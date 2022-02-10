Викритому на отриманні 4 тис. грн хабаря ковельському судді змінили вирок зі штрафу на 2 роки позбавлення волі, - САП
Суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області, викритому на отриманні неправомірної вигоди, засуджено до двох років позбавлення волі.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.
За даними НАБУ, суддя отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений протягом трьох місяців в касаційному порядку до Верховного Суду.
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Стесняюсь спросить: А почему замяли для ясности ПОЛНЫЙ текст результатирующей части приговора? 2 года с отбыванием в колонии ... или 2 года с отсрочкой приговора ... (испыт.срок). Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Судье? Штраф за взятку? Это всё, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине ... и про судебную реформу.
ЗІ а взагалі, якщо винен - треба віідповідати, тільки не вибірково, як зараз, в епоху разгулу Зеля Ностра..(