Вже є третя експертиза по Іловайську. Ми з нею працюємо, - Венедіктова

Друга експертиза щодо Іловайської трагедії ще не розсекречена, результати третьої експертизи вже отримані, за ними йде робота, після чого документи також буде розсекречені.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, коли буде отримано результати третьої експертизи з Іловайської трагедії та розсекречено матеріали. .

"Третя експертиза є, ми з нею працюємо", - сказала Венедіктова

Вона нагадала, що на сайті Офісу генпрокурора є вкладка з інформацією щодо подій в Іловайську – з хронологією подій, міжнародним супроводом та розсекреченими документами.

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"Документи розсекречує Генеральний штаб. Наразі ми дуже щільно працюємо з ними, щоб вони розсекречували матеріали. Там є певні складнощі з боку військових. Прикордонники розсекретили – і ми розмістили інформацію", – зазначила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що перша експертиза розсекречена, інформація щодо неї розміщена на сайті, друга ще знаходиться "під грифом" і інформація щодо неї, відповідно, ще не оприлюднена. Результати третьої експертизи, за словами генпрокурора, також буде розсекречено після обробки.

"Питання Іловайська та Дебальцева – це один ланцюжок. І тут питання військового мистецтва, політичної відповідальності та кримінальної відповідальності. Я відповідаю за історію кримінальної відповідальності, і ви знаєте, що ми рухаємося активно у цьому напрямі", - підсумувала генпрокурор.

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