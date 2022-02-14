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Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу семи українських міст

Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу семи українських міст

Кредитне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз кредитного рейтингу семи українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.

Такі дії відбулися після зміни прогнозу суверенного рейтингу України з "позитивного" на "стабільний". 

Прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України з 3,9% до 2,9% у поточному році

Автор: 

Fitch (334) прогноз (1380)


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Прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

Хух, зато в других городах все зашибись
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14.02.2022 11:46 Відповісти
Житомир, Тернополь и Кропивницкий выдохнули с облегчением!!!
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14.02.2022 11:52 Відповісти
А чого Львова?
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14.02.2022 11:52 Відповісти
Львов сейчас и так мажорный, «слуги» с олигархами весь свой ЗВР стянули!
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14.02.2022 12:09 Відповісти
Мій Миколаїв попав( Цікаво, чому у переліку Львів, але немає Херсону?
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14.02.2022 11:57 Відповісти
По остальным городам, мне кажется, вообще рейтинг не рассчитывается. Либо он несущественен - брали только крупнейшие города.
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14.02.2022 12:05 Відповісти
у зебилов 40% рост норм на шашлык хватит инвестиций
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14.02.2022 12:02 Відповісти
Думаю это просто самые динамично развивающихся города куда вкладываются деньги, остальные не принимаются во внимание в этом плане😁
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14.02.2022 12:25 Відповісти
 
 