж берещ не зліз донині теж потрібно пояснити, що після загрозливих дій по перекидання військ до українських кордонів і заеюкликів жириновських, соловйовиз і інших знищити Україну ці заклики не є чимось незрозумілим, ч злочинним. Якщо хтось готується тебе знищити, то наївно очікувати, що ти йому будеш здравиці співати. І ще одне. Кацап, у тебе прапорець не скрєпний. Срмишся кацапського - встановив китайський, як прапор свого суверена.
06.02.2022 08:49 Ответить
Так вам, свинорусам, нужно не в УЕФА жаловаться, а в организации по защите животных.
06.02.2022 11:08 Ответить
Ну там ще могли кричати СМЕРТЬ ВОРОГАМ, а вони ж знають хто вони є для українців
06.02.2022 13:21 Ответить
Хай ще " ноти" в УЄФА направлять..для порівняння
06.02.2022 07:55 Ответить
, Это двойная фамилия - Потемкин - Таврический , Путин- Ху@ло , честно заработал , чего обижаться.
06.02.2022 07:56 Ответить
А чого московити так зашобутились,адже у кожних фанів любої країни своя кричалка.А це наша українська.
06.02.2022 07:58 Ответить
06.02.2022 08:01 Ответить
Как можно на белое сказать черное или наоборот? Если оно Х"ЙЛО, то оно везде Х"ЛО!
06.02.2022 08:16 Ответить
І чого біситися? За 7 з лишнім років пора вже звикнути до такого пожиттєвого "почесного" звання.
06.02.2022 08:30 Ответить
ненависть по национальному признаку)) какие то призывы к убийству))
а распятых мальчиков там не было?
во идиоты
06.02.2022 08:33 Ответить
За що- та то вже міжнародна кричалка. Нехай на цілий світ подадуть...
06.02.2022 08:36 Ответить
каковы ваши доказательства, что путин не ***** ?
06.02.2022 08:37 Ответить
А нету, значить лишається в силі кричалка...з чим і вітаємо спільноту. І не тільки спортивну...
06.02.2022 08:43 Ответить
"Нагадаємо, у півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ."

Не 3:2, а 2:3

06.02.2022 08:38 Ответить
Що не зебуїн то з лахтинською пропискою. ПНХ пігдог
06.02.2022 13:23 Ответить
Ябеды! Вот мы ни разу не запрещали их фанатам петь песню "путин не *****!".
06.02.2022 09:06 Ответить
06.02.2022 09:08 Ответить
Хороший адвокат пояснить UEFA що так українці вітаються з президентом РФ. PUTIN HALLO.А звучить так бо це не наша рідна мова.Відностесь з розумінням. Ми ж нормально сприймаєм акання москалів які ненаголошені звуки о вимовляють як а бо так красивіше звучить. ПУТІН ***** ТЕЖ ЗВУЧИТЬ УКРАЇНСЬКОМУ ВУХУ КРАСИВІШЕ.ЦЕ Ж НЕ ПОВІД ОБРАЖАТИСЬ.
06.02.2022 09:16 Ответить
Не слышал я призывов убивать росиян.Естественно,что военнослужащие РФ подлежат уничтожению на территории Украины(в Крыму и на Донбассе) как окупационная армия.
06.02.2022 09:28 Ответить
хочу заметить, что ни МИД московии, ни администрация президента московии ни разу не опровергала тот факт что он хубло)
06.02.2022 09:34 Ответить
Цікаво...А скільки разів у суді вони будуть повторювати "Путін Ху...ло!" ? Ото б поржали люди...А у расії пряму трансляцію на центральних каналах показати. Ваш КВН відпочиває
06.02.2022 09:58 Ответить
Та не, это не украинцы! Это трактроисты и шахтеры Донбаса, или русские ихтамнеты. А форму и флаги можно купить в любом спортмагазе!
06.02.2022 10:04 Ответить
А как тогда эта кричалка звучит мовою?
06.02.2022 11:35 Ответить
Жалобу удовлетворить! И назначить переигровку Дбл бл.
06.02.2022 10:13 Ответить
Истина (он х...ло) с криминалистом никогда дружить не будет.
06.02.2022 10:14 Ответить
класс.
зы путин - *****!
06.02.2022 10:53 Ответить
В доказательствах только видео . Там одна фраза ≪ путин ***** ла ла ла ≫ Для комиссии тут все слова как бы понятны кроме второго . Как кацапы будут вкладывать в смысл слова ≪*****≫ , для той же комиссии , политику , ненависть и убийство ???
06.02.2022 10:55 Ответить
06.02.2022 12:04 Ответить
Що таке "*****"? Хай пояснять.
06.02.2022 12:58 Ответить
Якби було не так, то українських фанів би просто не зрозуміли м"яко кажучи, а то і зачморили б по приїзду в Україну. А кому воно нада?)
06.02.2022 13:13 Ответить
Кричалка стосувалась не футболістів РФ,а їх президента,можу повторити- путін х@йло.
06.02.2022 14:25 Ответить
Так и расея ж ху*ло!
06.02.2022 14:42 Ответить
--- Мир. мьі приближали. как могли...
Найвірогідніше : як дозвіл на саму гру так іїї результат були узгоджені із керівництвом ЗЕ--підлоти... ЦЕ ж така нагода ЗЕ- миротворцям лизнуть... і зайвий раз довести ліліпузіку свою вірнопідданість !!!
ЯК можна було .взагалі. погоджуватися на цю гру ?/ де елементарна самоповага ?!?!?! / І як це спортивно--братерське дійство /перекатування м*ячика із ворогами.../ мали сприймати воїни АТО -??? Коли будь чий із братів футзалівців -- московитів- в той час підступно-- підло розряджав свій АКМ- у бік наших хлопців ??? Хто і що за цим ганебним " договорняком "--стоїть ???
Можна зрозуміти ПРИМУС на матч смерті у 1942 році у Києві між " Динамо "/" Старт "/і гітлерівським " Флакельф " / Рахунок 5: 3 на нашу користь.../ Та НЕ можна осягнути зрадницьку підлоту ЗЕ--колоборантів !?!?!?
06.02.2022 15:36 Ответить
24.03.2022 21:02 Ответить
