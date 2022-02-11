Вже є третя експертиза по Іловайську. Ми з нею працюємо, - Венедіктова
Друга експертиза щодо Іловайської трагедії ще не розсекречена, результати третьої експертизи вже отримані, за ними йде робота, після чого документи також буде розсекречені.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, коли буде отримано результати третьої експертизи з Іловайської трагедії та розсекречено матеріали. .
"Третя експертиза є, ми з нею працюємо", - сказала Венедіктова
Вона нагадала, що на сайті Офісу генпрокурора є вкладка з інформацією щодо подій в Іловайську – з хронологією подій, міжнародним супроводом та розсекреченими документами.
"Документи розсекречує Генеральний штаб. Наразі ми дуже щільно працюємо з ними, щоб вони розсекречували матеріали. Там є певні складнощі з боку військових. Прикордонники розсекретили – і ми розмістили інформацію", – зазначила генпрокурор.
Венедіктова уточнила, що перша експертиза розсекречена, інформація щодо неї розміщена на сайті, друга ще знаходиться "під грифом" і інформація щодо неї, відповідно, ще не оприлюднена. Результати третьої експертизи, за словами генпрокурора, також буде розсекречено після обробки.
"Питання Іловайська та Дебальцева – це один ланцюжок. І тут питання військового мистецтва, політичної відповідальності та кримінальної відповідальності. Я відповідаю за історію кримінальної відповідальності, і ви знаєте, що ми рухаємося активно у цьому напрямі", - підсумувала генпрокурор.
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Але, ХТО ЗАКЛИКАВ В ІЛОВАЙСЬК ВІЙСКОВИХ ВСУ ??????
ХТО ОСОБИСТО ДОМОВЛЯВСЯ З путіним ПРО ,,ЗЕЛЕНИЙ", А ЗА ФАКТОМ РОСТРІЛЬНИЙ КОРИДОР ?????
ХТО ТОДІ ПЕРЕД МАМАМИ ТА ЖОНАМИ ТА ПЕРЕД УСІЄЮ УКРАЇНОЮ ЗАЯВИВ - ,,я з путіним про все домовився" ?????
Теж Корбан?????
Чи пушкін ???
і у якому окопі тоді був ваш клоун?
Я задав просте запитання, є що відповісти, то зробіть це, а не має, то й не відкривайте рота. Звинувачувати когось має право той, хто сам щось зробив.
Іще в 2014 році тут, на цензорі, от тебе були заяви шо ТИ ПАЛЕЗНЕЙ ТУТ А НЕ В ОКОПЕ.
Але з такими заявами і з таким підходом до патріотізма ІДИ ТИ ПІШКИ В СЕКСУАЛЬНО-ЄРОТИЧНІ ПРИГОДИ.
ТА ЗАТКНИ СВОЮ ПЕЛЬЕУ ПРО ,,окопи". 😂
Я і зараз вважаю що в окопі має бути стрілок, за ричагами танку водій-механік, а не йкись там айтішнік, бо мовляв він син депутата...
Я не пригадує де я тебе попустив, що ти ту слюнею бризгаєш 73%білка?
Тільки з роками тобі буде складніше
приховувати свою орієнтацію.
Бож мізки з роками в тебе висихають вщент. Вже зараз ти небачиш як ти сам же собі заперечуєш.
ШО Ж З ТОБОЮ ДАЛІ БУДЕ ГЕЙ ПАССІОНАРІЙ 😇
І ніколи там небуло.
Щоб визволяти ЗУГРЕС, зовсім необов'язково заходити в Іловайск, втрачати на то час.
А от Хомчак на той час у 2014 році був командувачем сектора ,,Б", мав звання генерал лейтенант, служив у ВСУ, до добробатів немав ніякого прямого відношення, та підчинявся головнокомандуючому ВСУ, котрим на той момент був петро парашонка.
І саме петро парашонка після Іловайска назначив Хомчака начальником штаба-першим заступником командуючого сухопутними війсками України.
Напевно за ту саму ЗУГРЕС.
і витер ладоню об штани, і взявся до діла...
з першіх зеленів рядів тут же прогукало незнайомим голосом еремченка - "анал табу" відміняй давай, пес какацапський!....
так приймаються сьогодні закони в Раді...
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тим часом
сосна підшмаргне все, бо вона зелена корабельна-прокуроша - на 100 відсотків....
і на 100 відсотків зелена сосна...
понавыбирали..
ШепеЛуценком на фурі Рошен вели добробати в атаку. О як. А ми нічого не знали!
І да... беня-фанерная ми уважно вас слухаємо і вєрім!