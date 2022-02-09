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Новини Санкції проти Росії
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У МЗС Росії заявили, що "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на Москву

У МЗС Росії заявили, що

Заяви США та Німеччини щодо санкцій щодо "Північного потоку - 2" у разі вторгнення в Україну - це "політичний цирк шапіто".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

Також, за його словами, "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на РФ.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв знищити газопровід "Північний потік – 2" у разі вторгнення Росії в Україну. За словами американського лідера, всі забувають, що економіка Росії спирається "лише на можливість продавати нафту та газ, це єдине, що має Москва з експорту". Якщо залишити Росію без можливостей такого постачання, то вона серйозно постраждає, додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім - проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що Берлін та Вашингтон узгоджуватимуть антиросійські санкції.

"Північний потік - 2" є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них – 1,2 тис. км. Вони проходять від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

МЗС рф (972) росія (66431) Північний потік (2475) Рябков Сергій (59)


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Топ коментарі
+28
Всегда радует как искренне кацапы возмущаются,когда ими запущенный бумеранг возвращается им в табло
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09.02.2022 11:38 Відповісти
+16
а строился он, можно подумать, только для прокачки газа, да, рябков?
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09.02.2022 11:35 Відповісти
+12
Хло создал газовое ружжо против ЕС, да только упер его стволом в плечо, прикладом на врагов.
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09.02.2022 11:38 Відповісти
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капитан очевидность..
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09.02.2022 11:35 Відповісти
а строился он, можно подумать, только для прокачки газа, да, рябков?
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09.02.2022 11:35 Відповісти
Строился для давления на Европу и Украину.
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09.02.2022 11:38 Відповісти
у трубы два конца - кто шустрее, тот и сверху
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09.02.2022 13:54 Відповісти
бумеранг.
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09.02.2022 18:03 Відповісти
Всегда радует как искренне кацапы возмущаются,когда ими запущенный бумеранг возвращается им в табло
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09.02.2022 11:38 Відповісти
Хло создал газовое ружжо против ЕС, да только упер его стволом в плечо, прикладом на врагов.
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09.02.2022 11:38 Відповісти
АТО....
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09.02.2022 11:38 Відповісти
Кацапським "кухарям" страшно не подобається коли їх змушують їсти "кашу" що заварена за їх власними рецептами!
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09.02.2022 11:38 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русофобии и те кто ее затевает
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09.02.2022 11:39 Відповісти
Оружие на инструмент - это не худший вариант..
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09.02.2022 11:39 Відповісти
на минутку представил, как они сочиняют фейки...
Сидят, пыхтят, разрабатывают, опробируют... И такие серьезные емблеты...
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09.02.2022 11:40 Відповісти
Тю! Тоже мне, искусство! Берется умное заявление в адрес хрюссии и заменяют хрюссию на нужную страну, вот и все. Тупой кацап хавает это дерьмо за обе щеки.
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09.02.2022 11:47 Відповісти
нож в спину. Опять.
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09.02.2022 11:43 Відповісти
Ей ей, и это кто же осенью кризис с газом в ЕС устроил ? ЕС сам себе
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09.02.2022 11:47 Відповісти
Мені здалося, чи перший варіант новини виглядав як "У МЗС Росії завили..."?)
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09.02.2022 11:51 Відповісти
Что не нравится, что ствол отобрали которым вы угражали и направили в вашу сторону? А теперь кацапчики орете: ПОМОГИТЕЕЕЕ хулиганы зрения лишают. КушайТЕ!
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09.02.2022 11:51 Відповісти
Кацапы плохо в школе учились. "С какой силой ты жмёшь на северный поток 2, с такой силой северный поток 2 жмёт на тебя".
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09.02.2022 11:56 Відповісти
ватники тугодымы.. им Х..уйло скажет что все их беды от ЕС и они будут ругать ЕС не задумываясь... паРашисты рабы по генам от татарского ига и это очень удобно царьку
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09.02.2022 12:02 Відповісти
Блестящая идея Германии. Герр Шредер в наблюдательном совете Газпрома четко курирует , куда пойдет ,или не пойдет газ. Аплодисменты !
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09.02.2022 12:06 Відповісти
Это просто не прикрытая наглость - а как понимать, что Россия превратила свой газ в удавку для всей Европы, в т.ч. и через этот "СП-2"? А тут они всплакнули, бедняги.
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09.02.2022 12:10 Відповісти
самое интересное- западніе страні очень сильно викручиваются чтоб подставить свои шеи как можно поудобнее для оплетения их шей єтой удавкой !!! то есть залазят в удавку и даже єтому радуются.. а ненавидят Украину и США которіе мешают єтому радостному процессу.. садомазохисті однако..
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09.02.2022 13:54 Відповісти
неприкрытая
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09.02.2022 16:50 Відповісти
Якщо він є інструментом тиску, то ПП-2 треба ліквідувати назло Заходу.
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09.02.2022 12:35 Відповісти
ну дык,раз абизяна не понимает,шо у палки (или трубы) всегда два конца-приходится показывать .хотели на европку давить,теперь на раху давят...
диалектика
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09.02.2022 12:37 Відповісти
По словам Сергея Рябкова, "Северный поток-2" превратился в инструмент давления на РФ. - А предполагалось ведь обратное. Во что же превратится новое нападение на Украину и представить трудно!
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09.02.2022 13:44 Відповісти
отак от.. ни больше ни меньше.. з хворої голови Усами Второго Бен путина (*****) на здорову.. обвинуватити жертву в тому шо вона -жертва -винувата в тому шо на неї напали.. ні таки в расея інфікована дуже небезпечним вірусом.. який лікується лише усікновєнієм голови ***** та його холуів..
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09.02.2022 13:51 Відповісти
Журналисты NBC рассказали, как Байден называет Путина во время неофициальных встреч
https://youtu.be/1HRCzVK-DA8
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09.02.2022 13:59 Відповісти
Давить надо этих московских крыс по всем направлениям и во всех уголках земли!!
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09.02.2022 16:03 Відповісти
Виріжуть кусок трубопроводу ви і оком не моргнете і замінують.
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09.02.2022 21:26 Відповісти
Туди вам и дорога
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17.03.2022 11:20 Відповісти
 
 