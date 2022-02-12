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Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами, - нардеп "Голосу" Костенко

Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами, - нардеп

Прогнози Заходу про ризик ескалації з боку Російської Федерації потребують негайної реакції влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Одразу кілька західних ЗМІ вчора озвучили прогнози про суттєве зростання ризиків ескалації з боку Російської Федерації. Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами. Необхідно отримати всі можливі дані про плани та наміри Кремля, підкріплені розвідданими. Має бути вироблена чітка стратегія дій влади", — наголосив Костенко.

Депутати опозиційних фракцій пропонують:

- скликати позачергове засідання Верховної Ради України;

- заслухати президента України;

- заслухати керівників військових відомств та розвідок, щоб оцінити ситуацію та спільно розробити план дій;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби

Автор: 

Голос партія (512) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+10
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12.02.2022 16:03
+5
Депутати ВР крім піару щось вміють робити ?
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12.02.2022 16:20
+3
как вовремя, поразительно оперативно
а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
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12.02.2022 15:58
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как вовремя, поразительно оперативно
а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
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12.02.2022 15:58 Відповісти
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12.02.2022 16:03 Відповісти
Депутати ВР крім піару щось вміють робити ?
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12.02.2022 16:20 Відповісти
Нєа. На те вони депутати. І зннаючи як вони можуть разганяти хвилю та не тримати язика за зубами мені не хотілося б щоб збиралося засідання та хтось щось детально докладав там. Для депутатів достатньо того, щоб вони були готові у будь який час терміново зібратися щоб прийняти потрібні закони, якщо ситуація цього буде вимагати. Ось і усе. Бо в іншому разі є великий ризик, що москалі будуть знати кожен крок наших віськових на кожний період часу.
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12.02.2022 16:53 Відповісти
«Має бути вироблена чітка стратегія дій влади", - наголосив Костенко.»Так у вас вона ще не вироблена????
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12.02.2022 16:31 Відповісти
Рановато ещё ..
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12.02.2022 16:39 Відповісти
У них компенсації за оренду житла в приоритеті.......У підстаканники по 13 тис на УЗ.......
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12.02.2022 16:41 Відповісти
Угу. Забули перед Костенком звітувати.
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12.02.2022 16:53 Відповісти
Какая-то тухлая у Вас методичка. Вы к куратору видать давненько заглядывали. Ну или о к Вам.
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12.02.2022 16:54 Відповісти
Ну значит каким-то образом связь у Вас с ним потеряна и довольно давно, судя по Вашим месиджам.
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12.02.2022 17:00 Відповісти
І деж ти воював ?
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12.02.2022 17:01 Відповісти
Він же сказав, що "дєванньій воєн". Від себе додам, що мордору судячи з його методичок. Він навіть не розуміє, що палиться намагаючись якось розділити українців по регіонам. Ну а месідж про багаточисельних українських заробітчан в казламордії взагалі не витримує критики. Тому я йому і вказав про тухлу методичку.
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12.02.2022 17:06 Відповісти
Це той Костенко, який у всіх інтервю казав, що не бачить загроз і приводів для хвилювання))
Прозрів чи шо?
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12.02.2022 16:49 Відповісти
То політичний піар та не більше. Треба ж якось показати типу свій вплив на рішення в країні.
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12.02.2022 16:56 Відповісти
Ага! Саме той який ще тиждень тому говорив що як найменше місяць необхідно для вторгнення. Тому що його так десь там колись вчили😂
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12.02.2022 17:20 Відповісти
 
 