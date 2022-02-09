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Конкурс на директора НАБУ: Кабмин назвал трех претендентов в комиссию

Конкурс на директора НАБУ: Кабмин назвал трех претендентов в комиссию

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство экономики предложили правительству трех человек в состав Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагается определить в состав Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Кучерявенко Николая Петровича, заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилла Викторовича и адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения "Ассирия" Савчука Алексея Сергеевича, которого делегировал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара", - сказал Немчинов.

Также читайте: ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ: в сегодняшней повестке дня заседания Кабмина нет назначения членов комиссии, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4241) конкурс (1146) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+9
Ківалова забули.Який сором.
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09.02.2022 16:37 Ответить
+6
И Лукаш....
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09.02.2022 17:08 Ответить
+5
По-моему, Шмыгаль и Ко забыли сколько крови пролито, что бы эти структуры начали честно работать. Вообще берега попутали.
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09.02.2022 16:49 Ответить
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Ківалова забули.Який сором.
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09.02.2022 16:37 Ответить
И Лукаш....
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09.02.2022 17:08 Ответить
Не. А Бондаренка?
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09.02.2022 21:08 Ответить
и портнова
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09.02.2022 17:40 Ответить
режисура та ж сама ,що із САП.
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09.02.2022 16:38 Ответить
Швец говорит, что заблокировать конкурс не выйдет.
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09.02.2022 16:40 Ответить
Навіть Блінкена із обранням голови САП "зелені" послали куда подальше, то хто для них є Швец?
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09.02.2022 23:04 Ответить
Речь про НАБУ и его комиссию. Она отличается от САП.
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09.02.2022 23:06 Ответить
в Украине не имеет значение о чем речь ,о НАБУ ,САП,Генпрокуратура,и т,д.- суть "зеленых" не отличается
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09.02.2022 23:10 Ответить
Ну пока одной воли недстаточно. Нужны свои люди, которые смогут порешать. А тут порешать нельзя. Ну это я так понял. Посмотрим, конечно.
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09.02.2022 23:14 Ответить
Ждем реакции Шабунина.
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09.02.2022 16:38 Ответить
Може Татарова?
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09.02.2022 16:39 Ответить
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09.02.2022 18:11 Ответить
По-моему, Шмыгаль и Ко забыли сколько крови пролито, что бы эти структуры начали честно работать. Вообще берега попутали.
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09.02.2022 16:49 Ответить
А какой формат конкурса, и что является определяющим в случае, если в конкурсной комиссии из 6 человек нет 4 голосов большинства?
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09.02.2022 17:04 Ответить
ШТА?!
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09.02.2022 17:08 Ответить
Уже никому не смешно. А клоуны в ОП продолжают комедию играть. Поезд уже ушёл. Только Майдан и импичмент.
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09.02.2022 17:36 Ответить
а шо відомо про цих "достойних" людей? може "" ці значки лишні?
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09.02.2022 18:49 Ответить
 
 