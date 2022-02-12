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Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну через загрозу російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання De Telegraaf із посиланням на офіційного представника компанії.

За даними видання, рейс на 12 лютого скасовано.

"Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - розповіли у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди закликають своїх громадян виїхати з України та відкривають центр допомоги у Львові, - посол

Автор: 

Нідерланди (1553) польоти (206) авіасполучення (3064)


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Топ коментарі
+21
В бананову республіку нас перетворює тупе бидло яке під час війни голосує за клоуна
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12.02.2022 18:54
+21
они научены MH-17 ... всё нормально.
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12.02.2022 19:00
+14
Если Россия не нападет, то они вернутся через две недели.
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12.02.2022 18:48
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Ох и дебилы
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12.02.2022 18:46 Відповісти
После всех западных публикаций в СМИ и выводе рядом стран своих консульств и дипломатов - это вполне ожидаемый шаг, для клиентов и акционеров.
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12.02.2022 18:59 Відповісти
они научены MH-17 ... всё нормально.
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12.02.2022 19:00 Відповісти
если бы ни были научены - виновный бы сидел. А они сопли 7ой год размазывают...
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12.02.2022 19:29 Відповісти
Нічого, зараз бєняльоти будуть загрібати лопатою бабло з цього напрямку. Більше туди ніхто крім них не літає
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12.02.2022 19:16 Відповісти
а как-же наши крыски, без крыльев-то
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12.02.2022 18:46 Відповісти
Вони мають свої літаки.
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12.02.2022 19:04 Відповісти
Круто нас наші "союзники" перетворюють в бананову республіку..
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12.02.2022 18:47 Відповісти
Если Россия не нападет, то они вернутся через две недели.
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12.02.2022 18:48 Відповісти
Дурно все это пахнет и похоже на какой то спектакль, целью которого заставить пойти Украину на уступки *****, но при этом самим не измазаться.
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12.02.2022 18:51 Відповісти
Если ты читал заявления большинства дипломатов, то они как раз толкают Украину от уступок.
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12.02.2022 18:52 Відповісти
он не читал, некогда ему
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12.02.2022 18:54 Відповісти
Заявления, это, конечно, хорошо, но хотелось бы реальных поступков, а не заявлений. Процесс, как бы идёт, но на минимальных оборотах.
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12.02.2022 18:59 Відповісти
Каких тебе поступков надо? Америка, Британия и Прибалтика нас вооружила до зубов. У нас сейчас столько техники, что мы Европу захватить можем, если у тех бы не было ядерного оружия.
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12.02.2022 19:00 Відповісти
За 8 лет, хотя, если кому-то не нравится клоун, то и за 5 лет президенства гетьмана, Украина могла бы получить ПДЧ. Вот это был бы реальный поступок, который бы прямо указывал бы на то, что Украина - часть западного мира.
Что касается оружия, то да, расчехлились, так сказать, за 7,5 лет, только не думаю, что вооружили, как ты выразился - до зубов. Это, просто, невозможно за месяц сделать.
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12.02.2022 19:07 Відповісти
Т.е мы будем вкладывать деньги в большое воровство, а они вооружать и финансировать нашу армию? А чем наша власть занималась 2.5 последних года?
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12.02.2022 19:13 Відповісти
пикантность ситуации в том, что при Порошенко, когда армия финансировалась и склады взрывались нам с оружием не особо помогали, а при клоуне с его воровством и будівництвом оружие дают. Все равно, для меня не понятно, почему Украина с 2014 и по 2019 года так и не получила ПДЧ. Это, реально, был бы самый сильный поступок.
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12.02.2022 19:24 Відповісти
ПДЧ в ствол не зарядишь и на цель не наведёшь.
Реальное оружие греет душу больше.
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12.02.2022 20:48 Відповісти
Ну во первых, вранье - оружие давали. За время Пороха почти на 2 млрд.баксов, хотя ситуация и не была такой трешевой И сейчас дают не клоуну. Дают Украине на сдерживание вкрай охреневшего *****, которого, если не остановить у Украине, придется останавливать в восточной Европе. А в ответ от Зели и его холуев - "устали от партнеров", "не разгоняйте панику", "информатаки Запада в интересах одного политика".

А это что давали

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12.02.2022 21:42 Відповісти
Кто сейчас мешает зеленой мрази?
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12.02.2022 22:40 Відповісти
а чего ПДЧ не дали москве, она ж просилась в начале двухтысячных
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12.02.2022 23:26 Відповісти
ПДЧ, оружие, политическую поддержку дают не призеденту
дают украинцам
и только потому, что запад видит в украинцах нетерпимость к монополизму власти и понимание ценности свободы - это близкие западу ценности
а президенты - маловажны, их украинцы перемелят, как пшеницу в муку и яныка и зе научат по украински разговаривать
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12.02.2022 23:33 Відповісти
процесс идет на максимальных оборотах
реальные поступки едут с аэропортов в армию
и реальные поступки на время Ч приготовлены целой стопочкой в брюсселе и вашингтоне
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12.02.2022 19:02 Відповісти
Швидше за все в субмаринах та на літаках дронах вже також немає знаків належності, в ночі в ту гру можуть грати більше одного гравця, може статися так що їх літаки почнуть падати як мухи.
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12.02.2022 19:05 Відповісти
в случае атаки - небо закроют на всех эшелонах
и не исключаю, что после нас если начнется горячее время наше небо закроют и ф16
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12.02.2022 19:09 Відповісти
Конечно, закроют) не сомневайся) Петриотами с дистанцией в 100 км?)) нато четко сказало, что не будет вмешиваться, но у некоторых ф 16... мда
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12.02.2022 19:15 Відповісти
закрыть небо Украины ф16-ф35 - это не вмешательствоб это

закрытие неба для полетов всех ЛА
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12.02.2022 19:18 Відповісти
А как ф 16, ф 35 "закроют небо"?
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12.02.2022 19:21 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши. К сожалению, после 2014-2015 годов у меня весь оптимизм пропал, особенно, на фоне постройки газогонов, автомобильных заводов и прочего.
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12.02.2022 19:10 Відповісти
Газогоны долго строятся, да быстро разрушаются.
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12.02.2022 20:50 Відповісти
Более 1500 тонн оружия и боеприпасов за последние дни -- минимальные обороты? 1.2 млрд.евро срочной помощи на оборону тоже? Они еще вместо нашего зеленого убожества должны армию финансировать и организовать оборону страны?
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12.02.2022 19:11 Відповісти
Что вы курите? Завтра вам дадут не современные ракеты, а например F15 или F16, не говоря уже о F35. Вы на них полетите и сможете встроить в нашу систему ПВО? У вас есть для его знания и средства? Они дают то, что в руках наших бойцов может быть максимально эффективным за кратчайшее время подготовки.
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12.02.2022 19:28 Відповісти
Исходи из того, что никто ничего тебе не должен, а если дают, говори вежливо СПАСИБО.
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12.02.2022 22:40 Відповісти
Лично мне никто ничего не должен, а, вот, с Украиной поступили не особо красиво в Будапеште.
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12.02.2022 22:46 Відповісти
во времена будапешта в москве не было что кушать, гуманитарку консервы и окорочка штаты слали - никто не мог подумать, что голая босая москва будет хотеть на кого-то нападать
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12.02.2022 23:39 Відповісти
В этом есть и наша вина. Правда, тогда кацапы не воспринимались варварами.
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13.02.2022 23:32 Відповісти
Посмотрим.
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12.02.2022 19:18 Відповісти
Скоріше, на 9 травня
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12.02.2022 19:21 Відповісти
москалики і вата на цн що вдома(
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12.02.2022 20:02 Відповісти
не переживайте, это они кресла снимают, что бы больше патронов влезло
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12.02.2022 18:50 Відповісти
З якого переляку вони мають ризикувати своїми людьми і майном?
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12.02.2022 18:50 Відповісти
В бананову республіку нас перетворює тупе бидло яке під час війни голосує за клоуна
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12.02.2022 18:54 Відповісти
Ти впевнений, що то союзники частину Донбасу захопили, Крим анексувала, Боїнг пасажирський збили, військ біля 150 тисяч до наших кордонів нагнали і війною погрожують? Ти ідіот, чи кацапський троль?
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12.02.2022 19:14 Відповісти
Они верят в консипорологию, которую вещают эксперты.
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12.02.2022 19:17 Відповісти
Зате багато в Україні вірить у муйню, яку вішають клоуни-аматори.
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12.02.2022 19:22 Відповісти
Справедливості ради кацапи останні 8 років чітко заявляють, що на Донбасі "їх там нєт". А ще вони довший час заявляли, що Крим захопила місцева самооборона. 😏 І такі, як ти їм вірять, як бачу. 😊
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12.02.2022 19:31 Відповісти
Ти серйозно про "Росія зараз нам не погрожує"? Напевне пуцин - президент США, а Жириновський - Франції. Соловйов і Сксбєєвп - то німці із "Зюйддойче цайтунг". Ти сам ч'їх будеш?
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12.02.2022 19:50 Відповісти
Власне вашим ніхто не вірить. Навіть ваші господарі китайці. І як Вашим вірити після Будапкштського меморандуму?
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12.02.2022 20:12 Відповісти
Скоро 8 лет как сбили Боинг с вашими гражданами. Уже пора определятся
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12.02.2022 18:49 Відповісти
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12.02.2022 18:49 Відповісти
лебеді відлітають... нажаль.
таке трапляється...
зима... приходять дракони)
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12.02.2022 20:36 Відповісти
А ******* мать. То в корону не летали, теперь из-за идиота соседа
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12.02.2022 18:52 Відповісти
автобус никто не отменял)
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12.02.2022 19:01 Відповісти
тільки дивіться щоб рада та зелені бовдури на місцях не побігли ватобусами та своїми автівками на прикордонні переходи
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12.02.2022 19:07 Відповісти
Сцикуни. Планував відпустку в Амстердамі, тепер хай самі жують свої оселедці.
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12.02.2022 18:53 Відповісти
Вони мають свої літаки.
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12.02.2022 19:06 Відповісти
У жидов нема оселедців.
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12.02.2022 19:07 Відповісти
таке враження що всі щось знають а ти сидиш як баран і слухаєш мантру не панікуйте не панікуйте
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12.02.2022 18:53 Відповісти
думай про шашлыки на майские - как сказал Зеленский ))
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12.02.2022 19:24 Відповісти
я своєму президенту довіряю... все буде добре ніхто на нас не хоче нападати панікьори
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12.02.2022 19:27 Відповісти
цензор не на Украину а В УКРАИНУ
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12.02.2022 18:54 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html


Порошенко организовал операцию по вывозу

из Украины валюты и семьи? - блогер
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12.02.2022 18:55 Відповісти
Хорошо что блогеры стоят на страже. В
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12.02.2022 18:59 Відповісти
правильно делает
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12.02.2022 18:59 Відповісти
Потрібно слідкувати за його соратником і кумом, посередником в контактах п'ятого та обнуленого...
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13.02.2022 10:15 Відповісти
щоб не показувати путіну що його бояться, треба було нікого не випроваджувати з України та не скасовувати авіарейси.
сказати чітко і ясно.
якщо постраждає хоч одна людина. росії ппізздец. і все
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12.02.2022 18:55 Відповісти
Та придіть до тями, ніхто таких заяв робити не буде. Хоча б тому, що якщо ці люди постраждають, то потім відповідних керманичів може бути притягнуто до відповідальності родичами загиблих. А заява "росії ппіздец" буде означати повномасштабну війну, в той час як головна мета як раз її уникнути.
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12.02.2022 19:01 Відповісти
ви вважаєте путіна і лукашенка відповідними керманичами?
браво.
весь світ вважає їх самодурами та неадекватами.
а такі люди дуже засрані і крім сили нічого не розуміють
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12.02.2022 19:18 Відповісти
Шта?.... ***** й Бульбафюрер кінчені уйопкі, такими їх вважає весь світ.
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12.02.2022 19:21 Відповісти
ти хто і чого добиваєшся?
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12.02.2022 19:44 Відповісти
"Тату, де море" (с)
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12.02.2022 20:07 Відповісти
А Цензор давно так пишет. И вобще много ошибок допускает.
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12.02.2022 19:30 Відповісти
Це показує те, що кремлівські бандити можуть повторити малайзійський боїнг.
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12.02.2022 19:02 Відповісти
Из Стамбула в Киев завтра 10 рейсов только из одного аэропорта и никто не отменяет.
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12.02.2022 19:02 Відповісти
Де вас таких аналітіків беруть?
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12.02.2022 19:14 Відповісти
В кацапії.
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12.02.2022 19:21 Відповісти
Он уже и бриты своих военных выводят.вы живете другой реальностью и не хотите смотреть на мир трезво,как бы печально это бы не было
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12.02.2022 20:25 Відповісти
голандців після збитого орками боїнга можна зрозуміти
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12.02.2022 19:08 Відповісти
А может самое время отомстить?
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12.02.2022 19:28 Відповісти
Цензору ганьба, процитували повідомлення з рашки один в один з "на Україну"
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12.02.2022 19:16 Відповісти
все сговорились, чтобы мощные достижения зели в экономике обрушить
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12.02.2022 19:28 Відповісти
 
 