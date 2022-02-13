Макрон похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості

У ході проведеної 12 лютого розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підтримку територіальної цілісності Української держави та похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості.

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським знову похвалив холоднокровність українців у контексті напруженості. Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé. — Élysée (@Elysee) February 12, 2022

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Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Президент Франції попередив Путіна, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.