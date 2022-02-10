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Дело Стерненко "об одном патроне" начали слушать в Верховном Суде

Дело Стерненко

Верховный Суд Украины начал слушание кассационных жалоб адвокатов на приговор Апелляционного суда Одессы в отношении активиста Сергея Стерненко. Речь идет о деле похищения одесского экс-депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Стерненко Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Начинается рассмотрение кассационной жалобы на приговор Одесского апелляционного суда по делу Сергей Стерненко об одном патроне", - написал он.

Защита Стерненко будет настаивать на закрытии уголовного производства и полном оправдании.

Стерненко выиграл иск против СБУ

Также читайте: Стерненко выиграл иск против СБУ

Напомним, что 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы объявил приговор Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году человека – Сергея Щербича. Стерненко признали виновным по всем статьям. 31 мая решение по этому делу принял Одесский апелляционный суд. Стерненко был оправдан по обвинению в похищении у потерпевшего 300 гривен, но признан виновным за хранение одного патрона 5.45 мм. Стерненко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на год.

Автор: 

кассация (66) Стерненко Сергей (408) Найем Маси (138)


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Топ комментарии
+10
Патріотів й надалі судять а гнид та зрадників покривають...
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10.02.2022 16:13 Ответить
+10
Ему это ни к чему! Он невиноват!
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10.02.2022 16:22 Ответить
+6
Один патрон це фішка мусорів, тіпа обшук роблять і підкидають, щоб було за що придовбатися
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10.02.2022 16:28 Ответить
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Патріотів й надалі судять а гнид та зрадників покривають...
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10.02.2022 16:13 Ответить
ОП відбідює Стерненка
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10.02.2022 16:15 Ответить
Ему это ни к чему! Он невиноват!
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10.02.2022 16:22 Ответить
від чого, від провини у зберіганні якогось патрона?
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19.06.2022 18:24 Ответить
Хренасе один патрон 3 года.
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10.02.2022 16:18 Ответить
Как бы ничего нового. В 2014 году какому-то айдаровцу дали 6 за гранату в кармане. Причём он был в зоне АТО. Держал чтобы в плен не попасть.

И это на фоне масовой амнистии сепаров, которые типа покаялись.
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10.02.2022 16:30 Ответить
Ему прям в зоне АТО дали 6? Или с гранатой в кармане задерживали? Может там были показания свидетеля, который случайно находился в том же кармане?
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19.06.2022 18:25 Ответить
Ну это адвокат называет это дело об одном патроне,

а там, помимо патрона, ещё несколько статей
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10.02.2022 16:33 Ответить
Нет там больше статей...
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10.02.2022 17:23 Ответить
Ну да, ну да )))

Дело о похищении человека,

было несколько статей,

одну статью о похищении 300 гривень сняли,

осталась только статья о патроне.

а статья о похищении человека и остальные статьи куда делись ?
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10.02.2022 17:39 Ответить
Один патрон це фішка мусорів, тіпа обшук роблять і підкидають, щоб було за що придовбатися
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10.02.2022 16:28 Ответить
у меня тоже есть патрон-7,62. нашёл в огороде,когда копал под картошку и чё?
что можно сделать патроном,а?
а ещё у меня есть вилки,ножи,лопаты и вилы...а вилы пострашнее патрона!
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10.02.2022 16:35 Ответить
Ну вот статью могут пришить за незаконное хранение оружия или боеприпасов. Полиция часто пользуется таким способом, ведь подкинуть пару патронов при обыске нет проблем
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10.02.2022 17:05 Ответить
Гниле судівництво, коли Труханов, який сам під слідством дає вказівки як судити судам
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10.02.2022 16:48 Ответить
Верховному Суду України я бачу нема чим зайнятися? Україну грабують без "всякіх законних основній", а вони Стерненка судять
Професія юрист для мене в Україні стала на один рівень з проститутками. Чомусь. Життєвий опит.
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10.02.2022 17:17 Ответить
вони розглядають касацію, та можуть відмінити рішення попереднього суду, або взагалі виправдати
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19.06.2022 18:43 Ответить
За один патрон 3 года) Желаю всадить этот один патрон, судейскому чму, которое это вообще согласовало. Живет же нечисть на белом свете.
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10.02.2022 17:25 Ответить
Рафик не виноват, что кку так написан, что за 1 что за вагон дают одинаково лет...
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10.02.2022 19:22 Ответить
 
 