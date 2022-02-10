УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7601 відвідувач онлайн
Новини
5 007 26

Всі працюють в штатному режимі, ніхто нікуди не евакуюється, - Венедіктова

Всі працюють в штатному режимі, ніхто нікуди не евакуюється, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дивується з приводу чуток про нібито евакуацію Офісу генпрокурора до Львова у зв'язку із зовнішніми загрозами та наголошує, що керівництво Офісу генпрокурора та всі правоохоронці залишаються на місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву генеральна прокурорка зробила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+ 1", коментуючи інформацію, про нібито переїзд Офісу генпрокурора до Львова та евакуацію документів. 

"Я працюю у штатному режимі, мої заступники працюють у штатному режимі. І, звичайно, всі правоохоронці в Україні працюють у штатному режимі на благо держави", - сказала Венедіктова 

При цьому генпрокурор додала: "Так, ворог біля наших воріт. Він біля воріт останні 8 років. Чи маємо ми бути готовими до прийняття будь-яких рішень? Ми готові. Ще на початку 2021 року також гуляла інформація по телеграм-каналах і деякі чоловіки, ексгенпрокурори, вперше у своєму житті почули про таку штуку як "тривожна валіза". Це, звичайно, дивно".

Також читайте: В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки

Венедіктова запевнила, що правоохоронці завжди готові до різних варіантів розвитку подій. "Але чи своєчасний такий варіант розвитку подій? Я як людина обізнана, яка має найвищий рівень доступу до секретної інформації, хочу запевнити всіх громадян України, що станом на сьогоднішній день у нас таких загроз немає".

Генпрокурор додала, що також бачила у соцмережах фотографії мішків в Офісі генпрокурора. "Офіс генпрокурора завжди займається певним аудитом особистих справ своїх співробітників… це абсолютно штатна ситуація (запаковані документи – ред). Ні наші сервери нікуди не переїхали, ні ми нікуди не переїхали", - додала вона.

"Усі посадовці держави, які відповідають за свої напрямки роботи, готові приймати рішення... Не час паніки", - підсумувала генпрокурор.

Також читайте: Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження

Автор: 

евакуація (2297) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Мы типа все поверили, продолжай дальше лапшу вешать.
показати весь коментар
11.02.2022 00:02
+2
А як їм евакуюватись? Накраденого майна у кожного стільки, що за кордон не вивезеш. Усі ці продажні судді і прокурори так само перейдуть на службу до росіян, як було в Криму і на Донбасі.
показати весь коментар
11.02.2022 00:58
+1
Побачимо, як вони будуть поводитися якщо дійсно щось станеться. Язиками ворочати не мішки тягати.
показати весь коментар
11.02.2022 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы типа все поверили, продолжай дальше лапшу вешать.
показати весь коментар
11.02.2022 00:02 Відповісти
Побачимо, як вони будуть поводитися якщо дійсно щось станеться. Язиками ворочати не мішки тягати.
показати весь коментар
11.02.2022 00:02 Відповісти
В Криму ми вже побачили (
показати весь коментар
11.02.2022 00:32 Відповісти
Это понятно..все Генпрокуроры- кремень))) даже с тепловизора по некоторым стреляют))..
показати весь коментар
11.02.2022 00:05 Відповісти
У Львові їх всіх арештувати і під трибунал за те що зробили з країною за 30 років!
показати весь коментар
11.02.2022 00:06 Відповісти
Здається мені ця Венедіктова якщо що повторить подвиг Поклонськой
показати весь коментар
11.02.2022 00:07 Відповісти
Как знать. Но пока что ее пьяной никто нигде не останавливал. Если эта тетка посадит хотя бы десяток ублюдков, она уделает того ни на что негодного петуха Луценко,
показати весь коментар
11.02.2022 00:09 Відповісти
По перше до чого тут п'нка і по друге кого вона посадила за час перебування ген прокуром
Пи си лікбез - за раз ген прокуратура займається наглядовой діяльностью , а саде сап гбр , а у неї тільки гарно ворюг відмазувати вдається , простий приклад коли вона передала діло Татарова від сап до СБУ де баканов його тихесенько похоронив
показати весь коментар
11.02.2022 00:30 Відповісти
чим тільки це лайно не займається) всупереч Конституції. проте совкове гпу потрібно як бачите(((
показати весь коментар
11.02.2022 07:04 Відповісти
що за ідіотизм ви написали?
показати весь коментар
11.02.2022 07:57 Відповісти
Якщо ти важаєш , що я написав ідіотизм то аргументуй , а то виходить так , що твій допис ідіотизм
показати весь коментар
11.02.2022 09:01 Відповісти
та все) САП - це прокуратура, ДБР - орган досудового розслідування над справами якого як раз Офіс Генерального прокурора та підпорядковані обласні прокуратури здійснюють процесуальне керівництво, а не САП ) якби ви були юристом, то розуміли в чому ідіотизм вашого лікбезу), тому просто не пишіть про те в чому нічого не розумієте))
показати весь коментар
11.02.2022 14:26 Відповісти
Сап веде діла набу в судах з економічних злочинів так чи не так ? А далі все по тексту чи не передала венедіктова діло з набу в СБУ ?
показати весь коментар
11.02.2022 15:23 Відповісти
по тексту був ДБР, по-друге САП не "веде діла" ,а здійснює процесуальне керівництво як під час досудового розслідування, так і судах, по-третє САП входить систему органів прокуратури, яку очолює Венедиктова, по-четверте НАБУ не веде "економічні злочини" це робить БЕБ, НАБУ веде виключно корупційні злочини по обмеженому колі субєктів та наслідків.
показати весь коментар
11.02.2022 16:40 Відповісти
Що стосується справи Татарова, то там існує обгрунтований спір про підслідність, який повинен вирішуватися Генеральним прокурором, спори про підслідність ще більш складне явище ніж те, що хто робить з правоохороних органів, тому не має сенсу вам це пояснювати.
показати весь коментар
11.02.2022 16:53 Відповісти
Да вірю я вам , після пояснення про татарова можете більше мені не писати від слова "нінколи "
показати весь коментар
11.02.2022 17:16 Відповісти
Як на мене, краще Зої Космодем'янської.
показати весь коментар
11.02.2022 00:37 Відповісти
Воно то краще це якщо до Львову подастя , там смерек багато , а ось якщо асвабадітєлєй залишиться вітати ,то скоріше як Поклонська
показати весь коментар
11.02.2022 00:48 Відповісти
свій, в корабельну сосну, прокурорка - це знаходка.
показати весь коментар
11.02.2022 00:08 Відповісти
Ага..по Шокину даже с тепловизора стреляли))) ну был у Пети такой Генпрокурор))
показати весь коментар
11.02.2022 00:17 Відповісти
тільки ось я щось не пригадую, щоб за останні 8 років москалі проводили "навчання" одразу з трьох напрямків? і в білорусі, і море блокують, і в Харкові ярославський "випадково" збив людину і головний мєнт там вже звільнений....
показати весь коментар
11.02.2022 00:53 Відповісти
А як їм евакуюватись? Накраденого майна у кожного стільки, що за кордон не вивезеш. Усі ці продажні судді і прокурори так само перейдуть на службу до росіян, як було в Криму і на Донбасі.
показати весь коментар
11.02.2022 00:58 Відповісти
Який прокурор чи суддя залишить Україну, тут для них рай. За кордоном прийдеться працювати і доказувати що це чесно зароблені гроші
показати весь коментар
11.02.2022 06:49 Відповісти
що за нісенітниця?
показати весь коментар
11.02.2022 07:56 Відповісти
огпу - пнх
показати весь коментар
11.02.2022 07:00 Відповісти


Юрий Мухин


@mukhin_ua

·
https://twitter.com/mukhin_ua/status/1491895484675510272 9 ч



З ГПУ вивозять усі архівні та особисті справи. А також сервера ЄРДР. І чого б то? Що їх так налякало?
показати весь коментар
11.02.2022 09:44 Відповісти
 
 