Кадыров призвал Зеленского выполнить Минские соглашения, чтобы "избежать необратимых последствий"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому и призвал его выполнить Минские соглашения.

Об этом Кадыров сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, выполнение положений Минских соглашений – первый важнейший шаг в деле политического урегулирования противостояния между РФ и Украиной.

"В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский! " – добавил он.

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Кадыров также обратился к украинцам и в очередной раз напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".

"Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", - добавил глава Чечни.