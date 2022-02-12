Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами, - нардеп "Голосу" Костенко

Прогнози Заходу про ризик ескалації з боку Російської Федерації потребують негайної реакції влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Одразу кілька західних ЗМІ вчора озвучили прогнози про суттєве зростання ризиків ескалації з боку Російської Федерації. Ситуація потребує негайних консультацій керівництва України з міжнародними партнерами. Необхідно отримати всі можливі дані про плани та наміри Кремля, підкріплені розвідданими. Має бути вироблена чітка стратегія дій влади", — наголосив Костенко.

Депутати опозиційних фракцій пропонують:

- скликати позачергове засідання Верховної Ради України;

- заслухати президента України;

- заслухати керівників військових відомств та розвідок, щоб оцінити ситуацію та спільно розробити план дій;

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