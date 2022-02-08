Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба готов к совместному допросу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по делу вагнеровцев.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

Гордон напомнил, что руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что не давал Бурбе никаких указаний об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Бурба настаивает, что команду отстрочить спецоперацию дал именно Ермак на встрече в Офисе президента 23 июля 2020 года, на которой также присутствовал тогдашний заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.

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"Тут все очень просто. Если я говорю одно, а он – другое, наверное, у следователя есть куча полномочий по законодательству их [слова] проверять. Я готов. Наверное, нужно допросить товарища Баранецкого. В этой стране я много знаю, но не все могу говорить. Насколько я знаю, его допрашивали, но надо допросить его с грифом секретности. Меня тоже допросили просто. Я им объясняю: давайте поставим гриф, я и адвокат получим допуск [к государственной тайне] и тогда будем общаться. А просто допросить... Понятно, что все, наверное, говорят "я не помню", потому что все боятся. Я ничего не боюсь", – сказал Бурба.



Бывший начальник ГУР предложил допросить с грифом секретности и себя, и Баранецкого.



"Более того, можно сделать допрос с использованием полиграфа, можно посадить и сделать перекрестный допрос: меня – с Баранецким, меня – с Ермаком... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я готов подтверждаться", – сказал Бурба.

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