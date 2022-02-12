"Я прошу вас зупинитися", - Макрон - Путіну

У суботу, 12 лютого 2022 року, між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова.

Як інформує Цензор.НЕТ, першим про це повідомив інформаційний канал французького суспільного мовлення FranceInfo.



"Я прошу вас зупинитися". Це приблизно те, що Емманюель Макрон сказав Володимиру Путіну під час довгої розмови глав двох держав сьогодні вдень", - йдеться у новині з "живої" стрічки телеканалу.



Окрім того, президент Франції попередив Путіна, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.



У підсумку, обидва президенти "висловили бажання продовжити діалог" щодо "шляхів просування вперед виконання Мінських домовленостей" та щодо "умов безпеки та стабільності в Європі".



За інформацією кореспондента France-2 Джеффа Віттенберга, розмова почалася о 12:30 за паризьким часом й тривала "довго".

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