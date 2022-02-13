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Новости Агрессия России против Украины Война
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Макрон похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности

Макрон похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности

В ходе состоявшегося 12 февраля разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку территориальной целостности Украинского государства и похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским снова похвалил хладнокровие украинцев в контексте напряженности. Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé.

— Élysée (@Elysee) February 12, 2022

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Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) россия (95365) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+24
Та просто ніхто не чув про можливу війну.
Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
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13.02.2022 09:06
+17
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13.02.2022 09:06
+17
🇺🇦 Не панікуй - готуйсь 🇺🇦
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13.02.2022 09:07
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Брысь за поребрик! 💩
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13.02.2022 09:24 Ответить
Яка у Вас аватарка цікава - коричнева, купкою...
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13.02.2022 10:41 Ответить
А кто тебе, ватка, сказал, что это моя аватарка?
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13.02.2022 12:09 Ответить
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13.02.2022 09:06 Ответить
а ведь Франция не всегда была такой.
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13.02.2022 09:09 Ответить
Як це давно було , ще за часів Наполеона (
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13.02.2022 09:12 Ответить
Перша світова. бої під Верденом, німчура прозвала б їх кіборгами якби таке слово тоді було
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13.02.2022 09:22 Ответить
Да бросьте. Если бы не союзники, а суто Франция против Германии - французы бы и ПМВ прос*али.
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13.02.2022 11:00 Ответить
Кримська війна, Верден...
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13.02.2022 09:33 Ответить
Та просто ніхто не чув про можливу війну.
Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
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13.02.2022 09:06 Ответить
Не тільки "чистять зброю"! Але й готують мотузки! Слава технічному прогресу! Зараз синтетичні шнури такі гладкі і ковзкі що не вимагають попереднього намилювання! Кулі для "ворогів зовнішніх" А зашморги - для "внутрішніх"!
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13.02.2022 10:03 Ответить
🇺🇦 Не панікуй - готуйсь 🇺🇦
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13.02.2022 09:07 Ответить
И продал ещё паровозов на миллиард баксов...
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13.02.2022 09:07 Ответить
Замість озброєння.
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13.02.2022 09:08 Ответить
там ще тримачи окремо треба буде докупити(
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13.02.2022 09:09 Ответить
Напевно ще й у кредит як плату за його послуги.
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13.02.2022 09:10 Ответить
Мы настолько спокойны, что....

Arthur

Ситуація наступна.

Журі та ведучі влаштували якусь ДВК часів Януковича. Балів ми не бачили на таблиці.

Перемогу здобула подруга Зеленського, що порушувала правила конкурсу, відвідуючи Москву на шляху до окупованого Криму.

Суспільному це ок.

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13.02.2022 09:10 Ответить
Чувіха з якогось гірського села...а вже кінчена малороска..
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13.02.2022 09:11 Ответить
Ну, суспильне трудно заподозрить в "симпатиях" к Зеленскому, исходя из всей той грязи, которую они льют на его голову. Уверен, что даже если бы эта Паш была его подругой, шансов пропихнуть её на Евровидение у Зе было бы НОЛЬ. Так что все предъявы к Суспильному.
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13.02.2022 09:30 Ответить
"Так что все предъявы к Суспильному."
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13.02.2022 09:37 Ответить
Они в разы больше льют грязи на Пороха, а про преЗЕдента больше нейтрально, чем критикуют...
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13.02.2022 09:38 Ответить
Твердження про "грязь на голову Зєлєнсково" було б справедливим ще рік-півтора тому. Але зараз редакційна політика цього " незалежного" медійника нагадує всим відому "обєспокоєнность". Вісі, хто слухав суспільне до 2020 го року зрозуміють про що я говорю.
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13.02.2022 10:43 Ответить
Що ти мелеш, нікчемне? Суспільне лило і лиє бруд на Пороха, а до твого блазня у гіршому випадку нейтрально, без критики.
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13.02.2022 13:18 Ответить
Та ты шо? И даже говорящая голова из петиного пула из "Зворотнього видлику"- тоже "лые" на Петюню и "нейтральна" до Зеленского? 😂 Та самая, кто вопела про "утыски СМИ" (государственного канала, который существует за государственные бабки и обливает помоями власть в угоду олигархам)? Серьёзно??? Апахмелись!😂😂😂
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13.02.2022 20:17 Ответить
Нехай путлер панікує.
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13.02.2022 09:12 Ответить
Макрону-краще ти само проявило б холоднокровність коли зустрічалоь з бункєрнай бабушкай,та не дозволило себе обісрати...
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13.02.2022 09:16 Ответить
Паника и страх это худшее ,что может быть в этой ситуации. А ещё на уровне руководства государства.
Вспомните Саакашвили когда он жевал галстук .
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13.02.2022 09:18 Ответить
Кроме игр с деревянными автоматами никакой подготовки к войне не ведется. Можно подумать Украина только подыгрывает Байдену, а сама ни в какое вторжение не верит.
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13.02.2022 09:18 Ответить
Почему мы так не верим нашей армии, да она не израильская,но нанести большой урон русским может. Это доказал 14 год когда не было армии.
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13.02.2022 09:23 Ответить
Армия ЭФФЕКТИВНА только под мудрым и опытным руководством, а на сей счет очень большие сомнения закрадываются!
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13.02.2022 09:29 Ответить
Ну так на Бубочке и его ЗЕшобле свет клином не сошёлся. Есть и адекватные профи
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13.02.2022 10:02 Ответить
Обороняться только на территории Украины неэффективно в военном плане, нужно наносить удары не только по приграничному скоплению войск и базам снабжения и коммуникаций на территории паРашки, но и по самой Москве и дальше, на что Бубочка точно никогда не решится, тем более в первые дни (а потом уже поздно будет)!
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13.02.2022 10:10 Ответить
ЗЕчмо вобще нельзя до руководства армии допускать. Бо он наруководит до капитуляции
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13.02.2022 10:55 Ответить
Немає продовження: "Натомість українці послали Макрон у еротичну подорож за відомою у певних колах адресою."
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13.02.2022 09:20 Ответить
От каких МУДАКОВ как "МАКАРОН" или "БАРРЕЛЬ нефти", которые ездят к ***** на поклон ничего и слышать не хочется (лучше бы заткнулись уже)!
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13.02.2022 09:27 Ответить
аналогичное мнение - какой ***** плямкает губами...
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13.02.2022 09:34 Ответить
А чего волноваться? Тут два варианта всего, нападет или не нападет. И от нас ничего не зависит. Просто годы перемирий, прекращений огня, рукопожатий рук, Минск, Нормандия, ТКГ, ОБСЕ и прочее высматривание мира в очке Путина - в итоге привело к самому большому напряжению на границах и угрозе войны. Вопрос к украинской банановой элитке, презикам, дипломатам херовым и хенералам - помогло вам, ссыконавты, нестреляние в оккупанта и "политико-дипломатический путь"?
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13.02.2022 09:30 Ответить
Да за 8 лет в нормальной стране и армию бы передовую сделали, и военку развили, и железный купол, и гражданскую оборону возобновили, и бомбоубежища восстановили. Война, с*ки, 8 ЛЕТ ИДЕТ! А идиоты в 19 окончательно страну сдали, выбрав шапито во время войны. Вот и результат.
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13.02.2022 13:09 Ответить
Собака лаяла на дядю фраера. Кукушка хвалит петуха за то, что тот поет кукушке спелись Зе, Пук и Мак - Чук и Гек их побери..). Не думаю, что Америкосы такие тупые зная какая ответственность в их странах за ложный терроризм и создание паники, будут принимать тактику запугивания населения всего мира, а нас лживо предупреждать о нападении. Это равносильно телефонным террористам. А мы не боимся, потому что в крови украинца самый сильный дух и сила в мире. Мы пережили Сталина, Ленина и переживем Путлера, Зеленского и всех олигархов. Украина всю историю боролась за свою свободу и выживание, потому что нам так повезло географически - отсюда и все по х.....й господин Мак с розовым галстуком.
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13.02.2022 09:35 Ответить
Мелочь, но приятно.
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13.02.2022 09:35 Ответить
понятно что жабоед удивился... пару дней до войны, а ему удалось продать в кредит на ярд свои паровозы зеленому, а народу - пофиг
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13.02.2022 09:36 Ответить
Ну а що нам залишається , крім - зберігати холоднокровність . . ?
Паніка на користь ворогу , та й "тараканів" у голові ***** вона не вб'є ,, і війну , якщо він її задумав , не відверне це вже точно .
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13.02.2022 09:37 Ответить
Да господин Мак, мы помним как защищались мы и как вы без единого выстрела сдались Гитлеру, есть с чем сравнивать.
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13.02.2022 09:40 Ответить
Они были полны решимости сражаться. Ведь французская армия на то время считалась самой сильной в мире. На неприступной линии Мажино. Но немцы просто пошли в обход, как Бармалей.
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13.02.2022 10:30 Ответить
https://youtube.com/watch?v=CTufnPb36mE&feature=share https://youtube.com/watch?v=CTufnPb36mE&feature=share

П@дар путіна чекає
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13.02.2022 09:49 Ответить
Интересно, а как Макрон "хладнокровность" от "********" отличает?
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13.02.2022 09:50 Ответить
На такому транспорті возять скрєповстанцев.
Дивіться українці і думайте чого вони сюди пхаються.
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13.02.2022 09:52 Ответить
в Донецке новый тро
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13.02.2022 10:08 Ответить
колись були...до 2014
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13.02.2022 10:17 Ответить
Винтажный троллейбус времён Наполеона.
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13.02.2022 10:14 Ответить
А коняк к цьому тролейбусу з'їли ?
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13.02.2022 12:25 Ответить
Путин не Гитлер методы войны другие. Сидя в тел можно выиграть войну? Ссылки где гражданский РЕАЛЬНО может спастись спасти семью дайте!!! Это и ГО и самооборона. ГДЕ ОНИ?
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13.02.2022 09:54 Ответить
и кто нас хвалит за хладнокровность?

человек с полными карманами московских денег и с мыслями только о втором президентском сроке?

ну, хоть Блинкена слушается, и то хорошо
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13.02.2022 10:00 Ответить
А жаба думала мы на коленях поползем к его корешу умолять не нападать на нас.лучше умереть с оружием в руках чем стоя на коленях
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13.02.2022 10:00 Ответить
Сидим. Сами обезянки. И туда.....
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13.02.2022 10:03 Ответить
"Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні."

_Слова - это просто слова, они ничего не подтверждают!
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13.02.2022 10:05 Ответить
Гуртом і чорта поборем.
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13.02.2022 10:42 Ответить
Идёте вы нахрен, крысы вонючие.
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13.02.2022 12:11 Ответить
спс лягушка за обеспокоенность..
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13.02.2022 12:45 Ответить
Макрон дал Украине хоть один патрон?
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13.02.2022 14:00 Ответить
Да легко!
Хоть миллион патронов, калибра 8х50 Лебель!

Я сомневаюсь что можно будет достать хоть что то в таком калибре, а макарон всем сможет показать как щедры французы.
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13.02.2022 20:10 Ответить
а чого так жабоiд хвилюется.
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13.02.2022 17:27 Ответить
Берегись когда враг, делает тебе комплименты!
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13.02.2022 20:08 Ответить
 
 