Санкції США та ЄС здатні завдати непоправної шкоди економіці РФ, - Кулеба
Підготовлений завдяки роботі дипломатів пакет санкцій ЄС і США є фактором стримування Росії від подальшої агресії.
Таке переконання висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.
"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", - заявив міністр.
Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.
"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", - зауважив він.
Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.
"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", - зазначив міністр.
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Некоторые росСМИ сообщают, что Украина сегодня днем перестала впускать на свою территорию граждан России.
Исключение делают лишь для тех, у кого справка о смерти близких родственников.
По данным этих СМИ, пограничники ссылаются на сегодняшний приказ, который поступил около 13:00.
Вы лучше расскажите пиплу, как 8 лет ваших непоправимых "санкций"
позволили подготовится паРаше
к полномасштабному вторжению
в Украину ?
разве ты ещё не президент
ведь все вы ...президенты
Это произошло после того, как группа Techcet опубликовала отчет, в котором была обозначена зависимость многих производителей полупроводников от большого количества чистых химических материалов российского и украинского происхождения, включая палладий, гелий, неон, фтор и скандий.
Например, в отчете Techcet указано, что 35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона - из Украины, правда туда он доставляется из России для проведения очистки.