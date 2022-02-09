Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

Офіційні особи РФ не братимуть участі у засіданні Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться 18-20 лютого.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, що відбудеться 18-20 лютого поточного року, з різних причин участі не братимуть", - сказала вона.

За словами Захарової, "інтерес до цього заходу в Москві помітно впав".

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки. Також на захід запросили президента України Володимира Зеленського.