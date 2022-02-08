Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба готов к совместному допросу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по делу вагнеровцев.
Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
Гордон напомнил, что руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что не давал Бурбе никаких указаний об отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев.
Бурба настаивает, что команду отстрочить спецоперацию дал именно Ермак на встрече в Офисе президента 23 июля 2020 года, на которой также присутствовал тогдашний заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий.
"Тут все очень просто. Если я говорю одно, а он – другое, наверное, у следователя есть куча полномочий по законодательству их [слова] проверять. Я готов. Наверное, нужно допросить товарища Баранецкого. В этой стране я много знаю, но не все могу говорить. Насколько я знаю, его допрашивали, но надо допросить его с грифом секретности. Меня тоже допросили просто. Я им объясняю: давайте поставим гриф, я и адвокат получим допуск [к государственной тайне] и тогда будем общаться. А просто допросить... Понятно, что все, наверное, говорят "я не помню", потому что все боятся. Я ничего не боюсь", – сказал Бурба.
Бывший начальник ГУР предложил допросить с грифом секретности и себя, и Баранецкого.
"Более того, можно сделать допрос с использованием полиграфа, можно посадить и сделать перекрестный допрос: меня – с Баранецким, меня – с Ермаком... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: я готов подтверждаться", – сказал Бурба.
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Й Блазню також...
А на счет "диверсий в Крыму", то там история мутная и вполне возможно что специально инспирированная ФСБ чтоб продвинуть своего протеже !! К тому же - кроме много шума, цели не были выполнены!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Як категорично. Не подобається делегування? Не у курсі що в країні усе вирішує саме Єрмак? Добре. Всі чиновники знають - не послухаєш Єрмака, вилетиш з роботи.
Єрмак, якій був присутній на усіх зустрічах президента з розвідкою (Бурба бачив яку роль грає цей мозок Зеленського на ніжках), й не казав що це саме він від себе наказує, він передав слова президента...
Давно простежується намагання відвести увагу від кротовника на Банковій, розповісти що це Бурба у чомусь винний, а не Зеленський. Хоча би перекласти на нього частину провини... Ось цим ви тут й займаєтесь.
Справа не у посаді, а у повноваженнях яки йому надав президент. А він сказав - "Єрмак = я". Це на суді над Єрмаком та Зеленським обвинувач буде запитувати - чому Зеленський надав "завхозу" такі повноваження. А ось Бурба мав підкоритися, бо то і є - "субординація".