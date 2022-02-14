Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения, чтобы "избежать необратимых последствий"
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому и призвал его выполнить Минские соглашения.
Об этом Кадыров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины", - говорится в сообщении.
По словам Кадырова, выполнение положений Минских соглашений – первый важнейший шаг в деле политического урегулирования противостояния между РФ и Украиной.
"В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский! " – добавил он.
Кадыров также обратился к украинцам и в очередной раз напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".
"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", - добавил глава Чечни.
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Москалям подобається))))
Во-первых - никаких подписей президентов под Минскими нет, там стоит подпись одного экс-президента, который был экс-презиентом уже тогда, когда из подписывал.
Во-вторых - признание банд "ЛДНР" напрямую противоречит минским соглашениям.
Надавали ім по мордасам,вони і повтікали!
зарежь еще рашкована !
а за хла Героя Украины получишь !
зеля, быстро выполнил, а потом извинись
какпец
Аххахаха
Дон, гон Дон пусть дальше там овечек ...т
Пес дворовой кремля , очколиз путина.
Нельзя это делать во благо Украины и народа Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=CIu2J143mFY
на утримання 375 млрд. фуфлів! Це за рахунок податків козломордих
Лаптестану. Кадиров добре тримає Путьку за яйця, а кацапи в паніці
розбігаються як тількі но почують " чечня идет!" Масква скоро стане
столицею Ічкерії !
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев в документальном фильме "Дуки" (1992)
https://www.youtube.com/watch?v=S4xFG7LrGq0
Сын ***** сгорит в огне вместе с ****** - а прах раскинем как удобрение УКРАИНСКОЙ земли.