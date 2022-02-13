Макрон похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности

В ходе состоявшегося 12 февраля разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку территориальной целостности Украинского государства и похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским снова похвалил хладнокровие украинцев в контексте напряженности. Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé. — Élysée (@Elysee) February 12, 2022

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Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.