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Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения, чтобы "избежать необратимых последствий"

Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения, чтобы

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому и призвал его выполнить Минские соглашения.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, выполнение положений Минских соглашений – первый важнейший шаг в деле политического урегулирования противостояния между РФ и Украиной.

"В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский! " – добавил он.

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Кадыров также обратился к украинцам и в очередной раз напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".

"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", - добавил глава Чечни.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Кадыров Рамзан (801) россия (95393) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+111
Пшел НАХ горный баран!!!
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14.02.2022 17:02
+59
Рамзанка диров-іді нахрєн...
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14.02.2022 17:02
+54
Йде здача України. В цьому зацікавленні Франція, Германія, Дерьмак і сам преЗЕдент України. Вибори 2019 стали роковими
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14.02.2022 17:04
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Це той,що садить московську дупу на свою ,,бутилку,,
Москалям подобається))))
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14.02.2022 17:45 Ответить
Клоун дон обращается к клоуну зе...
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14.02.2022 17:42 Ответить
,,ЗЕ,,капітулянт на Банковій
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14.02.2022 17:44 Ответить
Ну если не веришь-приезжай в Украину и мы тебе докажем!
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14.02.2022 17:44 Ответить
Вже й кадиров рулить зечмом? Супер!
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14.02.2022 19:57 Ответить
Шестерка ***** подал голос. А кто тебя спрашивал? Украина сама решает, что ей делать.
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14.02.2022 17:48 Ответить
Зеленский! Гони с Украины чеченских чурок в ответ.
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14.02.2022 17:48 Ответить
Чеченцы такие же "один народ" с русскими как и украинцы, дон.
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14.02.2022 17:49 Ответить
НРАВІЦА-НЕ НРАВІЦА - А КРАСІВА ГОЙДАЮЦА ))))
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14.02.2022 17:50 Ответить
Один народ, спільна культура та релігія, сказав чеченець українцю
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14.02.2022 17:51 Ответить
ДиньДонМойдодырову лучше бы заниматься борьбой за место стареющего Шерхан-Хуйла а не Бубочку пугать, он и так памперсы каждый день регулярно меняет
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14.02.2022 17:53 Ответить
Посадите его уже на бутылку кто нибудь. Утомил. Хайпует обезьяна.
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14.02.2022 17:56 Ответить
У нас же гражданская война, а он палится на противостоянии РФ-Украина 🤣
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14.02.2022 17:56 Ответить
Репнула земля і вискочив чортик.
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14.02.2022 17:58 Ответить
кадиров... кадаров... диров... А хто це?
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14.02.2022 17:59 Ответить
Ой, не смешите мои тапочки... Оно ЭТО написало??? Он по-русски не умеет двух слов связать, а тут прямо целая речь. Явно референты писали. Или секретутка в перерывах...
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14.02.2022 18:00 Ответить
Молодец, поднимает боевой дух украинцев, злит их еще больше.
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14.02.2022 18:03 Ответить
Да хрен с ними, с минскими. Тарищ Кадыров, даёшь третью чеченскую!
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14.02.2022 18:05 Ответить
Такие высказывания могут быть только у сына ишака.
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14.02.2022 18:06 Ответить
Я вижу ботоксный карлик прям с козырей зашел Сначала с лошадью из МИДа и тувинцем из Минобороны поговорил, теперь овцелюба на речь сподвигнул - трепещи НАТА!!! Неужто это и есть преславутая мокшанская "ядерная триада"?!
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14.02.2022 18:09 Ответить
В Чечні живе 1,5 млн. осіб. З них 93% чеченці а ось кацапів на території Чечні лишилось менше 2% і то в містах. Згадався совєцький анекдот. - Куме, чому до революції чеченців було 4 мільйони а після революції стало півтора? - Так їх до революції разом з баранами рахували... Схоже нічого не змінилось і анекдот отримав право на "нове життя".
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14.02.2022 18:11 Ответить
В Москві мешкає понад 2,5 млн. чеченців. Вони тримают більшість ринків.
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14.02.2022 18:53 Ответить
Повторюю. Усіх чеченців всього 1,5 мільйона разом з тими хто потрошить маскву. Москвичів влаштовує рекет чеченців то хай платять. Що нам з цього? В Полтаві чеченці наприкінці 90-х настільки знахабніли що навіть спробували наїхати на мєнтів. Зникли всі. Безслідно. Приїхали з Чечні розбиратися. І теж всі зникли. Безслідно. Ну от так ніби і не жили ніколи - жодних слідів. Більше не приїздить ніхто ось уже понад 20 років і при слові "Полтава" чеченці сцуть в штани...
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14.02.2022 19:05 Ответить
Всего в мире проживают, по разным подсчетам, до 1,5 млн человек
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14.02.2022 21:12 Ответить
Може давайте без таких анекдотів. Може згадаємо, що батальйон імені Джохара Дудаєва боронив Україну на східному фронті, коли багато з учасників цього чату сиділи вдома на діванах з пивом і чіпсами...
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14.02.2022 19:06 Ответить
У кожного народу є винятки, але у чеченців порядна людина це не виняток, а одиничне унікальне явище. Я таких за все життя не зустрічав. Служив з чеченцями два роки. І після цього ніколи з цими підлими і брехливими людьми ніколи не підтримував ніяких стосунків. Якщо чеченець когось назвав "братом" то це тільки тому що вже приставив ніж до печінки. Чеченці справжні дикуни. У цього народу немає художників, поетів, інженерів. Це бандити. Їх соціальна свідомість на рівні 9-12 століття. Почуття вдячності їх не відоме. Совість відсутня. Ліниві, жадібні паразити які поколіннями жили і продовжують жити з грабунку, рекету, викупів за викрадених людей. Ще Шевченко писав своєму товаришу отаману 2 Січі Кухаренко, який утихомирював їх на догоду імперії на Кавказі "І чи довго ти будеш , друже, чечена ****** сина по кручам ганяти". Кухаренко вбили а його труп за 20 000 царських рублів продали козацькому війську. Військо поховало Кухаренко і вирізало всіх кого знайшли. І продовжили. І закінчили повним підкоренням чеченців імперії. Забули, суки, хто їх раком поставив... Без українців кацапи не змогли підкорити навіть Кадирова. А цей дурник, на відміну від Дудаєва якому українці допомагали, не знає історії і тому гавкає на українців...
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14.02.2022 19:25 Ответить
Кадыров может мокшам безхребетным что-то там указывать, мы Украинцы, шлем тебя на куй ишака!
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14.02.2022 18:12 Ответить
Кадиров з роду асимільованих на Кавказі донських казаків. Про це його батько Ахмат неодноразова сам заявляв. Він десь там вчився на імама а в совєцький час списки таких учнів (а він почав навчання в медресе в віці 29 років!) затверджувалось в КГБ. То ж не дивно що в другу чеченську він зрадив вайнахів і перейшов на сторону федералів, за що був призначений "главою Чечні"...
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15.02.2022 00:32 Ответить
Ещё одна бородатая шлюха проснулась...
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14.02.2022 18:16 Ответить
кадырка . иди учи китайский изиг чурка ты рузькая.
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14.02.2022 18:17 Ответить
що це за ***** небрите вилізло? приходь в Україну чи ти курва тільки жінок і дітей можеш залякувати ...
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14.02.2022 18:17 Ответить
"виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України"

Во-первых - никаких подписей президентов под Минскими нет, там стоит подпись одного экс-президента, который был экс-презиентом уже тогда, когда из подписывал.

Во-вторых - признание банд "ЛДНР" напрямую противоречит минским соглашениям.
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14.02.2022 18:19 Ответить
Ты ещё не знаешь, что Зеленский в Париже наподписывал? Поинтересуйся, будешь удивлён.
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14.02.2022 20:11 Ответить
Почитал каменты... этому чебуреку так насовали, что даже добавить нечего .
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14.02.2022 18:21 Ответить
Я помню,как в 2007,2008 в санаториях на западной Украине было много чеченцев,которые там лечились и уезжали назад на войну.Некоторые оставляли там семьи,некоторые оставались сами.Украина помогала,люди относились к ним с милосердием. Когда я увидел,как они в 14м бесчинствовали в Донецке - уважение к этому народу пропало.Вот так-то.
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14.02.2022 18:23 Ответить
Так вони хотіли в свої часи і у Львові керувати.
Надавали ім по мордасам,вони і повтікали!
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14.02.2022 21:46 Ответить
В Донецьку були кадирівці. Тобто тейп "беной". Це один з найчисельніших з 170 тейпів Чечні. Всі інші тейпи зараз задавлені в гівно і до зброї не мають доступу. Тому всі претензії саме до беной. Дискутувати з ними немає сенсу. Вбивати відразу. В самій Чечні вайнахи будуть лише вдячні.
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14.02.2022 23:46 Ответить
Що там зеля вже гулю наклав у штани?Пороху таке не сказав би горний солдат путіна.Але віслюк віслюка знає з далека.
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14.02.2022 18:25 Ответить
Так при Порохе эти договорняки и были подписаны. Алё, гараж, проснись...
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14.02.2022 18:36 Ответить
Ти там приймав участь у договорі?
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14.02.2022 18:39 Ответить
Так. Опосердковано. Однак - приймав...
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14.02.2022 22:33 Ответить
"Дон")))). Его забыли спросить. И было бы здорово, если бы Россия эти же договоренности выполнила.
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14.02.2022 18:27 Ответить
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14.02.2022 18:33 Ответить
Так він дон-чурка-дон академик дон.
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14.02.2022 22:01 Ответить
кадырка, хочешь быть бендеровцем ?

зарежь еще рашкована !
а за хла Героя Украины получишь !
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14.02.2022 22:01 Ответить
Там не стоять підписи президентів, ідіот...
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14.02.2022 18:35 Ответить
Де він там побачив підпис Президента України? Та й немитої теж. https://gdb.rferl.org/9B74677A-6397-4F5F-96AD-92B8BB1C4C73_w1597_n_r1_st.jpg
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14.02.2022 18:37 Ответить
.....дон, висрався
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14.02.2022 18:42 Ответить
А при чём тут якуты?
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14.02.2022 18:45 Ответить
Чучмек этот бородатый такое же ссыкло как и *****. Корчит из себя воина , а сам каждую ночь в разных местах ночует, с огромной охраной . Ссыт ответки от настоящих вайнахов, не продавших свою совесть русне. Да и руснявые силовики рашки с большими звездами на погонах спят и видят , как его завалить.
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14.02.2022 18:46 Ответить
ішак тупий йди геть мурло
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14.02.2022 18:48 Ответить
Выходит, что я с этим овцейопом - один народ? Неееееет, это вряд ли
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14.02.2022 18:50 Ответить
ця путінська куртизанка на повному утриманні ще щось говорить?
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14.02.2022 18:57 Ответить
Он читать то по руськи не может, а туда же ******.
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14.02.2022 18:57 Ответить
То они верещат про злых бендеровцев которые режут русских. А теперь этих русских силой хотят запихать обратно к злым бендеровцам. У ватанов в рашке наверно уже вата в голове дымит от многоходовок их фюрера.
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14.02.2022 19:08 Ответить
и нато ему и бамбас, ещё и угрожает...
зеля, быстро выполнил, а потом извинись
какпец
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14.02.2022 19:10 Ответить
кадырка присядь на бутылка🤣
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14.02.2022 19:11 Ответить
Ты-то куда лезешь, ишак?
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14.02.2022 19:14 Ответить
у него восемь классов образования, между прочим!!!
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14.02.2022 19:14 Ответить
явно видно что это ему писали текст даже не в чечне ,а в рашке .... не в его манере и без слов (дон) ..))
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14.02.2022 19:17 Ответить
признавайте дыру если хотите и пошли на йух. никакого статуса кто пошел на нас с автоматом
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14.02.2022 19:17 Ответить
А каким боком этот дранный ишак к нам
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14.02.2022 19:20 Ответить
Шакал вонючий хлопни пасть и закройся в ауле что бы тебя не видно было труслива гнида.
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14.02.2022 19:26 Ответить
Сгинь,нечистый
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14.02.2022 19:40 Ответить
Нет ничего у нас общего с зоофилами.Мы овечек не насилуем.
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14.02.2022 19:48 Ответить
Наразі рашка зробила и робить все можливе щоб Українці не вважали себе частиною руського миру. Дальше - більше!
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14.02.2022 20:05 Ответить
Кадыров докукарекается, что местные силовики, которых давно раздражает, сделают ему необратимые последствия.
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14.02.2022 20:21 Ответить
Тело, которое не может 2 слова связать - такой пост настрочило))

Аххахаха

Дон, гон Дон пусть дальше там овечек ...т
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14.02.2022 20:24 Ответить
Кто такой петух кадыров?? Никто и звать никак. Террорист и предатель Чечни.
Пес дворовой кремля , очколиз путина.
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14.02.2022 20:31 Ответить
Ще один нас ''лічить''!
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14.02.2022 20:31 Ответить
Они все рашисты пугают, и требуют исполнить минские протоколы.

Нельзя это делать во благо Украины и народа Украины.
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14.02.2022 20:37 Ответить
Передбачив війну Росії проти України і окупацію Криму: Джохар Дудаєв, 1995 рік

https://www.youtube.com/watch?v=CIu2J143mFY
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14.02.2022 21:16 Ответить
Перестаньте называть его "главой Чечни". Он такой же глава Чечни как гауляйтер Киева был главой Украины.
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14.02.2022 20:52 Ответить
кадыров - а кто это?
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14.02.2022 20:56 Ответить
Это за кацапию заступается тот, который "своего первого русского я зарезал в 16 лет"? Ну-ну... Интересно - жил ли бы этот ****** в Украине, после заявлений, например, "первого украинца я зарезал в 16 лет"? Терпилы кацапские...
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14.02.2022 21:03 Ответить
Та ні! Хай Кадиров живе і процвітає! Путька йому щорічно виділяє
на утримання 375 млрд. фуфлів! Це за рахунок податків козломордих
Лаптестану. Кадиров добре тримає Путьку за яйця, а кацапи в паніці
розбігаються як тількі но почують " чечня идет!" Масква скоро стане
столицею Ічкерії !
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14.02.2022 22:00 Ответить
Справжній лідер чеченського народу!
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев в документальном фильме "Дуки" (1992)
https://www.youtube.com/watch?v=S4xFG7LrGq0
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14.02.2022 21:20 Ответить
Чета ржу. Я от прямо відчуваю себе "частиною так званого "західного світу" з усіма його виродницькими "цінностями" та русофобською істерією" Особливо, з русофобством 😂
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14.02.2022 21:49 Ответить
Ты только не бзди, приходи в Украину и вернешься замотанным в свиную шкуру, если вообще будет чему возвращаться, ушлепок *************.
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14.02.2022 21:55 Ответить
я даже не догадывался что у меня есть брат горный муфлон
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14.02.2022 22:02 Ответить
Скука!!!! Где - Я тебе голова резать буду! ?????
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14.02.2022 22:26 Ответить
Бомжара якийсь)
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14.02.2022 22:33 Ответить
მაიმუნი ვირის შვილი
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14.02.2022 23:49 Ответить
оно, блохастое, еще указывать будет?
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15.02.2022 00:39 Ответить
Чеченська мерзота
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15.02.2022 05:32 Ответить
Иди в овчарню, ******. Ты сам сидишь на троне местечкового царя вовно столько, сколько путя будет в кремле, так что не гавкай
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15.02.2022 08:56 Ответить
Росія йди *****! А ми підемо в ЄС...
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06.03.2022 23:16 Ответить
Шавка под забором высрала чеченское ГОВНО..
Сын ***** сгорит в огне вместе с ****** - а прах раскинем как удобрение УКРАИНСКОЙ земли.
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11.03.2022 14:58 Ответить
Чеченское чмо-не блей, обосрёщся. Ты бы рассказал публике как мать вместо овцы берешь,******
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11.03.2022 15:02 Ответить
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