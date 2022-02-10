Дело Стерненко "об одном патроне" начали слушать в Верховном Суде

Верховный Суд Украины начал слушание кассационных жалоб адвокатов на приговор Апелляционного суда Одессы в отношении активиста Сергея Стерненко. Речь идет о деле похищения одесского экс-депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Стерненко Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Начинается рассмотрение кассационной жалобы на приговор Одесского апелляционного суда по делу Сергей Стерненко об одном патроне", - написал он.

Защита Стерненко будет настаивать на закрытии уголовного производства и полном оправдании.

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Напомним, что 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы объявил приговор Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году человека – Сергея Щербича. Стерненко признали виновным по всем статьям. 31 мая решение по этому делу принял Одесский апелляционный суд. Стерненко был оправдан по обвинению в похищении у потерпевшего 300 гривен, но признан виновным за хранение одного патрона 5.45 мм. Стерненко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на год.