Блінкен запевнив Україну в підтримці в разі агресії РФ
Сполучені Штати та партнери залишаються єдиними у відданості суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи її економічну та фінансову стабільність.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Секретар підкреслив, що, хоча безпосереднім пріоритетом Сполучених Штатів є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою та рішучою відповіддю", - йдеться у заяві речника Держдепу.
Кулеба раніше в понеділок написав у Twitter, що США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу. У заяві Держдепу про нову фінансову допомогу не згадується.
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Це не безпілотник, там крім екіпажу ще й оператори на борту
"Закрили регіон навчань", ага.