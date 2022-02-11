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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна триватиме, загроза не зменшується, - Бутусов

Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна триватиме, загроза не зменшується, - Бутусов

Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметра для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.

Про це на свойх сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією "ЛДНР": "Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати", - зазначив журналіст.

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"Висновки такі:

  1. Путін не шукає компромісів. Попри тиск Заходу, Росія продовжуватиме погрози Україні розширенням фронту агресії.

  2. Росія поступово поглинає окуповані території, і не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.

  3. Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуації в Україні.

  4. Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять", - резюмував Бутусов.

Автор: 

росія (64871) Бутусов Юрій (3574) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+35
Адекватним людям давно очевидно що жодних домовленостей не буде досягнуто тому що ціли абсолютно противоположні - росії потрібно знищити Україну а Україна цього не хоче
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11.02.2022 09:40
+20
Зебилоиды, вы там, как, от войны ещё не очень устали?! Как там армия, мова, вира?! Лишь бы не парашенка, да?!
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11.02.2022 09:44
+17
Согласен с каждым пунктом выводов.
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11.02.2022 09:39
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І так вже вісім років поспіль
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11.02.2022 10:12 Відповісти
Можливо помиляюсь але видається, що Юрій не врахував ще одного фактору - тиск заходу на Україну, який може призвести до примусу піти на величезні поступки у варіаціях на тему так званої "фінляндизації".
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11.02.2022 10:19 Відповісти
Примус йде і від Німетчини, і від Франції. Їм також підігрє байден, але не Штати.

Но Зеля зрозумів, що якщо підпише Мінську капітуляцію, то другого сроку йому не відати, а Зеле ну дюже сподобалось використовувати кортеджи та дерижавні гвінтокрили для особистих потреб, та й резиденція набагато більша по розмірам, ніж його особисті будинки.

Тому Зеля і став суперичатися з Байденом, бо не хоче виконати роль "Болвана" у польському дураку, коли карту Болвана є можливість скинути у любу мить.

Я декілька днів тому став впевнений, що Зеля не зміг зібрати голоси у ВР для прийняття Мінської капитуляції і цьомуплану завадив Аваков, за допомогою відеозапису про Трухина.

А зараз ще й діло Чауса, у якому заплямован Порошенко, при якому Чауса вивезли до Молдови (а на це давав згоду мінімум керивник Прикордоної служби та МЗС), та і Зеленський, якому напряму підпорядковується стратегична військова розвідка, а викрадання здійснили військові розвідники.

Так що все продовжуеться...
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11.02.2022 14:39 Відповісти
Так. Ми певно зараз саме на роздоріжжі. Дуже відповідальний та важкий момент як на мене.
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11.02.2022 15:09 Відповісти
Я меркую, що перевал Україна черговий раз вже пройшла. Немає в мене зараз якоісь зайвої тривоги чи побоювання.
А Гетманцева СБУ забов'язано заарештувати, як зрадника.
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11.02.2022 15:32 Відповісти
Тот случай что вздохнул с облегчением что не договорились. Потому как представляю о чем могли договориться два росийских агента Дерьмак и Козак
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11.02.2022 10:38 Відповісти
які перемовини і з ким, з ******? - українці, ви несправні.
***** в України пів ноги відрубав, з боку шмат відгриз,
а українці все за перемовини з ним...
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11.02.2022 10:40 Відповісти
на на 9 год войны дошло - готовтесь к войне
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11.02.2022 10:54 Відповісти
Верещук и Сивоха не довольны переговорами в Берлине, которые завершились ничем
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11.02.2022 10:57 Відповісти
Юрій наївний. З Єрмаком та Зелей Україна може підписати лише капітуляцію. Ні той, ні інший не можуть бути пов'язані з майбутньою незалежною Україною.
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11.02.2022 11:28 Відповісти
Порошенко з Ложкиним були краще?

І тих і тих на шибеніцю, за зраду - це як на мій розум.
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11.02.2022 14:41 Відповісти
Юра не наївний ! пята колона ранувато стартувала, ще фюрер обсмоктував майбутню перемогу в майбутній війні , готував "молодецький удар", а тут вонючі воші підняли голівоньки, мурзаев вже роздавав автографи І ПРОДАВАВ посади. А тут все повернулось взад. Ви гляньте на Арахамію і на Верещак -де їх корони, .т..... мать. Корони загубили і самі розгубилися.
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11.02.2022 14:09 Відповісти
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11.02.2022 17:22 Відповісти
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