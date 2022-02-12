Ситуация нуждается в немедленных консультациях руководства Украины с международными партнерами, - нардеп "Голоса" Костенко

Прогнозы Запада о риске эскалации со стороны Российской Федерации нуждаются в немедленной реакции властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Сразу несколько западных СМИ вчера озвучили прогнозы о существенном росте рисков эскалации со стороны Российской Федерации. Ситуация требует немедленных консультаций руководства Украины с международными партнерами. Необходимо получить все возможные данные о планах и намерениях Кремля, подкрепленных разведданными. Должна быть выработана четкая стратегия действий", - подчеркнул Костенко.

Депутаты оппозиционных фракций предлагают:

- созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины;

- заслушать президента;

- заслушать руководителей военных ведомств и разведок, чтобы оценить ситуацию и совместно разработать план действий.

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