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Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

Росія відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

Офіційні особи РФ не братимуть участі у засіданні Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться 18-20 лютого.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, що відбудеться 18-20 лютого поточного року, з різних причин участі не братимуть", - сказала вона.

За словами Захарової, "інтерес до цього заходу в Москві помітно впав".

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки. Також на захід запросили президента України Володимира Зеленського.

Автор: 

МЗС рф (972) росія (66478) Захарова Марія (362)


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Топ коментарі
+38
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09.02.2022 22:38 Відповісти
+20
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09.02.2022 22:57 Відповісти
+18
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09.02.2022 23:54 Відповісти
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09.02.2022 22:38 Відповісти
ничего неожиданного
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09.02.2022 22:40 Відповісти
да, не, зря хло не поедет на Мюнхен - там чемберленов с даладьями будет немеряно
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09.02.2022 23:24 Відповісти
Московію треба виключити з ООН.
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09.02.2022 22:42 Відповісти
Не выйдет без реформы ООН.
Парашка - постоянный член совета безопастности с правом вето: любое голосование будет остановлено наложением вето.
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09.02.2022 22:45 Відповісти
из Совбеза ООН...))
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10.02.2022 00:15 Відповісти
Сикуни
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09.02.2022 22:45 Відповісти
логично, источник опасности не может участвовать в конференции по безопасности
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09.02.2022 22:57 Відповісти
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09.02.2022 22:57 Відповісти
яйця повідподали у них... дуже реальна картина... як з живих намальовано.
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09.02.2022 23:30 Відповісти
20 го лютого закінчується Олімпіада.Будемо надіятись,що більшість "пташок" з "подарунками" для одічалих, долетять до цієї дати до України.
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09.02.2022 23:02 Відповісти
Так воліють про "безпеку" московити а тут відмовились..... кацап й є кацап - брехлива мерзота.
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09.02.2022 23:08 Відповісти
Не нашлось подходящего размера, да ешо и с левой резьбой. Пичалька
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09.02.2022 23:13 Відповісти
да и хер с ними...дика лошадь пішла від возу... так возу буде безпечніше. а лошадь дика все одно сама здохне, або її пристрелять. а віз залишиться...
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09.02.2022 23:27 Відповісти
Ірак виплатив останню частину репарацій у розмірі 52,4 млрд доларів за війну в Перській затоці - ООН.
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09.02.2022 23:28 Відповісти
Просто готуються до Московської конференції з небезпеки,
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09.02.2022 23:29 Відповісти
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09.02.2022 23:54 Відповісти
За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ
Источник статьи: https://u-news.com.ua/125137-za-nepovagu-do-skhozhoi-na-putina-ludyny-zasudyly-zhytela-rf.html За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ .
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10.02.2022 00:17 Відповісти
кстати московия, не есть ни член ООН, ни тем более член Совбеза, там везде фигурирует СССР....гнать агрессора ссаными вениками отовсюду!..как Гитлера их Лиги Наций!
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10.02.2022 00:20 Відповісти
Так почему непременно как Гитлера? Советский союз тоже выперли из Лиги наций
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10.02.2022 09:02 Відповісти
было дело...))
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10.02.2022 19:09 Відповісти
у захарової випадєніє маткі
інтєрес к ней в московії впав
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10.02.2022 00:37 Відповісти
Путин так сильно беспокоился о безопасности для России, что решил не ехать на конференцию, посвященной этой самой безопасности!
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10.02.2022 01:51 Відповісти
Путин воняет. Он гниет. Не только по партийной линии, а и как умирающий homo sapiens, которым он определенно не является.
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10.02.2022 04:00 Відповісти
Ну, если они готовят нападение на Украину, то зачем им конференция по безопасности?
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10.02.2022 06:35 Відповісти
А что им ехать совещаться если именно 18-20 февраля одна из возможных вероятных дат масштабного вторжения в Украину. Так что какая конференция по безопасности...
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10.02.2022 11:42 Відповісти
 
 