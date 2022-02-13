Макрон похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности
В ходе состоявшегося 12 февраля разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку территориальной целостности Украинского государства и похвалил хладнокровие украинцев в условиях напряженности.
Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским снова похвалил хладнокровие украинцев в контексте напряженности. Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Au téléphone avec le Président ukranien Volodymyr Zelensky, le Président @EmmanuelMacron a de nouveau salué le sang-froid des Ukrainiens dans un contexte de tensions. Le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l'Ukraine a été réaffirmé.— Élysée (@Elysee) February 12, 2022
Напомним, 12 февраля между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.
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Зеля сказав готувати шампури. Тому зебоби не зважають на загрозу, їхні обранці давно з країни повтікали, вивезли родини та майно. А порохоботи тихо чистять зброю.
Arthur
Ситуація наступна.
Журі та ведучі влаштували якусь ДВК часів Януковича. Балів ми не бачили на таблиці.
Перемогу здобула подруга Зеленського, що порушувала правила конкурсу, відвідуючи Москву на шляху до окупованого Криму.
Суспільному це ок.
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Вспомните Саакашвили когда он жевал галстук .
Паніка на користь ворогу , та й "тараканів" у голові ***** вона не вб'є ,, і війну , якщо він її задумав , не відверне це вже точно .
П@дар путіна чекає
Дивіться українці і думайте чого вони сюди пхаються.
человек с полными карманами московских денег и с мыслями только о втором президентском сроке?
ну, хоть Блинкена слушается, и то хорошо
_Слова - это просто слова, они ничего не подтверждают!
Хоть миллион патронов, калибра 8х50 Лебель!
Я сомневаюсь что можно будет достать хоть что то в таком калибре, а макарон всем сможет показать как щедры французы.