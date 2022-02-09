У МЗС Росії заявили, що "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на Москву

Заяви США та Німеччини щодо санкцій щодо "Північного потоку - 2" у разі вторгнення в Україну - це "політичний цирк шапіто".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

Також, за його словами, "Північний потік-2" перетворився на інструмент тиску на РФ.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв знищити газопровід "Північний потік – 2" у разі вторгнення Росії в Україну. За словами американського лідера, всі забувають, що економіка Росії спирається "лише на можливість продавати нафту та газ, це єдине, що має Москва з експорту". Якщо залишити Росію без можливостей такого постачання, то вона серйозно постраждає, додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім - проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2"

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що Берлін та Вашингтон узгоджуватимуть антиросійські санкції.

"Північний потік - 2" є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них – 1,2 тис. км. Вони проходять від порту Усть-Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.