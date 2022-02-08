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Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба

Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба готов к совместному допросу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по делу вагнеровцев.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

Гордон напомнил, что руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что не давал Бурбе никаких указаний об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Бурба настаивает, что команду отстрочить спецоперацию дал именно Ермак на встрече в Офисе президента 23 июля 2020 года, на которой также присутствовал тогдашний заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.

Читайте также: Мне кажется, кто-то возле Зеленского его хорошо обрабатывает. Это вопрос контрразведки, - Бурба

"Тут все очень просто. Если я говорю одно, а он – другое, наверное, у следователя есть куча полномочий по законодательству их [слова] проверять. Я готов. Наверное, нужно допросить товарища Баранецкого. В этой стране я много знаю, но не все могу говорить. Насколько я знаю, его допрашивали, но надо допросить его с грифом секретности. Меня тоже допросили просто. Я им объясняю: давайте поставим гриф, я и адвокат получим допуск [к государственной тайне] и тогда будем общаться. А просто допросить... Понятно, что все, наверное, говорят "я не помню", потому что все боятся. Я ничего не боюсь", – сказал Бурба.

Бывший начальник ГУР предложил допросить с грифом секретности и себя, и Баранецкого.

"Более того, можно сделать допрос с использованием полиграфа, можно посадить и сделать перекрестный допрос: меня – с Баранецким, меня – с Ермаком... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я готов подтверждаться", – сказал Бурба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба



Автор: 

ЧВК Вагнер (1335) Ермак Андрей (1277) Бурба Василий (81) Баранецкий Руслан (13)


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Топ комментарии
+22
Єрмак це головна ланка у цьому зеленому кротовнику, але час відповідати за усе прийде... "за кран і за кота"
Й Блазню також...
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08.02.2022 21:48 Ответить
+16
Єрмак спеціально вірус підхопить і не прийде...
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08.02.2022 21:44 Ответить
+12
Що там допитувати? Все ясно. Крису весь інтернет знає. До лісу його!
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08.02.2022 21:46 Ответить
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Єрмак спеціально вірус підхопить і не прийде...
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08.02.2022 21:44 Ответить
Ссикун зассить, бо усситься
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09.02.2022 09:04 Ответить
Гордон иногда ведет себя не как го_дон
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08.02.2022 21:46 Ответить
Що там допитувати? Все ясно. Крису весь інтернет знає. До лісу його!
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08.02.2022 21:46 Ответить
В лісі кілери шефіра переховуються , так що може і загубитися
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08.02.2022 21:47 Ответить
Ну до зміни влади це навряд , а після також - ***** своїх із расісі не видасть
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08.02.2022 21:46 Ответить
Єрмак це головна ланка у цьому зеленому кротовнику, але час відповідати за усе прийде... "за кран і за кота"
Й Блазню також...
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08.02.2022 21:48 Ответить
Жаль що наш Зеленько "*******" ! Тут цілком можливо що не Тільки Демченко і Ермак !! Баканов і Буданов також непонятні персонажі ??!
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08.02.2022 21:50 Ответить
Моя @опа чище вашего грязного рта!
А на счет "диверсий в Крыму", то там история мутная и вполне возможно что специально инспирированная ФСБ чтоб продвинуть своего протеже !! К тому же - кроме много шума, цели не были выполнены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.02.2022 22:41 Ответить
Така думка існує.
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09.02.2022 00:17 Ответить
Розберемось тоді,коли "кишнуть" зе - чмо!
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08.02.2022 22:52 Ответить
Єрмак, звичайно, падлюка, але якого хера Бурба взявся виконувати вказівки Єрмака, а не свого безпосереднього начальника? Чи цей "герой" не знайомий з азами субординації?
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08.02.2022 21:56 Ответить
Щось чули про делегування повноважень, спеціаліст з субординації?
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08.02.2022 22:02 Ответить
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України підпорядковується безпосередньо Президенту України, виконує ТІЛЬКИ його накази і звітується ТІЛЬКИ перед Президентом. Ніякого делегування повноважень в цій ситуації бути не може.
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09.02.2022 09:03 Ответить

Як категорично. Не подобається делегування? Не у курсі що в країні усе вирішує саме Єрмак? Добре. Всі чиновники знають - не послухаєш Єрмака, вилетиш з роботи.
Єрмак, якій був присутній на усіх зустрічах президента з розвідкою (Бурба бачив яку роль грає цей мозок Зеленського на ніжках), й не казав що це саме він від себе наказує, він передав слова президента...
Давно простежується намагання відвести увагу від кротовника на Банковій, розповісти що це Бурба у чомусь винний, а не Зеленський. Хоча би перекласти на нього частину провини... Ось цим ви тут й займаєтесь.
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09.02.2022 11:25 Ответить
Ви це серйозно??? Посада Бурби - це не посада будь якого чиновника! Якого хера він про щось доповідає Єрмаку-завгоспу? Бурба зобов'язаний був категорично вимагати зустрічі з Президентом особисто і без свідків! В противному разі, як офіцер розвідки, мав би подати рапорт на звільнення! Фактично, він визнав свою службову невідповідність.
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09.02.2022 14:13 Ответить
Так, я серйозно.
Справа не у посаді, а у повноваженнях яки йому надав президент. А він сказав - "Єрмак = я". Це на суді над Єрмаком та Зеленським обвинувач буде запитувати - чому Зеленський надав "завхозу" такі повноваження. А ось Бурба мав підкоритися, бо то і є - "субординація".
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09.02.2022 14:23 Ответить
Бурба це почув від Президента ОСОБИСТО??? Якщо ні, то він є злочинцем. Якщо Президент ОСОБИСТО дав Бурбі таку вказівку - тоді Президент вчинив злочин. Оскільки Бурба стверджує, що від Президента він такої вказівки (про передачу повноважень Єрмаку) не отримав, то злочин вчинив таки Бурба.
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09.02.2022 15:53 Ответить
О-о . Думаю Єрмак не погодиться .
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08.02.2022 21:57 Ответить
с этой властью зе беспределом и то что они творят я думаю ничего не будет
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08.02.2022 22:06 Ответить
Все-таки один талант у плісняви є. Прямо чемпіони світу у клепанні злочинів у турборежимі. Вже натурборежимили на десятки років розслідувань, судів та вібування покарань.
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08.02.2022 22:24 Ответить
а я готов лететь на Бора-Бора) но этого тоже не случится)
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08.02.2022 22:28 Ответить
Дурак Дурак, тебе только на Бора-Бора Хотя можешь еще в Баден-Баден попробовать
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09.02.2022 00:32 Ответить
Всё верно с дерьмаком нужно заканчивать....
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08.02.2022 22:30 Ответить
зараз клоунські тваринки почнуть накидувати на розвідника.
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08.02.2022 22:31 Ответить
Такого специалиста лишились, длб тупые
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08.02.2022 22:36 Ответить
дермака никто не посадит
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08.02.2022 22:42 Ответить
Якщо володимир олександрович порушить закон, то піде..... закон.
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08.02.2022 22:46 Ответить
Место Дерьмака уже давно определено. Главное не дать ему в парашу сбежать:
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08.02.2022 23:00 Ответить
Уявіть собі, зрадники в керівництві держави...звісно треба їх жорстко тиснути і не боятися!!! Зриви таких спецоперацій як "вагнер та інші" це вічне переслідування, то ж строку давності не матимуть!!!
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08.02.2022 23:01 Ответить
Генералу Бурбі,справжньому воїну-респект...
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08.02.2022 23:40 Ответить
Просто распект патриоту. За тобой миллионы. Не сдрейфь! Ты символ страны!
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08.02.2022 23:46 Ответить
С Ермаком нужно не перекрестный допросик проводить а - допит з пристрастю !!! С пристрастием ***** !!! КРАПКА
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09.02.2022 00:26 Ответить
поки Буба і Боба чудачили з Габоном, фюрер їх назвав терпилками с Окружної. Він їх трахає а вони сіяють. Допетлялись ? а ЩО ВЖЕ ПРИ ОСОБИСТІЙ ЗУСТРІЧІ СКАЖЕ БУБІ ?
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09.02.2022 02:31 Ответить
 
 