Россия жалуется на Украину в УЕФА за "Путин – х#йло!"

Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время полуфинального футзального матча Евро-2022 4 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными РФ и Украиной.

Сообщается, организаторы несколько раз обращались к болельщикам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении.

"Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям. В этой связи РФС обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - добавили в заявлении.

Напомним, в полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ.

В воскресенье украинская команда в 15.30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.

