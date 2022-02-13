УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10555 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 161 26

Санкції США та ЄС здатні завдати непоправної шкоди економіці РФ, - Кулеба

Санкції США та ЄС здатні завдати непоправної шкоди економіці РФ, - Кулеба

Підготовлений завдяки роботі дипломатів пакет санкцій ЄС і США є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", - заявив міністр.

Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, однак поки без SWIFT, - Reuters

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", - зауважив він.

Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.

"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", - зазначив міністр.

Також читайте: Санкції проти Росії буде впроваджено лише у разі її нападу на Україну, - радник Байдена Салліван

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) США (22512) Євросоюз (13315) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6


Некоторые росСМИ сообщают, что Украина сегодня днем перестала впускать на свою территорию граждан России.
Исключение делают лишь для тех, у кого справка о смерти близких родственников.
По данным этих СМИ, пограничники ссылаются на сегодняшний приказ, который поступил около 13:00.
показати весь коментар
13.02.2022 00:30
+5
У рашки и мысли бы не было нападать, если бы такие как ты, не выбрали зеленую жабу, а теперь что-то спрашиваешь у ЕС и США?
показати весь коментар
13.02.2022 00:57
+4
Нехай щастить чи не.уй шастать.
показати весь коментар
13.02.2022 00:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Некоторые росСМИ сообщают, что Украина сегодня днем перестала впускать на свою территорию граждан России.
Исключение делают лишь для тех, у кого справка о смерти близких родственников.
По данным этих СМИ, пограничники ссылаются на сегодняшний приказ, который поступил около 13:00.
показати весь коментар
13.02.2022 00:30 Відповісти
Нехай щастить чи не.уй шастать.
показати весь коментар
13.02.2022 00:32 Відповісти
Если это так то это правильное решение.
показати весь коментар
13.02.2022 00:54 Відповісти
Вони кажуть що і ЗЕ ось-ось нападе.
показати весь коментар
13.02.2022 00:59 Відповісти
Якщо це правда, то вона повинна була бути ще позавчора
показати весь коментар
13.02.2022 05:53 Відповісти
Нас більше інтересує, як дипломатія України оцінує можливий саботаж санкцій зі сторони Німеччини та Франції?
показати весь коментар
13.02.2022 00:31 Відповісти

показати весь коментар
13.02.2022 00:34 Відповісти
Хотел написать умную мысль, но лучше пойду почищу карабин.
показати весь коментар
13.02.2022 00:42 Відповісти
Надеюсь мы выстоим при вторжении. Иначе эти санкции сами и будем терпеть в качестве федерального округа
показати весь коментар
13.02.2022 00:44 Відповісти
США и ЕС !
Вы лучше расскажите пиплу, как 8 лет ваших непоправимых "санкций"
позволили подготовится паРаше
к полномасштабному вторжению
в Украину ?
показати весь коментар
13.02.2022 00:52 Відповісти
У рашки и мысли бы не было нападать, если бы такие как ты, не выбрали зеленую жабу, а теперь что-то спрашиваешь у ЕС и США?
показати весь коментар
13.02.2022 00:57 Відповісти
Дурачок, а в 2014 році хто захопив Крим і напав на Донбас? Сцикло не назвало війну війною, а муженко заявляв, що на території України кацапських військ не має. Завдяки добробатам та волонтерам задуми ********* і його спільників не були втілені в життя. На угоду обнуленому, п'ятим були розформовані добробати. Декому за такий короткий період відшибло пам'ять. Або гроші не пахнуть....
показати весь коментар
13.02.2022 12:18 Відповісти
Якi ж ви зi "Сволоти" *******, аби тiльки *******.
показати весь коментар
13.02.2022 17:26 Відповісти
зебобик,
разве ты ещё не президент
ведь все вы ...президенты
показати весь коментар
13.02.2022 12:23 Відповісти
Що хотіло сказати?
показати весь коментар
13.02.2022 12:26 Відповісти
Санкції США та ЄС здатні завдати непоправної шкоди /Украиной правит не мафия а детский сад. Пацан из младшей группы рассказывает сверстникам какой у него старший брат сильный, смелый и отпадный драчун.
показати весь коментар
13.02.2022 00:54 Відповісти
Гайда ! чистити зброю!
показати весь коментар
13.02.2022 00:57 Відповісти
Смерть ворогам!
показати весь коментар
13.02.2022 01:03 Відповісти
Може вже пора щось з депутаткою Ківою щось робити.
показати весь коментар
13.02.2022 01:08 Відповісти
І тільки? Та у ВР стільки того "добра"-непочатий край роботи...
показати весь коментар
13.02.2022 05:57 Відповісти
По информации издания Reuters, администрация США призвала производителей микросхем готовиться к перебоям с поставками ключевых материалов для их изготовления из России - искать новых продавцов и диверсифицировать текущие цепочки поставок.
Это произошло после того, как группа Techcet опубликовала отчет, в котором была обозначена зависимость многих производителей полупроводников от большого количества чистых химических материалов российского и украинского происхождения, включая палладий, гелий, неон, фтор и скандий.
Например, в отчете Techcet указано, что 35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона - из Украины, правда туда он доставляется из России для проведения очистки.
показати весь коментар
13.02.2022 01:14 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2022 01:16 Відповісти
Та хотя бы и рядом с креслом! От такой фабрики навоза ожидать нужно много!
показати весь коментар
13.02.2022 07:56 Відповісти
От тільки не треба розповідати про "роботу" мухи на рогах вола! Йшли не в фарватері, а в кільватері.
показати весь коментар
13.02.2022 08:25 Відповісти
 
 