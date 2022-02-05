Россия жалуется на Украину в УЕФА за "Путин – х#йло!"
Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время полуфинального футзального матча Евро-2022 4 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными РФ и Украиной.
Сообщается, организаторы несколько раз обращались к болельщикам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.
"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.
"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В этой связи РФС обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавили в заявлении.
Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ.
В воскресенье украинская команда в 15.30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.
а распятых мальчиков там не было?
во идиоты
Не 3:2, а 2:3
зы путин - *****!
Найвірогідніше : як дозвіл на саму гру так іїї результат були узгоджені із керівництвом ЗЕ--підлоти... ЦЕ ж така нагода ЗЕ- миротворцям лизнуть... і зайвий раз довести ліліпузіку свою вірнопідданість !!!
ЯК можна було .взагалі. погоджуватися на цю гру ?/ де елементарна самоповага ?!?!?! / І як це спортивно--братерське дійство /перекатування м*ячика із ворогами.../ мали сприймати воїни АТО -??? Коли будь чий із братів футзалівців -- московитів- в той час підступно-- підло розряджав свій АКМ- у бік наших хлопців ??? Хто і що за цим ганебним " договорняком "--стоїть ???
Можна зрозуміти ПРИМУС на матч смерті у 1942 році у Києві між " Динамо "/" Старт "/і гітлерівським " Флакельф " / Рахунок 5: 3 на нашу користь.../ Та НЕ можна осягнути зрадницьку підлоту ЗЕ--колоборантів !?!?!?