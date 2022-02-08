Готовий до перехресного допиту з Єрмаком у справі вагнерівців, - Бурба
Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба готовий до спільного допиту з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком у справі вагнерівців.
Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гордон нагадав, що керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що не давав Бурбі жодних вказівок про відтермінування спецоперації із затримання вагнерівців.
Бурба наполягає, що команду відтермінувати спецоперацію дав саме Єрмак на зустрічі в Офісі Президента 23 липня 2020 року, де також був присутній тодішній заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький.
"Тут усе дуже просто. Якщо я говорю одне, а він – інше, напевно, слідчий має купу повноважень за законодавством їх [слова] перевіряти. Я готовий. Мабуть, треба допитати товариша Баранецького. У цій країні я багато знаю, але не все можу говорити. Наскільки знаю, його допитували, але треба допитати його з грифом секретності. Мене також допитали просто. Я їм пояснюю: давайте поставимо гриф, я та адвокат отримаємо допуск [до державної таємниці] – і тоді спілкуватимемося. А просто допитати... Зрозуміло, що всі, мабуть, кажуть "я не пам'ятаю", бо всі бояться. Я нічого не боюся", – сказав Бурба.
Колишній начальник ГУР запропонував допитати із грифом секретності і себе, і Баранецького.
"Ба більше, можна зробити допит із використанням поліграфа, можна посадити і зробити перехресний допит: мене – з Баранецьким, мене – з Єрмаком... Тому, відповідаючи на ваше запитання: я готовий підтверджуватися", – пояснив Бурба.
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Й Блазню також...
А на счет "диверсий в Крыму", то там история мутная и вполне возможно что специально инспирированная ФСБ чтоб продвинуть своего протеже !! К тому же - кроме много шума, цели не были выполнены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Як категорично. Не подобається делегування? Не у курсі що в країні усе вирішує саме Єрмак? Добре. Всі чиновники знають - не послухаєш Єрмака, вилетиш з роботи.
Єрмак, якій був присутній на усіх зустрічах президента з розвідкою (Бурба бачив яку роль грає цей мозок Зеленського на ніжках), й не казав що це саме він від себе наказує, він передав слова президента...
Давно простежується намагання відвести увагу від кротовника на Банковій, розповісти що це Бурба у чомусь винний, а не Зеленський. Хоча би перекласти на нього частину провини... Ось цим ви тут й займаєтесь.
Справа не у посаді, а у повноваженнях яки йому надав президент. А він сказав - "Єрмак = я". Це на суді над Єрмаком та Зеленським обвинувач буде запитувати - чому Зеленський надав "завхозу" такі повноваження. А ось Бурба мав підкоритися, бо то і є - "субординація".