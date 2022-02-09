Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Официальные лица РФ не будут участвовать в заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоится 18-20 февраля.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"По информации МИД России, российские официальные лица в заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности, которое состоится 18-20 февраля текущего года, по разным причинам не будут принимать участия", - сказала она.
По словам Захаровой, "интерес к этому мероприятию в Москве заметно упал".
Ранее сообщалось, что Путин отказался от поездки в Мюнхен на конференцию по безопасности. Также на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
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Источник статьи: https://u-news.com.ua/125137-za-nepovagu-do-skhozhoi-na-putina-ludyny-zasudyly-zhytela-rf.html За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ .
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