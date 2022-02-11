Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна триватиме, загроза не зменшується, - Бутусов
Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметра для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.
Про це на свойх сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією "ЛДНР": "Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати", - зазначив журналіст.
"Висновки такі:
- Путін не шукає компромісів. Попри тиск Заходу, Росія продовжуватиме погрози Україні розширенням фронту агресії.
- Росія поступово поглинає окуповані території, і не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.
- Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуації в Україні.
- Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять", - резюмував Бутусов.
Топ коментарі
+35 Vitia Ma
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+20 Rouhh Elohim
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+17 Anatoliy A #437998
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Но Зеля зрозумів, що якщо підпише Мінську капітуляцію, то другого сроку йому не відати, а Зеле ну дюже сподобалось використовувати кортеджи та дерижавні гвінтокрили для особистих потреб, та й резиденція набагато більша по розмірам, ніж його особисті будинки.
Тому Зеля і став суперичатися з Байденом, бо не хоче виконати роль "Болвана" у польському дураку, коли карту Болвана є можливість скинути у любу мить.
Я декілька днів тому став впевнений, що Зеля не зміг зібрати голоси у ВР для прийняття Мінської капитуляції і цьомуплану завадив Аваков, за допомогою відеозапису про Трухина.
А зараз ще й діло Чауса, у якому заплямован Порошенко, при якому Чауса вивезли до Молдови (а на це давав згоду мінімум керивник Прикордоної служби та МЗС), та і Зеленський, якому напряму підпорядковується стратегична військова розвідка, а викрадання здійснили військові розвідники.
Так що все продовжуеться...
А Гетманцева СБУ забов'язано заарештувати, як зрадника.
***** в України пів ноги відрубав, з боку шмат відгриз,
а українці все за перемовини з ним...
І тих і тих на шибеніцю, за зраду - це як на мій розум.