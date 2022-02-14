Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга семи украинских городов

Кредитное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз кредитного рейтинга семи украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

Такие действия произошли после смены прогноза суверенного рейтинга Украины с "положительного" на "стабильный".

Прогнозы ухудшились для семи городов: Харькова, Львова, Николаева, Мариуполя, Киева, Одессы и Днепра.

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