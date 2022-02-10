Всі працюють в штатному режимі, ніхто нікуди не евакуюється, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дивується з приводу чуток про нібито евакуацію Офісу генпрокурора до Львова у зв'язку із зовнішніми загрозами та наголошує, що керівництво Офісу генпрокурора та всі правоохоронці залишаються на місцях.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву генеральна прокурорка зробила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+ 1", коментуючи інформацію, про нібито переїзд Офісу генпрокурора до Львова та евакуацію документів.
"Я працюю у штатному режимі, мої заступники працюють у штатному режимі. І, звичайно, всі правоохоронці в Україні працюють у штатному режимі на благо держави", - сказала Венедіктова
При цьому генпрокурор додала: "Так, ворог біля наших воріт. Він біля воріт останні 8 років. Чи маємо ми бути готовими до прийняття будь-яких рішень? Ми готові. Ще на початку 2021 року також гуляла інформація по телеграм-каналах і деякі чоловіки, ексгенпрокурори, вперше у своєму житті почули про таку штуку як "тривожна валіза". Це, звичайно, дивно".
Венедіктова запевнила, що правоохоронці завжди готові до різних варіантів розвитку подій. "Але чи своєчасний такий варіант розвитку подій? Я як людина обізнана, яка має найвищий рівень доступу до секретної інформації, хочу запевнити всіх громадян України, що станом на сьогоднішній день у нас таких загроз немає".
Генпрокурор додала, що також бачила у соцмережах фотографії мішків в Офісі генпрокурора. "Офіс генпрокурора завжди займається певним аудитом особистих справ своїх співробітників… це абсолютно штатна ситуація (запаковані документи – ред). Ні наші сервери нікуди не переїхали, ні ми нікуди не переїхали", - додала вона.
"Усі посадовці держави, які відповідають за свої напрямки роботи, готові приймати рішення... Не час паніки", - підсумувала генпрокурор.
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Пи си лікбез - за раз ген прокуратура займається наглядовой діяльностью , а саде сап гбр , а у неї тільки гарно ворюг відмазувати вдається , простий приклад коли вона передала діло Татарова від сап до СБУ де баканов його тихесенько похоронив
Юрий Мухин
@mukhin_ua
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https://twitter.com/mukhin_ua/status/1491895484675510272 9 ч
З ГПУ вивозять усі архівні та особисті справи. А також сервера ЄРДР. І чого б то? Що їх так налякало?