Меджліс: загроза вторгнення - реальна, ми залишаємося в Києві
Меджліс кримськотатарського народу розглядає загрозу вторгнення РФ як реальну та ймовірну і продовжує планову роботу, не збираючись залишати Київ.
Про це йдеться у заяві Прездії Меджлісу кримськотатарського народу, яку опублікував на своїй сторінці у фейсбуці голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Меджліс кримськотатарського народу оцінює загрозу військового вторгнення РФ на материкову частину території України або залучення Москвою інших сценаріїв військового нападу на Україну як реальну і ймовірну", - сказано в заяві.
При цьому Меджліс не розглядає жодних пропозицій та варіантів щодо зміни місцезнаходження свого центрального офісу, розташованому в Києві.
Меджліс також зазначив, що взаємодіє з органами державної влади та управління України, іноземними дипломатичними установами, місіями та представництвами міжнародних організацій в Україні, кримськотатарськими громадськими організаціями, а також приймає й консультує громадян.
Меджліс висловив довіру Збройним Силам України та наголосив, що вважає їх готовими до оборони України.
Меджліс закликав українців до єднання "з метою відсічі очікуваного військового вторгнення російських військ на материкову частину території України, а згодом – звільнення тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей".
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