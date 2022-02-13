Санкції США та ЄС здатні завдати непоправної шкоди економіці РФ, - Кулеба

Підготовлений завдяки роботі дипломатів пакет санкцій ЄС і США є фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Таке переконання висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету", - заявив міністр.

Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.

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"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні", - зауважив він.

Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ-посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.

"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня", - зазначив міністр.

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