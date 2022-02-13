Макрон похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості
У ході проведеної 12 лютого розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підтримку територіальної цілісності Української держави та похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості.
Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським знову похвалив холоднокровність українців у контексті напруженості. Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé.— Élysée (@Elysee) February 12, 2022
Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Президент Франції попередив Путіна, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.
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Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
Arthur
Ситуація наступна.
Журі та ведучі влаштували якусь ДВК часів Януковича. Балів ми не бачили на таблиці.
Перемогу здобула подруга Зеленського, що порушувала правила конкурсу, відвідуючи Москву на шляху до окупованого Криму.
Суспільному це ок.
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Вспомните Саакашвили когда он жевал галстук .
Паніка на користь ворогу , та й "тараканів" у голові ***** вона не вб'є ,, і війну , якщо він її задумав , не відверне це вже точно .
П@дар путіна чекає
Дивіться українці і думайте чого вони сюди пхаються.
человек с полными карманами московских денег и с мыслями только о втором президентском сроке?
ну, хоть Блинкена слушается, и то хорошо
_Слова - это просто слова, они ничего не подтверждают!
Хоть миллион патронов, калибра 8х50 Лебель!
Я сомневаюсь что можно будет достать хоть что то в таком калибре, а макарон всем сможет показать как щедры французы.