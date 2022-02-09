Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки
Офіційні особи РФ не братимуть участі у засіданні Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться 18-20 лютого.
Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, що відбудеться 18-20 лютого поточного року, з різних причин участі не братимуть", - сказала вона.
За словами Захарової, "інтерес до цього заходу в Москві помітно впав".
Раніше повідомлялося, що Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки. Також на захід запросили президента України Володимира Зеленського.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
показати весь коментар09.02.2022 22:38 Відповісти Посилання
+20 Шрек Баблокат
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+18 oleg1966
показати весь коментар09.02.2022 23:54 Відповісти Посилання
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Источник статьи: https://u-news.com.ua/125137-za-nepovagu-do-skhozhoi-na-putina-ludyny-zasudyly-zhytela-rf.html За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ .
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