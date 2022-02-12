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Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.

По данным издания, рейс на 12 февраля отменен.

"Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - рассказали в KLM.

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Автор: 

Нидерланды (1570) полеты (77) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+21
В бананову республіку нас перетворює тупе бидло яке під час війни голосує за клоуна
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12.02.2022 18:54
+21
они научены MH-17 ... всё нормально.
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12.02.2022 19:00
+14
Если Россия не нападет, то они вернутся через две недели.
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12.02.2022 18:48
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Ох и дебилы
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12.02.2022 18:46 Ответить
После всех западных публикаций в СМИ и выводе рядом стран своих консульств и дипломатов - это вполне ожидаемый шаг, для клиентов и акционеров.
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12.02.2022 18:59 Ответить
они научены MH-17 ... всё нормально.
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12.02.2022 19:00 Ответить
если бы ни были научены - виновный бы сидел. А они сопли 7ой год размазывают...
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12.02.2022 19:29 Ответить
Нічого, зараз бєняльоти будуть загрібати лопатою бабло з цього напрямку. Більше туди ніхто крім них не літає
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12.02.2022 19:16 Ответить
а как-же наши крыски, без крыльев-то
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12.02.2022 18:46 Ответить
Вони мають свої літаки.
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12.02.2022 19:04 Ответить
Круто нас наші "союзники" перетворюють в бананову республіку..
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12.02.2022 18:47 Ответить
Если Россия не нападет, то они вернутся через две недели.
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12.02.2022 18:48 Ответить
Дурно все это пахнет и похоже на какой то спектакль, целью которого заставить пойти Украину на уступки *****, но при этом самим не измазаться.
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12.02.2022 18:51 Ответить
Если ты читал заявления большинства дипломатов, то они как раз толкают Украину от уступок.
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12.02.2022 18:52 Ответить
он не читал, некогда ему
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12.02.2022 18:54 Ответить
Заявления, это, конечно, хорошо, но хотелось бы реальных поступков, а не заявлений. Процесс, как бы идёт, но на минимальных оборотах.
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12.02.2022 18:59 Ответить
Каких тебе поступков надо? Америка, Британия и Прибалтика нас вооружила до зубов. У нас сейчас столько техники, что мы Европу захватить можем, если у тех бы не было ядерного оружия.
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12.02.2022 19:00 Ответить
За 8 лет, хотя, если кому-то не нравится клоун, то и за 5 лет президенства гетьмана, Украина могла бы получить ПДЧ. Вот это был бы реальный поступок, который бы прямо указывал бы на то, что Украина - часть западного мира.
Что касается оружия, то да, расчехлились, так сказать, за 7,5 лет, только не думаю, что вооружили, как ты выразился - до зубов. Это, просто, невозможно за месяц сделать.
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12.02.2022 19:07 Ответить
Т.е мы будем вкладывать деньги в большое воровство, а они вооружать и финансировать нашу армию? А чем наша власть занималась 2.5 последних года?
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12.02.2022 19:13 Ответить
пикантность ситуации в том, что при Порошенко, когда армия финансировалась и склады взрывались нам с оружием не особо помогали, а при клоуне с его воровством и будівництвом оружие дают. Все равно, для меня не понятно, почему Украина с 2014 и по 2019 года так и не получила ПДЧ. Это, реально, был бы самый сильный поступок.
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12.02.2022 19:24 Ответить
ПДЧ в ствол не зарядишь и на цель не наведёшь.
Реальное оружие греет душу больше.
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12.02.2022 20:48 Ответить
Ну во первых, вранье - оружие давали. За время Пороха почти на 2 млрд.баксов, хотя ситуация и не была такой трешевой И сейчас дают не клоуну. Дают Украине на сдерживание вкрай охреневшего *****, которого, если не остановить у Украине, придется останавливать в восточной Европе. А в ответ от Зели и его холуев - "устали от партнеров", "не разгоняйте панику", "информатаки Запада в интересах одного политика".

А это что давали

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12.02.2022 21:42 Ответить
Кто сейчас мешает зеленой мрази?
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12.02.2022 22:40 Ответить
а чего ПДЧ не дали москве, она ж просилась в начале двухтысячных
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12.02.2022 23:26 Ответить
ПДЧ, оружие, политическую поддержку дают не призеденту
дают украинцам
и только потому, что запад видит в украинцах нетерпимость к монополизму власти и понимание ценности свободы - это близкие западу ценности
а президенты - маловажны, их украинцы перемелят, как пшеницу в муку и яныка и зе научат по украински разговаривать
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12.02.2022 23:33 Ответить
процесс идет на максимальных оборотах
реальные поступки едут с аэропортов в армию
и реальные поступки на время Ч приготовлены целой стопочкой в брюсселе и вашингтоне
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12.02.2022 19:02 Ответить
Швидше за все в субмаринах та на літаках дронах вже також немає знаків належності, в ночі в ту гру можуть грати більше одного гравця, може статися так що їх літаки почнуть падати як мухи.
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12.02.2022 19:05 Ответить
в случае атаки - небо закроют на всех эшелонах
и не исключаю, что после нас если начнется горячее время наше небо закроют и ф16
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12.02.2022 19:09 Ответить
Конечно, закроют) не сомневайся) Петриотами с дистанцией в 100 км?)) нато четко сказало, что не будет вмешиваться, но у некоторых ф 16... мда
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12.02.2022 19:15 Ответить
закрыть небо Украины ф16-ф35 - это не вмешательствоб это

закрытие неба для полетов всех ЛА
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12.02.2022 19:18 Ответить
А как ф 16, ф 35 "закроют небо"?
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12.02.2022 19:21 Ответить
Ваши слова да Богу в уши. К сожалению, после 2014-2015 годов у меня весь оптимизм пропал, особенно, на фоне постройки газогонов, автомобильных заводов и прочего.
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12.02.2022 19:10 Ответить
Газогоны долго строятся, да быстро разрушаются.
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12.02.2022 20:50 Ответить
Более 1500 тонн оружия и боеприпасов за последние дни -- минимальные обороты? 1.2 млрд.евро срочной помощи на оборону тоже? Они еще вместо нашего зеленого убожества должны армию финансировать и организовать оборону страны?
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12.02.2022 19:11 Ответить
Что вы курите? Завтра вам дадут не современные ракеты, а например F15 или F16, не говоря уже о F35. Вы на них полетите и сможете встроить в нашу систему ПВО? У вас есть для его знания и средства? Они дают то, что в руках наших бойцов может быть максимально эффективным за кратчайшее время подготовки.
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12.02.2022 19:28 Ответить
Исходи из того, что никто ничего тебе не должен, а если дают, говори вежливо СПАСИБО.
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12.02.2022 22:40 Ответить
Лично мне никто ничего не должен, а, вот, с Украиной поступили не особо красиво в Будапеште.
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12.02.2022 22:46 Ответить
во времена будапешта в москве не было что кушать, гуманитарку консервы и окорочка штаты слали - никто не мог подумать, что голая босая москва будет хотеть на кого-то нападать
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12.02.2022 23:39 Ответить
В этом есть и наша вина. Правда, тогда кацапы не воспринимались варварами.
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13.02.2022 23:32 Ответить
Посмотрим.
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12.02.2022 19:18 Ответить
Скоріше, на 9 травня
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12.02.2022 19:21 Ответить
москалики і вата на цн що вдома(
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12.02.2022 20:02 Ответить
не переживайте, это они кресла снимают, что бы больше патронов влезло
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12.02.2022 18:50 Ответить
З якого переляку вони мають ризикувати своїми людьми і майном?
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12.02.2022 18:50 Ответить
В бананову республіку нас перетворює тупе бидло яке під час війни голосує за клоуна
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12.02.2022 18:54 Ответить
Ти впевнений, що то союзники частину Донбасу захопили, Крим анексувала, Боїнг пасажирський збили, військ біля 150 тисяч до наших кордонів нагнали і війною погрожують? Ти ідіот, чи кацапський троль?
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12.02.2022 19:14 Ответить
Они верят в консипорологию, которую вещают эксперты.
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12.02.2022 19:17 Ответить
Зате багато в Україні вірить у муйню, яку вішають клоуни-аматори.
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12.02.2022 19:22 Ответить
Справедливості ради кацапи останні 8 років чітко заявляють, що на Донбасі "їх там нєт". А ще вони довший час заявляли, що Крим захопила місцева самооборона. 😏 І такі, як ти їм вірять, як бачу. 😊
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12.02.2022 19:31 Ответить
Ти серйозно про "Росія зараз нам не погрожує"? Напевне пуцин - президент США, а Жириновський - Франції. Соловйов і Сксбєєвп - то німці із "Зюйддойче цайтунг". Ти сам ч'їх будеш?
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12.02.2022 19:50 Ответить
Власне вашим ніхто не вірить. Навіть ваші господарі китайці. І як Вашим вірити після Будапкштського меморандуму?
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12.02.2022 20:12 Ответить
Скоро 8 лет как сбили Боинг с вашими гражданами. Уже пора определятся
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12.02.2022 18:49 Ответить
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12.02.2022 18:49 Ответить
лебеді відлітають... нажаль.
таке трапляється...
зима... приходять дракони)
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12.02.2022 20:36 Ответить
А ******* мать. То в корону не летали, теперь из-за идиота соседа
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12.02.2022 18:52 Ответить
автобус никто не отменял)
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12.02.2022 19:01 Ответить
тільки дивіться щоб рада та зелені бовдури на місцях не побігли ватобусами та своїми автівками на прикордонні переходи
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12.02.2022 19:07 Ответить
Сцикуни. Планував відпустку в Амстердамі, тепер хай самі жують свої оселедці.
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12.02.2022 18:53 Ответить
Вони мають свої літаки.
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12.02.2022 19:06 Ответить
У жидов нема оселедців.
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12.02.2022 19:07 Ответить
таке враження що всі щось знають а ти сидиш як баран і слухаєш мантру не панікуйте не панікуйте
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12.02.2022 18:53 Ответить
думай про шашлыки на майские - как сказал Зеленский ))
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12.02.2022 19:24 Ответить
я своєму президенту довіряю... все буде добре ніхто на нас не хоче нападати панікьори
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12.02.2022 19:27 Ответить
цензор не на Украину а В УКРАИНУ
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12.02.2022 18:54 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html https://uainfo.org/blognews/1644683308-poroshenko-organizoval-operatsiyu-po-vyvozu-iz-ukrainy-valyuty.html


Порошенко организовал операцию по вывозу

из Украины валюты и семьи? - блогер
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12.02.2022 18:55 Ответить
Хорошо что блогеры стоят на страже. В
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12.02.2022 18:59 Ответить
правильно делает
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12.02.2022 18:59 Ответить
Потрібно слідкувати за його соратником і кумом, посередником в контактах п'ятого та обнуленого...
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13.02.2022 10:15 Ответить
щоб не показувати путіну що його бояться, треба було нікого не випроваджувати з України та не скасовувати авіарейси.
сказати чітко і ясно.
якщо постраждає хоч одна людина. росії ппізздец. і все
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12.02.2022 18:55 Ответить
Та придіть до тями, ніхто таких заяв робити не буде. Хоча б тому, що якщо ці люди постраждають, то потім відповідних керманичів може бути притягнуто до відповідальності родичами загиблих. А заява "росії ппіздец" буде означати повномасштабну війну, в той час як головна мета як раз її уникнути.
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12.02.2022 19:01 Ответить
ви вважаєте путіна і лукашенка відповідними керманичами?
браво.
весь світ вважає їх самодурами та неадекватами.
а такі люди дуже засрані і крім сили нічого не розуміють
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12.02.2022 19:18 Ответить
Шта?.... ***** й Бульбафюрер кінчені уйопкі, такими їх вважає весь світ.
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12.02.2022 19:21 Ответить
ти хто і чого добиваєшся?
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12.02.2022 19:44 Ответить
"Тату, де море" (с)
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12.02.2022 20:07 Ответить
А Цензор давно так пишет. И вобще много ошибок допускает.
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12.02.2022 19:30 Ответить
Це показує те, що кремлівські бандити можуть повторити малайзійський боїнг.
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12.02.2022 19:02 Ответить
Из Стамбула в Киев завтра 10 рейсов только из одного аэропорта и никто не отменяет.
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12.02.2022 19:02 Ответить
Де вас таких аналітіків беруть?
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12.02.2022 19:14 Ответить
В кацапії.
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12.02.2022 19:21 Ответить
Он уже и бриты своих военных выводят.вы живете другой реальностью и не хотите смотреть на мир трезво,как бы печально это бы не было
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12.02.2022 20:25 Ответить
голандців після збитого орками боїнга можна зрозуміти
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12.02.2022 19:08 Ответить
А может самое время отомстить?
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12.02.2022 19:28 Ответить
Цензору ганьба, процитували повідомлення з рашки один в один з "на Україну"
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12.02.2022 19:16 Ответить
все сговорились, чтобы мощные достижения зели в экономике обрушить
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12.02.2022 19:28 Ответить
 
 