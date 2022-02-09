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Новини
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План-максимум на зустрічі радників "нормандської четвірки" - розблокування роботи ТКГ, - Кулеба

План-максимум на зустрічі радників

Головною метою української делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандського формату є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"План максимум - розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Ось я сиджу з вами на брифінгу, а паралельно мені надходять повідомлення – звіти засідання ТКГ. І я знову бачу, що все стоїть на місці - дискусії, обговорення, але процес не рухається вперед. Тому необхідно розблокувати роботу ТКГ. І тому потрібна політична воля Російської Федерації. І саме над цим завтра і працюватимуть", - пояснив він.

За його словами, у разі розблокування роботи ТКГ пріоритетом стане вирішення питань у сфері безпеки. 

"Поступово можна буде підійти до політичних питань. Але безпека залишається все одно завданням номер один", - додав міністр.

Читайте: Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+3
І маніакальне бажання найвеличнішого мати в колекції селфі з Пуйлом.
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09.02.2022 17:54 Відповісти
+3
Кобзон ждет товарища
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09.02.2022 17:57 Відповісти
+2
Щось раненько почали виправдовуватися ,мабуть щось домовились здать .......
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09.02.2022 17:56 Відповісти
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І маніакальне бажання найвеличнішого мати в колекції селфі з Пуйлом.
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09.02.2022 17:54 Відповісти
Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к... Кобзону

15 декабря 2021 (!!!!) Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».

теперь я знаю почему так очкует Путя - ведь на все ближайшее окружение Файзера не напасешься
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09.02.2022 18:44 Відповісти
Щось раненько почали виправдовуватися ,мабуть щось домовились здать .......
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09.02.2022 17:56 Відповісти
Серый Кардинал@slevo4kin

https://twitter.com/slevo4kin/status/1491342568692453376 6 ч



Как писал великий украинский поэт Javelin NLAW,

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Буряты будут жариться
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09.02.2022 17:56 Відповісти
Кобзон ждет товарища
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09.02.2022 17:57 Відповісти
не насрать ли нам на это животное
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09.02.2022 17:58 Відповісти
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09.02.2022 19:05 Відповісти
Кулебе пора уже говорить открьітьім текстом , что без признания РФ "стороной конфликта" в Минских договоренностях , никакие вопросьі безопасности решаться не могут . Курт Волкер не даст соврать ...
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09.02.2022 19:41 Відповісти
Алиев терпел тридцать лет это тупое балабольство. Но готовился. Покупал у Израиля оружие (нам Израиль отказывается его продавать, кстати)
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09.02.2022 19:48 Відповісти
Це вже розмова не про донбас, мінськ тут нідочого бо вже загроза справжньої війни з росією, маски скинуто й треба про це всім тохмачити, а не про мінськ і бесіди з терористами.
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09.02.2022 20:35 Відповісти
ТГК з самого початку було створена вимогу кремля з метою нав'язати прямий контакт України з маріонетками ОРДЛО. Після цього московія планувала перестати посилати своїх делегатів і змусити дві сторони щось вирішувати та підписувати самостійно. Тоді б москва перестала вважатися стороною конфлікту. Коли спільнота України окреслила цей сценарій червоною лінією, московії не дали відійти в сторону, незважаючи на її божевільні вимоги типу розводу військ. З тої пори ніякого руху в ТГК нема. І не буде доки не визнають московію агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Треба зрозуміти що сепари з ТГК ніколи не визнають себе поза законом (що повинен вимагати український варіант виконання мінських домовленостей бо після приєднання ОРДЛО сепарська поліція суд, СБ стануть законною озброєною армією ерефії в середині держави). Тим не менше розблокування роботи ТГК ставится програмою максимум. Москва сама її розблокує реально коли їй знадобиться завуалювати свою політичну поразку виконанням МД в вигідному Україні варіанті. І не раніше.
При тиску на Україну до виконання МД треба:
1.Вимагати визнання московії агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Доказів для цього достатньо.
2.Вимагати повернення Дебальцівського плацдарму, який був захоплений після підписання МД.
3.Вимагати виконання Будапештського меморандуму, який був підписаний значно раніше МД.
4.Домагатись від союзників не вважати відкритий напад критерієм для введення санкцій. Це гібридна війна і в московії достатньо засобів щоб спровокувати новий конфлікт в якійсь з областей, на довільній ділянці кордону або перетворити довільний протест в бойню з національним характером. Санкції після порушення, строку встановленного в односторонньому порядку.
Тоді проблема МД вирішиться сама собою. Нова угода повина включати і деокупацію Криму.
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10.02.2022 07:40 Відповісти
 
 