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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Макрон похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості

Макрон похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості

У ході проведеної 12 лютого розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон підтвердив підтримку територіальної цілісності Української держави та похвалив холоднокровність українців в умовах напруженості.

Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським знову похвалив холоднокровність українців у контексті напруженості. Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé.

— Élysée (@Elysee) February 12, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я прошу вас зупинитися", - Макрон - Путіну

Нагадаємо, 12 лютого між президентами Франції і Росії Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Президент Франції попередив Путіна, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.

Зеленський Володимир (23689) путін володимир (23760) росія (64926) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+24
Та просто ніхто не чув про можливу війну.
Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
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13.02.2022 09:06
+17
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13.02.2022 09:06
+17
🇺🇦 Не панікуй - готуйсь 🇺🇦
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13.02.2022 09:07
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Брысь за поребрик! 💩
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13.02.2022 09:24 Відповісти
Яка у Вас аватарка цікава - коричнева, купкою...
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13.02.2022 10:41 Відповісти
А кто тебе, ватка, сказал, что это моя аватарка?
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13.02.2022 12:09 Відповісти
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13.02.2022 09:06 Відповісти
а ведь Франция не всегда была такой.
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13.02.2022 09:09 Відповісти
Як це давно було , ще за часів Наполеона (
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13.02.2022 09:12 Відповісти
Перша світова. бої під Верденом, німчура прозвала б їх кіборгами якби таке слово тоді було
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13.02.2022 09:22 Відповісти
Да бросьте. Если бы не союзники, а суто Франция против Германии - французы бы и ПМВ прос*али.
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13.02.2022 11:00 Відповісти
Кримська війна, Верден...
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13.02.2022 09:33 Відповісти
Та просто ніхто не чув про можливу війну.
Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
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13.02.2022 09:06 Відповісти
Не тільки "чистять зброю"! Але й готують мотузки! Слава технічному прогресу! Зараз синтетичні шнури такі гладкі і ковзкі що не вимагають попереднього намилювання! Кулі для "ворогів зовнішніх" А зашморги - для "внутрішніх"!
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13.02.2022 10:03 Відповісти
🇺🇦 Не панікуй - готуйсь 🇺🇦
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13.02.2022 09:07 Відповісти
И продал ещё паровозов на миллиард баксов...
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13.02.2022 09:07 Відповісти
Замість озброєння.
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13.02.2022 09:08 Відповісти
там ще тримачи окремо треба буде докупити(
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13.02.2022 09:09 Відповісти
Напевно ще й у кредит як плату за його послуги.
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13.02.2022 09:10 Відповісти
Мы настолько спокойны, что....

Arthur

Ситуація наступна.

Журі та ведучі влаштували якусь ДВК часів Януковича. Балів ми не бачили на таблиці.

Перемогу здобула подруга Зеленського, що порушувала правила конкурсу, відвідуючи Москву на шляху до окупованого Криму.

Суспільному це ок.

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13.02.2022 09:10 Відповісти
Чувіха з якогось гірського села...а вже кінчена малороска..
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13.02.2022 09:11 Відповісти
Ну, суспильне трудно заподозрить в "симпатиях" к Зеленскому, исходя из всей той грязи, которую они льют на его голову. Уверен, что даже если бы эта Паш была его подругой, шансов пропихнуть её на Евровидение у Зе было бы НОЛЬ. Так что все предъявы к Суспильному.
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13.02.2022 09:30 Відповісти
"Так что все предъявы к Суспильному."
**********************************************
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13.02.2022 09:37 Відповісти
Они в разы больше льют грязи на Пороха, а про преЗЕдента больше нейтрально, чем критикуют...
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13.02.2022 09:38 Відповісти
Твердження про "грязь на голову Зєлєнсково" було б справедливим ще рік-півтора тому. Але зараз редакційна політика цього " незалежного" медійника нагадує всим відому "обєспокоєнность". Вісі, хто слухав суспільне до 2020 го року зрозуміють про що я говорю.
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13.02.2022 10:43 Відповісти
Що ти мелеш, нікчемне? Суспільне лило і лиє бруд на Пороха, а до твого блазня у гіршому випадку нейтрально, без критики.
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13.02.2022 13:18 Відповісти
Та ты шо? И даже говорящая голова из петиного пула из "Зворотнього видлику"- тоже "лые" на Петюню и "нейтральна" до Зеленского? 😂 Та самая, кто вопела про "утыски СМИ" (государственного канала, который существует за государственные бабки и обливает помоями власть в угоду олигархам)? Серьёзно??? Апахмелись!😂😂😂
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13.02.2022 20:17 Відповісти
Нехай путлер панікує.
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13.02.2022 09:12 Відповісти
Макрону-краще ти само проявило б холоднокровність коли зустрічалоь з бункєрнай бабушкай,та не дозволило себе обісрати...
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13.02.2022 09:16 Відповісти
Паника и страх это худшее ,что может быть в этой ситуации. А ещё на уровне руководства государства.
Вспомните Саакашвили когда он жевал галстук .
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13.02.2022 09:18 Відповісти
Кроме игр с деревянными автоматами никакой подготовки к войне не ведется. Можно подумать Украина только подыгрывает Байдену, а сама ни в какое вторжение не верит.
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13.02.2022 09:18 Відповісти
Почему мы так не верим нашей армии, да она не израильская,но нанести большой урон русским может. Это доказал 14 год когда не было армии.
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13.02.2022 09:23 Відповісти
Армия ЭФФЕКТИВНА только под мудрым и опытным руководством, а на сей счет очень большие сомнения закрадываются!
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13.02.2022 09:29 Відповісти
Ну так на Бубочке и его ЗЕшобле свет клином не сошёлся. Есть и адекватные профи
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13.02.2022 10:02 Відповісти
Обороняться только на территории Украины неэффективно в военном плане, нужно наносить удары не только по приграничному скоплению войск и базам снабжения и коммуникаций на территории паРашки, но и по самой Москве и дальше, на что Бубочка точно никогда не решится, тем более в первые дни (а потом уже поздно будет)!
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13.02.2022 10:10 Відповісти
ЗЕчмо вобще нельзя до руководства армии допускать. Бо он наруководит до капитуляции
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13.02.2022 10:55 Відповісти
Немає продовження: "Натомість українці послали Макрон у еротичну подорож за відомою у певних колах адресою."
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13.02.2022 09:20 Відповісти
От каких МУДАКОВ как "МАКАРОН" или "БАРРЕЛЬ нефти", которые ездят к ***** на поклон ничего и слышать не хочется (лучше бы заткнулись уже)!
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13.02.2022 09:27 Відповісти
аналогичное мнение - какой ***** плямкает губами...
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13.02.2022 09:34 Відповісти
А чего волноваться? Тут два варианта всего, нападет или не нападет. И от нас ничего не зависит. Просто годы перемирий, прекращений огня, рукопожатий рук, Минск, Нормандия, ТКГ, ОБСЕ и прочее высматривание мира в очке Путина - в итоге привело к самому большому напряжению на границах и угрозе войны. Вопрос к украинской банановой элитке, презикам, дипломатам херовым и хенералам - помогло вам, ссыконавты, нестреляние в оккупанта и "политико-дипломатический путь"?
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13.02.2022 09:30 Відповісти
Да за 8 лет в нормальной стране и армию бы передовую сделали, и военку развили, и железный купол, и гражданскую оборону возобновили, и бомбоубежища восстановили. Война, с*ки, 8 ЛЕТ ИДЕТ! А идиоты в 19 окончательно страну сдали, выбрав шапито во время войны. Вот и результат.
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13.02.2022 13:09 Відповісти
Собака лаяла на дядю фраера. Кукушка хвалит петуха за то, что тот поет кукушке спелись Зе, Пук и Мак - Чук и Гек их побери..). Не думаю, что Америкосы такие тупые зная какая ответственность в их странах за ложный терроризм и создание паники, будут принимать тактику запугивания населения всего мира, а нас лживо предупреждать о нападении. Это равносильно телефонным террористам. А мы не боимся, потому что в крови украинца самый сильный дух и сила в мире. Мы пережили Сталина, Ленина и переживем Путлера, Зеленского и всех олигархов. Украина всю историю боролась за свою свободу и выживание, потому что нам так повезло географически - отсюда и все по х.....й господин Мак с розовым галстуком.
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13.02.2022 09:35 Відповісти
Мелочь, но приятно.
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13.02.2022 09:35 Відповісти
понятно что жабоед удивился... пару дней до войны, а ему удалось продать в кредит на ярд свои паровозы зеленому, а народу - пофиг
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13.02.2022 09:36 Відповісти
Ну а що нам залишається , крім - зберігати холоднокровність . . ?
Паніка на користь ворогу , та й "тараканів" у голові ***** вона не вб'є ,, і війну , якщо він її задумав , не відверне це вже точно .
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13.02.2022 09:37 Відповісти
Да господин Мак, мы помним как защищались мы и как вы без единого выстрела сдались Гитлеру, есть с чем сравнивать.
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13.02.2022 09:40 Відповісти
Они были полны решимости сражаться. Ведь французская армия на то время считалась самой сильной в мире. На неприступной линии Мажино. Но немцы просто пошли в обход, как Бармалей.
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13.02.2022 10:30 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=CTufnPb36mE&feature=share https://youtube.com/watch?v=CTufnPb36mE&feature=share

П@дар путіна чекає
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13.02.2022 09:49 Відповісти
Интересно, а как Макрон "хладнокровность" от "********" отличает?
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13.02.2022 09:50 Відповісти
На такому транспорті возять скрєповстанцев.
Дивіться українці і думайте чого вони сюди пхаються.
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13.02.2022 09:52 Відповісти
в Донецке новый тро
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13.02.2022 10:08 Відповісти
колись були...до 2014
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13.02.2022 10:17 Відповісти
Винтажный троллейбус времён Наполеона.
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13.02.2022 10:14 Відповісти
А коняк к цьому тролейбусу з'їли ?
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13.02.2022 12:25 Відповісти
Путин не Гитлер методы войны другие. Сидя в тел можно выиграть войну? Ссылки где гражданский РЕАЛЬНО может спастись спасти семью дайте!!! Это и ГО и самооборона. ГДЕ ОНИ?
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13.02.2022 09:54 Відповісти
и кто нас хвалит за хладнокровность?

человек с полными карманами московских денег и с мыслями только о втором президентском сроке?

ну, хоть Блинкена слушается, и то хорошо
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13.02.2022 10:00 Відповісти
А жаба думала мы на коленях поползем к его корешу умолять не нападать на нас.лучше умереть с оружием в руках чем стоя на коленях
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13.02.2022 10:00 Відповісти
Сидим. Сами обезянки. И туда.....
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13.02.2022 10:03 Відповісти
"Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні."

_Слова - это просто слова, они ничего не подтверждают!
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13.02.2022 10:05 Відповісти
Гуртом і чорта поборем.
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13.02.2022 10:42 Відповісти
Идёте вы нахрен, крысы вонючие.
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13.02.2022 12:11 Відповісти
спс лягушка за обеспокоенность..
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13.02.2022 12:45 Відповісти
Макрон дал Украине хоть один патрон?
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13.02.2022 14:00 Відповісти
Да легко!
Хоть миллион патронов, калибра 8х50 Лебель!

Я сомневаюсь что можно будет достать хоть что то в таком калибре, а макарон всем сможет показать как щедры французы.
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13.02.2022 20:10 Відповісти
а чого так жабоiд хвилюется.
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13.02.2022 17:27 Відповісти
Берегись когда враг, делает тебе комплименты!
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13.02.2022 20:08 Відповісти
 
 