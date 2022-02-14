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Блінкен запевнив Україну в підтримці в разі агресії РФ

Блінкен запевнив Україну в підтримці в разі агресії РФ

Сполучені Штати та партнери залишаються єдиними у відданості суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи її економічну та фінансову стабільність.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Секретар підкреслив, що, хоча безпосереднім пріоритетом Сполучених Штатів є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою та рішучою відповіддю", - йдеться у заяві речника Держдепу.

Кулеба раніше в понеділок написав у Twitter, що США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу. У заяві Держдепу про нову фінансову допомогу не згадується.

Читайте: Найближчими днями жодного наступу РФ не буде, - Стефанчук

Автор: 

США (22590) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо
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14.02.2022 19:00
+3
Велика подяка Вашингтону та Лондону за підтримку.За годину чекаємо на ще один літак Royal Air Force з необхідною допомогою.
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14.02.2022 19:04
+3
Кілька останніх годин HOMER11 досліджує кацапські військово-морські вправи прямо над їх головами
https://www.flightradar24.com/HOMER11/2ad0d13a
Це не безпілотник, там крім екіпажу ще й оператори на борту
"Закрили регіон навчань", ага.
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14.02.2022 19:08
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Єслі шо, то баксами завалить. Це добре Слава США!
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14.02.2022 18:58 Відповісти
Могу, конечно, ошибаться, но по моему мнению США могли бы давно сделать так, что бы вообще никакой агрессии против Украины не было. Есть основания полагать, что Украина - просто инструмент для США по воздействию на рашку в плане того, что бы не было китайско - кацапского союза.
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14.02.2022 19:00 Відповісти
Им наверное выгоден конфликт в Украине
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14.02.2022 19:19 Відповісти
и наверняка больше чем кацапам .это наверняка они совратили вашего ***** в 2014 оттяпать крым.ну,шоб равновесие сохранить.
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Хйуло мне такой же мой как и тебе
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14.02.2022 19:34 Відповісти
именно кацапы на всех форумах кричат,что америке выгоден конфликт (именно конфликт,бо сказать война стесняются) в Украине
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14.02.2022 19:41 Відповісти
Есть мнение, что если бы владимир спиридонович пользовался презервативами, то много бы хороших и достойных людей выжили...
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14.02.2022 19:29 Відповісти
С этим мнением не поспоришь
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14.02.2022 19:30 Відповісти
Мог бы и вынуть

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14.02.2022 19:50 Відповісти
Дякуємо
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14.02.2022 19:00 Відповісти
Тут пол форума несколько лет меркельше дякували. Рано еще дякувати, время все расставит по своим местам.
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14.02.2022 19:02 Відповісти
Сегодня весь день птичка летала))) Почти 24 часа

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14.02.2022 19:03 Відповісти
https://prnt.sc/26vpwom
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14.02.2022 19:06 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2acf2d4d FORTE12 . Цей маєш на увазі? Летить вже на заправку
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14.02.2022 19:07 Відповісти
Зараз її змінила інша пташка. ))
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14.02.2022 19:14 Відповісти
Велика подяка Вашингтону та Лондону за підтримку.За годину чекаємо на ще один літак Royal Air Force з необхідною допомогою.
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14.02.2022 19:04 Відповісти
God bless the Queen
Boeing C-17A Globemaster III це 60-70 тон кацапобойок широкої номенклатури
https://www.flightradar24.com/RRR6812/2ad11661
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14.02.2022 19:12 Відповісти
Кілька останніх годин HOMER11 досліджує кацапські військово-морські вправи прямо над їх головами
https://www.flightradar24.com/HOMER11/2ad0d13a
Це не безпілотник, там крім екіпажу ще й оператори на борту
"Закрили регіон навчань", ага.
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14.02.2022 19:08 Відповісти
На такій висоті (9.300) не дістануть. Та й забздять
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14.02.2022 19:12 Відповісти
достать то достанут...только забздят
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14.02.2022 19:31 Відповісти
Дякую справжнім друзям ! 🇺🇸🇺🇦
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14.02.2022 20:12 Відповісти
Вже не 2014 рік, "бикування" буде мати більш вагомі наслідки, навіть Великий СІ не допоможе.
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14.02.2022 20:25 Відповісти
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14.02.2022 21:45 Відповісти
 
 