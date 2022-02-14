Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар
Український бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого перебуватиме у Маріуполі.
Про це повідомила агентство "Інтерфакс-Україна" прессекретар бізнесмена Ганна Терехова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ринат Ахметов у середу буде у Маріуполі", - сказала вона.
Низка ЗМІ раніше називали 16 лютого як можливу дату вторгнення російських військ в Україну.
Топ коментарі
+41 вставай
показати весь коментар14.02.2022 23:56
+27 Иван Петров #477813
показати весь коментар14.02.2022 23:51
+25 Яукр
показати весь коментар14.02.2022 23:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это шапито а не страна.