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Новини Антитерористична операція
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Вже є третя експертиза по Іловайську. Ми з нею працюємо, - Венедіктова

Вже є третя експертиза по Іловайську. Ми з нею працюємо, - Венедіктова

Друга експертиза щодо Іловайської трагедії ще не розсекречена, результати третьої експертизи вже отримані, за ними йде робота, після чого документи також буде розсекречені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила  в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, коли буде отримано результати третьої експертизи з Іловайської трагедії та розсекречено матеріали. .

"Третя експертиза є, ми з нею працюємо", - сказала Венедіктова 

Вона нагадала, що на сайті Офісу генпрокурора є вкладка з інформацією щодо подій в Іловайську – з хронологією подій, міжнародним супроводом та розсекреченими документами.

Також читайте: Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головний вбивця не отримав підозри? - Бутусов про Іловайську трагедію

"Документи розсекречує Генеральний штаб. Наразі ми дуже щільно працюємо з ними, щоб вони розсекречували матеріали. Там є певні складнощі з боку військових. Прикордонники розсекретили – і ми розмістили інформацію", – зазначила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що перша експертиза розсекречена, інформація щодо неї розміщена на сайті, друга ще знаходиться "під грифом" і інформація щодо неї, відповідно, ще не оприлюднена. Результати третьої експертизи, за словами генпрокурора, також буде розсекречено після обробки.

"Питання Іловайська та Дебальцева – це один ланцюжок. І тут питання військового мистецтва, політичної відповідальності та кримінальної відповідальності. Я відповідаю за історію кримінальної відповідальності, і ви знаєте, що ми рухаємося активно у цьому напрямі", - підсумувала генпрокурор.

Також читайте: До Іловайської трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", - проміжний звіт ТСК

Автор: 

експертиза (217) Антитерористична операція (6636) Іловайськ (269) Венедіктова (829)


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Топ коментарі
+19
У Генпрокуратуры очень важные дела - Илловайск и уголь в 15 году. Тем что происходит сейчас им заниматься просто некогда. Впрочем как я понял это очередное шоу, чтобы отвлечь от зашкваров зеленых на канале Коломойского.
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11.02.2022 01:31
+12
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11.02.2022 01:46
+8
Ищут как выйти на Порошенко. А вот российский битум на украинские дороги.

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11.02.2022 05:49
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У Генпрокуратуры очень важные дела - Илловайск и уголь в 15 году. Тем что происходит сейчас им заниматься просто некогда. Впрочем как я понял это очередное шоу, чтобы отвлечь от зашкваров зеленых на канале Коломойского.
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11.02.2022 01:31 Відповісти
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11.02.2022 01:46 Відповісти
З добробатами так.
Але, ХТО ЗАКЛИКАВ В ІЛОВАЙСЬК ВІЙСКОВИХ ВСУ ??????
ХТО ОСОБИСТО ДОМОВЛЯВСЯ З путіним ПРО ,,ЗЕЛЕНИЙ", А ЗА ФАКТОМ РОСТРІЛЬНИЙ КОРИДОР ?????
ХТО ТОДІ ПЕРЕД МАМАМИ ТА ЖОНАМИ ТА ПЕРЕД УСІЄЮ УКРАЇНОЮ ЗАЯВИВ - ,,я з путіним про все домовився" ?????
Теж Корбан?????
Чи пушкін ???
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11.02.2022 10:15 Відповісти
а що ви особисто в той час зробили для України?
і у якому окопі тоді був ваш клоун?
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11.02.2022 11:07 Відповісти
Рівно теж саме шо робив і ти серожа тут на цензорі.
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11.02.2022 11:33 Відповісти
звідки вам знати що саме і скільки корисного я зробив для нашої країни?
Я задав просте запитання, є що відповісти, то зробіть це, а не має, то й не відкривайте рота. Звинувачувати когось має право той, хто сам щось зробив.
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11.02.2022 11:53 Відповісти
Але так.
Іще в 2014 році тут, на цензорі, от тебе були заяви шо ТИ ПАЛЕЗНЕЙ ТУТ А НЕ В ОКОПЕ.

Але з такими заявами і з таким підходом до патріотізма ІДИ ТИ ПІШКИ В СЕКСУАЛЬНО-ЄРОТИЧНІ ПРИГОДИ.

ТА ЗАТКНИ СВОЮ ПЕЛЬЕУ ПРО ,,окопи". 😂
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11.02.2022 13:02 Відповісти
Дурнувата, а не пішла би ти?
Я і зараз вважаю що в окопі має бути стрілок, за ричагами танку водій-механік, а не йкись там айтішнік, бо мовляв він син депутата...
Я не пригадує де я тебе попустив, що ти ту слюнею бризгаєш 73%білка?
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11.02.2022 14:07 Відповісти
Ти як був ГЕЄМ у 2014 році, так їм і залишишся вже назавжди.
Тільки з роками тобі буде складніше
приховувати свою орієнтацію.
Бож мізки з роками в тебе висихають вщент. Вже зараз ти небачиш як ти сам же собі заперечуєш.
ШО Ж З ТОБОЮ ДАЛІ БУДЕ ГЕЙ ПАССІОНАРІЙ 😇
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11.02.2022 14:40 Відповісти
єдиним 100% фактом є те, що у тебе відсутній мозок і з роками, він не виросте.
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11.02.2022 14:45 Відповісти
Краще б та дурепа Венедіктова не яких тих експертиз по Іловайську не замовляла. Звідти аж надто торчать вуха Коломойского, Корбана, і Хомчака, який драпав звідти далі чим бачив. Але в їхніх експертизах написано, що у всьому винен Порошенко. Вангую. Через тиждень другий Пороху оголосять що до Іловайська чергову підозру.
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11.02.2022 02:01 Відповісти
Коломойскому нужна была ТЄЦ , Корбан привёз "бабло" , Билецкий не взял, остальные пошли, застряли , а им в спину РФ армия.
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11.02.2022 02:02 Відповісти
АБСОЛЮТНО ВЕРНО
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11.02.2022 08:58 Відповісти
Дитино, в Іловайську та його передмісті нема ніякої ТЕЦ.
І ніколи там небуло.
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11.02.2022 10:23 Відповісти
Хомчак это то самый, который по просьбе Каломойского направил нацбатальон Семена Семенченко на отжим у Ахметова ЗуГРЕС, и таким образом создал условия для Илловайского котла..
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11.02.2022 12:18 Відповісти
Дитинко, ЗУГРЕС, та Ідовайск, то є різні населенні пункти.Між ними відстань 20кілометрів.
Щоб визволяти ЗУГРЕС, зовсім необов'язково заходити в Іловайск, втрачати на то час.
А от Хомчак на той час у 2014 році був командувачем сектора ,,Б", мав звання генерал лейтенант, служив у ВСУ, до добробатів немав ніякого прямого відношення, та підчинявся головнокомандуючому ВСУ, котрим на той момент був петро парашонка.
І саме петро парашонка після Іловайска назначив Хомчака начальником штаба-першим заступником командуючого сухопутними війсками України.
Напевно за ту саму ЗУГРЕС.
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11.02.2022 13:41 Відповісти
"я сьогодні не драчун!" - промовив всесвітьно відомий наукознавець май же кандідат, законотворець, ківа...
і витер ладоню об штани, і взявся до діла...
з першіх зеленів рядів тут же прогукало незнайомим голосом еремченка - "анал табу" відміняй давай, пес какацапський!....
так приймаються сьогодні закони в Раді...
------------
тим часом
сосна підшмаргне все, бо вона зелена корабельна-прокуроша - на 100 відсотків....
і на 100 відсотків зелена сосна...
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11.02.2022 03:26 Відповісти
Наступна експертиза Вєнєдіктової - це Наполеон і Ватерлоо.
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11.02.2022 04:54 Відповісти
Ищут как выйти на Порошенко. А вот российский битум на украинские дороги.

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11.02.2022 05:49 Відповісти
кожна експертиза - вирок каломою, проте....
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11.02.2022 06:04 Відповісти
в Украине эпохи безбедности Зе-Бени нет украинской власти: ни президента ни генпрокурора ни кабмина ни Рады ни судов.. - только шлюхи и официанты..
понавыбирали..
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11.02.2022 07:24 Відповісти
Перед виборами, які не за горами, народу влиють у вуха напівправду. І будуть просити вибрати їх знову, для завершення розслідування.
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11.02.2022 07:44 Відповісти
І що, підтасовуємо, що на Україну напав Порошенко, а не кацапи? Виходить? Якщо мало свідків, то допитайте мосейсучку,гундоса,верущучку,гаNдона...
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11.02.2022 08:04 Відповісти
Кожна курва хоче Жерти !
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11.02.2022 08:06 Відповісти
Вийде так, що весь той час на Банковій була лише картонна фігура Порошенка, а сам він, з Яресько, Пінчуком, Гонтаревою і примкнувшим до них Шепе Луценком на фурі Рошен вели добробати в атаку. О як. А ми нічого не знали!
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11.02.2022 09:18 Відповісти
А чому вони не займаються Литвином і його братом, які показали відкриту зраду?
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11.02.2022 09:35 Відповісти
Ета другоє)
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11.02.2022 10:39 Відповісти
Продовжуйте і далі срати нам у вуха - народ терпіт.
І да... беня-фанерная ми уважно вас слухаємо і вєрім!
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11.02.2022 11:16 Відповісти
 
 