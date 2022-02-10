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Новости Война
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Дания решила не отправлять Украине оружие - оно оказалось слишком старым

Дания решила не отправлять Украине оружие - оно оказалось слишком старым

Дания не будет передавать в Украину оружие на фоне российской угрозы из-за того, что планируемое для отправления вооружение оказалось слишком старым.

Об этом сказал министр обороны Дании Мортен Бедсков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Дания планировала доставить в Украину 400 ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger класса "земля – воздух".

Бедсков сказал, что Дания без колебаний поможет вооружить Украину. Однако он не уверен, есть ли у ведомства оборудование, в котором нуждается Украина.

Также читайте: Дания не исключает поставки оружия Украине

В итоге ракеты Stinger решили не передавать, поскольку признали их слишком старым. Эти ракеты Дания получила от США еще в конце 1980-х и начале 1990-х годов, но для страны они стали лишними, когда министерство обороны сократило свои возможности противовоздушной обороны 2010 года.

Читайте также: Граждане США и Дании готовы воевать за Украину. Половина немцев - нет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Дания (603) оружие (10294) помощь (7912)


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Топ комментарии
+55
Так ми ж її не варити збирались...
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10.02.2022 17:04 Ответить
+42
Так і літаки у мордорі тих же років. Були б ракети для тренувань по безпілотникам.
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10.02.2022 17:06 Ответить
+33
Вот зря..пригодилась бы..хоть на полигоных хлопцы бы потренировались(((
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10.02.2022 17:06 Ответить
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наши специ совецкие иглы и стрелы успешно модергизируют !

покопались бы отверткой и паяльником в стингере - вполне сгодился бы для рашкованского вертолета
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10.02.2022 18:57 Ответить
Что б прям успешно, так нет. Может пару штук и модернизировали. А так старье в строю.
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10.02.2022 19:11 Ответить
фитильные аркебузы 1430 года герцога бургундского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_III_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9 Филипп III Доброго перыого кавалера ордена золотого руна?та спасибки и кареты на медных заклепках)
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10.02.2022 19:12 Ответить
ну шо за тупорылые отмазки?! давайте сюда, мы разберемся, шо там старое а шо нет. типа у нас совкового старого оружия сейчас на вооружении мало
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10.02.2022 19:24 Ответить
А так хотелось дать, типа. Гнилая отмазка, датчане.
Слив перед Уйлом засчитан.
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10.02.2022 19:27 Ответить
Найвідомішим письменником Данії є казкар
Ганс Крістіан Андерсен


Андерсена сердило, коли його називали дитячим казкарем, і відповідав тоді, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він наказав, щоб на його пам'ятнику, де початково казкаря мали оточувати діти, не було жодної дитини.
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10.02.2022 20:55 Ответить
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD Ганс Крістіан Андерсен Матеріал з Вікіцитат
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10.02.2022 21:00 Ответить
Пэтриот давайте, раз ваши Стингеры просроченные. Мы непривередливые, все, что может сбить авиацию России - нам подойдет.
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10.02.2022 19:39 Ответить
Что значит "давайте", купить не пробовали. Хотя поговорку, что на халяву и уксус сладкий, никто еще не отменил.
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11.02.2022 00:01 Ответить
Какое, нахрен, 1990-х годов старое?
Тут недавно была статейка, в оной нахваливали какого-то динозавра, который обучал обращению с пулемётом Дегтярёва образца 1928 года - вот это, я понимаю, старое. А "Стингеры" 1990-х по меркам Украины - "свежачок". Это благословенная и самая процветающая в мире Дания, глядя на Германию, решила нищебродскойУкраине жопу показать, но при этом как бы слегка поцеремониться.
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10.02.2022 20:05 Ответить
Справка* Срок хранения Стингеров по ракете 10 лет, по блоками питания/охлаждения 5 лет. Потом подлежат: ракета списанию и утилизации, блоки - замене.
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10.02.2022 22:19 Ответить
В армии те, кто умный (в смысле - меньше демонстрируют свои знания), те грузят "люмений", а те, кто слишком умный (обладатели энциклопедических знаний), те грузят "чавуний". То, что датские "Стингеры" слегка (на 20-30 лет) "просрочены", компенсирует то, что ими будут стрелять (во всяком случае - попытаются) по "просроченным" российским самолётам.
Я вже не кажу про те, що деяку застарілість датських "Стінгерів" нам беззаперечно компенсує наша полум'яна віра у нашу остаточну перемогу!
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11.02.2022 11:36 Ответить
Дальность стрельбы ПЗРК "Стингер" по высоте составляет 3500 м, рузке пуляют с самолётов с высоты 5000 м . Кто кого первым накроет ! Нужны американские системы ПВО и очень много , а не ржавый бесполезный металлолом для галочки.
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12.02.2022 09:26 Ответить
Не вопрос.
Передайте их Укрине на утилизацию.
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10.02.2022 23:01 Ответить
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