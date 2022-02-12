Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

По данным издания, рейс на 12 февраля отменен.

"Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - рассказали в KLM.

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