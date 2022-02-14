Ахметов у середу буде в Маріуполі, - прессекретар

Український бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого перебуватиме у Маріуполі.

Про це повідомила агентство "Інтерфакс-Україна" прессекретар бізнесмена Ганна Терехова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринат Ахметов у середу буде у Маріуполі", - сказала вона.

Низка ЗМІ раніше називали 16 лютого як можливу дату вторгнення російських військ в Україну.

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