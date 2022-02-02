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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження

Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження стосовно дій нардепа Олександра Трухіна на місці ДТП.

Про це Венедіктова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала вона.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Венедіктова про ДТП з Трухіним: Дала доручення зареєструвати кримінальне провадження 01

Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Венедіктова Ірина (829) Трухін Олександр (159) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+38
Полгода думала поручить или не поручить. Какая прелесть!
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02.02.2022 09:52 Відповісти
+31
только по ДТП????? а по предложению взятки сотруднику патрульной полиции по статье 369 Уголовного кодекса она не хочет возбудить????
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02.02.2022 09:58 Відповісти
+28
Вот именно. Там ДТП уже вторично. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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02.02.2022 10:01 Відповісти
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Полгода думала поручить или не поручить. Какая прелесть!
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02.02.2022 09:52 Відповісти
только по ДТП????? а по предложению взятки сотруднику патрульной полиции по статье 369 Уголовного кодекса она не хочет возбудить????
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02.02.2022 09:58 Відповісти
Вот именно. Там ДТП уже вторично. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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02.02.2022 10:01 Відповісти
Рыба гниет с головы !
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02.02.2022 10:24 Відповісти
Я бы назвал их по другому.)))
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02.02.2022 10:45 Відповісти
Эпитетов масса, можно выбрать.
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Так, напевно, із-за намагання дати хабар і підслідність НАБУ
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Скорее они щас на полицейского дело откроют
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02.02.2022 10:46 Відповісти
І це досягнення. Бо могла б на пів дня відпустку взяти
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02.02.2022 10:00 Відповісти
Без жодних зволікань...
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02.02.2022 10:09 Відповісти
цинізм цієї наглобидлоти зашкалює, ще хтось сподівається від цієї брехухи на якийсь прогрес у боротьбі з корупцією???!?
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02.02.2022 10:34 Відповісти
Так і є.
Як тільки команду отримала так відразу без зволікань і дала.
Як там торчок доверітельно казав трампу - "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат..."
Ця **** навчена тільки по команді гавкать
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02.02.2022 12:51 Відповісти
Ось що відео животворяще робить
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02.02.2022 10:17 Відповісти
Венедиктова ,думает ,что все недалекие простофили ! Ты МАРИОНЕТКА позорная на поводке 🎪🐲 клоунария !
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02.02.2022 10:22 Відповісти
одно слово,эта мадам--тварь и сидеть ей прийдется долго !
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02.02.2022 13:00 Відповісти
дама очнулась...
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02.02.2022 09:53 Відповісти
Вона була о нього в захваті !
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02.02.2022 09:56 Відповісти
всралась
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02.02.2022 10:07 Відповісти
,дуже зраділи.....може бєнядіктова почне працювати а не імітувати.....
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02.02.2022 09:53 Відповісти
При диктатуре ЗЕЛБАССЫ 🤡🐲🐛 никакая Бенедиктова прцювать не будет !
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02.02.2022 10:25 Відповісти
у нас при всех властях только одни регестрации...поручения и подозрения всем нарушениям особенно кто с окружения повторяю особенно властей . а наказания так это домашний арест, браслет, поручительство и порука и условный срок или застава .вот и все решения судов наказания в этом списке......
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02.02.2022 09:53 Відповісти
Так швидко через пів року????
А що з аналізами Президента?
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02.02.2022 09:53 Відповісти
сдает после каждой дорожки
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02.02.2022 10:08 Відповісти
а приймає аналіз дохтур Зе Уні Таз з медбратом Зе Бачок
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02.02.2022 10:10 Відповісти
хех, беззз жжжодних зволікань... що й говорити - блискавична реакція
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Тупая курица просто издевается.
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Ой вей, неужели таки этого жиденка посадят?! С трудом верится
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Гогиашыили посадили? А Мецгера? А Брагара? Тупо спустят на тормозах пока пипл не забудет.
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Та швидко ? І року не минуло!
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Вот это поворот) Только поздно, теперь давай УД по тем кто скрывал все эти видео...
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Не пройшло і пів року. Оперативно. А якби про Трухіна не нагадували кожного дня, то ніхто б нічого не порушував.
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02.02.2022 09:57 Відповісти
Заворушились щуренята, створюють видимість... В них і так в задницю пече, а тут ще то відео...
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02.02.2022 09:58 Відповісти
А хіба така людина може бути депутатом
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02.02.2022 09:59 Відповісти
именно такая и может..
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02.02.2022 10:01 Відповісти
Только у вас еще два дела нарисовалось - о превышении служебных обязанностей и укрывании преступления и о кеше, который вез Трухин и который надо расследовать. ДТП это мелочь.
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02.02.2022 09:59 Відповісти
Кроме аварии ещё и взятка полицейскому,но труха уже отработанный материал,за зад нужно брать мамочку помощника сивковича гетьмановича,на ней майна больше чем на тысяче фоповцев,а налогов эта рыбка заплатила не больше чем на пару носков
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02.02.2022 10:01 Відповісти
Ну Гетьманцев это отдельная песня вообще.
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02.02.2022 10:04 Відповісти
Обыкновенная хитрозадая шавка путина,ничего особенного.
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02.02.2022 10:09 Відповісти
Через півроку, це ужекорупцією тягне!!!
Одні зашквари від дурнів …
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02.02.2022 10:02 Відповісти
Там все давно ясно. Ось доказ:
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02.02.2022 10:03 Відповісти
👍👍
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02.02.2022 10:06 Відповісти
Злив санкціоновано та розпочато. Ще й НАБУ передають щоб повністю виключити зевплив. Нехай далі адвокати працють, щонайменше підтвердити чи спростувати стан алкогольного спяніння вже не можливо (так можно буде притягти до відповідальності за відмови від проходження перевірки, але "я не пив") все що могли ми зробили, але, але не вийшло.
Трухін до побачення!

Але зновуж ж таки, це тільки збіг обставин, зараз не вийшло захистити, а в інших 99 випадках любі друзі вийдуть сухі і не ушкоджені.
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02.02.2022 10:07 Відповісти
а зразу після дтп з шістьма постраждалими,провадження не трнба було, так
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02.02.2022 10:18 Відповісти
Молниеносная реакция прокуратуры - не прошло и полгода!
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02.02.2022 10:19 Відповісти
А что мешало тебе это сделать еще полгода назад?
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02.02.2022 10:22 Відповісти
""Без жодних зволікань"
Пять месяцев прошло ....
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02.02.2022 10:30 Відповісти
Без жодних зволікань, *****?!
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02.02.2022 10:42 Відповісти
А подать в отставку ты, лахудра зеленая, не думаешь?
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02.02.2022 10:46 Відповісти
БенЯ-діктова, заяву про звільнення на стіл, за профнепридатність.
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02.02.2022 10:49 Відповісти
Та не відволікайтесь на мелоч,Порохом займіться!
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Тобі Ген. прокуроршо треба півроку щоб розібратись в елементарному ДТП з нардепом?? Гнати треба тебе в шию з такою роботою! Все законодавство завалюєш в державі!! Геть з посади неробо!!
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02.02.2022 11:07 Відповісти
Когда фраза "не прошло и пол- года" не говорит ни о чём))) Действительно, прошло 5 с лишним месяцев...
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02.02.2022 11:30 Відповісти
Дала вона доручення... давалка знатна.

А без доручень нічого не робиться в прокуратурі, вірно розуміємо?
І оцих всіх трутнів (прокурорів, суддів, нардепів, міністрів та їх помічників, консультантів) мають захищати прості українці під час війни?
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02.02.2022 12:52 Відповісти
Да, подозрительный чел
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02.02.2022 13:01 Відповісти
Пані Венедиктове що ви думаєте стосовно ще одного кримінального провадження? Стосовно хлопця в червоній сорочці що, нібито, керував Ауді. Адже, з його боку можливі завідомо неправдиві свідчення органу дізнання. Якщо вже досліджувати можливі порушення то всі а не якось вибірково, тільки по депутатах. Звичайні люди теж рівні перед законом, про це тільки сьогодні наголосови президент!
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02.02.2022 14:01 Відповісти
правильное действие.
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02.02.2022 22:14 Відповісти
 
 