Данія вирішила не відправляти до України старі "Стінгери"
Данія не передаватиме в Україну зенітно-ракетні комплекси на тлі російської загрози через те, що вони виявилися занадто старими.
Про це сказав міністр оборони Данії Мортен Бедсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Copenhagen Post.
Данія планувала доправити в Україну 400 ракет переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger класу "земля – повітря".
Бедсков сказав, що Данія без вагань допоможе озброїти Україну. Проте він не впевнений, чи є у відомства обладнання, якого потребує Україна.
У підсумку ракети Stinger вирішили не передавати, оскільки визнали їх надто старим. Ці ракети Данія отримала від США ще наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, але для країни вони стали зайвими, коли міністерство оборони скоротило свої можливості протиповітряної оборони 2010 року.
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покопались бы отверткой и паяльником в стингере - вполне сгодился бы для рашкованского вертолета
Слив перед Уйлом засчитан.
Ганс Крістіан Андерсен
Андерсена сердило, коли його називали дитячим казкарем, і відповідав тоді, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він наказав, щоб на його пам'ятнику, де початково казкаря мали оточувати діти, не було жодної дитини.
Тут недавно была статейка, в оной нахваливали какого-то динозавра, который обучал обращению с пулемётом Дегтярёва образца 1928 года - вот это, я понимаю, старое. А "Стингеры" 1990-х по меркам Украины - "свежачок". Это благословенная и самая процветающая в мире Дания, глядя на Германию, решила нищебродскойУкраине жопу показать, но при этом как бы слегка поцеремониться.
Я вже не кажу про те, що деяку застарілість датських "Стінгерів" нам беззаперечно компенсує наша полум'яна віра у нашу остаточну перемогу!
Передайте их Укрине на утилизацию.