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Кадиров закликав Зеленського виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотних наслідків"

Кадиров закликав Зеленського виконати Мінські угоди, щоб

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського та закликав його виконати Мінські угоди.

Про це Кадиров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Пане Зеленський! Час клоунади добіг кінця. Настала година виконання обов'язку перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла потреба виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України", - йдеться в повідомленні.

За словами Кадирова, виконання положень Мінських угод - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання протистояння між РФ та Україною.

"У зв'язку з цим ви, як гарант Конституції та безпеки свого народу та держави, просто зобов'язані зробити все від вас залежне, щоб уникнути кровопролиття та встановлення миру. Президент Володимир Путін та народи Росії не хочуть війни, ми не з чуток знаємо сенс цього страшного слова. Будьте розсудливі, пане Зеленський!" - додав він.

Кадиров також звернувся до українців та вкотре нагадав про "один народ, загальну культуру та релігію".

"Я ніколи не повірю в те, що українці вважають себе частиною так званого "західного світу" з усіма його виродницькими "цінностями" та русофобською істерією", - додав глава Чечні.

Також читайте: Думку про введення військ в Україну я висловлював "як блогер", - Кадиров

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Кадиров Рамзан (527) росія (64969) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+111
Пшел НАХ горный баран!!!
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14.02.2022 17:02
+59
Рамзанка диров-іді нахрєн...
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14.02.2022 17:02
+54
Йде здача України. В цьому зацікавленні Франція, Германія, Дерьмак і сам преЗЕдент України. Вибори 2019 стали роковими
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14.02.2022 17:04
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Це той,що садить московську дупу на свою ,,бутилку,,
Москалям подобається))))
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14.02.2022 17:45 Відповісти
Клоун дон обращается к клоуну зе...
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14.02.2022 17:42 Відповісти
,,ЗЕ,,капітулянт на Банковій
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14.02.2022 17:44 Відповісти
Ну если не веришь-приезжай в Украину и мы тебе докажем!
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14.02.2022 17:44 Відповісти
Вже й кадиров рулить зечмом? Супер!
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14.02.2022 19:57 Відповісти
Шестерка ***** подал голос. А кто тебя спрашивал? Украина сама решает, что ей делать.
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Зеленский! Гони с Украины чеченских чурок в ответ.
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14.02.2022 17:48 Відповісти
Чеченцы такие же "один народ" с русскими как и украинцы, дон.
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14.02.2022 17:49 Відповісти
НРАВІЦА-НЕ НРАВІЦА - А КРАСІВА ГОЙДАЮЦА ))))
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14.02.2022 17:50 Відповісти
Один народ, спільна культура та релігія, сказав чеченець українцю
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14.02.2022 17:51 Відповісти
ДиньДонМойдодырову лучше бы заниматься борьбой за место стареющего Шерхан-Хуйла а не Бубочку пугать, он и так памперсы каждый день регулярно меняет
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14.02.2022 17:53 Відповісти
Посадите его уже на бутылку кто нибудь. Утомил. Хайпует обезьяна.
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14.02.2022 17:56 Відповісти
У нас же гражданская война, а он палится на противостоянии РФ-Украина 🤣
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14.02.2022 17:56 Відповісти
Репнула земля і вискочив чортик.
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14.02.2022 17:58 Відповісти
кадиров... кадаров... диров... А хто це?
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14.02.2022 17:59 Відповісти
Ой, не смешите мои тапочки... Оно ЭТО написало??? Он по-русски не умеет двух слов связать, а тут прямо целая речь. Явно референты писали. Или секретутка в перерывах...
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14.02.2022 18:00 Відповісти
Молодец, поднимает боевой дух украинцев, злит их еще больше.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
Да хрен с ними, с минскими. Тарищ Кадыров, даёшь третью чеченскую!
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14.02.2022 18:05 Відповісти
Такие высказывания могут быть только у сына ишака.
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14.02.2022 18:06 Відповісти
Я вижу ботоксный карлик прям с козырей зашел Сначала с лошадью из МИДа и тувинцем из Минобороны поговорил, теперь овцелюба на речь сподвигнул - трепещи НАТА!!! Неужто это и есть преславутая мокшанская "ядерная триада"?!
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14.02.2022 18:09 Відповісти
В Чечні живе 1,5 млн. осіб. З них 93% чеченці а ось кацапів на території Чечні лишилось менше 2% і то в містах. Згадався совєцький анекдот. - Куме, чому до революції чеченців було 4 мільйони а після революції стало півтора? - Так їх до революції разом з баранами рахували... Схоже нічого не змінилось і анекдот отримав право на "нове життя".
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14.02.2022 18:11 Відповісти
В Москві мешкає понад 2,5 млн. чеченців. Вони тримают більшість ринків.
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14.02.2022 18:53 Відповісти
Повторюю. Усіх чеченців всього 1,5 мільйона разом з тими хто потрошить маскву. Москвичів влаштовує рекет чеченців то хай платять. Що нам з цього? В Полтаві чеченці наприкінці 90-х настільки знахабніли що навіть спробували наїхати на мєнтів. Зникли всі. Безслідно. Приїхали з Чечні розбиратися. І теж всі зникли. Безслідно. Ну от так ніби і не жили ніколи - жодних слідів. Більше не приїздить ніхто ось уже понад 20 років і при слові "Полтава" чеченці сцуть в штани...
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14.02.2022 19:05 Відповісти
Всего в мире проживают, по разным подсчетам, до 1,5 млн человек
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14.02.2022 21:12 Відповісти
Може давайте без таких анекдотів. Може згадаємо, що батальйон імені Джохара Дудаєва боронив Україну на східному фронті, коли багато з учасників цього чату сиділи вдома на діванах з пивом і чіпсами...
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14.02.2022 19:06 Відповісти
У кожного народу є винятки, але у чеченців порядна людина це не виняток, а одиничне унікальне явище. Я таких за все життя не зустрічав. Служив з чеченцями два роки. І після цього ніколи з цими підлими і брехливими людьми ніколи не підтримував ніяких стосунків. Якщо чеченець когось назвав "братом" то це тільки тому що вже приставив ніж до печінки. Чеченці справжні дикуни. У цього народу немає художників, поетів, інженерів. Це бандити. Їх соціальна свідомість на рівні 9-12 століття. Почуття вдячності їх не відоме. Совість відсутня. Ліниві, жадібні паразити які поколіннями жили і продовжують жити з грабунку, рекету, викупів за викрадених людей. Ще Шевченко писав своєму товаришу отаману 2 Січі Кухаренко, який утихомирював їх на догоду імперії на Кавказі "І чи довго ти будеш , друже, чечена ****** сина по кручам ганяти". Кухаренко вбили а його труп за 20 000 царських рублів продали козацькому війську. Військо поховало Кухаренко і вирізало всіх кого знайшли. І продовжили. І закінчили повним підкоренням чеченців імперії. Забули, суки, хто їх раком поставив... Без українців кацапи не змогли підкорити навіть Кадирова. А цей дурник, на відміну від Дудаєва якому українці допомагали, не знає історії і тому гавкає на українців...
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14.02.2022 19:25 Відповісти
Кадыров может мокшам безхребетным что-то там указывать, мы Украинцы, шлем тебя на куй ишака!
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14.02.2022 18:12 Відповісти
Кадиров з роду асимільованих на Кавказі донських казаків. Про це його батько Ахмат неодноразова сам заявляв. Він десь там вчився на імама а в совєцький час списки таких учнів (а він почав навчання в медресе в віці 29 років!) затверджувалось в КГБ. То ж не дивно що в другу чеченську він зрадив вайнахів і перейшов на сторону федералів, за що був призначений "главою Чечні"...
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15.02.2022 00:32 Відповісти
Ещё одна бородатая шлюха проснулась...
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14.02.2022 18:16 Відповісти
кадырка . иди учи китайский изиг чурка ты рузькая.
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14.02.2022 18:17 Відповісти
що це за ***** небрите вилізло? приходь в Україну чи ти курва тільки жінок і дітей можеш залякувати ...
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14.02.2022 18:17 Відповісти
"виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України"

Во-первых - никаких подписей президентов под Минскими нет, там стоит подпись одного экс-президента, который был экс-презиентом уже тогда, когда из подписывал.

Во-вторых - признание банд "ЛДНР" напрямую противоречит минским соглашениям.
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14.02.2022 18:19 Відповісти
Ты ещё не знаешь, что Зеленский в Париже наподписывал? Поинтересуйся, будешь удивлён.
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14.02.2022 20:11 Відповісти
Почитал каменты... этому чебуреку так насовали, что даже добавить нечего .
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14.02.2022 18:21 Відповісти
Я помню,как в 2007,2008 в санаториях на западной Украине было много чеченцев,которые там лечились и уезжали назад на войну.Некоторые оставляли там семьи,некоторые оставались сами.Украина помогала,люди относились к ним с милосердием. Когда я увидел,как они в 14м бесчинствовали в Донецке - уважение к этому народу пропало.Вот так-то.
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14.02.2022 18:23 Відповісти
Так вони хотіли в свої часи і у Львові керувати.
Надавали ім по мордасам,вони і повтікали!
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14.02.2022 21:46 Відповісти
В Донецьку були кадирівці. Тобто тейп "беной". Це один з найчисельніших з 170 тейпів Чечні. Всі інші тейпи зараз задавлені в гівно і до зброї не мають доступу. Тому всі претензії саме до беной. Дискутувати з ними немає сенсу. Вбивати відразу. В самій Чечні вайнахи будуть лише вдячні.
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14.02.2022 23:46 Відповісти
Що там зеля вже гулю наклав у штани?Пороху таке не сказав би горний солдат путіна.Але віслюк віслюка знає з далека.
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14.02.2022 18:25 Відповісти
Так при Порохе эти договорняки и были подписаны. Алё, гараж, проснись...
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Ти там приймав участь у договорі?
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14.02.2022 18:39 Відповісти
Так. Опосердковано. Однак - приймав...
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14.02.2022 22:33 Відповісти
"Дон")))). Его забыли спросить. И было бы здорово, если бы Россия эти же договоренности выполнила.
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14.02.2022 18:27 Відповісти
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14.02.2022 18:33 Відповісти
Так він дон-чурка-дон академик дон.
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14.02.2022 22:01 Відповісти
кадырка, хочешь быть бендеровцем ?

зарежь еще рашкована !
а за хла Героя Украины получишь !
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14.02.2022 22:01 Відповісти
Там не стоять підписи президентів, ідіот...
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14.02.2022 18:35 Відповісти
Де він там побачив підпис Президента України? Та й немитої теж. https://gdb.rferl.org/9B74677A-6397-4F5F-96AD-92B8BB1C4C73_w1597_n_r1_st.jpg
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14.02.2022 18:37 Відповісти
.....дон, висрався
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14.02.2022 18:42 Відповісти
А при чём тут якуты?
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14.02.2022 18:45 Відповісти
Чучмек этот бородатый такое же ссыкло как и *****. Корчит из себя воина , а сам каждую ночь в разных местах ночует, с огромной охраной . Ссыт ответки от настоящих вайнахов, не продавших свою совесть русне. Да и руснявые силовики рашки с большими звездами на погонах спят и видят , как его завалить.
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14.02.2022 18:46 Відповісти
ішак тупий йди геть мурло
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14.02.2022 18:48 Відповісти
Выходит, что я с этим овцейопом - один народ? Неееееет, это вряд ли
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14.02.2022 18:50 Відповісти
ця путінська куртизанка на повному утриманні ще щось говорить?
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14.02.2022 18:57 Відповісти
Он читать то по руськи не может, а туда же ******.
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14.02.2022 18:57 Відповісти
То они верещат про злых бендеровцев которые режут русских. А теперь этих русских силой хотят запихать обратно к злым бендеровцам. У ватанов в рашке наверно уже вата в голове дымит от многоходовок их фюрера.
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14.02.2022 19:08 Відповісти
и нато ему и бамбас, ещё и угрожает...
зеля, быстро выполнил, а потом извинись
какпец
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14.02.2022 19:10 Відповісти
кадырка присядь на бутылка🤣
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14.02.2022 19:11 Відповісти
Ты-то куда лезешь, ишак?
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14.02.2022 19:14 Відповісти
у него восемь классов образования, между прочим!!!
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14.02.2022 19:14 Відповісти
явно видно что это ему писали текст даже не в чечне ,а в рашке .... не в его манере и без слов (дон) ..))
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14.02.2022 19:17 Відповісти
признавайте дыру если хотите и пошли на йух. никакого статуса кто пошел на нас с автоматом
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14.02.2022 19:17 Відповісти
А каким боком этот дранный ишак к нам
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Шакал вонючий хлопни пасть и закройся в ауле что бы тебя не видно было труслива гнида.
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Сгинь,нечистый
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14.02.2022 19:40 Відповісти
Нет ничего у нас общего с зоофилами.Мы овечек не насилуем.
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14.02.2022 19:48 Відповісти
Наразі рашка зробила и робить все можливе щоб Українці не вважали себе частиною руського миру. Дальше - більше!
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14.02.2022 20:05 Відповісти
Кадыров докукарекается, что местные силовики, которых давно раздражает, сделают ему необратимые последствия.
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14.02.2022 20:21 Відповісти
Тело, которое не может 2 слова связать - такой пост настрочило))

Аххахаха

Дон, гон Дон пусть дальше там овечек ...т
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14.02.2022 20:24 Відповісти
Кто такой петух кадыров?? Никто и звать никак. Террорист и предатель Чечни.
Пес дворовой кремля , очколиз путина.
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14.02.2022 20:31 Відповісти
Ще один нас ''лічить''!
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14.02.2022 20:31 Відповісти
Они все рашисты пугают, и требуют исполнить минские протоколы.

Нельзя это делать во благо Украины и народа Украины.
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14.02.2022 20:37 Відповісти
Передбачив війну Росії проти України і окупацію Криму: Джохар Дудаєв, 1995 рік

https://www.youtube.com/watch?v=CIu2J143mFY
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14.02.2022 21:16 Відповісти
Перестаньте называть его "главой Чечни". Он такой же глава Чечни как гауляйтер Киева был главой Украины.
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14.02.2022 20:52 Відповісти
кадыров - а кто это?
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14.02.2022 20:56 Відповісти
Это за кацапию заступается тот, который "своего первого русского я зарезал в 16 лет"? Ну-ну... Интересно - жил ли бы этот ****** в Украине, после заявлений, например, "первого украинца я зарезал в 16 лет"? Терпилы кацапские...
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14.02.2022 21:03 Відповісти
Та ні! Хай Кадиров живе і процвітає! Путька йому щорічно виділяє
на утримання 375 млрд. фуфлів! Це за рахунок податків козломордих
Лаптестану. Кадиров добре тримає Путьку за яйця, а кацапи в паніці
розбігаються як тількі но почують " чечня идет!" Масква скоро стане
столицею Ічкерії !
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14.02.2022 22:00 Відповісти
Справжній лідер чеченського народу!
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев в документальном фильме "Дуки" (1992)
https://www.youtube.com/watch?v=S4xFG7LrGq0
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14.02.2022 21:20 Відповісти
Чета ржу. Я от прямо відчуваю себе "частиною так званого "західного світу" з усіма його виродницькими "цінностями" та русофобською істерією" Особливо, з русофобством 😂
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14.02.2022 21:49 Відповісти
Ты только не бзди, приходи в Украину и вернешься замотанным в свиную шкуру, если вообще будет чему возвращаться, ушлепок *************.
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14.02.2022 21:55 Відповісти
я даже не догадывался что у меня есть брат горный муфлон
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14.02.2022 22:02 Відповісти
Скука!!!! Где - Я тебе голова резать буду! ?????
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14.02.2022 22:26 Відповісти
Бомжара якийсь)
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14.02.2022 22:33 Відповісти
მაიმუნი ვირის შვილი
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14.02.2022 23:49 Відповісти
оно, блохастое, еще указывать будет?
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15.02.2022 00:39 Відповісти
Чеченська мерзота
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15.02.2022 05:32 Відповісти
Иди в овчарню, ******. Ты сам сидишь на троне местечкового царя вовно столько, сколько путя будет в кремле, так что не гавкай
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15.02.2022 08:56 Відповісти
Росія йди *****! А ми підемо в ЄС...
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06.03.2022 23:16 Відповісти
Шавка под забором высрала чеченское ГОВНО..
Сын ***** сгорит в огне вместе с ****** - а прах раскинем как удобрение УКРАИНСКОЙ земли.
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11.03.2022 14:58 Відповісти
Чеченское чмо-не блей, обосрёщся. Ты бы рассказал публике как мать вместо овцы берешь,******
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11.03.2022 15:02 Відповісти
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