Справу Стерненка "про один патрон" почали слухати у Верховному Суді
Верховний Суд України почав слухання касаційних скарг адвокатів на вирок Апеляційного суду Одеси стосовно активіста Сергія Стерненка. Йдеться про справу щодо викрадення одеського ексдепутата Сергія Щербича в 2015 році.
Про це повідомив у фейсбуці захисник Стерненка Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
"Починається розгляд касаційної скарги на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергій Стерненко про один патрон", - написав він.
Захист Стерненка наполягатиме на закритті кримінального провадження та повному виправданні.
Нагадаємо, що 23 лютого 2021 Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. 31 травня рішення щодо цієї справи ухвалив Одеський апеляційний суд. Стерненко був виправданий за обвинуваченням у викраданні в потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону 5.45 мм. Стерненку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.
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И это на фоне масовой амнистии сепаров, которые типа покаялись.
а там, помимо патрона, ещё несколько статей
Дело о похищении человека,
было несколько статей,
одну статью о похищении 300 гривень сняли,
осталась только статья о патроне.
а статья о похищении человека и остальные статьи куда делись ?
что можно сделать патроном,а?
а ещё у меня есть вилки,ножи,лопаты и вилы...а вилы пострашнее патрона!
Професія юрист для мене в Україні стала на один рівень з проститутками. Чомусь. Життєвий опит.