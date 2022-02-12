Ситуация нуждается в немедленных консультациях руководства Украины с международными партнерами, - нардеп "Голоса" Костенко
Прогнозы Запада о риске эскалации со стороны Российской Федерации нуждаются в немедленной реакции властей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.
"Сразу несколько западных СМИ вчера озвучили прогнозы о существенном росте рисков эскалации со стороны Российской Федерации. Ситуация требует немедленных консультаций руководства Украины с международными партнерами. Необходимо получить все возможные данные о планах и намерениях Кремля, подкрепленных разведданными. Должна быть выработана четкая стратегия действий", - подчеркнул Костенко.
Депутаты оппозиционных фракций предлагают:
- созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины;
- заслушать президента;
- заслушать руководителей военных ведомств и разведок, чтобы оценить ситуацию и совместно разработать план действий.
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а еще недавно зе утверждал, что война уже 8 лет
Прозрів чи шо?