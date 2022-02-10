Дания решила не отправлять Украине оружие - оно оказалось слишком старым
Дания не будет передавать в Украину оружие на фоне российской угрозы из-за того, что планируемое для отправления вооружение оказалось слишком старым.
Об этом сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
Дания планировала доставить в Украину 400 ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger класса "земля – воздух".
Бедсков сказал, что Дания без колебаний поможет вооружить Украину. Однако он не уверен, есть ли у ведомства оборудование, в котором нуждается Украина.
В итоге ракеты Stinger решили не передавать, поскольку признали их слишком старым. Эти ракеты Дания получила от США еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов, но для страны они стали лишними, когда министерство обороны сократило свои возможности противовоздушной обороны 2010 года.
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покопались бы отверткой и паяльником в стингере - вполне сгодился бы для рашкованского вертолета
Слив перед Уйлом засчитан.
Ганс Крістіан Андерсен
Андерсена сердило, коли його називали дитячим казкарем, і відповідав тоді, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він наказав, щоб на його пам'ятнику, де початково казкаря мали оточувати діти, не було жодної дитини.
Тут недавно была статейка, в оной нахваливали какого-то динозавра, который обучал обращению с пулемётом Дегтярёва образца 1928 года - вот это, я понимаю, старое. А "Стингеры" 1990-х по меркам Украины - "свежачок". Это благословенная и самая процветающая в мире Дания, глядя на Германию, решила нищебродскойУкраине жопу показать, но при этом как бы слегка поцеремониться.
Я вже не кажу про те, що деяку застарілість датських "Стінгерів" нам беззаперечно компенсує наша полум'яна віра у нашу остаточну перемогу!
Передайте их Укрине на утилизацию.