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Конкурс на директора НАБУ: Кабмін назвав трьох претендентів до комісії

Конкурс на директора НАБУ: Кабмін назвав трьох претендентів до комісії

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Міністерство економіки запропонували уряду трьох осіб до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олега Немчінов сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропонується визначити до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Кучерявенка Миколу Петровича, завідувача кафедри кримінального процесу Академії адвокатури України Легких Кирила Вікторовича та адвоката, керуючого партнера адвокатського об'єднання "Асирія" Савчука Олексія Сергійовича, якого делегував Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара", - сказав Немчінов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (5114) конкурс (1297) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+9
Ківалова забули.Який сором.
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09.02.2022 16:37 Відповісти
+6
И Лукаш....
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09.02.2022 17:08 Відповісти
+5
По-моему, Шмыгаль и Ко забыли сколько крови пролито, что бы эти структуры начали честно работать. Вообще берега попутали.
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09.02.2022 16:49 Відповісти
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Ківалова забули.Який сором.
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09.02.2022 16:37 Відповісти
И Лукаш....
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09.02.2022 17:08 Відповісти
Не. А Бондаренка?
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09.02.2022 21:08 Відповісти
и портнова
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09.02.2022 17:40 Відповісти
режисура та ж сама ,що із САП.
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09.02.2022 16:38 Відповісти
Швец говорит, что заблокировать конкурс не выйдет.
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09.02.2022 16:40 Відповісти
Навіть Блінкена із обранням голови САП "зелені" послали куда подальше, то хто для них є Швец?
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09.02.2022 23:04 Відповісти
Речь про НАБУ и его комиссию. Она отличается от САП.
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09.02.2022 23:06 Відповісти
в Украине не имеет значение о чем речь ,о НАБУ ,САП,Генпрокуратура,и т,д.- суть "зеленых" не отличается
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09.02.2022 23:10 Відповісти
Ну пока одной воли недстаточно. Нужны свои люди, которые смогут порешать. А тут порешать нельзя. Ну это я так понял. Посмотрим, конечно.
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09.02.2022 23:14 Відповісти
Ждем реакции Шабунина.
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09.02.2022 16:38 Відповісти
Може Татарова?
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09.02.2022 16:39 Відповісти
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09.02.2022 18:11 Відповісти
По-моему, Шмыгаль и Ко забыли сколько крови пролито, что бы эти структуры начали честно работать. Вообще берега попутали.
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09.02.2022 16:49 Відповісти
А какой формат конкурса, и что является определяющим в случае, если в конкурсной комиссии из 6 человек нет 4 голосов большинства?
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09.02.2022 17:04 Відповісти
ШТА?!
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09.02.2022 17:08 Відповісти
Уже никому не смешно. А клоуны в ОП продолжают комедию играть. Поезд уже ушёл. Только Майдан и импичмент.
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09.02.2022 17:36 Відповісти
а шо відомо про цих "достойних" людей? може "" ці значки лишні?
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09.02.2022 18:49 Відповісти
 
 