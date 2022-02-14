Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу семи українських міст

Кредитне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз кредитного рейтингу семи українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.

Такі дії відбулися після зміни прогнозу суверенного рейтингу України з "позитивного" на "стабільний".

Прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

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