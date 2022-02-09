Конкурс на директора НАБУ: Кабмин назвал трех претендентов в комиссию

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство экономики предложили правительству трех человек в состав Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагается определить в состав Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Кучерявенко Николая Петровича, заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилла Викторовича и адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения "Ассирия" Савчука Алексея Сергеевича, которого делегировал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара", - сказал Немчинов.

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