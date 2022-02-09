План-максимум на зустрічі радників "нормандської четвірки" - розблокування роботи ТКГ, - Кулеба

Головною метою української делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"План максимум - розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Ось я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені надходять повідомлення – звіти засідання ТКГ. І я знову бачу, що все стоїть на місці - дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед. Тому необхідно розблокувати роботу ТКГ. І тому потрібна політична воля Російської Федерації. І саме над цим завтра і працюватимуть", - пояснив він.

За його словами, у разі розблокування роботи ТКГ пріоритетом стане вирішення питань у сфері безпеки.

"Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається все одно завданням номер один", - додав міністр.

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