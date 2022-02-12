Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами, - нардеп "Голосу" Костенко
Прогнози Заходу про ризик ескалації з боку Російської Федерації потребують негайної реакції влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.
"Одразу кілька західних ЗМІ вчора озвучили прогнози про суттєве зростання ризиків ескалації з боку Російської Федерації. Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами. Необхідно отримати всі можливі дані про плани та наміри Кремля, підкріплені розвідданими. Має бути вироблена чітка стратегія дій влади", — наголосив Костенко.
Депутати опозиційних фракцій пропонують:
- скликати позачергове засідання Верховної Ради України;
- заслухати президента України;
- заслухати керівників військових відомств та розвідок, щоб оцінити ситуацію та спільно розробити план дій;
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
Прозрів чи шо?