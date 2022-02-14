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Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар

Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар

Український бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого перебуватиме у Маріуполі.

Про це повідомила агентство "Інтерфакс-Україна" прессекретар бізнесмена Ганна Терехова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринат Ахметов у середу буде у Маріуполі", - сказала вона.

Низка ЗМІ раніше називали 16 лютого як можливу дату вторгнення російських військ в Україну.

Читайте: Зеленський закликав депутатів та чиновників повернутися до України: Даю 24 години

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) олігарх (930)


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Топ коментарі
+41
Гнида руда, ти ж цю війну покликало. І не було ще жодного лідера, що б тебе писком повозили в свій дамбас відстійний. Завдяки тобі ця війна, криса териконова.
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14.02.2022 23:56
+27
Прогудит в гудок.
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14.02.2022 23:51
+25
Кандидат на гілляку N1.
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14.02.2022 23:59
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16-го пролетал самолет ахметки над мариуполем. сделал крюк. и обратно в монако )))). ну был же 16 он в Украине? и селфи есть над городом ))))

это шапито а не страна.
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15.02.2022 07:05 Відповісти
Так сегодня же 15-го
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15.02.2022 07:37 Відповісти
Нифига,уже все заснято!
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15.02.2022 09:10 Відповісти
вы были пилотом самолета или откуда вообще такая информация?)) смею напомнить, что бизнесмены постоянно по всему миру летают...
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15.02.2022 13:51 Відповісти
алилуя, кормилец наш, спаситель.
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15.02.2022 07:33 Відповісти
Мыслями
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15.02.2022 07:37 Відповісти
Погудеть?
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15.02.2022 08:06 Відповісти
Ну, кстати, для многие мариупольских пенсионеров этот гудок, как эхо с молодости
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15.02.2022 21:25 Відповісти
С ,,рыжего''все и началось.Это он с своих заводов возил дурачков против НАТО,против майдана,ставил им рабочие дни и командировочные.
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15.02.2022 11:33 Відповісти
никто с заводов никого не возил, Мариуполь засчитили граждане, не раздувайте тут "зраду"!
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15.02.2022 13:50 Відповісти
не устраивайте цирк пожалуйста, что в этой новости информативного, какая нам разница где он летает!?
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15.02.2022 13:52 Відповісти
Кстати, интересно, почему на фоне той паники, которая возникла в обществе, наши уважаемые депутаты и министры не ездят в прифронтовые города, не было бы это логично?
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15.02.2022 16:30 Відповісти
Нашли новость, кому это нужно? Лучше-бы рассказали где половина депутатов шхерится? Опять, как во время майдана, крысы по подвалам прячутся? Так вроде-бы чего им бояться, они-же власть или так себе, подшабашить в Раду зашли?)))
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15.02.2022 17:47 Відповісти
А что там остальные члены клуба Форбс? Чартерные компании видать на фоне всех этих событий скоро озолотятся
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15.02.2022 21:23 Відповісти
И шо? Така себе новость. Просто Зеленский обосрался, а с ним и все те СМИ, которые орали, что Ахметов давно в Лондоне. а он раз - и приехал.
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16.02.2022 03:48 Відповісти
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