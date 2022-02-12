Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину
Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину из-за угрозы российского вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании.
По данным издания, рейс на 12 февраля отменен.
"Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - рассказали в KLM.
Топ комментарии
+21 andriy niki1
показать весь комментарий12.02.2022 18:54
+21 kelman muksat
показать весь комментарий12.02.2022 19:00
+14 Иван Петров #477813
показать весь комментарий12.02.2022 18:48
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Что касается оружия, то да, расчехлились, так сказать, за 7,5 лет, только не думаю, что вооружили, как ты выразился - до зубов. Это, просто, невозможно за месяц сделать.
Реальное оружие греет душу больше.
А это что давали
дают украинцам
и только потому, что запад видит в украинцах нетерпимость к монополизму власти и понимание ценности свободы - это близкие западу ценности
а президенты - маловажны, их украинцы перемелят, как пшеницу в муку и яныка и зе научат по украински разговаривать
реальные поступки едут с аэропортов в армию
и реальные поступки на время Ч приготовлены целой стопочкой в брюсселе и вашингтоне
и не исключаю, что после нас если начнется горячее время наше небо закроют и ф16
закрытие неба для полетов всех ЛА
таке трапляється...
зима... приходять дракони)
Порошенко организовал операцию по вывозу
из Украины валюты и семьи? - блогер
сказати чітко і ясно.
якщо постраждає хоч одна людина. росії ппізздец. і все
браво.
весь світ вважає їх самодурами та неадекватами.
а такі люди дуже засрані і крім сили нічого не розуміють