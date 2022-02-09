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Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Официальные лица РФ не будут участвовать в заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоится 18-20 февраля.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"По информации МИД России, российские официальные лица в заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности, которое состоится 18-20 февраля текущего года, по разным причинам не будут принимать участия", - сказала она.

По словам Захаровой, "интерес к этому мероприятию в Москве заметно упал".

Ранее сообщалось, что Путин отказался от поездки в Мюнхен на конференцию по безопасности. Также на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"

Автор: 

МИД РФ (1678) россия (96455) Захарова Мария (382)


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Топ комментарии
+38
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09.02.2022 22:38 Ответить
+20
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09.02.2022 22:57 Ответить
+18
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09.02.2022 23:54 Ответить
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09.02.2022 22:38 Ответить
ничего неожиданного
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09.02.2022 22:40 Ответить
да, не, зря хло не поедет на Мюнхен - там чемберленов с даладьями будет немеряно
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09.02.2022 23:24 Ответить
Московію треба виключити з ООН.
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09.02.2022 22:42 Ответить
Не выйдет без реформы ООН.
Парашка - постоянный член совета безопастности с правом вето: любое голосование будет остановлено наложением вето.
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09.02.2022 22:45 Ответить
из Совбеза ООН...))
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10.02.2022 00:15 Ответить
Сикуни
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09.02.2022 22:45 Ответить
логично, источник опасности не может участвовать в конференции по безопасности
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09.02.2022 22:57 Ответить
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09.02.2022 22:57 Ответить
яйця повідподали у них... дуже реальна картина... як з живих намальовано.
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09.02.2022 23:30 Ответить
20 го лютого закінчується Олімпіада.Будемо надіятись,що більшість "пташок" з "подарунками" для одічалих, долетять до цієї дати до України.
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09.02.2022 23:02 Ответить
Так воліють про "безпеку" московити а тут відмовились..... кацап й є кацап - брехлива мерзота.
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09.02.2022 23:08 Ответить
Не нашлось подходящего размера, да ешо и с левой резьбой. Пичалька
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09.02.2022 23:13 Ответить
да и хер с ними...дика лошадь пішла від возу... так возу буде безпечніше. а лошадь дика все одно сама здохне, або її пристрелять. а віз залишиться...
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09.02.2022 23:27 Ответить
Ірак виплатив останню частину репарацій у розмірі 52,4 млрд доларів за війну в Перській затоці - ООН.
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09.02.2022 23:28 Ответить
Просто готуються до Московської конференції з небезпеки,
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09.02.2022 23:29 Ответить
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09.02.2022 23:54 Ответить
За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ
Источник статьи: https://u-news.com.ua/125137-za-nepovagu-do-skhozhoi-na-putina-ludyny-zasudyly-zhytela-rf.html За неповагу до «схожої на Путіна людини» засудили жителя РФ .
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10.02.2022 00:17 Ответить
кстати московия, не есть ни член ООН, ни тем более член Совбеза, там везде фигурирует СССР....гнать агрессора ссаными вениками отовсюду!..как Гитлера их Лиги Наций!
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10.02.2022 00:20 Ответить
Так почему непременно как Гитлера? Советский союз тоже выперли из Лиги наций
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10.02.2022 09:02 Ответить
было дело...))
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10.02.2022 19:09 Ответить
у захарової випадєніє маткі
інтєрес к ней в московії впав
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10.02.2022 00:37 Ответить
Путин так сильно беспокоился о безопасности для России, что решил не ехать на конференцию, посвященной этой самой безопасности!
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10.02.2022 01:51 Ответить
Путин воняет. Он гниет. Не только по партийной линии, а и как умирающий homo sapiens, которым он определенно не является.
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10.02.2022 04:00 Ответить
Ну, если они готовят нападение на Украину, то зачем им конференция по безопасности?
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10.02.2022 06:35 Ответить
А что им ехать совещаться если именно 18-20 февраля одна из возможных вероятных дат масштабного вторжения в Украину. Так что какая конференция по безопасности...
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10.02.2022 11:42 Ответить
 
 