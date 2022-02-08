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Готовий до перехресного допиту з Єрмаком у справі вагнерівців, - Бурба

Готовий до перехресного допиту з Єрмаком у справі вагнерівців, - Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба готовий до спільного допиту з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком у справі вагнерівців.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гордон нагадав, що керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що не давав Бурбі жодних вказівок про відтермінування спецоперації із затримання вагнерівців.

Бурба наполягає, що команду відтермінувати спецоперацію дав саме Єрмак на зустрічі в Офісі Президента 23 липня 2020 року, де також був присутній тодішній заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький.

"Тут усе дуже просто. Якщо я говорю одне, а він – інше, напевно, слідчий має купу повноважень за законодавством їх [слова] перевіряти. Я готовий. Мабуть, треба допитати товариша Баранецького. У цій країні я багато знаю, але не все можу говорити. Наскільки знаю, його допитували, але треба допитати його з грифом секретності. Мене також допитали просто. Я їм пояснюю: давайте поставимо гриф, я та адвокат отримаємо допуск [до державної таємниці] – і тоді спілкуватимемося. А просто допитати... Зрозуміло, що всі, мабуть, кажуть "я не пам'ятаю", бо всі бояться. Я нічого не боюся", – сказав Бурба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це не мої повноваження": Єрмак запевняє, що жодних вказівок про перенесення спецоперації по "вагнерівцях" Бурбі не давав

Колишній начальник ГУР запропонував допитати із грифом секретності і себе, і Баранецького.

"Ба більше, можна зробити допит із використанням поліграфа, можна посадити і зробити перехресний допит: мене – з Баранецьким, мене – з Єрмаком... Тому, відповідаючи на ваше запитання: я готовий підтверджуватися", – пояснив Бурба.

Автор: 

ПВК Вагнер (1543) Єрмак Андрій (1389) Бурба Василь (82) Баранецький Руслан (13)


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Топ коментарі
+22
Єрмак це головна ланка у цьому зеленому кротовнику, але час відповідати за усе прийде... "за кран і за кота"
Й Блазню також...
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08.02.2022 21:48 Відповісти
+16
Єрмак спеціально вірус підхопить і не прийде...
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08.02.2022 21:44 Відповісти
+12
Що там допитувати? Все ясно. Крису весь інтернет знає. До лісу його!
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08.02.2022 21:46 Відповісти
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Єрмак спеціально вірус підхопить і не прийде...
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08.02.2022 21:44 Відповісти
Ссикун зассить, бо усситься
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09.02.2022 09:04 Відповісти
Гордон иногда ведет себя не как го_дон
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08.02.2022 21:46 Відповісти
Що там допитувати? Все ясно. Крису весь інтернет знає. До лісу його!
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08.02.2022 21:46 Відповісти
В лісі кілери шефіра переховуються , так що може і загубитися
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08.02.2022 21:47 Відповісти
Ну до зміни влади це навряд , а після також - ***** своїх із расісі не видасть
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08.02.2022 21:46 Відповісти
Єрмак це головна ланка у цьому зеленому кротовнику, але час відповідати за усе прийде... "за кран і за кота"
Й Блазню також...
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08.02.2022 21:48 Відповісти
Жаль що наш Зеленько "*******" ! Тут цілком можливо що не Тільки Демченко і Ермак !! Баканов і Буданов також непонятні персонажі ??!
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08.02.2022 21:50 Відповісти
Моя @опа чище вашего грязного рта!
А на счет "диверсий в Крыму", то там история мутная и вполне возможно что специально инспирированная ФСБ чтоб продвинуть своего протеже !! К тому же - кроме много шума, цели не были выполнены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.02.2022 22:41 Відповісти
Така думка існує.
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09.02.2022 00:17 Відповісти
Розберемось тоді,коли "кишнуть" зе - чмо!
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08.02.2022 22:52 Відповісти
Єрмак, звичайно, падлюка, але якого хера Бурба взявся виконувати вказівки Єрмака, а не свого безпосереднього начальника? Чи цей "герой" не знайомий з азами субординації?
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08.02.2022 21:56 Відповісти
Щось чули про делегування повноважень, спеціаліст з субординації?
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08.02.2022 22:02 Відповісти
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України підпорядковується безпосередньо Президенту України, виконує ТІЛЬКИ його накази і звітується ТІЛЬКИ перед Президентом. Ніякого делегування повноважень в цій ситуації бути не може.
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09.02.2022 09:03 Відповісти

Як категорично. Не подобається делегування? Не у курсі що в країні усе вирішує саме Єрмак? Добре. Всі чиновники знають - не послухаєш Єрмака, вилетиш з роботи.
Єрмак, якій був присутній на усіх зустрічах президента з розвідкою (Бурба бачив яку роль грає цей мозок Зеленського на ніжках), й не казав що це саме він від себе наказує, він передав слова президента...
Давно простежується намагання відвести увагу від кротовника на Банковій, розповісти що це Бурба у чомусь винний, а не Зеленський. Хоча би перекласти на нього частину провини... Ось цим ви тут й займаєтесь.
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09.02.2022 11:25 Відповісти
Ви це серйозно??? Посада Бурби - це не посада будь якого чиновника! Якого хера він про щось доповідає Єрмаку-завгоспу? Бурба зобов'язаний був категорично вимагати зустрічі з Президентом особисто і без свідків! В противному разі, як офіцер розвідки, мав би подати рапорт на звільнення! Фактично, він визнав свою службову невідповідність.
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09.02.2022 14:13 Відповісти
Так, я серйозно.
Справа не у посаді, а у повноваженнях яки йому надав президент. А він сказав - "Єрмак = я". Це на суді над Єрмаком та Зеленським обвинувач буде запитувати - чому Зеленський надав "завхозу" такі повноваження. А ось Бурба мав підкоритися, бо то і є - "субординація".
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09.02.2022 14:23 Відповісти
Бурба це почув від Президента ОСОБИСТО??? Якщо ні, то він є злочинцем. Якщо Президент ОСОБИСТО дав Бурбі таку вказівку - тоді Президент вчинив злочин. Оскільки Бурба стверджує, що від Президента він такої вказівки (про передачу повноважень Єрмаку) не отримав, то злочин вчинив таки Бурба.
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09.02.2022 15:53 Відповісти
О-о . Думаю Єрмак не погодиться .
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08.02.2022 21:57 Відповісти
с этой властью зе беспределом и то что они творят я думаю ничего не будет
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08.02.2022 22:06 Відповісти
Все-таки один талант у плісняви є. Прямо чемпіони світу у клепанні злочинів у турборежимі. Вже натурборежимили на десятки років розслідувань, судів та вібування покарань.
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08.02.2022 22:24 Відповісти
а я готов лететь на Бора-Бора) но этого тоже не случится)
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08.02.2022 22:28 Відповісти
Дурак Дурак, тебе только на Бора-Бора Хотя можешь еще в Баден-Баден попробовать
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09.02.2022 00:32 Відповісти
Всё верно с дерьмаком нужно заканчивать....
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08.02.2022 22:30 Відповісти
зараз клоунські тваринки почнуть накидувати на розвідника.
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08.02.2022 22:31 Відповісти
Такого специалиста лишились, длб тупые
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08.02.2022 22:36 Відповісти
дермака никто не посадит
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08.02.2022 22:42 Відповісти
Якщо володимир олександрович порушить закон, то піде..... закон.
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08.02.2022 22:46 Відповісти
Место Дерьмака уже давно определено. Главное не дать ему в парашу сбежать:
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08.02.2022 23:00 Відповісти
Уявіть собі, зрадники в керівництві держави...звісно треба їх жорстко тиснути і не боятися!!! Зриви таких спецоперацій як "вагнер та інші" це вічне переслідування, то ж строку давності не матимуть!!!
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08.02.2022 23:01 Відповісти
Генералу Бурбі,справжньому воїну-респект...
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08.02.2022 23:40 Відповісти
Просто распект патриоту. За тобой миллионы. Не сдрейфь! Ты символ страны!
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08.02.2022 23:46 Відповісти
С Ермаком нужно не перекрестный допросик проводить а - допит з пристрастю !!! С пристрастием ***** !!! КРАПКА
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09.02.2022 00:26 Відповісти
поки Буба і Боба чудачили з Габоном, фюрер їх назвав терпилками с Окружної. Він їх трахає а вони сіяють. Допетлялись ? а ЩО ВЖЕ ПРИ ОСОБИСТІЙ ЗУСТРІЧІ СКАЖЕ БУБІ ?
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09.02.2022 02:31 Відповісти
 
 