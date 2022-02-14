Кадиров закликав Зеленського виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотних наслідків"

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського та закликав його виконати Мінські угоди.

Про це Кадиров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Пане Зеленський! Час клоунади добіг кінця. Настала година виконання обов'язку перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла потреба виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України", - йдеться в повідомленні.

За словами Кадирова, виконання положень Мінських угод - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання протистояння між РФ та Україною.

"У зв'язку з цим ви, як гарант Конституції та безпеки свого народу та держави, просто зобов'язані зробити все від вас залежне, щоб уникнути кровопролиття та встановлення миру. Президент Володимир Путін та народи Росії не хочуть війни, ми не з чуток знаємо сенс цього страшного слова. Будьте розсудливі, пане Зеленський!" - додав він.

Кадиров також звернувся до українців та вкотре нагадав про "один народ, загальну культуру та релігію".

"Я ніколи не повірю в те, що українці вважають себе частиною так званого "західного світу" з усіма його виродницькими "цінностями" та русофобською істерією", - додав глава Чечні.

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