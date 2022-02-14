Кадиров закликав Зеленського виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотних наслідків"
Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента Зеленського та закликав його виконати Мінські угоди.
Про це Кадиров повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Пане Зеленський! Час клоунади добіг кінця. Настала година виконання обов'язку перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла потреба виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України", - йдеться в повідомленні.
За словами Кадирова, виконання положень Мінських угод - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання протистояння між РФ та Україною.
"У зв'язку з цим ви, як гарант Конституції та безпеки свого народу та держави, просто зобов'язані зробити все від вас залежне, щоб уникнути кровопролиття та встановлення миру. Президент Володимир Путін та народи Росії не хочуть війни, ми не з чуток знаємо сенс цього страшного слова. Будьте розсудливі, пане Зеленський!" - додав він.
Кадиров також звернувся до українців та вкотре нагадав про "один народ, загальну культуру та релігію".
"Я ніколи не повірю в те, що українці вважають себе частиною так званого "західного світу" з усіма його виродницькими "цінностями" та русофобською істерією", - додав глава Чечні.
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Москалям подобається))))
Во-первых - никаких подписей президентов под Минскими нет, там стоит подпись одного экс-президента, который был экс-презиентом уже тогда, когда из подписывал.
Во-вторых - признание банд "ЛДНР" напрямую противоречит минским соглашениям.
Надавали ім по мордасам,вони і повтікали!
зарежь еще рашкована !
а за хла Героя Украины получишь !
зеля, быстро выполнил, а потом извинись
какпец
Аххахаха
Дон, гон Дон пусть дальше там овечек ...т
Пес дворовой кремля , очколиз путина.
Нельзя это делать во благо Украины и народа Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=CIu2J143mFY
на утримання 375 млрд. фуфлів! Це за рахунок податків козломордих
Лаптестану. Кадиров добре тримає Путьку за яйця, а кацапи в паніці
розбігаються як тількі но почують " чечня идет!" Масква скоро стане
столицею Ічкерії !
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев в документальном фильме "Дуки" (1992)
https://www.youtube.com/watch?v=S4xFG7LrGq0
Сын ***** сгорит в огне вместе с ****** - а прах раскинем как удобрение УКРАИНСКОЙ земли.