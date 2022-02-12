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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация нуждается в немедленных консультациях руководства Украины с международными партнерами, - нардеп "Голоса" Костенко

Ситуация нуждается в немедленных консультациях руководства Украины с международными партнерами, - нардеп

Прогнозы Запада о риске эскалации со стороны Российской Федерации нуждаются в немедленной реакции властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Сразу несколько западных СМИ вчера озвучили прогнозы о существенном росте рисков эскалации со стороны Российской Федерации. Ситуация требует немедленных консультаций руководства Украины с международными партнерами. Необходимо получить все возможные данные о планах и намерениях Кремля, подкрепленных разведданными. Должна быть выработана четкая стратегия действий", - подчеркнул Костенко.

Депутаты оппозиционных фракций предлагают:

- созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины;

- заслушать президента;

- заслушать руководителей военных ведомств и разведок, чтобы оценить ситуацию и совместно разработать план действий.

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Автор: 

Голос партия (499) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+10
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12.02.2022 16:03
+5
Депутати ВР крім піару щось вміють робити ?
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12.02.2022 16:20
+3
как вовремя, поразительно оперативно
а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
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12.02.2022 15:58
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как вовремя, поразительно оперативно
а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
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12.02.2022 15:58 Ответить
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12.02.2022 16:03 Ответить
Депутати ВР крім піару щось вміють робити ?
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12.02.2022 16:20 Ответить
Нєа. На те вони депутати. І зннаючи як вони можуть разганяти хвилю та не тримати язика за зубами мені не хотілося б щоб збиралося засідання та хтось щось детально докладав там. Для депутатів достатньо того, щоб вони були готові у будь який час терміново зібратися щоб прийняти потрібні закони, якщо ситуація цього буде вимагати. Ось і усе. Бо в іншому разі є великий ризик, що москалі будуть знати кожен крок наших віськових на кожний період часу.
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12.02.2022 16:53 Ответить
«Має бути вироблена чітка стратегія дій влади", - наголосив Костенко.»Так у вас вона ще не вироблена????
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12.02.2022 16:31 Ответить
Рановато ещё ..
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12.02.2022 16:39 Ответить
У них компенсації за оренду житла в приоритеті.......У підстаканники по 13 тис на УЗ.......
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12.02.2022 16:41 Ответить
Угу. Забули перед Костенком звітувати.
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12.02.2022 16:53 Ответить
Какая-то тухлая у Вас методичка. Вы к куратору видать давненько заглядывали. Ну или о к Вам.
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12.02.2022 16:54 Ответить
Ну значит каким-то образом связь у Вас с ним потеряна и довольно давно, судя по Вашим месиджам.
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12.02.2022 17:00 Ответить
І деж ти воював ?
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12.02.2022 17:01 Ответить
Він же сказав, що "дєванньій воєн". Від себе додам, що мордору судячи з його методичок. Він навіть не розуміє, що палиться намагаючись якось розділити українців по регіонам. Ну а месідж про багаточисельних українських заробітчан в казламордії взагалі не витримує критики. Тому я йому і вказав про тухлу методичку.
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12.02.2022 17:06 Ответить
Це той Костенко, який у всіх інтервю казав, що не бачить загроз і приводів для хвилювання))
Прозрів чи шо?
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12.02.2022 16:49 Ответить
То політичний піар та не більше. Треба ж якось показати типу свій вплив на рішення в країні.
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12.02.2022 16:56 Ответить
Ага! Саме той який ще тиждень тому говорив що як найменше місяць необхідно для вторгнення. Тому що його так десь там колись вчили😂
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12.02.2022 17:20 Ответить
 
 