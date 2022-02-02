Венедиктова о ДТП с Трухиным: Дала поручение зарегистрировать уголовное производство
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство по действиям нардепа Александра Трухина на месте ДТП.
Об этом Венедиктова написала в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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Як тільки команду отримала так відразу без зволікань і дала.
Як там торчок доверітельно казав трампу - "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат..."
Ця **** навчена тільки по команді гавкать
А що з аналізами Президента?
Одні зашквари від дурнів …
Трухін до побачення!
Але зновуж ж таки, це тільки збіг обставин, зараз не вийшло захистити, а в інших 99 випадках любі друзі вийдуть сухі і не ушкоджені.
Пять месяцев прошло ....
А без доручень нічого не робиться в прокуратурі, вірно розуміємо?
І оцих всіх трутнів (прокурорів, суддів, нардепів, міністрів та їх помічників, консультантів) мають захищати прості українці під час війни?