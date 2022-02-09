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Новини Оборона
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Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков. ФОТО

Літак доставив у аеропорт "Бориспіль" чергову партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков 01

"9-й птах від Сполучених Штатів Америки та другий борт військової допомоги, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль! Тож, борт від наших друзів із США доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн. Йдеться про бойові патрони", - написав Резніков у фейсбуці.

Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков 02

Також дивіться: Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков. ФОТОрепортаж

Як повідомили у посольстві США в Україні, ще два літаки з боєприпасами - частина готової до використання безпекової допомоги на суму 200 млн. доларів США, ухваленої у січні.

"США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков 03

Також дивіться: "Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков 04

Автор: 

боєприпаси (2309) оборона (4856) зброя (7567) США (23616) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+68
Амерам-черговий респект...
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09.02.2022 16:29 Відповісти
+35
То есть шмаркля ***** не враг?
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09.02.2022 16:35 Відповісти
+35
То ти так віриш ***** ? Прям кожному слову ?
Визнай вже..
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09.02.2022 16:39 Відповісти
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рєзнікоFF, нє наґнєтай!!! (с)
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09.02.2022 18:58 Відповісти
В цих ящиках тисячі мертвих ворогів - мільйони маленьких латунних бджіл, які полетять в сторону ворога, полетять роєм жалити пяного заблукавшого ведмедів.
Тисячі влучать в ціль.
Амінь.
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09.02.2022 19:06 Відповісти
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундампетальлно озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за її організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.

Але ж не з нашим то щастям... у ЗЄлі...

Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
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10.02.2022 01:30 Відповісти
В нас що, навіть, патронів не вистачає??? То може ще один вагон СВ за 20 мільйонів відремонтуємо?
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09.02.2022 19:17 Відповісти
Цих патронів, у нас, ніколи й не було, як і зброї під них.
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09.02.2022 19:18 Відповісти
нэбуло!?а как и чем стреляли все эти 8 лет?
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09.02.2022 20:55 Відповісти
Конечно были. Или ты думаешь, что амеры шлют натовский калибр?
Смешной. Собрали по восточной европе остатки совкового и прислали в виде лендлиза.
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09.02.2022 21:24 Відповісти
смешной,а я где то писал про натовский калибр? покажи
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09.02.2022 21:32 Відповісти
Не вже так важко подивитись фото? Це натовський калібр для американських кулеметів. Чи просто напевне ціль інша чим правда все ж айпі не українське...
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09.02.2022 21:52 Відповісти
А ми вісім років стріляли з кулиметів .308-мим та .50-десятим?
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10.02.2022 12:30 Відповісти
А дэ в твоем

"Цих патронів, у нас, ніколи й не було, як і зброї під них." было о 308 х? Яких цих? Ты хоть перечитуй шо пишешь
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10.02.2022 12:53 Відповісти
А ти статтю читало? чи так, аби висратись? "Цих патронів" виходячи зі статті, це саме "тих" що прилетіли зі США. А зі США прилетів саме .308 та .50 калібри в стандартних кулиметних лентах. Для дібілів потрібно розжовувати?
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Ты дерьмо собачье говна хлебонул шо такой борзый? Ни в статье ни в твоем комменте на который я ответил нигде нет упоминания о 308. Бык дурной не пиши мне больше,забейся в будку
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10.02.2022 13:53 Відповісти
Ссылку на калибры в статье давай? А если нет то иди нах киздабол тупой
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10.02.2022 13:56 Відповісти
Говна розжуй,розжовыватель хров
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10.02.2022 13:57 Відповісти
Таки для дибилов потрібно розжовувати....
Що привезли видно з маркування ящиків. Потрібно було слідкувати за всими повідомленнями про поставки. І взагалі, які, по твоєму, могли привезти калібри набоїв зі США?
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10.02.2022 15:19 Відповісти
Таки дебилоид это ты.
"Ти статтю читало"
"Цих патронів" виходячи зі статті, це саме "тих" що прилетіли зі США. А зі США прилетів саме .308 та .50 калібри в стандартних кулиметних лентах".так все таки не в статье а "на маркеровке на фото" написано.бугага.х р ты угадал,нет и на маркеровке ящиков никуя дятел.
Так вот и выяснили,что в статье них уя не сказано,что привезли и какие калибры и что ты киздабол,еще и упоротый.обосрался обтекай тихонько но нет тебе же надо еще раз обосраться. Гуляй дядя пока не насовал тебе еще ибуков
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10.02.2022 16:32 Відповісти
Що ти там кому наталкал, сопля козломорда?!!! В тебе мізків, як у амеби, а потрапив би мені в руку в реалі - обісрався б і не раз. Не сказано що привезли?!!! Ти зовсім тупа наволоч?

Йдеться про бойові патрони", - написав Резніков у фейсбуці.

Джерело:
Так які калібри стрілецьких набоїв, взагалі, могли привезти США?
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10.02.2022 16:53 Відповісти
Да да,диванный воен."попался бы да я бы".да х р бы ты мне что то сделал,разве шо отсосал бы.школодронище долбаное
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10.02.2022 16:58 Відповісти
Тупорилий сцикун, ти так і не відповів на питання: -Які калібри набоїв могли привезти зі США?
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10.02.2022 17:00 Відповісти
Тупорылый защекан,ты так и не ответил где в статье о калибрах!?стрелки переводить ты научился,а отвечать за слова нет киздаболище.
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10.02.2022 17:08 Відповісти
Любі із тих які є на планеті Земля (( є така можливість у США купити все що тільки продається за долари , а за ці папірці більшість рідну землю може продати (((
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Конченый деградант,где там о калибрах сказано!?
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10.02.2022 17:00 Відповісти
То ти кінчений дегенерат навіть не розумієш яка різниця між нашими і американськими калібрами? Сцикливий зелений уклоніст-дегенират.
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10.02.2022 17:02 Відповісти
При чем калибры дятел,где о калибрах в статье,десятый раз тебя спрашиваю маразматика?Обоссанный пенс не нервничай бо еще кондратий хватит.
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10.02.2022 17:10 Відповісти
А якщо в статті не сказано про калібри, то їх не існує?!!! А думати тобі нічим. Ти, як і всі зефілітики, абсолютний ідіот. А на Мілітарний портал, чи на Фейсбук Рєзнікова, зайти розуму не вистачає. Хоча ти навіть не знаєш, що такий є.
Ящики з американськими 7,62-мм та 12,7-мм (.50 BMG) набоями та короби із 40-мм гранатометними пострілами M430A1 HEDP сьогодні розвантажували в аеропорту «Бориспіль».
Це з Мїілітарного порталу, ідіоте.
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10.02.2022 17:22 Відповісти
Почему ты такой й обнутый?Ты баран где писал,на Милитарном портале или тут?или ты считаешь,что все сидящие на форуме Цензора должны искать новости и на Милитарном? У тебя явно проблемы с логикой и головой.
С чего ты взял,что о Милитарном я не слышал или не читаю?Ты за Дефенс Експресс ничего не написал,значит ты его не читаешь и ты идиот,следуя твоей дебильный логике.зайди увидишь мои комменты под этим же ником и поймёшь ,что зебил это ты.хотя навряд ли,твой случай лечению не подлежит.
Не интересно с упёртым тупым бараном общаться.Адью Амиго.утомил.
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10.02.2022 19:22 Відповісти
И ещё ты слегонца попутал
Ukrainian Military Pages https://www.ukrmilitary.com/


На котором новость о калибрах и Милитарный портал https://mil.in.ua/uk/

Что как бы не одно и то же,но для тебя идиота это мелочь.
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10.02.2022 19:37 Відповісти
Удівітєльноє рядом! Ти, типовий дол...**, який ніхріна не петрає в зброї, на восьмий рік в воюючій країні, але репетуєш як педофіл на кастрації, коли тебе головою в лайно тикають. Я не правий стосовно калібрів? Правий. Так чого ти волаєш? Через власну тупість?
Ну а те що Ukrainian Military Pages - це не Мілітарний портал, то шедевр!
Набери придурок в Гуглі "мілітарний портал", і отримаєш результат.
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10.02.2022 19:56 Відповісти
тупое животное ты по ссылке перейди долбень,специально для тебя тупоголового написал и увидишь где милитарный портал,но для тебя "какая разница"зебилоид. на еще говноед
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 https://uk.wikipedia.org/wiki/Мілітарний
перейди по ссылке и увидишь где милитарный и как ты обосрался очередной раз..таких тупых тут редко встретишь но ты переплюнул всех.
а как репетуе педофил на кастрации тебе как кастрированному виднее. иди уже Тузик,вылижи себе то место где яйца когда то висели,подожми хвост,выпей успакоительного и на боковую.
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10.02.2022 20:28 Відповісти
переведу тебе барану,Ukrainian Military Pages это украинские военные страницы и никакого отношения к Милитарному порталу не имеет
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10.02.2022 20:32 Відповісти
ну шо обезьяна,признавать ошибки мы не умеем?
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10.02.2022 20:34 Відповісти
СПАСИБО!
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09.02.2022 19:28 Відповісти
Цих набоїв достатньо для знищення трьох мільйонів кацапів.
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09.02.2022 19:48 Відповісти
Маловато буде... от якби 80 000тонн...ото було б з чим розгулятись.
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09.02.2022 20:09 Відповісти
Дякуємо американцям!
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09.02.2022 20:23 Відповісти
За цю добу вже 2 літаки зі Штатів та один з Британії
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09.02.2022 20:27 Відповісти
не мешало бы усилить охрану складов. мокшане думаю готовятся. взрыв склада с зарубежным оружием это было бы очень показательно относительно наших возможностей хотя бы сохранить то,что дают.
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09.02.2022 20:58 Відповісти
возможно . кацапи др Корнеплодов точно знает
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09.02.2022 21:36 Відповісти
А чего? Он прав. Москали в танковый прорыв не пойдут. все склады будут уничтожены дистанционно.
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09.02.2022 21:26 Відповісти
А, Так ты корнеплодов, то есть бульбаш. Тогда не вопрос.
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09.02.2022 21:35 Відповісти
Це зброя для захисту міст тобто для тероборони. Склади в арсеналах міст. Знищити їх не знищивши міста не можливо. Тай немає росії чим так масштабно стріляти.
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09.02.2022 21:54 Відповісти
патроны конечно очень помогут при обороне городов,
но больше нужна защита от козлячей авиации и ракет.
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09.02.2022 22:00 Відповісти
У нас только с-300 около 250 установок+буки.
Получить,разместить,обучить -чуть позновато.
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10.02.2022 17:16 Відповісти
Британія та Америка кожного дня нам літаки з озброєнням відправляють і тільки Канада та її українська діаспора відправляє нам великий та теплий привіт.
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10.02.2022 02:01 Відповісти
чудово.
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10.02.2022 02:12 Відповісти
Боже, благослови Америку!
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10.02.2022 07:44 Відповісти
СПАСИБО КОНГРЕС!!!!!!!!!
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10.02.2022 16:14 Відповісти
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/russian-hybrid-threats-report-new-evidence-of-accelerated-military-build-up-near-ukraine/ Звіт про гібридні загрози Росії: нові докази прискореного нарощування військової сили біля України - Atlantic Council
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11.02.2022 04:51 Відповісти
.
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11.02.2022 10:49 Відповісти
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