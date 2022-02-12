"Я прошу вас остановиться", - Макрон - Путину

В субботу, 12 февраля 2022 года, между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, первым об этом сообщил информационный канал французского общественного вещания FranceInfo.

"Я прошу вас остановиться". Это примерно то, что Эмманюэль Макрон сказал Владимиру Путину во время долгого разговора глав двух государств сегодня днем", - говорится в новости "живой" ленты телеканала.

Кроме того, президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.

В итоге, оба президента "выказали желание продолжить диалог" по "путям продвижения вперед выполнения Минских договоренностей" и по "условиям безопасности и стабильности в Европе".

По информации корреспондента France-2 Джеффа Виттенберга, разговор начался в 12:30 по парижскому времени и продолжался "долго".

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