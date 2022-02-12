Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну через загрозу російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання De Telegraaf із посиланням на офіційного представника компанії.

За даними видання, рейс на 12 лютого скасовано.

"Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - розповіли у компанії.

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