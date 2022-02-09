Американський літак доставив в Україну 80 тонн патронів, - Резніков. ФОТО

Літак доставив у аеропорт "Бориспіль" чергову партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"9-й птах від Сполучених Штатів Америки та другий борт військової допомоги, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль! Тож, борт від наших друзів із США доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн. Йдеться про бойові патрони", - написав Резніков у фейсбуці.

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Як повідомили у посольстві США в Україні, ще два літаки з боєприпасами - частина готової до використання безпекової допомоги на суму 200 млн. доларів США, ухваленої у січні.

"США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

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