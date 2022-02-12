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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Я прошу вас остановиться", - Макрон - Путину

В субботу, 12 февраля 2022 года, между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, первым об этом сообщил информационный канал французского общественного вещания FranceInfo.

"Я прошу вас остановиться". Это примерно то, что Эмманюэль Макрон сказал Владимиру Путину во время долгого разговора глав двух государств сегодня днем", - говорится в новости "живой" ленты телеканала.

Кроме того, президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.

В итоге, оба президента "выказали желание продолжить диалог" по "путям продвижения вперед выполнения Минских договоренностей" и по "условиям безопасности и стабильности в Европе".

По информации корреспондента France-2 Джеффа Виттенберга, разговор начался в 12:30 по парижскому времени и продолжался "долго".

Читайте также: Макрон дал Путину "частные обещания" по нейтральному статусу Украины, - Daily Mail

Автор: 

переговоры (4915) путин владимир (31211) Макрон Эмманюэль (1295)


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Топ комментарии
+49
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12.02.2022 18:03
+47
Цікаво - а що саме говорив француз Даладьє Гітлеру у Мюнхені? В 1938 році? Теж просив зупиниться?
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12.02.2022 18:01
+44
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 18:10
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Страница 2 из 2
А толку знать и действовать разные вещи.В своё время с Гитлером тоже заигрывали и т.д.Итог всем известен.Европа слепа и глупа по отношению к Рф.Они не понимают что с этой страной жить в мире и цивилизации НЕЛЬЗЯ ЭТО КОНЧЕННЫЕ УБЛЮДКИ.
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12.02.2022 18:23 Ответить
у гітлера не було першого в світі арсеналу ядерної зброї
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12.02.2022 18:30 Ответить
Да засунь ты эту зброю уже *****
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12.02.2022 18:41 Ответить
Рф никогда и не была первым в мире по ядерке не пиши чушь.
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12.02.2022 18:44 Ответить
Не сраанивайте адольфа с этим недомерком ******! У фашистов армия была 5,5 млн солдат кажется! И экономика была по тем временам не хилая! А кацапы это отбросы! Они ноль реальны
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12.02.2022 18:35 Ответить
не стоит недооценивать врага. особенно такого непрогнозируемого
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13.02.2022 15:40 Ответить
а что в нем особенного? я знаю, что такое СА) но там еще было что то от дисциплины и на тот момент технически они еще чего то стоили... на данном этапе армия кацапстана осталась в прошлом веке! да, мы не армия НАТО, но есть желание, есть опыт, и есть оружие, пусть не все, но достаточно, чтобы утопить этих тварей в крови!
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13.02.2022 15:55 Ответить
беда в том, что тварей намного больше - массой могут задавить. им-то своего пушечного мяса не жалко
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15.02.2022 10:07 Ответить
При совке Европу и штаты рисовали капиталистами и буржуями))) . А ведь сейчас так и есть. Она не слепа и глупа, Европа не хочет терять деньги. Параша - хороший рынок сбыта плюс сырье. Бизнес рулит и пытаются всё уладить тихо и мирно до последнего... до первого залпа бм21... А потом всё, зашевелятся реально, ибо страшно будет
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12.02.2022 18:36 Ответить
Да какой нафиг рынок.Это чушь.Европу и Сша интересует только как удержать эту помойку что бы не дай бог кто то неутащил ядерную боеголовку.Тоже самое было и в 90х они давали финпомощь на стабилизацию что бы ядерку никуда незапихали.На остальное всем насрать !
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12.02.2022 18:44 Ответить
А чего ж тогда США без Будапештского меморандума в рашу ляшки буша толкали? Если так волновались?
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12.02.2022 19:01 Ответить
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12.02.2022 18:20 Ответить
Merde! (c)
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12.02.2022 18:20 Ответить
Европа и мир никак не могут понять простую истину.Нельзя договариваться с русскими ,верить им или что то им предоставлять.Эти ублюдки понимают только одно силу и давить.Рф как страну просто нада задавить на глухо и это нада было делать ещё в 90 х а не предоставлять финансовую помощь.Это недострана не живёт миром ,развитием и технологиями.Эти ублюдки ржут над своей ущербностью и её преподносят.8 лет прошло с 14 года до многих стран так и не дошло.Что Россия дошла перестать существовать на карте как единица.
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12.02.2022 18:21 Ответить
Ху#лу терять нечего жизнь на закате, старый импотент, ждать смерти в инвалидной коляске? Нет он не такой за эти дурацкие понты его пристрелят свои придворные ...
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12.02.2022 18:22 Ответить
Х..ло думає що Московія це Третій Рим, а римському імператору негоже помирати своєю смертю.
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12.02.2022 18:24 Ответить
В том то и дело что миром правит деньги и бизнес и все кто рядом с ним это люди лишаться своих денег и они его сами могут удавить.Вопрос этого лишь в ответке Европы.Это всё можно закончить за 1 день полная блокада и давления по всем экономических условиям.За пару дней в самой рф будет такая жопа что сами люди там вынесут всех.Но Европа как всегда труслива и зажралась что бы сделать такое.Хотя ещё после Грузии Путина нада было задавить.
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12.02.2022 18:26 Ответить
Там пока все ********** перестреляют, у обычного пулемета ствол перегреется. Надо Максим брать, там охлаждение водяное, можно стрелять дольше.
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12.02.2022 20:59 Ответить
наконец-то ***** коротконогое почувствовало себя самым значимым в этом мире...
никогда еще ни одна вошь не была такой важной...хотя бы в бельмах своих ..
от бзика маньяка зависит много - чужие жизни и мир в Европе.... но от него не зависит ни один лишний час его жизни... ни один лишний вздох его хиреющего тельца... здохни тварь! освободи мир...
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12.02.2022 18:24 Ответить
Джо Байден призвал американцев срочно покинуть Украину. Затем советник президента США по национальной безопасности призвал всех американцев покинуть Украину в течение ближайших 24 - 48 часов. Ранее с аналогичным призывом выступил госдеп США.

Агрессия России против Украины может произойти в любой день и, скорее всего, начнется с воздушной атаки, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, Салливан сказал, что все американцы, все еще находящиеся в Украине, должны покинуть страну в ближайшие часы, потому что российская воздушная атака затруднит их выезд.

По его словам, российское вторжение «может начаться в любое время», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом, по словам Салливана, остается неясным, отдал ли Путин окончательный приказ о начале вторжения или нет.

«Мы пока не получали каких-либо документов, говорящих о том, что Путин отдал приказ о вторжении в Украину», - сказал он.

«Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.

Укажем в этой связи, что опыт человечества учит тому, что война, как и стихийное бедствие не зависят от воли людей. Ни от Путина, ни от Байдена, ни от другого. Она может начаться, вопреки нежеланию всего мира, а может и нет, даже если кремлевский крысеныш этого очень сильно захочет. Просто не сможет, например из-за того, что неожиданно сдохнет.

Еще в середине 2000-х годов в Пентагоне прошла научная конференция, на которой один из американских генералов в своем докладе отметил, что за всю свою историю США не участвовали ни в одной заранее запланированной войне. Все войны случались от сложившихся обстоятельств, которые и заставляли предпринимать военные шаги.

Это видно и на примере Украины. Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан.

Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства.

Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.

Украина очень большая страна с 50 миллионным населением. Украина обладает армией и весьма эффективным вооружением. Украинцев поддерживает НАТО, США и Европа.

С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно.

Чечня, не имея и сотой доли того оружия (ПВО вообще не было), что имеется у Украины, с населением в 50 раз меньшем чем в Украине, без какой-либо помощи из вне, смогла разгромить 100 тысячную группировку российских войск в ходе штурма Джохара (Грозного).

В маленькую Чечню (16 тыс. кв. км.) вторглось более 120 тысяч российских солдат и 6 тысяч единиц бронетехники. В дальнейшем Россия нарастила свою группировку в Чечне до 240 тысяч. И несмотря на это, плохо вооруженные чеченские ополчены смогли выиграть войну.

У армии и народа Украины есть все средства и возможности сломать хребет русской орде. Есть человеческий ресурс, есть мировая поддержка, есть оружие, есть армия. Имея все это, заранее планировать поражение и готовится к партизанской войне - преступление и пораженчество.

Мы хотим напомнить украинцам слова Шамиля Басаева, который наставлял муджахидов перед сражением: «Запомните, русские приучены нападать, но плохо обучены защищаться. Не ждите в обороне. Контратакуйте, нападайте все вместе. Идите вперед…!»

Еще один опыт. Русские плохо выдерживают плотный контактный бой. Нельзя сидеть под ракетами и бомбами. Если нет возможности нейтрализовать ракетные и артиллерийские позиции врага надо сближать расстояние и атаковать.

Ни в коем случае нельзя сдавать города. Город самое удобное место для войны и разгрома противника. Разрушенные здания можно отстроить, но отвоевать город будет очень трудно.

Если Россия начнет вторжение ни в коем случае нельзя ограничивать себя границами. Нужно убрать границы как в своих головах, так и на театре военных действий. Ведь речь идет о самом существовании государства.

Если враг вторгся на твою территорию, то надо перенести войну на территорию России. Нельзя играть по правилам диктуемым врагом. Если русские бомбят украинские города, то удары должны быть нанесены по российским городам. Если русские захватывает украинские города, то украинские войска имеют полное право сделать то же самое с российскими.

Ни в коем случае нельзя играть с русскими в джентльменов. Они воспринимают такое поведение как слабость и это их только раззадоривает.

Нужно понять одну простую вещь. Как украинские солдаты и генералы нарисуют войну в своей голове, так они и будут воевать. Поэтому в голове должна быть победа и уверенность в разгроме врага, а не мысли о том, мол, «вот русские сейчас захватят Киев, и мы будет вести партизанскую войну».

Все эти пассажи Байдена, американских генералов и разного рода экспертов о безусловном превосходстве мощи российской армии - преступление. И без этой болтовни понятно, что у русских больше металлолома.

Когда русские уже вот-вот готовились напасть на Чечню, многие наши бойцы выражали сомнению в способности противостоять танкам. Тогда Джохар сказал свои знаменитые слова - «Не бойтесь танков. Они горят, как спички…!»

Так и произошло сначала 26 ноября 1994 года, а затем 31 декабря, а затем еще много раз.

Уже в ходе военных действий, на один из вопросов журналиста о том, что российских войск очень много для маленькой Чечни, Джохар ответил «У нас много хорошего леса, из которых можно изготовить качественные гробы для русских оккупантов. Они нам присылают солдат, а мы им гробы».

Украина может победить в этой войне, если вооружится прежде всего уверенностью и проявит стойкость, выдержку и дерзость.
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12.02.2022 18:57 Ответить
Да, "Все время поднимая ставки в надежде взять Украину без войны, делая упор на шантаж и доведя своими ультиматумами ситуацию до крайней точки, при этом не получив желаемого, Путин фактически загнал себя в капкан."

"Теперь, хочет он того или не хочет, нужно сделать шаг - или война, или придется отползти с позором обратно в нору. На ситуацию теперь влияет не столько воля отдельных личностей, сколько сама динамика событий и складывающиеся обстоятельства." - не обязательно. Он может все время держать в напряжении Украину , подрывая ее экономику держа в осаде. Тем самым он будет разрушать и свою экономику, еще больше.
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13.02.2022 14:48 Ответить
Не можна просити гопніка!!!!!
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12.02.2022 18:26 Ответить
Упрашивает, такое впечатление , шо разболтал пыне , шо у нас уже установлена амер противовоздушная оборона и Першинги.
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12.02.2022 18:26 Ответить
С кацапами договариваться себя не уважать, а тем более даже договорившись, верить им ни в коем случае нельзя. Вот как это вложить в голову и макарону и зельцу и некоторым другим деятелям , совсем непонятно. Они ведь все перед куйлом на цырлах стоят, как кролики перед удавом….
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12.02.2022 18:27 Ответить
та відсмочки йому , жабеня ... та й по-всьому ..
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12.02.2022 18:28 Ответить
Раз...два...і ***** зупинилось. .
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12.02.2022 18:28 Ответить
Конечно же Юля..хи-хи.
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12.02.2022 18:31 Ответить
Кстати, а где юлька-флюгер? Выжидает, кто победит?
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12.02.2022 18:56 Ответить
Вона вчора виступала на 1+1, з нею все добре
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12.02.2022 19:05 Ответить
Необучаемые...
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12.02.2022 18:30 Ответить
Эта вошь наверное и перед собственной смертью будет повторять про Минские соглашения. Ты гнида вспомни про Будапештский меморандум, который ты старикашка уже испоганил до всех красных линий.
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12.02.2022 18:30 Ответить
Не, начинае крутити дулю на запит. Каароч, хутина тока мочить.
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12.02.2022 18:33 Ответить
Макрон такий же зенелох як наш нелох!
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12.02.2022 18:31 Ответить
Когда уже появится герой, который отравит или удавит этого сморчка-маньяка
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12.02.2022 18:32 Ответить
Представляю как теперь все куйловское окружение кричит - а наш верховный как сказал и как сделал - сразу весь мир обосрался!!! Может пора уже кацапам пару раз в бубен зарядить? Если же испугаться и просить о пощаде, гопник раззадорится и дальше будет издеваться, пугать и шантажировать…. Ведь то что сейчас происходит - это у путиноидов и называется «взять на понт»….
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12.02.2022 18:35 Ответить
англосаксы молча, без понтов и видосиков, просто отправляют к нам каждый день воздушным мостом сотни тонн современного оружия, наши военные знают как им распорядиться. Не переживайте
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12.02.2022 18:44 Ответить
Вона мене благала зупинитись http://www.youtube.com/watch?v=bpZTTAm_j-M
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12.02.2022 18:36 Ответить
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12.02.2022 18:37 Ответить
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12.02.2022 18:40 Ответить
hochu domoy v ·59 мин🇱🇹 🇺🇦

Литва розпочинає постачання озброєнь в Україну.
Близько години тому у київському аеропорту Бориспіль приземлився транспортник С-17 із литовської авіабази Шауляй із вантажем військового призначення.

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12.02.2022 18:40 Ответить
Там стингеров должны подвезти
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12.02.2022 18:46 Ответить
Ох, уж ці Д'Артаньяни. Прошу вас зупинитися...
Хто так гопоту зупиняє? Постріл в ногу, потім цілишся в голову і лише потім, не "прошу вас зупинитися", а "повзи нах звідси, поки можеш!"
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12.02.2022 18:43 Ответить
Макрон, не очкуй! Тут є кому путєна зупинити.
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12.02.2022 18:44 Ответить
Ну штош, видимо кремлевское чмо таки приняло решение атаковать Украину, кацапская мразь делает огромную ошибку, но нам сейчас от этого не легче, теперь все зависит от нас и от нашей армии, насколько я понял обстановку и расклады, нам нужно держать оборону как минимум 2 месяца, дальше санкции и позиция стран (даже таких скотов как немцы и французы) сделает свое дело, ********* больше войны не выдержит, тем более потерь.

Призываю сохранять спокойствие и мужчин идти в военкоматы, я завтра тоже иду, над нашей любимой и родной Украиной нависла реальная угроза, орда снова идет походом на нас, мы должны выдержать это нападение!

Трамаймо стрій і Слава Україні!
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12.02.2022 18:46 Ответить
ну з таким чотирижди головнокомандувачем як наш , до тогож не лохом , я думаю все буде ок !
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13.02.2022 14:12 Ответить
у Макрона синдром зебіла. Ті теж вбули впевнені що війна це наслідок непорозуміння/поганого Порошенка. А от "пасмотрім в глаза" і все наладиться.
Виявилось що неможливо домовитися зі скаженою собакою. Тільки приспати.
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12.02.2022 18:47 Ответить
Что-то кажется Путлер и не собирался нападать. Думал прокатит как до этого, отправить войска к границе, и сразу Германия/Франция (Меркель/Макарон) летят к нему договариваться. Ну то есть блефовал. А тут резко подключились американцы с британцами, да так, что откровенно издеваются над ним, типа давай нападай говно, ты же стянул войска, ты чоткий пацан, всем угрожаешь там, давай нападай. А он то нападать не собирался изначально. Теперь попал в капкан. Нападёт, введут все возможные санкции на бизнес, банки, счета, на всё. Это помимо того, что Украина будет воевать против него. Не нападёт, Байден таким образом покажет что Путлер трус и не о чём с ним говорить вообще. Для Китая это кстати будет удар. Союзник трус. Не можем положиться на него в противостоянии с США, когда захотим отжать Тайвань.
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12.02.2022 18:48 Ответить
***** не может показать себя трусом для всего Мира, а особенно для внутреннего контингента. Потому может "попытаться" пробить коридор к Крыму, присоединить его к параше как Крым, а оккуп часть Донбасса отдать в обмен и прекратить обстрелы ( как бы закончить войну, демеркация границ и т.п.)
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12.02.2022 18:56 Ответить
Никто клопа не уговорит и не утихомирит. Только его же недовольные бояре, как в древние времена, пока не подсыпят в трусы "новичка" и не начнут межусобные войны (Чечня, Ингушетия, украинцы на дальнем востоке) - параша будет вонять на весь Мир
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12.02.2022 18:48 Ответить
в ответ надо стрелять по территории рф, кабаев бредит, что украинцы не решаться стрелять по территории рф, даже не эвакуирует приграничные территории..
как только пойдет груз 200 в рф, начнется хаос на московии..
это то, чего боится шибздик кабаев!
цель Кабаева - не оккупация Украины, а просто разрушить ее, убить максимально граждан, разбомбить областные центры, потому, что понятно всем, что территорию Украины нельзя оккупировать.. люди будут сопротивляться..
поэтому, пусть украинские военные не жалеют орков! орки придут в Украину убивать!
граждане Украины не должны жалеть врага, даже если это срочник.. его в Украину никто не звал!
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12.02.2022 18:49 Ответить
Абсолютно верно. Больше у нас не будет тормозов, типа не нужно провоцировть свинопсов или же каких либо моральных ограничений. Поэтому нужно будет рвать на куски взрывами и рядовую вату в какам-то страном екатеринбурге
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12.02.2022 18:51 Ответить
Может у каждого тысячного заробитчанина из нескольких миллионов из Украины не отпали яйки и они на что-то ещё згодяться в тылу у Врага!
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12.02.2022 19:17 Ответить
Та блін. Немає чим стрілять. Зеля проє...ав усю ракетну програму. Доведеться нашим військам пішки до москви херачити....
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12.02.2022 19:12 Ответить
Как звучит по-французски "Астанавитесь!", есть полиглоты на форуме?
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12.02.2022 18:59 Ответить
arrêter, *****!
Как-то так)
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12.02.2022 19:06 Ответить
Це вже весь пакет санкцій?..Чи ще й військова допомога Україні,зробив все що міг а дальше я пас?
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12.02.2022 19:06 Ответить
Тупий сцикун .. Який "щирий діалог" з ******?
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12.02.2022 19:08 Ответить
.
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12.02.2022 19:09 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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12.02.2022 19:10 Ответить
Пуйло Макрона не поважає, тільки перемовини з Байденом можуть щось вирішити
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12.02.2022 19:10 Ответить
Ще треба було на коліна стати.
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12.02.2022 19:12 Ответить
сколько оружия нам дала франция? или это дурной вопрос?
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12.02.2022 19:14 Ответить
Тем кто сдался и подписал капитуляцию, в виде минских соглашений, оружие не положено.
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12.02.2022 19:25 Ответить
Здається вони тільки те й роблять, що тиснуть на пуйло, щоб воно починало війну. Тепер призначили війну на 16 лютого. Але пуйло сциться.
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12.02.2022 19:32 Ответить
Макрон-Путину - "Я прошу вас застрелится".
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12.02.2022 19:37 Ответить
Если сынок становится президентом, то дяди должны ему объяснить, что вежливость - это не про гопников.
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12.02.2022 19:54 Ответить
А можа Макрон его тем самым от гильотины спасает?
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12.02.2022 20:08 Ответить
Наполеон в гробу перевертається!

І оце лідер одної з передових націй(
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12.02.2022 20:09 Ответить
Макрон привозив Зеленському ультиматум путіна і намагався чинити тиск, щоб Україна виконала мінський протокол в інтерпретації москви. 14 лютого до Києва приїде канцер Німеччини за відповіддю, яку він повезе путіну.
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12.02.2022 20:13 Ответить
кацапы не понимают прошений и просьб, для них это проявление слабости.
а понимают козлины только силу, давление угрозы и многократное усиление санкций.
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12.02.2022 20:35 Ответить
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12.02.2022 20:35 Ответить
ДАЙТЕ МНЕ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ И Я ЕГО ОСТАНОВЛЮ !)
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13.02.2022 00:36 Ответить
А ВЫ ВИДНО ЗА ОДНО !)
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13.02.2022 00:36 Ответить
НАРОДЫ !!! ПЕРВЫМ СНОСИМ ПУТИНА, А ПОТОМ ВСЕХ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЗА ОДНО !)
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13.02.2022 00:38 Ответить
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13.02.2022 14:19 Ответить
Путин хочет наступать потому, что ему не дали гарантии безопасности.
- Ловко завернули!
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13.02.2022 14:21 Ответить
Путин - нацист! Фашиствующий!
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13.02.2022 14:22 Ответить
Он с ним на вы, OMG.
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13.02.2022 16:21 Ответить
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