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Новини Хабарники
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Викритому на отриманні 4 тис. грн хабаря ковельському судді змінили вирок зі штрафу на 2 роки позбавлення волі, - САП

Викритому на отриманні 4 тис. грн хабаря ковельському судді змінили вирок зі штрафу на 2 роки позбавлення волі, - САП

Суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області, викритому на отриманні неправомірної вигоди, засуджено до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

За даними НАБУ, суддя отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений протягом трьох місяців в касаційному порядку до Верховного Суду.

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Автор: 

НАБУ (5114) хабар (4751) суддя (1591) Ковель (29) САП (2248) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+12
Судья взял взятку 4 тыс.грн. ****...до слез

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10.02.2022 09:46 Відповісти
+7
Да! Странный судя. Он,что не знал,что нужно брать взятки,например как "Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн." Ему точно НИЧЕГО не будет.....
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10.02.2022 09:48 Відповісти
+5
надо дать больше за такой позор судейской мафии так унизить 4 тыс. грн !
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10.02.2022 09:52 Відповісти
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Видно нужда велика була,кожній копійці був радий!
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10.02.2022 09:45 Відповісти
Судья взял взятку 4 тыс.грн. ****...до слез

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10.02.2022 09:46 Відповісти
Нажаль такі рішення це виключення. Респект апеляційному суду
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10.02.2022 09:48 Відповісти
Да! Странный судя. Он,что не знал,что нужно брать взятки,например как "Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн." Ему точно НИЧЕГО не будет.....
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10.02.2022 09:48 Відповісти
надо дать больше за такой позор судейской мафии так унизить 4 тыс. грн !
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10.02.2022 09:52 Відповісти
Банкротить Дельта банк и украсит сотни миллионов оказалось безопаснее взятки в 4000 грн
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10.02.2022 09:54 Відповісти
Удобненько так "повідомляє пресслужба САП" ...
Стесняюсь спросить: А почему замяли для ясности ПОЛНЫЙ текст результатирующей части приговора? 2 года с отбыванием в колонии ... или 2 года с отсрочкой приговора ... (испыт.срок). Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Судье? Штраф за взятку? Это всё, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине ... и про судебную реформу.
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10.02.2022 09:56 Відповісти
видать собак покормить хотел...)))
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10.02.2022 09:58 Відповісти
одиночка....свои и сдали, что бы не отрывался от коллектива.))
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10.02.2022 10:05 Відповісти
Дать пожизненное, чтобы не позорил судейскую мантию 4 тыс. грн.
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10.02.2022 10:12 Відповісти
Якщо мова йде про колишнього Су)дю Ковельського суду Олега Василюка, то по перше, це було хто зна коли, він спокійно пішов на пенсію за вислугою років, і в цій справі не все однозначно. Там ніби була мова, що він взяв взятку 4 тисячі гривень у справі по адмінці із максимальним покаранням 170 гривень. Знаючі люди тоді говорили, що його банально підставили.
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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10.02.2022 10:29 Відповісти
..а треба крАще було лизати сраку "слугам урода" і самому Найвеличнішому Ледарю ***********.. - наука для залишків монобільшості..
ЗІ а взагалі, якщо винен - треба віідповідати, тільки не вибірково, як зараз, в епоху разгулу Зеля Ностра..(
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10.02.2022 10:29 Відповісти
150 баксов... да это позор всей судейской мафии! его свои же в грязь втопчут.
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10.02.2022 10:42 Відповісти
 
 