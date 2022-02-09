Конкурс на директора НАБУ: Кабмін назвав трьох претендентів до комісії

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Міністерство економіки запропонували уряду трьох осіб до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олега Немчінов сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропонується визначити до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Кучерявенка Миколу Петровича, завідувача кафедри кримінального процесу Академії адвокатури України Легких Кирила Вікторовича та адвоката, керуючого партнера адвокатського об'єднання "Асирія" Савчука Олексія Сергійовича, якого делегував Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара", - сказав Немчінов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК