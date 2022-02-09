План-максимум на зустрічі радників "нормандської четвірки" - розблокування роботи ТКГ, - Кулеба
Головною метою української делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"План максимум - розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Ось я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені надходять повідомлення – звіти засідання ТКГ. І я знову бачу, що все стоїть на місці - дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед. Тому необхідно розблокувати роботу ТКГ. І тому потрібна політична воля Російської Федерації. І саме над цим завтра і працюватимуть", - пояснив він.
За його словами, у разі розблокування роботи ТКГ пріоритетом стане вирішення питань у сфері безпеки.
"Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається все одно завданням номер один", - додав міністр.
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15 декабря 2021 (!!!!) Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».
теперь я знаю почему так очкует Путя - ведь на все ближайшее окружение Файзера не напасешься
https://twitter.com/slevo4kin/status/1491342568692453376 6 ч
Как писал великий украинский поэт Javelin NLAW,
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Буряты будут жариться
При тиску на Україну до виконання МД треба:
1.Вимагати визнання московії агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Доказів для цього достатньо.
2.Вимагати повернення Дебальцівського плацдарму, який був захоплений після підписання МД.
3.Вимагати виконання Будапештського меморандуму, який був підписаний значно раніше МД.
4.Домагатись від союзників не вважати відкритий напад критерієм для введення санкцій. Це гібридна війна і в московії достатньо засобів щоб спровокувати новий конфлікт в якійсь з областей, на довільній ділянці кордону або перетворити довільний протест в бойню з національним характером. Санкції після порушення, строку встановленного в односторонньому порядку.
Тоді проблема МД вирішиться сама собою. Нова угода повина включати і деокупацію Криму.