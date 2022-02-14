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Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга семи украинских городов

Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга семи украинских городов

Кредитное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз кредитного рейтинга семи украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

Такие действия произошли после смены прогноза суверенного рейтинга Украины с "положительного" на "стабильный".

Прогнозы ухудшились для семи городов: Харькова, Львова, Николаева, Мариуполя, Киева, Одессы и Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины с 3,9% до 2,9% в текущем году

Автор: 

Fitch (100) прогноз (698)


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Прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

Хух, зато в других городах все зашибись
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14.02.2022 11:46 Ответить
Житомир, Тернополь и Кропивницкий выдохнули с облегчением!!!
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14.02.2022 11:52 Ответить
А чого Львова?
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14.02.2022 11:52 Ответить
Львов сейчас и так мажорный, «слуги» с олигархами весь свой ЗВР стянули!
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14.02.2022 12:09 Ответить
Мій Миколаїв попав( Цікаво, чому у переліку Львів, але немає Херсону?
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14.02.2022 11:57 Ответить
По остальным городам, мне кажется, вообще рейтинг не рассчитывается. Либо он несущественен - брали только крупнейшие города.
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14.02.2022 12:05 Ответить
у зебилов 40% рост норм на шашлык хватит инвестиций
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14.02.2022 12:02 Ответить
Думаю это просто самые динамично развивающихся города куда вкладываются деньги, остальные не принимаются во внимание в этом плане😁
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14.02.2022 12:25 Ответить
 
 