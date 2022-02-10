Справу Стерненка "про один патрон" почали слухати у Верховному Суді

Верховний Суд України почав слухання касаційних скарг адвокатів на вирок Апеляційного суду Одеси стосовно активіста Сергія Стерненка. Йдеться про справу щодо викрадення одеського ексдепутата Сергія Щербича в 2015 році.

Про це повідомив у фейсбуці захисник Стерненка Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Починається розгляд касаційної скарги на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергій Стерненко про один патрон", - написав він.

Захист Стерненка наполягатиме на закритті кримінального провадження та повному виправданні.

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Нагадаємо, що 23 лютого 2021 Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. 31 травня рішення щодо цієї справи ухвалив Одеський апеляційний суд. Стерненко був виправданий за обвинуваченням у викраданні в потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону 5.45 мм. Стерненку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.