Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну
Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну через загрозу російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання De Telegraaf із посиланням на офіційного представника компанії.
За даними видання, рейс на 12 лютого скасовано.
"Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - розповіли у компанії.
Топ коментарі
+21 andriy niki1
показати весь коментар12.02.2022 18:54
+21 kelman muksat
показати весь коментар12.02.2022 19:00
+14 Иван Петров #477813
показати весь коментар12.02.2022 18:48
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Что касается оружия, то да, расчехлились, так сказать, за 7,5 лет, только не думаю, что вооружили, как ты выразился - до зубов. Это, просто, невозможно за месяц сделать.
Реальное оружие греет душу больше.
А это что давали
дают украинцам
и только потому, что запад видит в украинцах нетерпимость к монополизму власти и понимание ценности свободы - это близкие западу ценности
а президенты - маловажны, их украинцы перемелят, как пшеницу в муку и яныка и зе научат по украински разговаривать
реальные поступки едут с аэропортов в армию
и реальные поступки на время Ч приготовлены целой стопочкой в брюсселе и вашингтоне
и не исключаю, что после нас если начнется горячее время наше небо закроют и ф16
закрытие неба для полетов всех ЛА
таке трапляється...
зима... приходять дракони)
Порошенко организовал операцию по вывозу
из Украины валюты и семьи? - блогер
сказати чітко і ясно.
якщо постраждає хоч одна людина. росії ппізздец. і все
браво.
весь світ вважає їх самодурами та неадекватами.
а такі люди дуже засрані і крім сили нічого не розуміють