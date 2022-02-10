Викритому на отриманні 4 тис. грн хабаря ковельському судді змінили вирок зі штрафу на 2 роки позбавлення волі, - САП

Суддю Ковельського міськрайонного суду Волинської області, викритому на отриманні неправомірної вигоди, засуджено до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Суд апеляційної інстанції змінив покарання судді зі штрафу у сумі 25,5 тис. гривень з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки на більш суворе, а саме 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

За даними НАБУ, суддя отримав від фізичної особи неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вирок набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений протягом трьох місяців в касаційному порядку до Верховного Суду.

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