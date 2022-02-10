Данія вирішила не відправляти до України старі "Стінгери"

Данія не передаватиме в Україну зенітно-ракетні комплекси на тлі російської загрози через те, що вони виявилися занадто старими.

Про це сказав міністр оборони Данії Мортен Бедсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Copenhagen Post.

Данія планувала доправити в Україну 400 ракет переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger класу "земля – повітря".

Бедсков сказав, що Данія без вагань допоможе озброїти Україну. Проте він не впевнений, чи є у відомства обладнання, якого потребує Україна.

У підсумку ракети Stinger вирішили не передавати, оскільки визнали їх надто старим. Ці ракети Данія отримала від США ще наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, але для країни вони стали зайвими, коли міністерство оборони скоротило свої можливості протиповітряної оборони 2010 року.

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