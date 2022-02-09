Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Официальные лица РФ не будут участвовать в заседании Мюнхенской конференции по безопасности, которое состоится 18-20 февраля.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"По информации МИД России, российские официальные лица в заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности, которое состоится 18-20 февраля текущего года, по разным причинам не будут принимать участия", - сказала она.

По словам Захаровой, "интерес к этому мероприятию в Москве заметно упал".

Ранее сообщалось, что Путин отказался от поездки в Мюнхен на конференцию по безопасности. Также на мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"