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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Венедиктова о ДТП с Трухиным: Дала поручение зарегистрировать уголовное производство

Венедиктова о ДТП с Трухиным: Дала поручение зарегистрировать уголовное производство

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство по действиям нардепа Александра Трухина на месте ДТП.

Об этом Венедиктова написала в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения намного больше. Подследственность определяю НАБУ", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД о резонансном ДТП: Трухин не пытался "договориться" с Монастырским

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

Венедиктова о ДТП с Трухиным: Дала поручение зарегистрировать уголовное производство 01

Автор: 

ДТП (7687) цензура (1337) Венедиктова Ирина (726) Трухин Александр (145) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+38
Полгода думала поручить или не поручить. Какая прелесть!
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02.02.2022 09:52 Ответить
+31
только по ДТП????? а по предложению взятки сотруднику патрульной полиции по статье 369 Уголовного кодекса она не хочет возбудить????
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02.02.2022 09:58 Ответить
+28
Вот именно. Там ДТП уже вторично. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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02.02.2022 10:01 Ответить
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Полгода думала поручить или не поручить. Какая прелесть!
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02.02.2022 09:52 Ответить
только по ДТП????? а по предложению взятки сотруднику патрульной полиции по статье 369 Уголовного кодекса она не хочет возбудить????
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02.02.2022 09:58 Ответить
Вот именно. Там ДТП уже вторично. Это юридически уже квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Классные дружбаны у Зели. Все, как на подбор, сплошь подонки.
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02.02.2022 10:01 Ответить
Рыба гниет с головы !
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02.02.2022 10:24 Ответить
Я бы назвал их по другому.)))
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02.02.2022 10:45 Ответить
Эпитетов масса, можно выбрать.
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02.02.2022 10:50 Ответить
Так, напевно, із-за намагання дати хабар і підслідність НАБУ
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02.02.2022 10:03 Ответить
Скорее они щас на полицейского дело откроют
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02.02.2022 10:46 Ответить
І це досягнення. Бо могла б на пів дня відпустку взяти
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02.02.2022 10:00 Ответить
Без жодних зволікань...
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02.02.2022 10:09 Ответить
цинізм цієї наглобидлоти зашкалює, ще хтось сподівається від цієї брехухи на якийсь прогрес у боротьбі з корупцією???!?
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02.02.2022 10:34 Ответить
Так і є.
Як тільки команду отримала так відразу без зволікань і дала.
Як там торчок доверітельно казав трампу - "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат..."
Ця **** навчена тільки по команді гавкать
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02.02.2022 12:51 Ответить
Ось що відео животворяще робить
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02.02.2022 10:17 Ответить
Венедиктова ,думает ,что все недалекие простофили ! Ты МАРИОНЕТКА позорная на поводке 🎪🐲 клоунария !
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02.02.2022 10:22 Ответить
одно слово,эта мадам--тварь и сидеть ей прийдется долго !
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02.02.2022 13:00 Ответить
дама очнулась...
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02.02.2022 09:53 Ответить
Вона була о нього в захваті !
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02.02.2022 09:56 Ответить
всралась
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02.02.2022 10:07 Ответить
,дуже зраділи.....може бєнядіктова почне працювати а не імітувати.....
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02.02.2022 09:53 Ответить
При диктатуре ЗЕЛБАССЫ 🤡🐲🐛 никакая Бенедиктова прцювать не будет !
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02.02.2022 10:25 Ответить
у нас при всех властях только одни регестрации...поручения и подозрения всем нарушениям особенно кто с окружения повторяю особенно властей . а наказания так это домашний арест, браслет, поручительство и порука и условный срок или застава .вот и все решения судов наказания в этом списке......
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02.02.2022 09:53 Ответить
Так швидко через пів року????
А що з аналізами Президента?
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02.02.2022 09:53 Ответить
сдает после каждой дорожки
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02.02.2022 10:08 Ответить
а приймає аналіз дохтур Зе Уні Таз з медбратом Зе Бачок
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02.02.2022 10:10 Ответить
хех, беззз жжжодних зволікань... що й говорити - блискавична реакція
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02.02.2022 09:54 Ответить
Тупая курица просто издевается.
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02.02.2022 09:54 Ответить
Ой вей, неужели таки этого жиденка посадят?! С трудом верится
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02.02.2022 09:54 Ответить
Гогиашыили посадили? А Мецгера? А Брагара? Тупо спустят на тормозах пока пипл не забудет.
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02.02.2022 10:03 Ответить
Та швидко ? І року не минуло!
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02.02.2022 09:55 Ответить
Вот это поворот) Только поздно, теперь давай УД по тем кто скрывал все эти видео...
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02.02.2022 09:55 Ответить
Не пройшло і пів року. Оперативно. А якби про Трухіна не нагадували кожного дня, то ніхто б нічого не порушував.
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02.02.2022 09:57 Ответить
Заворушились щуренята, створюють видимість... В них і так в задницю пече, а тут ще то відео...
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02.02.2022 09:58 Ответить
А хіба така людина може бути депутатом
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02.02.2022 09:59 Ответить
именно такая и может..
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02.02.2022 10:01 Ответить
Только у вас еще два дела нарисовалось - о превышении служебных обязанностей и укрывании преступления и о кеше, который вез Трухин и который надо расследовать. ДТП это мелочь.
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02.02.2022 09:59 Ответить
Кроме аварии ещё и взятка полицейскому,но труха уже отработанный материал,за зад нужно брать мамочку помощника сивковича гетьмановича,на ней майна больше чем на тысяче фоповцев,а налогов эта рыбка заплатила не больше чем на пару носков
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02.02.2022 10:01 Ответить
Ну Гетьманцев это отдельная песня вообще.
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02.02.2022 10:04 Ответить
Обыкновенная хитрозадая шавка путина,ничего особенного.
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02.02.2022 10:09 Ответить
Через півроку, це ужекорупцією тягне!!!
Одні зашквари від дурнів …
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02.02.2022 10:02 Ответить
Там все давно ясно. Ось доказ:
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02.02.2022 10:03 Ответить
👍👍
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02.02.2022 10:06 Ответить
Злив санкціоновано та розпочато. Ще й НАБУ передають щоб повністю виключити зевплив. Нехай далі адвокати працють, щонайменше підтвердити чи спростувати стан алкогольного спяніння вже не можливо (так можно буде притягти до відповідальності за відмови від проходження перевірки, але "я не пив") все що могли ми зробили, але, але не вийшло.
Трухін до побачення!

Але зновуж ж таки, це тільки збіг обставин, зараз не вийшло захистити, а в інших 99 випадках любі друзі вийдуть сухі і не ушкоджені.
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02.02.2022 10:07 Ответить
а зразу після дтп з шістьма постраждалими,провадження не трнба було, так
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02.02.2022 10:18 Ответить
Молниеносная реакция прокуратуры - не прошло и полгода!
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02.02.2022 10:19 Ответить
А что мешало тебе это сделать еще полгода назад?
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02.02.2022 10:22 Ответить
""Без жодних зволікань"
Пять месяцев прошло ....
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02.02.2022 10:30 Ответить
Без жодних зволікань, *****?!
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02.02.2022 10:42 Ответить
А подать в отставку ты, лахудра зеленая, не думаешь?
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02.02.2022 10:46 Ответить
БенЯ-діктова, заяву про звільнення на стіл, за профнепридатність.
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02.02.2022 10:49 Ответить
Та не відволікайтесь на мелоч,Порохом займіться!
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02.02.2022 10:50 Ответить
Тобі Ген. прокуроршо треба півроку щоб розібратись в елементарному ДТП з нардепом?? Гнати треба тебе в шию з такою роботою! Все законодавство завалюєш в державі!! Геть з посади неробо!!
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02.02.2022 11:07 Ответить
Когда фраза "не прошло и пол- года" не говорит ни о чём))) Действительно, прошло 5 с лишним месяцев...
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02.02.2022 11:30 Ответить
Дала вона доручення... давалка знатна.

А без доручень нічого не робиться в прокуратурі, вірно розуміємо?
І оцих всіх трутнів (прокурорів, суддів, нардепів, міністрів та їх помічників, консультантів) мають захищати прості українці під час війни?
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02.02.2022 12:52 Ответить
Да, подозрительный чел
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02.02.2022 13:01 Ответить
Пані Венедиктове що ви думаєте стосовно ще одного кримінального провадження? Стосовно хлопця в червоній сорочці що, нібито, керував Ауді. Адже, з його боку можливі завідомо неправдиві свідчення органу дізнання. Якщо вже досліджувати можливі порушення то всі а не якось вибірково, тільки по депутатах. Звичайні люди теж рівні перед законом, про це тільки сьогодні наголосови президент!
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02.02.2022 14:01 Ответить
правильное действие.
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02.02.2022 22:14 Ответить
 
 