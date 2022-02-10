Дания решила не отправлять Украине оружие - оно оказалось слишком старым

Дания не будет передавать в Украину оружие на фоне российской угрозы из-за того, что планируемое для отправления вооружение оказалось слишком старым.

Об этом сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Дания планировала доставить в Украину 400 ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger класса "земля – воздух".

Бедсков сказал, что Дания без колебаний поможет вооружить Украину. Однако он не уверен, есть ли у ведомства оборудование, в котором нуждается Украина.

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В итоге ракеты Stinger решили не передавать, поскольку признали их слишком старым. Эти ракеты Дания получила от США еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов, но для страны они стали лишними, когда министерство обороны сократило свои возможности противовоздушной обороны 2010 года.

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