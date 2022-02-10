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Данія вирішила не відправляти до України старі "Стінгери"

Данія вирішила не відправляти до України старі

Данія не передаватиме в Україну зенітно-ракетні комплекси на тлі російської загрози через те, що вони виявилися занадто старими.

Про це сказав міністр оборони Данії Мортен Бедсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Copenhagen Post.

Данія планувала доправити в Україну 400 ракет переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger класу "земля – повітря".

Бедсков сказав, що Данія без вагань допоможе озброїти Україну. Проте він не впевнений, чи є у відомства обладнання, якого потребує Україна.

У підсумку ракети Stinger вирішили не передавати, оскільки визнали їх надто старим. Ці ракети Данія отримала від США ще наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, але для країни вони стали зайвими, коли міністерство оборони скоротило свої можливості протиповітряної оборони 2010 року.

Також читайте: Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць

Автор: 

Данія (796) зброя (7574) допомога (8496)


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Топ коментарі
+55
Так ми ж її не варити збирались...
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10.02.2022 17:04 Відповісти
+42
Так і літаки у мордорі тих же років. Були б ракети для тренувань по безпілотникам.
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10.02.2022 17:06 Відповісти
+33
Вот зря..пригодилась бы..хоть на полигоных хлопцы бы потренировались(((
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10.02.2022 17:06 Відповісти
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наши специ совецкие иглы и стрелы успешно модергизируют !

покопались бы отверткой и паяльником в стингере - вполне сгодился бы для рашкованского вертолета
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10.02.2022 18:57 Відповісти
Что б прям успешно, так нет. Может пару штук и модернизировали. А так старье в строю.
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10.02.2022 19:11 Відповісти
фитильные аркебузы 1430 года герцога бургундского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_III_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9 Филипп III Доброго перыого кавалера ордена золотого руна?та спасибки и кареты на медных заклепках)
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10.02.2022 19:12 Відповісти
ну шо за тупорылые отмазки?! давайте сюда, мы разберемся, шо там старое а шо нет. типа у нас совкового старого оружия сейчас на вооружении мало
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10.02.2022 19:24 Відповісти
А так хотелось дать, типа. Гнилая отмазка, датчане.
Слив перед Уйлом засчитан.
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10.02.2022 19:27 Відповісти
Найвідомішим письменником Данії є казкар
Ганс Крістіан Андерсен


Андерсена сердило, коли його називали дитячим казкарем, і відповідав тоді, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він наказав, щоб на його пам'ятнику, де початково казкаря мали оточувати діти, не було жодної дитини.
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10.02.2022 20:55 Відповісти
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD Ганс Крістіан Андерсен Матеріал з Вікіцитат
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10.02.2022 21:00 Відповісти
Пэтриот давайте, раз ваши Стингеры просроченные. Мы непривередливые, все, что может сбить авиацию России - нам подойдет.
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10.02.2022 19:39 Відповісти
Что значит "давайте", купить не пробовали. Хотя поговорку, что на халяву и уксус сладкий, никто еще не отменил.
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11.02.2022 00:01 Відповісти
Какое, нахрен, 1990-х годов старое?
Тут недавно была статейка, в оной нахваливали какого-то динозавра, который обучал обращению с пулемётом Дегтярёва образца 1928 года - вот это, я понимаю, старое. А "Стингеры" 1990-х по меркам Украины - "свежачок". Это благословенная и самая процветающая в мире Дания, глядя на Германию, решила нищебродскойУкраине жопу показать, но при этом как бы слегка поцеремониться.
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10.02.2022 20:05 Відповісти
Справка* Срок хранения Стингеров по ракете 10 лет, по блоками питания/охлаждения 5 лет. Потом подлежат: ракета списанию и утилизации, блоки - замене.
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10.02.2022 22:19 Відповісти
В армии те, кто умный (в смысле - меньше демонстрируют свои знания), те грузят "люмений", а те, кто слишком умный (обладатели энциклопедических знаний), те грузят "чавуний". То, что датские "Стингеры" слегка (на 20-30 лет) "просрочены", компенсирует то, что ими будут стрелять (во всяком случае - попытаются) по "просроченным" российским самолётам.
Я вже не кажу про те, що деяку застарілість датських "Стінгерів" нам беззаперечно компенсує наша полум'яна віра у нашу остаточну перемогу!
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11.02.2022 11:36 Відповісти
Дальность стрельбы ПЗРК "Стингер" по высоте составляет 3500 м, рузке пуляют с самолётов с высоты 5000 м . Кто кого первым накроет ! Нужны американские системы ПВО и очень много , а не ржавый бесполезный металлолом для галочки.
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12.02.2022 09:26 Відповісти
Не вопрос.
Передайте их Укрине на утилизацию.
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10.02.2022 23:01 Відповісти
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