Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження стосовно дій нардепа Олександра Трухіна на місці ДТП.
Про це Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала вона.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
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Як тільки команду отримала так відразу без зволікань і дала.
Як там торчок доверітельно казав трампу - "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат..."
Ця **** навчена тільки по команді гавкать
А що з аналізами Президента?
Одні зашквари від дурнів …
Трухін до побачення!
Але зновуж ж таки, це тільки збіг обставин, зараз не вийшло захистити, а в інших 99 випадках любі друзі вийдуть сухі і не ушкоджені.
Пять месяцев прошло ....
А без доручень нічого не робиться в прокуратурі, вірно розуміємо?
І оцих всіх трутнів (прокурорів, суддів, нардепів, міністрів та їх помічників, консультантів) мають захищати прості українці під час війни?