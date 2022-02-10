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Новини
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Справу Стерненка "про один патрон" почали слухати у Верховному Суді

Справу Стерненка

Верховний Суд України почав слухання касаційних скарг адвокатів на вирок Апеляційного суду Одеси стосовно активіста Сергія Стерненка. Йдеться про справу щодо викрадення одеського ексдепутата Сергія Щербича в 2015 році.

Про це повідомив у фейсбуці захисник Стерненка Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Починається розгляд касаційної скарги на вирок Одеського апеляційного суду по справі Сергій Стерненко про один патрон", - написав він.

Захист Стерненка наполягатиме на закритті кримінального провадження та повному виправданні.

Читайте: Стерненко виграв позов проти СБУ

Нагадаємо, що 23 лютого 2021 Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка визнали винним за усіма статтями. 31 травня рішення щодо цієї справи ухвалив Одеський апеляційний суд. Стерненко був виправданий за обвинуваченням у викраданні в потерпілого 300 гривень, але визнаний винним за зберігання одного патрону 5.45 мм. Стерненку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік.

Автор: 

касація (41) Стерненко Сергій (398) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+10
Патріотів й надалі судять а гнид та зрадників покривають...
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10.02.2022 16:13 Відповісти
+10
Ему это ни к чему! Он невиноват!
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10.02.2022 16:22 Відповісти
+6
Один патрон це фішка мусорів, тіпа обшук роблять і підкидають, щоб було за що придовбатися
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10.02.2022 16:28 Відповісти
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Патріотів й надалі судять а гнид та зрадників покривають...
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10.02.2022 16:13 Відповісти
ОП відбідює Стерненка
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10.02.2022 16:15 Відповісти
Ему это ни к чему! Он невиноват!
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10.02.2022 16:22 Відповісти
від чого, від провини у зберіганні якогось патрона?
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19.06.2022 18:24 Відповісти
Хренасе один патрон 3 года.
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10.02.2022 16:18 Відповісти
Как бы ничего нового. В 2014 году какому-то айдаровцу дали 6 за гранату в кармане. Причём он был в зоне АТО. Держал чтобы в плен не попасть.

И это на фоне масовой амнистии сепаров, которые типа покаялись.
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Ему прям в зоне АТО дали 6? Или с гранатой в кармане задерживали? Может там были показания свидетеля, который случайно находился в том же кармане?
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19.06.2022 18:25 Відповісти
Ну это адвокат называет это дело об одном патроне,

а там, помимо патрона, ещё несколько статей
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10.02.2022 16:33 Відповісти
Нет там больше статей...
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10.02.2022 17:23 Відповісти
Ну да, ну да )))

Дело о похищении человека,

было несколько статей,

одну статью о похищении 300 гривень сняли,

осталась только статья о патроне.

а статья о похищении человека и остальные статьи куда делись ?
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10.02.2022 17:39 Відповісти
Один патрон це фішка мусорів, тіпа обшук роблять і підкидають, щоб було за що придовбатися
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10.02.2022 16:28 Відповісти
у меня тоже есть патрон-7,62. нашёл в огороде,когда копал под картошку и чё?
что можно сделать патроном,а?
а ещё у меня есть вилки,ножи,лопаты и вилы...а вилы пострашнее патрона!
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10.02.2022 16:35 Відповісти
Ну вот статью могут пришить за незаконное хранение оружия или боеприпасов. Полиция часто пользуется таким способом, ведь подкинуть пару патронов при обыске нет проблем
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10.02.2022 17:05 Відповісти
Гниле судівництво, коли Труханов, який сам під слідством дає вказівки як судити судам
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10.02.2022 16:48 Відповісти
Верховному Суду України я бачу нема чим зайнятися? Україну грабують без "всякіх законних основній", а вони Стерненка судять
Професія юрист для мене в Україні стала на один рівень з проститутками. Чомусь. Життєвий опит.
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10.02.2022 17:17 Відповісти
вони розглядають касацію, та можуть відмінити рішення попереднього суду, або взагалі виправдати
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19.06.2022 18:43 Відповісти
За один патрон 3 года) Желаю всадить этот один патрон, судейскому чму, которое это вообще согласовало. Живет же нечисть на белом свете.
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10.02.2022 17:25 Відповісти
Рафик не виноват, что кку так написан, что за 1 что за вагон дают одинаково лет...
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10.02.2022 19:22 Відповісти
 
 