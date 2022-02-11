Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна триватиме, загроза не зменшується, - Бутусов

Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметра для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.

Про це на свойх сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією "ЛДНР": "Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати", - зазначив журналіст.

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"Висновки такі: